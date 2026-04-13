Amazon, l'orologio di Google crolla di prezzo: 85% di sconto
Scopri le migliori offerte del giorno disponibili su Amazon. Dal Google pixel Watch 3 all'aspirapolvere Dyson: prezzi in picchiata.
Inizia una nuova settimana e immancabilmente su Amazon arrivano tante nuove promo da cogliere al volo. Anche oggi 13 aprile sul sito di e-commerce troviamo offerte molto interessanti e che riguardano tutti i principali prodotti tech. Tra gli smartphone, cattura subito l’attenzione l’iPhone 17 disponibile al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Ottima anche la promo disponibile per il Galaxy S26+: oltre allo sconto di 400 euro ricevi anche in regalo il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch top di gamma dal valore superiore ai 450 euro. Restando in tema di smartwatch, da oggi trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto top del 56% e lo paghi meno della metà. Tra gli elettrodomestici non farti sfuggire l’offerta disponibile per l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced: risparmi ben 200 euro.
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Amazon, migliori offerte 13 aprile
Smartphone
- iPhone 17 (prezzo al minimo e sconto mai visto prima)
Una promo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi l’iPhone 17 al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni top con qualsiasi applicazione e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Una promo Amazon che non puoi farti sfuggire.
- Galaxy S26+ (26% di sconto e smartwatch in regalo)
Offerta lampo per la versione extra large dello smartphone top di gamma di Samsung. Da oggi il Galaxy S26+ è disponibile in offerta con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon. Non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito di Samsung ricevi in regalo il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch top di gamma dal valore commerciale superiore ai 450 euro. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Exynos 2600, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno.
- Google Pixel 10 (300 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)
Prezzo speciale per il Google Pixel 10, smartphone top di gamma del colosso di Mountain View. Da oggi lo trovi su Amazon in promo al minimo storico con uno sconto di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti AI sviluppati da Google e che ti semplificano la vita di tutti i giorni, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria che dura per tutto il giorno.
- Galaxy A17 (offerta lampo e minimo storico)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A17, ultima versione dello smartphone economico di Samsung, in offerta con uno sconto del 29% e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il girono.
Prodotti lowcost
- Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo crollato)
Altra super promo che trovi solo per oggi. Su Amazon è disponibile questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. Il prezzo finale è inferiore ai 30 euro e fai un ottimo affare. Assicura bassi profondi e una qualità audio elevata. Si collega facilmente con qualsiasi dispositivo tramite il Bluetooth e diventa l’anima delle tue feste con gli amici. Autonomia fino a 24 ore.
- Smartwatch lowcost (73% di sconto e costa pochissimo)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che devi cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi questo orologio lowcost in offerta con uno sconto del 73% e il prezzo crolla a meno di 40 euro. Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni, grazie a una scheda tecnica che si basa su un display da 1,95 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e supporta più di 140 modalità sportive.
Smartwatch
- Google Pixel Watch 3 (56% di sconto e prezzo in picchiata)
Una delle migliori offerte disponibili oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto di ben il 56% che fa crollare il prezzo a meno della metà e risparmi ben 250 euro. Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tantissime modalità di allenamento. Dotato anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per fornirti consigli personalizzati in base ai tuoi obiettivi. Schermo Actua super luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno.
Smart TV & Soundbar
- Soundbar Samsung Serie B (44% di sconto e prezzo al minimo)
Vuoi un audio da cinema nel tuo salotto spendendo una cifra alla portata di tutti? Da oggi su Amazon trovi la soundbar Samsung Serie B dotata di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless in promo con un super sconto del 44% e risparmi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero (meno di un caffè al giorno). Modalità Voice Enhance per cogliere ogni parola nei dialoghi, mentre con la Game Mode hai effetti sonori 3D mentre giochi ai tuoi titoli preferiti. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV.
- Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (34% di sconto e risparmi quasi 300 euro)
L’esperienza del cinema entra nel tuo salotto con un’offerta esclusiva Amazon davvero imperdibile: lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è in sconto del 34%, permettendoti di risparmiare quasi 300 euro. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, ogni immagine risplende con contrasti profondi e colori vivaci, garantendo una qualità visiva superiore sia per i film d’azione che per il gaming di ultima generazione. A bordo è presente il sistema operativo Tizen, una vera sicurezza quando si tratta di interattività e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
PC portatile
- PC portatile FUNYET (60% di sconto e prezzo crollato)
Offerta speciale per questo PC economico FUNYET che da oggi trovi in promo su Amazon con un super sconto del 60% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Un notebook perfetto per essere utilizzato in casa, oppure da portare con sé all’università. Dotato di un display da 15,6 pollici ad alta risoluzione, un processore che assicura buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte, con la possibilità di ampliare lo spazio di archiviazione fino a 1 terabyte. A questo prezzo va comprato immediatamente.
Elettrodomestici
- Lefant M310 Ultra (67% di sconto e costa meno di 100 euro)
Se stai cercando un modo economico per automatizzare la pulizia domestica, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta: il robot aspirapolvere Lefant M310 Ultra è oggi in offerta con uno sconto del 67% e costa meno di 100 euro. Nonostante il prezzo mini, è dotato di una tecnologia di navigazione precisa che gli permette di muoversi agilmente tra gli ostacoli, garantendo pavimenti sempre puliti senza il minimo sforzo da parte tua. Un vero affare per chi vuole testare la comodità della domotica senza investire grandi cifre.
- roborock QV 35A (offerta lampo e minimo storico)
Il robot aspirapolvere top di gamma roborock Qv 35A è disponibile con uno sconto del 41%, permettendoti di risparmiare 250 euro sul prezzo di listino. Questo dispositivo all-in-one offre una potenza di aspirazione elevata e un sistema avanzato di autolavaggio dei moci, eliminando la necessità di interventi manuali frequenti. La mappatura intelligente della casa e la spazzola anti-groviglio lo rendono l’alleato ideale anche per chi ha animali domestici. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.
- Dyson V11 Advanced (sconto di 200 euro e affare per tutti)
L’eccellenza della pulizia senza filo arriva con una offerta lampo davvero allettante: l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced è in promo con 200 euro di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Famoso per la sua aspirazione potente e intelligente, questo modello si adatta automaticamente a diverse superfici, garantendo un’autonomia prolungata e un sistema di filtraggio che cattura anche le particelle microscopiche. Spazzola anti-groviglio perfetta per qualsiasi pavimento.
- Frullatore con caraffa Braun PowerBlender (53% di sconto e prezzo crollato)
Preparare frullati, smoothie e vellutate fatte in casa non è mai stato così veloce ed economico: il frullatore Braun PowerBlender 1 è oggi protagonista di uno sconto del 53% con un prezzo davvero mini e la comodità delle 3 rate a tasso zero. Grazie alle sue lame in acciaio inossidabile e al motore efficiente, garantisce una consistenza perfetta in pochi secondi, rendendolo l’alleato ideale per colazioni energetiche o pranzi salutari. Un piccolo elettrodomestico essenziale che unisce qualità e praticità a un costo imbattibile.
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