Amazon, tornano le offerte da Prime Day con prezzi colati a picco: 80% di sconto

OPPO Reno16 Pro 5G 512GB 12GB RAM Pop White 899,99 € -18% 1.099,99 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Smartphone realme P4 Lite 4G, 4GB+256GB, Display LCD HD 120H... 179,99 € -31% 259,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon Garmin Forerunner 55, 42mm. Smartwatch GPS per la Corsa, Bla... 119,49 € -30% 169,99 € Risparmi 50,50 € Acquista su Amazon Hisense TV 32" HD Ready 2025 32E43QT, Smart TV VIDAA U8, Air... Prodotto non disponibile Prodotti simili Asciugacapelli agli ioni di litio, 1500 W, motore AC, ad asc... 29,99 € -79% 139,99 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 23000Pa, Rul... 449,98 € -65% 1.299,99 € Risparmi 850,01 € Acquista su Amazon roborock Q7 M5 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Map... 149,98 € -50% 299,99 € Risparmi 150,01 € Acquista su Amazon

Non una giornata come tutte le altre, ma una vera festa delle offerte da Prime Day con sconto mai visti prima che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Da oggi su Amazon trovi tantissimi prodotti tech al minimo storico, con occasioni da cogliere al volo in vista delle vacanze estive. Tra le promo migliori c’è sicuramente il Galaxy Z Flip8 disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico, mentre per chi vuole spendere pochissimo c’è il realme P4 Lite con uno sconto che lo fa diventare un vero best-buy. Per chi è alla ricerca di uno smartwatch e non vuole spendere cifre esagerate c’è il Polar Ignite 3 con uno sconto shock del 46% e lo paghi praticamente la metà.

Tra gli elettrodomestici, invece, trovi tante occasioni per la pulizia della casa. Il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 900 euro, mentre per chi vuole spendere meno c’è l’ottimo roborock Q7 M5 con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 150 euro.

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Amazon, migliori offerte tech 12 agosto

Smartphone

Galaxy Z Flip8 (doppio sconto e pagamento a rate)

Offerta eccezionale disponibile su Amazon solo per pochissimo tempo. Il nuovissimo Galaxy Z Flip8 è disponibile con un doppio sconto che si attiva direttamente in fase di pagamento. Durante il check-out devi aggiungere i coupon sconto “FLIP250" e poi “PAOLOZ100" per ottenere uno sconto di ben 350 euro . Un risparmio shock per un telefono premium uscito sul mercato da pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Dotato di un doppio display, processore che assicura prestazioni fulminee, fotocamera selfie da 50 megapixel per foto di gruppo perfette e tante nuove funzioni AI.

Offerta eccezionale disponibile su Amazon solo per pochissimo tempo. Il è disponibile con un che si attiva direttamente in fase di pagamento. Durante il check-out devi aggiungere i per ottenere uno . Un risparmio shock per un telefono premium uscito sul mercato da pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il . Dotato di un doppio display, processore che assicura prestazioni fulminee, fotocamera selfie da 50 megapixel per foto di gruppo perfette e tante nuove funzioni AI. Oppo Reno16 Pro (offerta lancio esclusiva)

Promo speciale su Amazon per il nuovo Oppo Reno16 Pro . Solo sul sito di e-commerce lo trovi con uno sconto di ben 200 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di una scheda tecnica unica: schermo AMOLED da 6,32 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8550 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore professionale con sensore principale da 200 megapixel, fotocamera per i selfie da 50 megapixel e una mega batteria da 6000 mAh che può durare fino due giorni con un utilizzo normale.

su per il . Solo sul sito di e-commerce lo trovi con uno e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche a a con Cofidis. Dotato di una scheda tecnica unica: schermo AMOLED da 6,32 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, professionale con sensore principale da 200 megapixel, fotocamera per i selfie da 50 megapixel e una che può durare fino due giorni con un utilizzo normale. Galaxy A56 (prezzo speciale e minimo storico)

Ecco un vero e proprio affare tra i medio di gamma. Il Galaxy A56 è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 140 euro . Smartphone Samsung dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ecco un vero e proprio affare tra i medio di gamma. Il Galaxy A56 è disponibile su Amazon con uno e il con un . Smartphone Samsung dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Ottimo rapporto qualità-prezzo. OnePlus Nord CE 5 (offerta lampo e sconto speciale)

Da oggi trovi in offerta il OnePlus Nord CE5 , telefono di fascia media, ma con una scheda tecnica molto interessante. Lo sconto è di poco meno di 100 euro e fai un ottimo affare. La scheda tecnica si basa su un display FullHD da 6,77 pollici ad altissima risoluzione e con una luminosità elevata, fotocamera principale da 50 megapixel, processore che assicura buone prestazioni e una batteria da 5200 mAh che si ricarica in meno di mezzora.

Da oggi trovi in offerta il , telefono di fascia media, ma con una scheda tecnica molto interessante. Lo sconto è di poco meno di 100 euro e fai un ottimo affare. La scheda tecnica si basa su un ad altissima risoluzione e con una luminosità elevata, fotocamera principale da 50 megapixel, processore che assicura buone prestazioni e una che si ricarica in meno di mezzora. realme P4 Lite (offerta esclusiva Amazon e costa pochissimo)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 31% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto di 80 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un pannello da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una mega batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni. A meno di 180 euro è difficile trovare di meglio

Smartwatch

Garmin Forerunner 55 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta speciale per il Garmin Forerunner 55 , orologio pensato appositamente per gli sportivi. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e il risparmio è di ben 50 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 23,90 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ultra leggero, l’orologio ti suggerisci dei piani di allenamento ad hoc per migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno. Hai accesso anche a funzioni avanzate.

per il , orologio pensato appositamente per gli sportivi. Da oggi è disponibile su con uno e il . Hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ultra leggero, l’orologio ti suggerisci dei piani di allenamento ad hoc per migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno. Hai accesso anche a funzioni avanzate. Polar Ignite 3 (prezzo in picchiata e costa la metà)

Tra le migliori occasioni del giorno trovi il Polar Ignite 3, smartwatch per la vita di tutti i giorni che trovi su Amazon con un mega sconto del 46% e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Leggero e con un design raffinato, ha tutto quello che cerchi da un dispositivo di questo genere, a partire da un monitoraggio avanzato della salute, del sonno e tante modalità sportive. La batteria dura diversi giorni e il display è luminoso e con colori nitidi.

Smart TV

Smart TV LG QNED evo da 43 pollici (offerta speciale e sconto del 31%)

Ottima qualità e a un prezzo super competitivo. Da oggi lo smart TV LG QNED da 43 pollici con schermo MiniLED è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero . Display con risoluzione 4K, tecnologia Synamci QNED Color che assicura colori realistici con qualsiasi contenuto e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Ottima qualità e a un prezzo super competitivo. Da oggi lo da con schermo MiniLED è disponibile su Amazon con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il . Display con risoluzione 4K, tecnologia Synamci QNED Color che assicura colori realistici con qualsiasi contenuto e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Smart TV Hisense da 32 pollici (35% di sconto e costa pochissimo)

Offerta speciale per lo smart TV Hisense da 32 pollici. Grazie alla promo di oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 35% e il prezzo scende a meno di 130 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore super compatto perfetto per la camera da letto o per la cucina e che assicura immagini di buona qualità. Il sistema operativo supporta le principali piattaforme di video streaming e supporta anche Alexa. A questo prezzo è un vero best-buy.

Prodotti lowcost

Caricabatteria per auto INIU (41% di sconto e costa meno di 10 euro)

Un accessorio fondamentale che non può mancare sulla tua auto. Da oggi il carica batteria da auto che si collega all’ accendisigari della INIU è disponibile in promo con uno sconto del 41% e il prezzo scende a meno di 10 euro. Dotato di una doppia uscita USB per ricaricare contemporaneamente più telefoni. Nella confezione trovi anche un utile cavo da un metro per la ricarica rapida.

Un accessorio fondamentale che non può mancare sulla tua auto. Da oggi il da che si collega all’ è disponibile in con uno e il Dotato di una doppia uscita USB per ricaricare contemporaneamente più telefoni. Nella confezione trovi anche un utile cavo da un metro per la ricarica rapida. Asciugacapelli agli ioni di litio (79% di sconto e costa meno di 30 euro)

L’asciugacapelli agli ioni di litio crolla del 79% su Amazon, un prezzo davvero minimo per dire addio ai phon che non asciugano mai. Il motore garantisce un flusso d’aria potente per un’asciugatura rapida, mentre la tecnologia ionica integrata riduce l’elettricità statica e il crespo, distribuendo il calore in modo uniforme grazie alla regolazione automatica della temperatura. Offre 3 livelli di temperatura e 2 velocità , oltre al pratico tasto caldo/freddo per fissare lo styling a fine asciugatura. Il manico pieghevole lo rende compatto e facile da riporre, perfetto anche da portare in viaggio in valigia o borsone.

L’asciugacapelli agli ioni di litio su un prezzo davvero minimo per dire addio ai phon che non asciugano mai. Il garantisce un flusso d’aria potente per un’asciugatura rapida, mentre la riduce l’elettricità statica e il crespo, distribuendo il calore in modo uniforme grazie alla regolazione automatica della temperatura. Offre , oltre al pratico tasto caldo/freddo per fissare lo styling a fine asciugatura. Il lo rende compatto e facile da riporre, perfetto anche da portare in viaggio in valigia o borsone. Cassa Bluetooth (doppio sconto e costa pochissimo)

Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi la cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto fisso del 60% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% e il prezzo finale è di solo 30 euro. Ottima qualità del suono, bassi potenti ed è anche impermeabile. Assicura un’autonomia di riproduzione fino a 24 ore.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto, risparmi 900 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M5 Pro , il 65% fisso più un coupon aggiuntivo di 50 euro , per un risparmio complessivo di 900 euro . Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, potenza di aspirazione fino a 18.000 Pa , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia continua.

su per il , il più un di , per un . Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia continua. roborock Q7 M5 (50% di sconto e costa pochissimo)

Il roborock Q7 M5 scende del 50% su Amazon, restando sotto i 150 euro nonostante caratteristiche molto valide. Il sistema HyperForce garantisce un’aspirazione costante, capace di raccogliere polvere, detriti e peli di animali sia da pavimenti duri che da tappeti, mentre la spazzola principale JawScrapers a denti di squalo riduce sensibilmente il fastidioso aggrovigliamento di capelli e peli. Il panno staccabile permette di aspirare e lavare in un solo passaggio, con 3 livelli di flusso d’acqua regolabili in base al tipo di superficie, mentre la navigazione LiDAR a 360° crea mappe multi-piano dettagliate e permette di impostare confini virtuali.

Il su Amazon, restando sotto i 150 euro nonostante caratteristiche molto valide. Il sistema garantisce un’aspirazione costante, capace di raccogliere polvere, detriti e peli di animali sia da pavimenti duri che da tappeti, mentre la spazzola principale a denti di squalo riduce sensibilmente il fastidioso aggrovigliamento di capelli e peli. Il panno staccabile permette di aspirare e lavare in un solo passaggio, con regolabili in base al tipo di superficie, mentre la navigazione crea mappe multi-piano dettagliate e permette di impostare confini virtuali. Aspirapolvere dreame V20 (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo in picchiata su Amazon per l’aspirapolvere senza fili dreame V20 , con un risparmio di 160 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La potenza di aspirazione è sufficiente per raccogliere sia la polvere più sottile che lo sporco più grosso senza distinzione. La tecnologia GapFree garantisce una pulizia dei bordi a 0 mm, mentre l’illuminazione CelesTect individua lo sporco nascosto anche negli angoli più bui della casa. Il sistema di filtrazione cattura il 99,99% delle particelle , per un’aria più pulita in casa, mentre il design leggero ed ergonomico, con tubo pieghevole e accessori multifunzione, lo rende comodo da usare su pavimenti, tappeti, tappezzerie e zone elevate.

Prezzo in picchiata su Amazon per , con un risparmio di 160 euro e la possibilità di il in . La è sufficiente per raccogliere sia la polvere più sottile che lo sporco più grosso senza distinzione. La tecnologia garantisce una pulizia dei bordi a 0 mm, mentre l’illuminazione individua lo sporco nascosto anche negli angoli più bui della casa. Il sistema di filtrazione cattura il , per un’aria più pulita in casa, mentre il design leggero ed ergonomico, con tubo pieghevole e accessori multifunzione, lo rende comodo da usare su pavimenti, tappeti, tappezzerie e zone elevate. Friggitrice ad aria Philips (50% di sconto e costa meno di 100 euro)

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 scende del 50% su Amazon, restando sotto i 100 euro nonostante una dotazione completa e connessa. Il cestello XXL da 7,1 litri permette di cucinare fino a 6 porzioni in un’unica sessione, ideale per famiglie numerose o cene con amici. Grazie alla tecnologia Rapid Air con esclusivo design “starfish", l’aria calda viene fatta vorticare in modo ottimale per risultati croccanti fuori e teneri dentro, con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Offre 16 funzioni di cottura diverse (friggi, cuoci al forno, griglia, arrostisci, essicca, tosta e molto altro) selezionabili dal display touch, mentre la connettività Wi-Fi e l’app NutriU permettono di monitorare la cottura da remoto e scoprire nuove ricette. Il cestello QuickClean con rivestimento antiaderente e tutte le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.

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