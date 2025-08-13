Amazon, iPhone prezzo in picchiata e sconti al 90%: le migliori offerte di oggi

Offerte shock e prezzi crollati su Amazon grazie alle migliori offerte di oggi. Non perdere questa occasione e approfitta dei nuovi sconti disponibili sul sito di e-commerce.

Le offerte di Ferragosto si affacciano anche su Amazon e troviamo nuove promo sui tantissimi prodotti disponibili sul sito di e-commerce. E come normale che sia non mancano le occasioni per i dispositivi tech, con gli smartphone a fare come sempre la parte del leone. Ma non solo. Da oggi 13 agosto sul sito di e-commerce trovi in offerta anche orologi smart, elettrodomestici e gadget economici molto utili da avere con sé soprattutto in vacanza. Ad esempio trovi un powerbank da 10000 mAh in promo con uno sconto dell’85% e lo paghi pochissimo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto ti basta cliccare sul link. Non farti sfuggire queste occasioni e approfitta degli sconti lampo di oggi.

Amazon, le migliori offerte del 13 agosto

Smartphone

iPhone 16 Pro. Continua la super offerta per lo smartphone premium di Apple . Da oggi l’iPhone 16 Pro è disponibile con un super sconto che ti fa risparmiare quasi 250 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, il più grande di sempre in un iPhone Pro, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence e nuovo comparto fotografico con tripla fotocamera posteriore. Le scorte stanno per terminare.

per lo . Da oggi l’iPhone 16 Pro è disponibile con un che ti fa . Lo puoi anche . Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, il più grande di sempre in un iPhone Pro, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence e nuovo comparto fotografico con tripla fotocamera posteriore. Le scorte stanno per terminare. iPhone 16. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche l’ iPhone 16 . In questo caso lo sconto è del 23% e risparmi 230 euro su quello di listino. Anche per questo modello c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Prestazioni al top grazie al processore A18 che ti dà accesso agli strumenti AI di Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island e doppia fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. La scelta perfetta per chi vuole uno smartphone Apple.

. In questo caso lo e su quello di listino. Anche per questo modello c’è la possibilità di . Prestazioni al top grazie al processore A18 che ti dà accesso agli strumenti AI di Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island e doppia fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. La scelta perfetta per chi vuole uno smartphone Apple. Redmi Note 14 Pro. Il Redmi Note 14 Pro è disponibile con uno sconto del 37% e raggiunge il suo minimo storico , facendoti risparmiare più di 150 euro . Smartphone top di gamma grazie al display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1.5K e un refresh rate di 120Hz . Il comparto fotografico è un punto di forza: fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura scatti professionale. Il processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra assicura prestazioni veloci e affidabili. La batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W ti permette di avere un’autonomia che dura tutto il giorno.

è disponibile con uno e raggiunge il suo , facendoti risparmiare più di . Smartphone top di gamma grazie al display con una risoluzione di 1.5K e un refresh rate di . Il comparto fotografico è un punto di forza: fotocamera principale da ben che assicura scatti professionale. Il processore assicura prestazioni veloci e affidabili. La batteria da con ricarica rapida da 45W ti permette di avere un’autonomia che dura tutto il giorno. Smartphone Oscal. Doppio sconto e prezzo crollato. Tra le migliori offerte di oggi troviamo lo smartphone OSCAL disponibile con un doppio sconto incredibile: al primo coupon del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di un altro 25%. Il risultato finale è uno sconto totale del 75% e lo smartphone costa meno di 75 euro. Ampio schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni, fotocamera da 13 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un triplo sconto che fa crollare il prezzo . A quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon del 50% e un ulteriore buono sconto del 40% . Lo paghi meno di 5 euro e acquisti un accessorio utilissimo da avere in auto. Al momento è uno dei gadget tech più acquistati sul sito di e-commerce.

con cavo incluso nella confezione, con un . A quello fisso del 50%, puoi aggiungere un e un . Lo paghi meno di 5 euro e acquisti un accessorio utilissimo da avere in auto. Al momento è uno dei gadget tech più acquistati sul sito di e-commerce. Power bank da 10.000mAh. O fferta lampo per questo powerbank da 10.000mAh , che trovi su Amazon con uno sconto incredibile dell’ 85% . Con la sua capacità elevata, è in grado di ricaricare lo smartphone più volte, mentre il design compatto e leggero lo rende perfetto da portare sempre con te. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. È l’accessorio indispensabile da avere sempre con sé in vacanza.

per questo , che trovi su Amazon con uno sconto incredibile dell’ . Con la sua capacità elevata, è in grado di ricaricare lo smartphone più volte, mentre il design compatto e leggero lo rende perfetto da portare sempre con te. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. È l’accessorio indispensabile da avere sempre con sé in vacanza. Lampada antizanzare. Ecco un vero affare per tutti. Da oggi su Amazon trovi questa lampada antizanzare con un doppio sconto che la fa costare meno della metà. La paghi meno di 20 euro. Questo dispositivo è la soluzione ideale per liberare la tua casa e i tuoi spazi esterni dalle zanzare e da altri insetti volanti, senza l’uso di sostanze chimiche. Silenziosa e sicura, utilizza una luce UV che attira gli insetti, eliminandoli in modo efficace.

Smartwatch

Amazfit Cheetah. L’ Amazfit Cheetah è in offerta con uno sconto del 47% e costa praticamente la metà. Questo smartwatch è il compagno ideale per gli sportivi: dotato di tantissime modalità sportive, di un sistema di navigazione GPS preciso e un coach AI che ti aiuta a ottimizzare gli allenamenti. Display AMOLED luminoso e batteria a lunga durata, monitora costantemente la tua frequenza cardiaca e i tuoi parametri vitali, fornendo un feedback dettagliato per migliorare le tue performance.

è in offerta con uno e costa praticamente la metà. Questo smartwatch è il compagno ideale per gli sportivi: dotato di tantissime modalità sportive, di un sistema di e un che ti aiuta a ottimizzare gli allenamenti. Display AMOLED luminoso e batteria a lunga durata, monitora costantemente la tua frequenza cardiaca e i tuoi parametri vitali, fornendo un feedback dettagliato per migliorare le tue performance. Xiaomi Smart Band Pro. Prezzo in picchiata per la Xiaomi Smart Band 7 Pro, disponibile con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Questa smartband unisce il meglio di uno smartwatch con la comodità di un fitness tracker. Con un ampio display AMOLED da 1,64 pollici, offre il monitoraggio di oltre 110 modalità sportive, della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. È l’accessorio perfetto per chi vuole tenere traccia della propria attività fisica e ricevere le notifiche direttamente al polso. Impermeabile fino a 50 metri e puoi cambiare il quadrante scegliendo uno dei tanti disponibili.

Tablet

Google Pixel Tablet. Il Google Pixel Tablet è in offerta con uno sconto del 36% e raggiunge il suo minimo storico. Puoi pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Alimentato dal processore Google Tensor G2 che offre prestazioni fluide per l’intrattenimento, la produttività e la gestione della casa. Supporta anche l’intelligenza artificiale di Google per facilitarti la vita di tutti i giorni e il lavoro quotidiano. Schermo da 11 pollici ad alta risoluzione. Collegando una tastiera lo puoi utilizzare anche per il lavoro.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Questa friggitrice ad aria Philips è disponibile in offerta con uno sconto del 40% e fai un super affare. Permette di cucinare piatti deliziosi e salutari con poco o nessun olio, grazie alla tecnologia Rapid Air. Ha una capacità di 4,1 litri , un display touch dove scegliere una delle otto modalità di cottura disponibili. Puoi preparare veramente di tutto, dalla carne al pesce fino alle verdure. Hai a disposizione anche un ricettario con centinaia di ricette facili e veloci.

è disponibile in offerta con uno e fai un super affare. Permette di cucinare piatti deliziosi e salutari con poco o nessun olio, grazie alla Ha una capacità di , un display touch dove scegliere una delle otto modalità di cottura disponibili. Puoi preparare veramente di tutto, dalla carne al pesce fino alle verdure. Hai a disposizione anche un ricettario con centinaia di ricette facili e veloci. Lavasciuga Candy. L’elettrodomestico che non ti può mai mancare a casa. Da oggi su Amazon trovi la lavasciuga Candy RapidÓ a libera installazione con uno sconto del 40% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Dotata di un un cestello da 9 chilogrammi in fase di lavaggio e di 6 chilogrammi in asciugatura, si adatta a qualsiasi situazione. Dotata di programmi rapidi e la puoi controllare facilmente da remoto utilizzando l’app hOn.

Cappuccinatore Ariete. Il cappuccinatore Ariete è disponibile con uno sconto del 47% e un prezzo stracciato . Le scorte stanno per terminare , quindi devi essere veloce nell’approfittarne. Questo elettrodomestico per la cucina è perfetto per preparare una schiuma di latte densa e cremosa per il tuo cappuccino o latte macchiato, sia calda che fredda. Design vintage che rende più elegante la tua cucina.

è disponibile con uno e un . Le , quindi devi essere veloce nell’approfittarne. Questo elettrodomestico per la cucina è perfetto per preparare una schiuma di latte densa e cremosa per il tuo cappuccino o latte macchiato, sia calda che fredda. Design vintage che rende più elegante la tua cucina. Telecamera Tapo C210. La telecamera di sicurezza Tapo C210 è in offerta con uno sconto del 43% e costa pochissimo. Questa telecamera per l’interno offre un monitoraggio completo della tua casa, con una risoluzione video 2K QHD per immagini chiare e nitide. Grazie alla sua funzione di rotazione e inclinazione, puoi coprire un campo visivo di 360° in orizzontale e 114° in verticale. È dotata di visione notturna, rilevamento di movimento e audio bidirezionale, permettendoti di comunicare con chi si trova nella stanza. È la soluzione ideale per tenere al sicuro la tua casa in modo economico ed efficace.

