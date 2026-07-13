Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti fino all'85%
Settimana con grandissime offerte estive su Amazon: dagli smartphone agli elettrodomestici, scopri le migliori promo del momento.
Le vacanze si stanno avvicinando e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti, anche grazie ai saldi che ti permettono di fare grandissimi affari. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo da “Black Friday” disponibili questa settimane e le migliori le trovi sotto la sezione “Offerte best seller”. Tra i prodotti più interessanti c’è l’iPhone 16 disponibile al minimo storico con uno sconto di quasi 200 euro su quello di listino. Ottima occasione anche per il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM 93: oltre allo sconto di 200 euro lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
Le promo non finiscono qui: trovi anche smartwatch come l’Apple Watch 11 al minimo storico oppure elettrodomestici per la pulizia domestica come il robot aspirapolvere Lefant (sconto del 73%) e la lavapavimenti Rowenta X-Clean 10 (34% di sconto).
Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited gratis per tre mesi.
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Amazon, migliori offerte della settimana
Offerte best seller
- iPhone 16 (offerta shock e minimo storico)
Lo smartphone da comprare oggi. L’iPhone 16 è disponibile su Amazon con uno sconto IVA eccezionale che ti fa risparmiare 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento arate a tasso zero. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, fotocamera frontale FaceTime e una batteria a lunga durata. A questo prezzo è lo smartphone che devi assolutamente acquistare oggi.
- AirPods Max (sconto IVA e offerta best-buy)
Le Apple AirPods Max, le cuffie over-ear premium di Apple, sono protagoniste di un’offerta che le fa scendere del 22%, con un risparmio di 130 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotate di cancellazione attiva del rumore di livello professionale grazie a otto microfoni dedicati, modalità Trasparenza per restare in contatto con l’ambiente circostante, audio spaziale personalizzato e driver dinamico da 40 mm per un suono ricco e dettagliato. L’autonomia arriva fino a 20 ore con ANC attiva.
- De’Longhi Pinguino PAC EM93 (sconto di 200 euro e 5 rate a tasso zero)
Torna al minimo storico il De’Longhi Pinguino PAC EM93, con il 29% di sconto che porta un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino, oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il climatizzatore portatile offre una capacità di raffreddamento di 10.500 BTU/h in Classe energetica A, con gas refrigerante ecologico R290 e una rumorosità contenuta grazie alla tecnologia Silent. Non manca la funzione deumidificatore integrata, utile per mantenere l’ambiente confortevole anche a livello di umidità, oltre al timer da 24 ore e al telecomando per una gestione semplice e immediata. Adatto ad ambienti fino a 90 m³.
Smartphone
- iPhone Air (risparmi 350 euro e minimo storico)
L’offerta è di quelle speciali da non farsi scappare. Da questa settimana il prezzo dell’iPhone Air continua a calare e lo trovi con uno sconto del 29% e risparmi poco più di 350 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smartphone con un design unico che lo rende l’iPhone più sottile di sempre. La scheda tecnica è da telefono premium: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.
- Google Pixel 10 Pro (doppio sconto e risparmi più di 400 euro)
Una delle migliori offerte flash della settimana che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il Google Pixel 10 Pro in promo con uno sconto fisso del 33% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. Il risparmio totale supera i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è di livello altissimo: schermo Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria a lunga durata.
- Galaxy A37 (offerta esclusiva Amazon)
Offerta shock per il Galaxy A37, uno degli ultimi telefoni lanciati sul mercato da Samsung. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio netto di 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5.000 mAh che dura per tutto il giorno.
- realme P4 Lite (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite, uscito sul mercato da poche settimane, in promo con uno sconto del 31% e risparmi 80 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display immersivo da 6,8 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, 256 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera posteriore e una batteria da ben 6600 mAh che può durare fino a due giorni. Promo esclusiva Amazon.
Prodotti lowcost
- Belkin BoostCharge Pro (50% di sconto e super affare)
Un accessorio che non puoi non avere se hai un iPhone. Da oggi trovi il powerbank wireless Belkin BoostCharge Pro in promo con uno sconto del 50% e il prezzo scende sotto i 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Grazie alla capacità di 10.000 mAh permette di ricaricare il proprio dispositivo almeno per un paio di volte ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Utilissimo da avere sempre con sé.
- McAfee Total Protection (doppio sconto e prezzo al minimo)
Una delle migliori offerte della settimana. Su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto fisso dell’84% e puoi anche aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. Il risultato finale è un prezzo di poco superiore ai 10 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e ransomware, offre anche una VPN per navigare in maniera sicura in qualsiasi parte del mondo e un gestore per le password. Lo puoi installare su PC, smartphone e tablet.
- JBL Wave Beam 2 (costano meno della metà)
Super occasione per le cuffie Bluetooth JBL Wave Beam 2. Su Amazon sono disponibili con uno sconto del 53% e il prezzo scende a meno di 38 euro. Assicurano un’ottima qualità del suono grazie alla cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Suono JBL Pure Bass, grandissima autonomia e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Grazie ai 4 microfoni integrati la qualità audio è eccellente.
Smartwatch
- Apple Watch 11 (25% di sconto e prezzo al minimo)
Ottima offerta per l’Apple Watch 11. Grazie alla promo lampo disponibile sulla piattaforma di e-commerce lo trovi con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta della versione con schermo più grande e dotata di tutte le ultime funzioni sviluppate da Apple. Monitoraggio della salute più preciso, app ECG, tante modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno e funzioni di sicurezza in caso di cadute o incidenti.
- Amazfit Balance 2 (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
L’orologio pensato per mantenere il corretto equilibrio psico-fisico. Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit Balance 2 con uno sconto del 33% e risparmi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Orologio dotato di uno schermo AMOLED da 1,5 pollici che mostra tutte le info più importanti, più di 170 modalità di allenamento, monitoraggio della salute e del sonno e GPS super preciso che ti geolocalizza in pochissimi secondi. La batteria è da record e può durare fino a 21 giorni.
Smart TV
- Amazon Ember Serie 2 (prezzo in picchiata e costa pochissimo)
Tornano in offerta gli smart TV Ember Serie 2. Parliamo al plurale perché sono disponibili due versioni: la prima da 32 pollici e la seconda da 40 pollici. Per il modello più piccolo lo sconto è del 32%, mentre per la versione da 40 pollici lo sconto è del 31%. In entrambi i casi hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione, colori realistici e telecomando con Alexa integrato per gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Disponibile anche la modalità Ambiente che ti permette di personalizzare lo schermo con oltre 2000 dipinti quando è in stand-by.
- Smart TV Samsung da 40 pollici (sconto 100 euro e super occasione)
Altra ottima offerta disponibile su Amazon per uno smart TV con dimensioni compatte. Il televisore Samsung da 40 pollici è in promo con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di 100 euro. Risoluzione FHD, processore Hyper Real che migliora la qualità delle immagini, sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming ed è pensato appositamente per l’intrattenimento.
Elettrodomestici
- Lefant M330 Plus (73% di sconto e prezzo in picchiata)
Prezzo aggressivo su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M330 Plus, che con il 73% di sconto scende a soli 130 euro. Il robot vanta una potenza di aspirazione elevata, navigazione laser dToF con mappatura precisa fino a 3 piani e sistema Freemove per muoversi tra gli ostacoli senza urti. Il mop magnetico riconosce automaticamente le superfici ed evita di bagnare i tappeti, mentre l’autonomia arriva fino a 150 minuti. Compatibile con app dedicata, Alexa e Google Assistant.
- roborock QV 35A (49% di sconto e metà prezzo)
Il roborock QV 35A dimezza il suo prezzo su Amazon grazie al 49% di sconto, offrendo una scheda tecnica solitamente riservata a modelli più costosi. Dotato di aspirazione HyperForce, doppio sistema antigroviglio con spazzola in gomma, panni rotanti sollevabili che si adattano automaticamente ai tappeti e stazione All-in-One con svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop. La navigazione LiDAR a 360° garantisce mappature precise fino a 4 piani e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.
- Lavapavimenti Rowenta X-Clean 10 (offerta best-buy e 5 rate a tasso zero)
Minimo storico su Amazon per la lavapavimenti Rowenta X-Clean 10, disponibile ora con il 34% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspira e lava in una sola passata grazie al rullo che ruota a 550 giri al minuto, capace di rimuovere sia sporco solido che liquido, con fino a 60 minuti di autonomia per coprire ambienti fino a 400 mq. Il design ultraleggero e la flessibilità fino a 180° permettono di pulire agevolmente anche sotto i mobili più bassi, mentre la base gestisce da sola lavaggio e asciugatura del rullo a 65°C.
- Asciugatrice Candy Rapidò (prezzo crollato e 5 rate a tasso zero)
Il prezzo dell’asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 kg crolla del 45% su Amazon, con un risparmio di quasi 300 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ideale per famiglie numerose, integra un sistema a pompa di calore che riduce i consumi energetici rispetto alle asciugatrici tradizionali, oltre a 7 cicli rapidi in meno di 90 minuti e la funzione Kilo Detector che regola automaticamente il ciclo in base al peso del carico. La connessione Wi-Fi permette di controllare l’elettrodomestico direttamente da app.
Igiene orale
- Oral-B iO 2 (50% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Il prezzo dell’Oral-B iO 2 crolla del 50% su Amazon, scendendo a meno di 50 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. Pensato per chi passa per la prima volta allo spazzolino elettrico, combina micro-vibrazioni delicate con la testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti, garantendo fino al 100% in più di rimozione della placca rispetto a uno spazzolino manuale. Il sensore di pressione automatico rallenta la velocità e segnala con una luce rossa quando si spazzola troppo forte, mentre i 3 livelli di intensità (super delicata, delicata, pulizia quotidiana) e il timer da 2 minuti rendono l’esperienza semplice e su misura.
- 12 testine Oral-B Sensitive Clean (53% di sconto e costano pochissimo)
Confezione maxi e sconto maxi per le 12 testine Oral-B Sensitive Clean, che con il 53% di sconto scendono a meno di 28 euro. Pensate appositamente per denti e gengive sensibili, sono dotate di setole extra morbide che puliscono in profondità senza irritare, rimuovendo efficacemente placca e residui anche nelle zone più delicate della bocca. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, garantiscono gengive più sane già dopo le prime settimane di utilizzo.
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