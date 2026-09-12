Amazon, minimo storico per lo smartphone Honor con mega batteria e sconti all'80%

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Un weekend con tantissime offerte speciali che ti permettono di fare grandissimi affari. Siamo arrivati quasi alle metà di settembre e su Amazon fanno il debutto tante promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Non solo: sulla piattaforma di e-commerce sono arrivati anche i nuovi prodotti Amazon e li puoi già preordinare con la garanzia del prezzo minimo garantito. Trovi disponibili l’Apple Watch Ultra 4, l’Apple Watch Series 12 e le AirPods 5.

Tra le offerte top del giorno trovi, invece, l’iPhone 17 Pro Max con uno sconto di quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta per il Galaxy Z Flip8: grazie allo sconto del 36% risparmi 500 euro e approfitti del minimo storico. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartwatch, trovi il modello Blackview con un doppio sconto e risparmi l’80%. Non è finita qui: per la pulizia della tua abitazione trovi l’iRobot Roomba con uno sconto del 40%, stessa percentuale disponibile anche per la lavapavimenti roborock. Non perdere tempo e approfitta di queste promo flash.

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Amazon, migliori offerte 12 settembre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Continua l’offerta speciale per l’ iPhone 17 Pro Max . Da oggi lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro e approfitti del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sulle caratteristiche dello smartphone c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e supporta le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Continua l’offerta speciale per l’ . Da oggi lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno e approfitti del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Hai anche la possibilità di il . Sulle caratteristiche dello smartphone c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e supporta le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Galaxy Z Flip8 (offerta esclusiva e sconto di 500 euro)

Una delle migliori promo di tutto il weekend. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Z Flip8 con uno sconto del 36% e risparmi 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa un vero best-buy. Telefono pieghevole uscito sul mercato da pochissimo tempo e questo rende la promo ancora più speciale. Design iconico a forma di conchiglia, doppio schermo (interno da 6,9 pollici ed esterno da 4,1 pollici), doppia fotocamera esterna con sensore interno da 50 megapixel e una interna da 10 megapixel per i selfie. La batteria dura per tutto il giorno.

Una delle migliori promo di tutto il weekend. Da oggi su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in e diventa un vero best-buy. Telefono pieghevole uscito sul mercato da pochissimo tempo e questo rende la promo ancora più speciale. Design iconico a forma di conchiglia, (interno da 6,9 pollici ed esterno da 4,1 pollici), doppia fotocamera esterna con sensore interno da 50 megapixel e una interna da 10 megapixel per i selfie. La batteria dura per tutto il giorno. Galaxy A37 (28% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Galaxy A37 , smartphone medio di gamma di Samsung uscito sul mercato quest’anno. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh a lunga durata. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni.

elevatissimo per il , smartphone medio di gamma di Samsung uscito sul mercato quest’anno. Su Amazon è disponibile con uno e il prezzo scende al con un su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il in . Telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh a lunga durata. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni. Honor 600 Smart (27% di sconto e affare lampo)

L’affare del giorno se sei alla ricerca di un telefono con una batteria a lunghissima durata. Parliamo dell’ Honor 600 Smart disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il prezzo scende a soli 205 euro. La caratteristica principale è la mega batteria da 7700 mAh che può durare più di tre giorni con un utilizzo normale. Schermo mega da 6,87 pollici ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che supporta tutte le principali applicazioni e fotocamera da 50 megapixel che assicura immagini di ottima qualità.

L’affare del giorno se sei alla ricerca di un telefono con una batteria a lunghissima durata. Parliamo dell’ disponibile su con uno e il prezzo scende a soli 205 euro. La caratteristica principale è la che può durare più di tre giorni con un utilizzo normale. Schermo mega da 6,87 pollici ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che supporta tutte le principali applicazioni e fotocamera da 50 megapixel che assicura immagini di ottima qualità. realme P4 Lite (costa pochissimo)

Non può mancare il telefono che costa poco. Oggi su Amazon è disponibile il realme P4 Lite con uno sconto del 33% e risparmi 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo paghi meno di 160 euro, ma vale molto di più grazie a un display ultra fluido da 6,8 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore con AI e una mega batteria da 6600 mAh che copre due giorni senza troppi problemi. Non perdere questa opportunità.

HONOR 600 SMART 5G SILVER 4+128GB 203,99 € -27% 279,90 € Risparmi 75,91 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... Prodotto non disponibile Prodotti simili Samsung Galaxy Z Flip8, 256GB, Graphite [Versione Italiana] 879,00 € -36% 1.379,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49 mm 909,00 € Acquista su Amazon Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Smartwatch 459,00 € Acquista su Amazon Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolar... 169,00 € Acquista su Amazon Belkin BoostCharge Pro Power bank wireless 10.000 mAh con Qi... 44,99 € -55% 99,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon iRobot Roomba® Plus 576 Combo robot aspirapolvere lavapavim... 449,00 € -40% 749,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon dreame Ecceluxe Slim Macchina da Caffè Espresso Completamen... 399,00 € -27% 549,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Nuovi prodotti Apple

Apple Watch Ultra 4 (novità e preordine Amazon)

Nuova versione dello smartwatch super resistente di Apple. Su Amazon puoi pre-ordinare il nuovo Apple Watch Ultra 4 approfittando dell’opzione "Prenotazione al prezzo minimo garantito" e della possibilità del pagamento in 12 rate a tasso zero. Rispetto al modello precedente l’autonomia della batteria è maggiore e i sensori presenti sotto la scocca si prendono cura dei tuoi parametri vitali e della salute del tuo cuore. Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa il giorno dell’uscita.

Nuova versione dello smartwatch super resistente di Apple. Su puoi il approfittando dell’opzione "Prenotazione al prezzo minimo garantito" e della possibilità del Rispetto al modello precedente l’autonomia della batteria è maggiore e i sensori presenti sotto la scocca si prendono cura dei tuoi parametri vitali e della salute del tuo cuore. Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa il giorno dell’uscita. Apple Watch 12 (novità e preordine Amazon)

Sulla piattaforma di e-commerce trova posto anche il nuovo Apple Watch 12. Lo smartwatch top del colosso di Cupertino è disponibile con l’opzione " Prenotazione al prezzo minimo garantito " e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Apple ha lavorato molto sul monitoraggio della salute per fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno. Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa il giorno dell’uscita.

Sulla piattaforma di e-commerce trova posto anche il Lo smartwatch top del colosso di Cupertino è disponibile con l’opzione " " e puoi anche il Apple ha lavorato molto sul monitoraggio della salute per fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno. Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa il giorno dell’uscita. AirPods 5 (novità e preordine Amazon)

Novità anche per quanto riguarda le cuffie. Apple ha presentato le nuove AirPods 5, la versione "lowcost" delle sue cuffie top di gamma. Con questo nuovo modello l’azienda di Cupertino porta la cancellazione del rumore su tutta la gamma e la qualità dell’audio resta di livello altissimo. Non manca l’audio spaziale personalizzato per un suono surround. Acquistandole oggi approfitti della "Prenotazione al prezzo minimo garantito" e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le ricevi direttamente a casa il 18 settembre 2026.

Prodotti lowcost

Power bank Belkin BoostCharge Pro (55% di sconto e affare per tutti)

Accessorio utilissimo che devi sempre avere con te. Da oggi su Amazon è disponibile il power bank Belkin con tecnologia MagSafe in promo con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà. Capacità di 10.000 mAh che ti permette di ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte. Compatibile con tutti gli iPhone di ultima generazione. Non perdere questa opportunità, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Accessorio utilissimo che devi sempre avere con te. Da oggi su Amazon è disponibile il con in promo con uno e lo Capacità di 10.000 mAh che ti permette di ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte. Compatibile con tutti gli iPhone di ultima generazione. Non perdere questa opportunità, le scorte possono terminare da un momento all’altro. Smartwatch Blackview (doppio sconto)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Da oggi trovi questo modello Blackview con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Lo sconto totale arriva all’80% e lo paghi meno di 40 euro. Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 110 modalità di allenamento. Il numero di coupon è limitato: non perdere questa opportunità.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra 2 (sconto IVA e 12 rate a tasso zero)

Continua l’ottima offerta per il Galaxy Watch Ultra 2, uno dei migliori smartwatch disponibili sul momento sul mercato. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. L’ultima versione dell’orologio rugged di Samsung è dotato di uno schermo AMOLED super luminoso e la scocca è realizzata con materiali (quasi) indistruttibili. Offre tante funzioni di allenamento e lo puoi utilizzare anche per le immersioni grazie a strumenti sviluppati appositamente.

Smart TV

Smart TV LG MiniLED da 43 pollici (38% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Se hai meno spazio, ecco lo smart TV che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il modello LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici uscito sul mercato da pochissimi mesi in offerta con uno sconto del 38% e il risparmio netto è di 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità delle immagini elevatissima e con colori realistici, anche grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color che certifica al 100% il volume colore. Il sistema operativo webOS è uno dei migliori in circolazione e ti consiglia cosa vedere in base alle tue preferenze.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Plus 576 Combo (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 576 Combo scende del 40% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La potenza di aspirazione arriva a 25.000 Pa , combinata con i mop DualClean e la tecnologia SmartScrub , che esercita una pressione di lavaggio doppia per rimuovere macchie secche, schizzi di cucina e impronte di fango senza bisogno di strofinare manualmente. Il design compatto passa agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il braccio articolato estende i mop fino a 35 mm per pulire lungo battiscopa e angoli profondi. La navigazione ClearView Pro LiDAR con intelligenza artificiale riconosce cavi, scarpe e piccoli oggetti per evitarli in tempo reale. La stazione AutoWash completamente automatica svuota la polvere fino a 3 mesi, ricarica il serbatoio dell’acqua fino a 40 giorni e lava i mop con acqua calda a 75°C .

Il robot aspirapolvere su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La , combinata con i mop e la tecnologia , che esercita una pressione di lavaggio doppia per rimuovere macchie secche, schizzi di cucina e impronte di fango senza bisogno di strofinare manualmente. Il design compatto passa agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il braccio articolato estende i mop fino a per pulire lungo battiscopa e angoli profondi. La navigazione riconosce cavi, scarpe e piccoli oggetti per evitarli in tempo reale. La stazione completamente automatica svuota la polvere fino a 3 mesi, ricarica il serbatoio dell’acqua fino a 40 giorni e lava i mop con acqua calda a . roborock F25 GT Gen2 (minimo storico e super affare)

Torna al minimo storico su Amazon la lavapavimenti Roborock F25 GT Gen2 grazie al 40% di sconto e un risparmio di 120 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il vero punto di forza è il design FlatReach , con un profilo ultrasottile di soli 12,5 cm capace di appiattirsi completamente a 180°, per scivolare sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza né acqua. Elimina sporco, macchie e residui in un solo passaggio su piastrelle, parquet, vinile e laminato. L’autopulizia ad alta temperatura fino a 90°C e il sistema anti-groviglio azzerano quasi del tutto la manutenzione, mentre l’autonomia arriva quasi a 40 minuti .

Torna al su la grazie al 40% di sconto e un risparmio di 120 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il vero punto di forza è il design , con un profilo ultrasottile di soli capace di appiattirsi completamente a 180°, per scivolare sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza né acqua. Elimina sporco, macchie e residui in un solo passaggio su piastrelle, parquet, vinile e laminato. L’autopulizia ad alta temperatura fino a e il sistema anti-groviglio azzerano quasi del tutto la manutenzione, mentre l’autonomia arriva quasi a . dreame Ecceluxe Slim (27% di sconto e offerta lampo)

Offerta lampo su Amazon per la macchina per il caffè automatica Dreame Ecceluxe Slim. Da oggi è disponibile al minimo storico con il 27% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Nonostante le dimensioni compatte, è una macchina completamente automatica: macina il caffè con un macinatore a 9 livelli e calibrazione intelligente, prepara 5 tipi di bevande (espresso, lungo, flat white, cappuccino e latte macchiato) con un solo tocco sul display touch, e monta autonomamente una schiuma di latte vellutata grazie alla tecnologia a micropressione.

Offerta lampo su Amazon per la per il Da oggi è disponibile al e la possibilità di il . Nonostante le dimensioni compatte, è una macchina completamente automatica: con un macinatore a e calibrazione intelligente, prepara (espresso, lungo, flat white, cappuccino e latte macchiato) con un solo tocco sul display touch, e monta autonomamente una grazie alla tecnologia a micropressione. Bollitore Philips (costa pochissimo)

Il bollitore elettrico Philips Serie 3000 crolla del 58% su Amazon, fermandosi a soli 16 euro. Con una capacità di 1,7 litri e una potenza di 2200W, garantisce un’ebollizione rapida. Il coperchio a molla con apertura ampia si apre con una semplice pressione, evitando il contatto con il vapore, mentre l’indicatore del livello dell’acqua in tazze permette di bollire solo la quantità necessaria. Base girevole a 360° e filtro anticalcare removibile che mantiene l’acqua sempre pulita.

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