Amazon, iPhone crolla di prezzo e sconti all'80%: le offerte di oggi

Le offerte di Amazon riservano sempre grandi sorprese e accade anche oggi 12 settembre. Come ogni giorno il sito di e-commerce aggiorna le promo disponibili e lancia occasioni lampo da non farsi sfuggire. E noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionato una dozzina tra tutte quelle disponibili. Offerte che si distinguono per lo sconto elevato che ti permette non solo di risparmiare centinaia di euro, ma anche di approfittare del minimo storico. Inoltre, per alcuni dispositivi hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Tra le offerte di oggi trovi alcuni dispositivi veramente interessanti. Come ad esempio l’iPhone 15 disponibile al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro. Altra offerta molto interessante quella che riguarda il Galaxy S25 FE, smartphone top di gamma di Samsung uscito sul mercato da pochi giorni e che trovi con un doppio sconto speciale. Per scoprire le altre promo non ti resta che scorrere l’articolo e trovare il prodotto che risponde alle tue necessità.

Amazon, le migliori offerte del 12 settembre

Smartphone

Galaxy S25 FE. Offerta speciale per l’ultimo smartphone lanciato da Samsung. Su Amazon è disponibile il Galaxy S25 FE con un’ offerta lancio imperdibile . Oltre a quello fisso di 60 euro , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro . Per un telefono appena uscito sul mercato, uno sconto superiore ai 100 euro è una vera occasione. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 50 euro . Scheda tecnica da vero top di gamma: display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh ti supporta per tutto il giorno.

per l’ultimo smartphone lanciato da Samsung. Su Amazon è disponibile il con un’ . Oltre a quello , puoi aggiungere un coupon che fa . Per un telefono appena uscito sul mercato, uno sconto superiore ai 100 euro è una vera occasione. Inoltre, hai anche la possibilità di La promo non finisce qui: se sei ottieni uno . Scheda tecnica da vero top di gamma: display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh ti supporta per tutto il giorno. iPhone 15. Con l’ offerta di oggi l’iPhone 15 diventa una vera occasione. Lo smartphone top di Apple è disponibile al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A16 Bionic e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e teleobiettivo 2x. A questo prezzo è un vero affare da non farsi scappare.

diventa una vera occasione. Lo smartphone top di Apple è disponibile al e su quello di listino. Disponibile il . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A16 Bionic e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e teleobiettivo 2x. A questo prezzo è un vero affare da non farsi scappare. realme GT 7T. Torna l’ ottima promo per il realme GT 7T. Lo smartphone con batteria infinita è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di uno schermo ampio e con luminosità elevata, processore MediaTek che assicura prestazioni top e una fotocamera principale da 50 megapixel. Il punto forte è la batteria da 7000mAh che può durare fino a due giorni e supporta anche la ricarica rapida.

Lo smartphone con batteria infinita è disponibile con uno e su quello di listino. Minimo storico e lo puoi anche pagare in . Lo smartphone è dotato di uno schermo ampio e con luminosità elevata, processore MediaTek che assicura prestazioni top e una fotocamera principale da 50 megapixel. Il punto forte è la che può durare fino a due giorni e supporta anche la ricarica rapida. CMF Phone 1. Ottimo rapporto qualità-prezzo per il CMF Phone 1, smartphone lowcost che trovi in offerta su Amazon al minimo storico con uno sconto del 33%. Telefono medio di gamma che oggi paghi quanto un lowcost. Schermo Super AMOLED da 6,67 pollici con schermo in FHD, processore MediaTek Dimensity 7300 che assicura buone prestazioni e un’ottima fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 38% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 50%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

con cavo incluso nella confezione, con un . Oltre allo , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 50%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Power bank Magsafe. L’accessorio che non puoi avere se utilizzi un iPhone di ultima generazione. Da oggi trovi questo powerbank MagSafe in promo con uno sconto del 77% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Un’occasione imperdibile per un gadget utilissimo e che ti permette di non restare mai senza carica. Batteria da 10.000mAh che si “attacca” al retro dello smartphone ed è semplicissima da utilizzare.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 2. Cala il prezzo dello smartwatch indistruttibile di Apple . Da oggi è disponibile con uno sconto di ben 120 euro e fai un ottimo affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Realizzato con materiali super resistenti (cassa in titanio), è il compagno perfetto per le avventure all’aperto. Puoi affrontare qualsiasi avventura con la sicurezza di avere un compagno sempre pronto ad aiutarti. Assicura anche un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica.

dello . Da oggi è disponibile con uno e fai un ottimo affare. Hai anche la possibilità di . Realizzato con materiali super resistenti (cassa in titanio), è il compagno perfetto per le avventure all’aperto. Puoi affrontare qualsiasi avventura con la sicurezza di avere un compagno sempre pronto ad aiutarti. Assicura anche un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Smartwatch lowcost. Sconto del 79% e prezzo stracciato. Se vuoi spendere pochissimo per acquistare un nuovo smartwatch, questo è il modello che fa per te. Offre tutte le funzioni che cerchi solitamente in un orologio smart: monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue), tante modalità di allenamento e uno schermo ampio che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Cuffie

Google Pixel Buds A-Series. Le cuffie di Google sono in offerta a un prezzo imperdibile. Le Google Pixel Buds A-Series sono in promo con uno sconto del 38% e costano veramente poco. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano un’ottima qualità del suono. La funzione Suono adattivo regola il volume delle cuffie per te. Sono ergonomiche e si adattano alla grandezza del tuo orecchio. Supportano anche l’assistente vocale di Google. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Soundbar

Soundbar Samsung HW-Q800F. Non perdere l’occasione di fare un grande affare per questa soundbar top di gamma di Samsung, in offerta con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare 350 euro. Questo sistema audio potente e versatile migliora l’esperienza sonora e ti sembrerà di essere al cinema. Dotata di un subwoofer wireless e della tecnologia Q-Symphony, offre un audio avvolgente e dialoghi chiari. È la soluzione ideale per ascoltare i tuoi contenuti preferiti con un audio impareggiabile.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere NARWAL Flow. Fai un grande affare con il robot aspirapolvere Narwal Flow , in offerta con un coupon sconto di 400 euro e con un prezzo crollato . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 offre una pulizia completa della tua abitazione. Grazie alla sua stazione di auto-pulizia, svuota la polvere e pulisce il panno per lavare i pavimenti, garantendo un’igiene impeccabile e riducendo al minimo il tuo sforzo. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

, in offerta con un e con un . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 offre una pulizia completa della tua abitazione. Grazie alla sua stazione di auto-pulizia, svuota la polvere e pulisce il panno per lavare i pavimenti, garantendo un’igiene impeccabile e riducendo al minimo il tuo sforzo. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Cosori. Prezzo speciale per la friggitrice ad aria Cosori con cestello da 5,5 litri, perfetta per una famiglia di 3-5 persone. Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 50 euro su quello di listino. Perfetta per cucinare velocemente tutti i tuoi piatti preferiti grazie alle 13 funzioni disponibili e che puoi scegliere velocemente dalla centrale di comando. Inoltre, hai accesso a un ricettario con più di 100 proposte.

con perfetta per una Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 50 euro su quello di listino. Perfetta per cucinare velocemente tutti i tuoi piatti preferiti grazie alle 13 funzioni disponibili e che puoi scegliere velocemente dalla centrale di comando. Inoltre, hai accesso a un ricettario con più di 100 proposte. Aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H12 Pro. Un’offerta lampo per l’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H12 Pro, disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 130 euro. Puoi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis. Questo dispositivo 2-in-1 ti permette di aspirare lo sporco secco e contemporaneamente lavare i pavimenti, riducendo i tempi da dedicare alla pulizia domestica. Aspirazione potente e una batteria con un’autonomia prolungata.

Prodotti per la cura

Asciugacapelli Dyson Supersonic. Un’occasione da non perdere per l’asciugacapelli Dyson Supersonic, ora in offerta con lo sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico. Questo asciugacapelli si distingue per la sua tecnologia avanzata che asciuga i capelli in modo rapido e delicato, prevenendo i danni da calore estremo. Con il suo design compatto e i diversi accessori inclusi, è il più amato e desiderato. Affare Amazon da non farsi scappare.

