Amazon, lo smartwatch top Amazfit Active 2 a prezzo stracciato: le migliori offerte di oggi

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Dall'Amazfit Active 2 all'iPhone Air al minimo storico: scopri le migliori promo del giorno e fai un super affare.

Amazon

Amazon ci sorprende con un’altra giornata con ottime offerte sui migliori dispositivi disponibili sulla piattaforma di e-commerce. Dagli smartphone agli elettrodomestici, troviamo veramente di tutto e con sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. Un esempio è l‘iPhone 17 che troviamo con uno sconto di 180 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere pochissimo c’è il Redmi A7 Pro con uno sconto IVA. Tra gli smartwatch c’è l’Amazfit Active 2 con uno sconto del 39% e fai un ottimo affare. Continuano anche le offerte per i prodotti a marchio Amazon, con l’Echo Show 5 in offerta con uno sconto del 50%.

Anche gli elettrodomestici la fanno da padrone, con il robot aspirapolvere Lefant M2L in offerta con uno sconto del 70% e risparmi più di 400 euro. La lavatrice Electrolux Serie 500 con cestello da 8 chilogrammi, invece, è in promo con un ottimo sconto del 47% e la paghi quasi la metà. Non perdere queste occasioni e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 12 ottobre

Smartphone

iPhone 17 (sconto di 180 euro e 5 rate a tasso zero)

L’iPhone 17 è disponibile in offerta con uno sconto di 180 euro (-16%) e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Il display da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120Hz ha una luminosità elevata. Il processore A19 è progettato per supportare Apple Intelligence e i giochi più pesanti senza esitazioni. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel (principale con zoom ottico 2x e ultra-grandangolo) che scatta foto ad altissima risoluzione, mentre la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel semplifica i selfie di gruppo. La batteria arriva a 30 ore di riproduzione video .

L’iPhone 17 è disponibile in offerta con uno sconto di 180 euro (-16%) e hai la possibilità di pagarlo in . Il display da ha una luminosità elevata. Il è progettato per supportare Apple Intelligence e i giochi più pesanti senza esitazioni. Nella parte posteriore trova posto una (principale con zoom ottico 2x e ultra-grandangolo) che scatta foto ad altissima risoluzione, mentre la semplifica i selfie di gruppo. La batteria arriva a . Google Pixel 10a (27% di sconto e risparmi 150 euro)

Il Google Pixel 10a tocca un prezzo basso su Amazon grazie allo sconto del 27% e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Il display pOLED Actua da 6,3 pollici arriva a 120Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. Il chip Tensor G4 gestisce le funzioni di intelligenza artificiale di Google. Il comparto fotografico punta sulla fotocamera principale da 48 megapixel affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel, mentre la batteria da 5.100 mAh ti accompagna per tutta la giornata. La vera garanzia è la durata: 7 anni di aggiornamenti per un telefono che resta al passo nel tempo.

Il tocca un prezzo basso su Amazon grazie allo e hai la a . Il display arriva a e di luminosità di picco. Il gestisce le funzioni di intelligenza artificiale di Google. Il comparto fotografico punta sulla affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel, mentre la ti accompagna per tutta la giornata. La vera garanzia è la durata: per un telefono che resta al passo nel tempo. moto g67 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Super prezzo per il moto g67 , smartphone medio di gamma di Motorola che trovi oggi su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek Dimensity 6300 ad alt prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

per il , smartphone medio di gamma di Motorola che trovi oggi su Amazon con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: dotato di un con risoluzione FHD, processore MediaTek Dimensity 6300 ad alt prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Redmi A7 Pro (costa pochissimo)

Ecco l’offerta del giorno se non vuoi spendere grosse cifre. Parliamo del Redmi A7 Pro, smartphone economico disponibile su Amazon con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo a meno di 120 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano e dotato di un display extra-large da 6,9 pollici con cui poter vedere anche serie TV e film mentre sei in viaggio, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artficiale e per finire una batteria da 6000 mAh.

Amazfit Active 2 Smartwatch 43mm 1,75" AMOLED, Mappe Offline... 91,99 € -39% 149,90 € Risparmi 57,91 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19... 949,00 € -16% 1.129,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon Motorola moto g67 (8/256GB, Fotocamera 50MP+8MP+flicker sens... 229,90 € -30% 329,00 € Risparmi 99,10 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select - Trasmetti in streaming in 4... 27,99 € -60% 69,99 € Risparmi 42,00 € Acquista su Amazon Haier Smart TV 43" QLED 4K UHD, Google TV, HDR10 269,99 € -32% 399,00 € Risparmi 129,01 € Acquista su Amazon Lefant M2L Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 179,99 € -70% 599,99 € Risparmi 420,00 € Acquista su Amazon Electrolux Lavatrice a Carica Frontale EW5F8W, 8kg Serie 500... 319,00 € -47% 599,00 € Risparmi 280,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (60% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Meno di 28 euro per trasformare qualsiasi TV in uno smart TV 4K: la chiavetta multimediale Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 60% e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Riproduce contenuti in 4K Ultra HD con HDR10+ . Il telecomando Alexa permette di cercare film e serie con la voce e di controllare il televisore TV, mentre Wi-Fi e Bluetooth 5.0 gestiscono la connessione. Costa pochissimo e si rivela uno dei migliori affari del giorno.

per trasformare qualsiasi TV in uno smart TV 4K: la chiavetta multimediale è in offerta con uno e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Riproduce contenuti in con . Il permette di cercare film e serie con la voce e di controllare il televisore TV, mentre e gestiscono la connessione. Costa pochissimo e si rivela uno dei migliori affari del giorno. Echo Show 5 (50% di sconto e affare immediato)

Affare lampo per l’ Echo Show 5 di terza generazione , disponibile a metà prezzo su Amazon . Lo schermo touch da 5,5" mostra ora, meteo, testi dei brani, ricette e immagini dal citofono compatibile. L’ altoparlante ha bassi corposi, e i 3 microfoni con Alexa ascoltano anche da lontano. La fotocamera da 2 megapixel con copri-telecamera serve per videochiamate e Drop In, mentre il processore MediaTek rende Alexa più veloce.

Affare lampo per l’ di , disponibile a . Lo mostra ora, meteo, testi dei brani, ricette e immagini dal citofono compatibile. L’ ha bassi corposi, e i con ascoltano anche da lontano. La con serve per videochiamate e Drop In, mentre il rende Alexa più veloce. 2 telecamere blink Mini 2K+ (costano pochissimo)

Due telecamere Blink Mini 2K+ a 17,50 euro l’una: lo sconto del 56% rende la sicurezza domestica alla portata di tutti. Immagini in 2K con zoom digitale 4x mostra i dettagli, e il faretto LED integrato garantisce la visione notturna a colori. L’audio bidirezionale con cancellazione del rumore permette di parlare con chi è in casa o alla porta, e il movimento attiva avvisi in tempo reale sull’app Blink. Si collegano alla presa elettrica e sono pensate per gli interni. Funzionano con Alexa.

Smartwatch

Amazfit Active 2 (prezzo crollato e affare immediato)

Lo smartwatch da acquistare oggi sei hai una vita molto attiva. L’Amazfit Active 2 è scontato del 39%, con un risparmio di quasi 60 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,32" ha una luminosità molto elevata, ed è nitido anche sotto il sole. Il GPS dual-band traccia i percorsi con precisione, e le oltre 160 modalità sportive, compresa HYROX, coprono praticamente ogni allenamento. Il sensore BioTracker controlla cuore, sonno e stress e ti avvisa se nota qualche dato anomalo. L’autonomia arriva a 10 giorni e resiste fino a 5 ATM. Il compagno perfetto per gli allenamenti quotidiani.

Smart TV

Smart TV Haier da 43 pollici (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il prezzo dello smart TV Haier da 43 pollici crolla sotto i 270 euro grazie allo sconto in pagina del 32%. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il pannello QLED 4K con Quantum Dot offre colori vivi e realistici, mentre il refresh a 120 Hz rende fluidi sport e giochi. Ci sono ben 4 porte HDMI 2.1 utili per console e dispositivi. Google TV con Google Assistant e Chromecast integrato dà accesso a tutte le app, e l’audio si affida a Dolby Audio e DBX-TV . La promo si arricchisce anche dell’abbonamento per tre mesi a DAZN Full.

Il prezzo dello sotto i grazie allo sconto in pagina del 32%. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in . Il pannello con offre colori vivi e realistici, mentre il rende fluidi sport e giochi. Ci sono ben utili per console e dispositivi. con e dà accesso a tutte le app, e l’audio si affida a . La promo si arricchisce anche dell’abbonamento per tre mesi a DAZN Full. Smart TV Hisense QLED da 43 pollici (offerta lampo e risparmi 180 euro)

Lo smart TV Hisense QLED da 43 pollici scende del 33%, con 180 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. Il pannello QLED 4K ha un refresh nativo a 144 Hz, con VRR e FreeSync Premium per chi vuole collegare la console. Supporta Dolby Vision IQ, HDR10+ e HLG, e l’audio Dolby Atmos completa il quadro. La piattaforma VIDAA offre oltre 1.000 app per accedere a tutte el tue serie TV preferite. C’è anche il tuner per lativù 4K.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost Paokole (79% di sconto e costa pochissimo)

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie lowcost , ecco il modello che fa per te. Solo per oggi trovi le cuffie economiche Paekole in promo con uno sconto del 79% e le paghi solo 21,65 euro . Nonostante un prezzo contenuto assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 48 ore e si collegano con qualsiasi smartphone.

Se sei alla ricerca di un , ecco il modello che fa per te. Solo per oggi trovi le in con uno e le . Nonostante un prezzo contenuto assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 48 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. Booster avviamento auto (doppio sconto e costa poco)

Il booster NACKEO per avviare l’auto ha un doppio sconto: oltre a quello fisso 41% puoi aggiungere un coupon del 19%, e lo paghi circa la metà. On accessorio che in auto può togliere dai guai. L’avviatore eroga fino a 8.000 A di picco e fa ripartire in pochi secondi auto, moto e furgoni a benzina e diesel. Include anche un compressore con 4 modalità preimpostate e arresto automatico alla pressione impostata per gonfiare pneumatici, bici e palloni. Il display LCD, la torcia LED con funzione SOS e l’uscita USB che lo trasforma in power bank completano un kit d’emergenza compatto da tenere nel bagagliaio.

Elettrodomestici

Lefant M2L (70% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Puoi acquistare il robot aspirapolvere Lefant M2L con il 70% di sconto e risparmi poco più di 400 euro. Robot aspirapolvere completo di stazione per lo svuotamento automatico e del sistema LiDAR a 360° che mappa le stanze e salva più piani, mentre l’ aspirazione da 6.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli. La stazione di svuotamento automatico lo libera dalla manutenzione per circa 40 giorni , e l’ evitamento ostacoli PSD a 190° protegge cavi e mobili. Il rilevamento dei tappeti adatta la potenza, e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Puoi acquistare il robot aspirapolvere con il 70% di sconto e risparmi poco più di 400 euro. Robot aspirapolvere completo di stazione per lo svuotamento automatico e del sistema che mappa le stanze e salva più piani, mentre l’ raccoglie polvere, briciole e peli. La lo libera dalla manutenzione per circa , e l’ protegge cavi e mobili. Il adatta la potenza, e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock Qrevo Edge 2 (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per il roborock Qrevo Edge 2 , disponibile da oggi con il 42% di sconto : un robot che aspira, lava e si lava da solo. La potenza HyperForce da 25.000 Pa aspira anche lo sporco più ostinato, e il LiDAR retrattile consente un’altezza di soli 7,98 cm per entrare sotto i mobili bassi. Il sistema DuoDivide + FlexiArm elimina i grovigli, mentre i doppi mop strofinano il pavimento e la stazione li lava con acqua calda e li asciuga con aria calda . Lo svuotamento automatico dura fino a 65 giorni , e Reactive AI riconosce gli ostacoli.

per il , disponibile da oggi con il : un robot che aspira, lava e si lava da solo. La potenza aspira anche lo sporco più ostinato, e il consente un’altezza di soli per entrare sotto i mobili bassi. Il sistema elimina i grovigli, mentre i strofinano il pavimento e la stazione li lava con e li asciuga con . Lo dura fino a , e riconosce gli ostacoli. Aspirapolvere FAMIVAC (47% di sconto e costa quasi la metà)

L’aspirapolvere FAMIVAC costa quasi la metà grazie allo sconto del 47% e la paghi veramente poco. L’aspirazione ha tre modalità (pavimento duro, tappeto e turbo), e la spazzola antigroviglio non si intasa di capelli e peli. Il tubo pieghevole arriva sotto divani e letti senza chinarsi, mentre la luce verde mostra la polvere invisibile. Dura 50 minuti per circa 120 mq , è autoportante e resta in piedi da solo durante le pause.

L’aspirapolvere FAMIVAC costa quasi la metà grazie allo sconto del 47% e la paghi veramente poco. L’aspirazione ha tre modalità (pavimento duro, tappeto e turbo), e la non si intasa di capelli e peli. Il arriva sotto divani e letti senza chinarsi, mentre la mostra la polvere invisibile. Dura per circa , è e resta in piedi da solo durante le pause. Lavatrice a carica frontale Electrolux Serie 500 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Affare lampo per la lavatrice Electrolux Serie 500, scontata del 47% e pagabile in 5 rate a tasso zero. La capacità da 8 kg è adatta a famiglie numerose, mentre la centrifuga riduce i tempi di asciugatura. GentleCare e il programma Woolmark Blue trattano con delicatezza lana e capi delicati, mentre la funzione AutoSense adatta il ciclo al carico, risparmiando acqua ed energia. Il ciclo Hygiene elimina il 99,99% dei batteri anche a basse temperature. Un vero affare se non vuoi spendere cifre esagerate per la tua nuova lavatrice.

Come vedere gratis Roma – Real Madrid di Champions League

Finita la pausa per le Nazionali, tornano anche le grandi sfide della Champions League. Mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00 la Roma affronta il Real Madrid di Josè Mourinho, in uno dei big match della seconda giornata. Partita trasmessa in esclusiva da Prime Video e disponibile per tutti gli abbonati. Se ancora non lo sei, puoi abbonarti oggi e approfittare della prova gratuita di trenta giorni senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Non perdere tempo e approfittane subito cliccando su questo link.

Servizi Amazon

La Festa delle Offerte Prime è terminata, ma hai ancora un po’ di tempo per approfittare delle promo sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

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AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

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