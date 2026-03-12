Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo: 85% di sconto

MisterGadget.Tech

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è arrivata al terzo giorno e le promo non sembrano diminuire. Anche oggi 12 marzo troviamo sul sito di e-commerce nuove opportunità per smartphone, smartwatch, elettrodomestici e tantissimo altro. Non stiamo esagerando: tra le offerte top del giorno c’è il Galaxy S25 Edge in offerta con uno sconto del 42% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Altrettanto ottima la promo per lo smart TV Haier Mini-LED: grazie allo sconto di 500 euro approfitti del minimo storico. Non devi farti scappare nemmeno l’offerta lampo per il robot aspirapolvere Lefant: lo sconto del 73% fa crollare il prezzo.

Non perdere altro tempo e approfitta di alcune delle migliori promo attive oggi su Amazon: le abbiamo raccolte nella lista qui in basso.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Amazon, migliori offerte 12 marzo

Smartphone

iPhone 17. Uno degli smartphone più acquistati durante la Festa delle Offerte di Primavera. Parliamo dell’ iPhone 17 disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e al prezzo più basso di sempre. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 1779,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale CenterStage da 18 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle occasioni economiche che non devi farti assolutamente scappare oggi. Su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost con un super sconto dell’86% e le paghi solamente 21 euro . Prezzo alla portata di tutti per degli auricolari che assicurano una qualità del suono elevata e sono dotati della cancellazione del rumore. Autonomia che arriva fino a 48 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Prezzo al minimo per il Fire TV Stick 4K Select , ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon. Grazie allo sconto del 47% la paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero e nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata. Facile da installare e da configurare, permette di accedere facilmente a tutte le piattaforme di video streaming. La soluzione più economica per chi ha un TV 4K.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra. Il Galaxy Watch Ultra è in sconto del 41%, permettendoti di risparmiare quasi 300 euro, con la comodità delle 5 rate a tasso zero. Cassa in titanio di grado aerospaziale per una resistenza estrema, vetro in cristallo zaffiro e impermeabilità fino a 10 ATM. È progettato per l’avventura con un GPS a doppia frequenza ultra-preciso, una batteria a lunghissima durata e funzioni avanzate di monitoraggio della salute potenziate dall’intelligenza artificiale Galaxy AI.

Smart TV

Smart TV Haier. Su Amazon, lo smart TV Haier da 65 pollici con tecnologia Mini-LED è disponibile con uno sconto del 42%, ma la vera sorpresa è il bonus incluso: ricevi un abbonamento DAZN incluso nel prezzo dal valore di ben 539 euro. La tecnologia Mini-LED garantisce un contrasto infinito e una luminosità di picco elevata, ideale per i contenuti HDR. Dotato di un pannello a 144Hz, è perfetto per il gaming e per seguire le azioni veloci dei match sportivi senza scie. Il sistema operativo integrato è fluido e completo di tutte le app, rendendolo il centro multimediale definitivo per il tuo salotto.

PC portatile&Tablet

PC portatile FUNYET. Offerta lampo di Primavera su Amazon per questo PC portatile FUNYET di ultima generazione. Sul sito di e-commerce è disponibile con un ottimo sconto del 65% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo da 15,6 pollici in alta risoluzione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Compatto e leggero, lo puoi portare sempre con te senza pesare troppo sulle spalle. Perfetto per studenti e lavoratori.

Elettrodomestici

Lefant M120P. Se cerchi un r obot aspirapolvere affidabile spendendo il minimo indispensabile, questa è la promo che fa per te. Grazie a uno sconto del 73%, il Lefant M210P costa solamente 80 euro . Nonostante il prezzo mini, le caratteristiche sono affidabili: design sottile per passare sotto divani e letti, potenza di aspirazione elevata ideale per peli di animali e sensori 6D per evitare collisioni e cadute. È gestibile totalmente tramite app o comandi vocali con Alexa e Google Home, offrendo fino a 120 minuti di autonomia.

