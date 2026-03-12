Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo: 85% di sconto
Dal Galaxy S25 Edge all'iPhone 17 passando per il robot aspirapolvere Lefant: ecco tutte le migliori offerte di oggi disponibili su Amazon.
La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è arrivata al terzo giorno e le promo non sembrano diminuire. Anche oggi 12 marzo troviamo sul sito di e-commerce nuove opportunità per smartphone, smartwatch, elettrodomestici e tantissimo altro. Non stiamo esagerando: tra le offerte top del giorno c’è il Galaxy S25 Edge in offerta con uno sconto del 42% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Altrettanto ottima la promo per lo smart TV Haier Mini-LED: grazie allo sconto di 500 euro approfitti del minimo storico. Non devi farti scappare nemmeno l’offerta lampo per il robot aspirapolvere Lefant: lo sconto del 73% fa crollare il prezzo.
Non perdere altro tempo e approfitta di alcune delle migliori promo attive oggi su Amazon: le abbiamo raccolte nella lista qui in basso.
FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO
Amazon, migliori offerte 12 marzo
Smartphone
- iPhone 17. Uno degli smartphone più acquistati durante la Festa delle Offerte di Primavera. Parliamo dell’iPhone 17 disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e al prezzo più basso di sempre. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 1779,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale CenterStage da 18 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.
- Bundle Xiaomi 17. Offerta lancio incredibile su Amazon per lo Xiaomi 17. Il nuovissimo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile in promo con un bundle che non devi farti scappare: acquistandolo oggi, oltre al telefono, ricevi anche lo smart TV top di gamma Xiaomi TV A Pro QLED 50 pollici. Lo sconto sul bundle è di ben il 23% e il risparmio totale sfiora i 400 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Inoltre, è disponibile il servizio Trade-in di Xiaomi con una supervalutazione sul tuo telefono usato di ben 100 euro. Il telefono è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento: schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori Leica da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Batteria da 6330 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smart TV è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K ed essendo un Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
- Galaxy S25 Edge. Altra offerta eccezionale per uno smartphone top. Da oggi trovi il Galaxy S25 Edge con uno sconto del 42% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Disponibile il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, fotocamera principale da 200 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Smartphone che si caratterizza per un design unico e super sottile.
- Redmi Note 15. Lo smartphone lowcost lanciato sul mercato da pochissime settimana da Xiaomi è disponibile con uno sconto IVA e risparmi decine di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,77 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. La soluzione ideale che combina prestazioni e prezzo lowcost.
- Redmi 15C. Offerta esclusiva di Amazon da non farsi scappare. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, da oggi è disponibile il Redmi 15C con uno sconto del 35% e lo paghi solo 130 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6300, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6000 mAh.
Prodotti lowcost
- Cuffie lowcost. Ecco una delle occasioni economiche che non devi farti assolutamente scappare oggi. Su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost con un super sconto dell’86% e le paghi solamente 21 euro. Prezzo alla portata di tutti per degli auricolari che assicurano una qualità del suono elevata e sono dotati della cancellazione del rumore. Autonomia che arriva fino a 48 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
- Smartwatch lowcost. Altra offerta lowcost che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questo smartwatch lowcost in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 30 euro. Schermo ampio, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica con più di 100 modalità di allenamento. La soluzione definitiva se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select. Prezzo al minimo per il Fire TV Stick 4K Select, ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon. Grazie allo sconto del 47% la paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero e nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata. Facile da installare e da configurare, permette di accedere facilmente a tutte le piattaforme di video streaming. La soluzione più economica per chi ha un TV 4K.
- Fire TV Stick 4K Plus. Se vuoi un po’ più di prestazioni, puoi approfittare della promo per il Fire TV Stick 4K Plus. Da oggi è disponibile con uno sconto del 46% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Maggiore fluidità nell’apertura delle applicazioni e nella transizione da un episodio a un altro della tua serie TV preferita. Grazie all’integrazione con Alexa puoi gestire facilmente i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Supporta il Wi-Fi 6 che assicura una fluidità più elevata durante lo streaming.
- Fire TV Serie 4. Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43, 50 e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 45% e il 47% e praticamente li paghi la metà con un risparmio che supera anche i 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
Smartwatch
- Galaxy Watch Ultra. Il Galaxy Watch Ultra è in sconto del 41%, permettendoti di risparmiare quasi 300 euro, con la comodità delle 5 rate a tasso zero. Cassa in titanio di grado aerospaziale per una resistenza estrema, vetro in cristallo zaffiro e impermeabilità fino a 10 ATM. È progettato per l’avventura con un GPS a doppia frequenza ultra-preciso, una batteria a lunghissima durata e funzioni avanzate di monitoraggio della salute potenziate dall’intelligenza artificiale Galaxy AI.
Smart TV
- Smart TV Haier. Su Amazon, lo smart TV Haier da 65 pollici con tecnologia Mini-LED è disponibile con uno sconto del 42%, ma la vera sorpresa è il bonus incluso: ricevi un abbonamento DAZN incluso nel prezzo dal valore di ben 539 euro. La tecnologia Mini-LED garantisce un contrasto infinito e una luminosità di picco elevata, ideale per i contenuti HDR. Dotato di un pannello a 144Hz, è perfetto per il gaming e per seguire le azioni veloci dei match sportivi senza scie. Il sistema operativo integrato è fluido e completo di tutte le app, rendendolo il centro multimediale definitivo per il tuo salotto.
PC portatile&Tablet
- PC portatile FUNYET. Offerta lampo di Primavera su Amazon per questo PC portatile FUNYET di ultima generazione. Sul sito di e-commerce è disponibile con un ottimo sconto del 65% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo da 15,6 pollici in alta risoluzione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Compatto e leggero, lo puoi portare sempre con te senza pesare troppo sulle spalle. Perfetto per studenti e lavoratori.
- Galaxy Tab S10 FE. Il Galaxy Tab S10 FE è oggi in sconto del 35% con un risparmio netto di 200 euro. La scheda tecnica è perfettamente bilanciata: ampio display da 10.9 pollici ideale per il multitasking, prestazioni che supportano qualsiasi app e una batteria da 8.000 mAh. Il punto di forza resta la S Pen inclusa nella confezione, che trasforma il tablet in un taccuino digitale precisissimo per prendere appunti, disegnare o firmare documenti in mobilità.
Elettrodomestici
- Lefant M120P. Se cerchi un robot aspirapolvere affidabile spendendo il minimo indispensabile, questa è la promo che fa per te. Grazie a uno sconto del 73%, il Lefant M210P costa solamente 80 euro. Nonostante il prezzo mini, le caratteristiche sono affidabili: design sottile per passare sotto divani e letti, potenza di aspirazione elevata ideale per peli di animali e sensori 6D per evitare collisioni e cadute. È gestibile totalmente tramite app o comandi vocali con Alexa e Google Home, offrendo fino a 120 minuti di autonomia.
- Ecovacs Deebot T80 Omni. Da oggi su Amazon trovi il robot top di gamma di Ecovacs con uno sconto del 55%, con un risparmio di ben 600 euro su quello di listino. Dotato di una potenza di aspirazione che raggiunge i 18.000 Pa e il sistema di lavaggio OZMO Roller che strofina i pavimenti con la precisione di un mocio manuale. La stazione Omni non si limita a svuotare la polvere, ma lava e asciuga i panni con aria calda, garantendo igiene massima senza sforzo. Grazie alla navigazione laser TrueMapping e al riconoscimento degli ostacoli tramite AI, si muove agilmente in ogni stanza evitando cavi e scarpe.
- Moulinex Easy Fry Infrared. Offerta lampo da cogliere al volo per la friggitrice ad aria Moulinex: 41% di sconto e prezzo sotto i 100 euro, con l’opzione delle 5 rate a tasso zero. Questo modello da 7 litri (ideale per 6-8 persone) introduce la tecnologia Infra-Heat, che grazie alla doppia resistenza a infrarossi cuoce fino a 4 volte più velocemente rispetto ai modelli classici. Otto modalità di cottura e un utilissimo visore frontale illuminato per controllare la doratura dei cibi senza aprire il cestello.
- Hoover H-Free 100. La scopa elettrica senza filo Hoover crolla di prezzo con un 61% di sconto e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Molto pratica da utilizzare nella vita di tutti i giorni: contenitore XL da 0,9 litri facile da svuotare, luci LED sulla spazzola per stanare la polvere dagli angoli bui e batteria che garantisce fino a 40 minuti di pulizia continua. Grazie alla modalità Turbo e agli accessori integrati, è lo strumento perfetto su ogni tipo di superficie, dal parquet ai tappeti.
- Macchina caffè De’Longhi. Per gli amanti del vero espresso italiano, la De’Longhi Stilosa raggiunge il suo minimo storico con uno sconto del 35% e pagamento in 5 rate a tasso zero. La pompa a 15 bar assicura un aroma intenso. Grazie al Cappuccino System con ugello flessibile a 360°, puoi montare il latte come un professionista, mentre il porta-bicchieri a due livelli permette di utilizzare anche tazze alte. Compatibile sia con caffè in polvere che con cialde E.S.E., è la macchina perfetta per chi non vuole spendere cifre esagerate.
