Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 17 e sconti fino all'85%: le offerte di oggi

L'iPhone 17 è in offerta con uno sconto mai visto prima e risparmi centinaia di euro. Ottime promo anche smart TV ed elettrodomestici: scoprile tutte in questa guida all'acquisto.

Michael Derrer Fuchs

Giornata all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Da oggi 12 maggio troviamo in promo il meglio che la tecnologia può offrire in questo momento. Smartphone, smartwatch, elettrodomestici e anche droni al minimo storico e con sconti che arrivano fino all’85%. Sconto che troviamo per un paio di cuffie Bluetooth economiche, ma che assicurano una qualità audio elevatissima. Tra gli smartphone, invece, cattura l’attenzione l’iPhone 17 disponibile al minimo storico e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Se non vuoi spendere cifre esagerate, ma sei sempre alla ricerca di un top di gamma, trovi il Redmi Note 15 Pro+ con uno sconto esagerato del 38%. Ottime anche le promo tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro disponibile con uno sconto del 71%. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso.

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Amazon, offerte 12 maggio

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Lo smartphone più venduto in questi ultimi giorni. E non potrebbe essere altrimenti. Su Amazon trovi l’ iPhone 17 in offerta con uno sconto di ben 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori opportunità di tutto il web. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.

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Occasione speciale per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è in offerta da oggi su Amazon con uno sconto del 29% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici , processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa occasione speciale.

Occasione speciale per il . Lo smartphone top di Samsung è in offerta da oggi su con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo , processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa occasione speciale. Motorola edge 70 (51% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon per uno smartphone. Il Motorola edge 70 è in promo con uno sconto del 51% e il prezzo crolla al minimo storico , con un risparmio superiore ai 400 euro. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo eccezionale: schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità della vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon di ultima generazione, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica rapidamente.

Una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon per uno smartphone. Il è in con uno e il al , con un risparmio superiore ai 400 euro. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo eccezionale: schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità della vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon di ultima generazione, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica rapidamente. Redmi Note 15 Pro+ (38% di sconto e prezzo al minimo)

Altra super offerta se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma . Il Redmi Note 15 Pro+ è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Anche per questo modello si tratta del minimo storico. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni. Completo, potente e assicura prestazioni ottime.

Altra se sei alla ricerca di uno . Il è disponibile su con uno e su quello di listino. Anche per questo modello si tratta del Schermo CrystalRes da 6,83 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, doppia fotocamera posteriore con da ben e una che può durare fino a due giorni. Completo, potente e assicura prestazioni ottime. Galaxy A17 (prezzo mini e offerta lampo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, Samsung viene in tuo soccorso con il Galaxy A17. Il telefono economico è disponibile con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 70 euro su quello di listino e lo paghi meno di 140 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Affidabile, versatile e soprattutto economico.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo mini)

Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth. Da oggi le trovi in promo con uno sconto dell’85% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino . Si tratta di un paio di auricolati Bluetooth che assicurano una buona qualità audio e sono dotati della cancellazione del rumore. L’autonomia è fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Sono anche comode da indossare.

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Se vuoi iniziare a rendere la tua abitazione più intelligente, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la presa smart Tapo P105 con uno sconto del 38% e la paghi meno di 10 euro . Promo esclusiva di Amazon per un prodotto semplice da utilizzare, ma molto funzionale nella vita di tutti i giorni. Permette di accendere e spegnere gli elettrodomestici direttamente dallo smartphone e di tenere sotto controllo anche il consumo di corrente.

Se vuoi iniziare a rendere la tua abitazione più intelligente, ecco la promo che fa per te. Da oggi su trovi la con uno e la . Promo esclusiva di Amazon per un prodotto semplice da utilizzare, ma molto funzionale nella vita di tutti i giorni. Permette di accendere e spegnere gli elettrodomestici direttamente dallo smartphone e di tenere sotto controllo anche il consumo di corrente. Fotocamera istantanea Polaroid – Now Generazione 3 (47% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Ritorno al futuro con un’offerta imbattibile: la Polaroid Now di seconda generazione è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 47%. Un’occasione perfetta per portarsi a casa l’iconica fotocamera istantanea a metà prezzo, con in più la comodità del pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un sistema a doppia lente con autofocus e un flash preciso, ti permette di catturare i tuoi momenti migliori con quel fascino analogico inconfondibile. Che sia per un regalo o per la tua prossima vacanza, a questo prezzo è un super affare da non lasciarsi scappare.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Ottima offerta per il Garmin fenix 8, ultima generazione dello smartwatch super resistente del brand statunitense. Grazie allo sconto disponibile oggi risparmi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di una resistenza estrema e di pulsanti induttivi ermetici che ti permettono di utilizzarlo in qualsiasi ambiente, anche il più ostico. Ideale per le avventure all’aperto, è dotato di uno schermo AMOLED da 1,3 pollici ad alta risoluzione, supporta più di 90 app per lo sport e i sensori di ultima generazione monitorano in tempo reale i principali parametri vitali. L’autonomia ha una durata di circa 10 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung da 32 pollici (sconto speciale e 5 rate a tasso zero)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV , questa è la promo che devi cogliere al volo. Da oggi trovi il televisore Samsung da 32 pollici di ultima generazione in promo con uno sconto del 29% e risparmi 80 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dimensioni compatto che lo rendono perfetto per la camera da letto oppure per la cucina, pannello ad alta risoluzione e colori realistici. Il sistema operativo Tizen è la ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Se non vuoi per il tuo , questa è la promo che devi cogliere al volo. Da oggi trovi il di ultima generazione in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche in . Dimensioni compatto che lo rendono perfetto per la camera da letto oppure per la cucina, pannello ad alta risoluzione e colori realistici. Il sistema operativo Tizen è la ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV TCL da 55 pollici (33% di sconto e prezzo mini)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smart TV TCL da 55 pollici. Grazie allo sconto lampo del 33% disponibile oggi il prezzo scende al minimo storico e risparmi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 55 pollici con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e piattaforma Google TV che permette di installare centinaia di applicazioni. Compatibile anche con Google Assistant che permette di gestirlo con un semplice comando vocale.

Tablet

iPad Air (prezzo al minimo e super occasione)

Sconto speciale per l’iPad Air 13″ con processore M3. Il tablet top di gamma che all’occorrenza può essere utilizzato come un mini-PC è disponibile su Amazon con uno sconto di ben 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13 pollici, processore M3 che assicura prestazioni top, supporto alla piattaforma Apple Intelligence che offre strumenti AI avanzati e puoi collegarci sia l’Apple Pencil sia la Magic Keyboard. Dotato anche di fotocamere evolute per le videochiamate di lavoro.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi Stilosa (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta su Amazon la De’Longhi Stilosa , la macchina per il caffè perfetta per chi non vuole rinunciare al gusto dell’espresso tradizionale. Grazie allo sconto del 35% la paghi pochissimo e puoi anche scegliere il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il suo design moderno e compatto nasconde una pompa a 15 bar per risultati cremosi e professionali, oltre a un cappuccinatore in acciaio inox per preparare schiume dense per i tuoi cappuccini. La puoi utilizzare sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.

Torna in offerta su Amazon la , la macchina per il caffè perfetta per chi non vuole rinunciare al gusto dell’espresso tradizionale. Grazie allo la paghi pochissimo e puoi anche scegliere il pagamento in . Il suo design moderno e compatto nasconde una pompa a 15 bar per risultati cremosi e professionali, oltre a un per preparare schiume dense per i tuoi cappuccini. La puoi utilizzare sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Robot aspirapolvere Lefant M5 Pro (71% di sconto e risparmi 1200 euro)

Offerta top da cogliere al volo. Il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile in promo da oggi con un ribasso elevato del 71% , che ti permette di risparmiare la bellezza di 1200 euro . È un dispositivo progettato per chi non vuole compromessi: potenza d’aspirazione elevata, navigazione laser intelligente e una gestione dei peli di animali domestici senza precedenti. La stazione automatica semplifica la manutenzione giornaliera e grazie all’app puoi gestire tutto dallo smartphone.

Il robot aspirapolvere è disponibile in promo da oggi con un ribasso elevato del , che ti permette di . È un dispositivo progettato per chi non vuole compromessi: potenza d’aspirazione elevata, navigazione laser intelligente e una gestione dei peli di animali domestici senza precedenti. La stazione automatica semplifica la manutenzione giornaliera e grazie all’app puoi gestire tutto dallo smartphone. Robot aspirapolvere Mova Z60 Ultra Roller (prezzo in picchiata e offerta speciale)

Offerta a tempo limitato: il robot aspirapolvere e lavapavimento Mova Z60 Ultra Roller Complete è protagonista di un’offerta lampo su Amazon che taglia il prezzo del 41% , facendoti risparmiare quasi 600 euro . Questo robot aspirapolvere non si limita a pulire: grazie alla tecnologia Ultra Roller e alla sua stazione multifunzione, garantisce una pulizia esemplare dei pavimenti e totalmente automatizzata. È il compagno ideale per chi cerca un elettrodomestico versatile e funzionale a un prezzo mai visto prima.

il robot aspirapolvere e lavapavimento è protagonista di un’offerta lampo su Amazon che taglia il prezzo del , facendoti . Questo robot aspirapolvere non si limita a pulire: grazie alla tecnologia Ultra Roller e alla sua stazione multifunzione, garantisce una pulizia esemplare dei pavimenti e totalmente automatizzata. È il compagno ideale per chi cerca un elettrodomestico versatile e funzionale a un prezzo mai visto prima. Friggitrice ad aria COSORI Blaze (34% di sconto e offerta lampo)

Prezzo mai visto prima su Amazon per la friggitrice ad aria Cosori Blaze 6. Grazie allo sconto del 34%, oggi tocca il suo minimo storico e puoi portartela a casa approfittando del pagamento in 5 rate a tasso zero. Con il suo cestello da 6 litri, è la dimensione perfetta per le famiglie che cercano versatilità e potenza. La tecnologia a doppia resistenza garantisce cotture uniformi e croccanti senza dover scuotere il cestello. Grazie ai 9 programmi a disposizione puoi cuocere tutti i tuoi piatti preferiti in pochissimo tempo.

Drone

DJI Neo (33% di sconto e minimo storico)

Il sogno di ogni appassionato di riprese aeree diventa finalmente accessibile. Il DJI Neo è in super offerta su Amazon con uno sconto del 33%, che fa crollare il prezzo a un livello mini. Anche per questo piccolo dispositivo tech è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero, rendendo l’acquisto accessibile a tutti. Leggero, ultra-compatto e dotato di funzioni di volo intelligente, il DJI Neo è perfetto sia per i principianti che per chi cerca un drone da portare sempre nello zaino per catturare video spettacolari in un attimo.

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