Amazon, prezzo in picchiata per l'aspirapolvere Dyson: sconti all'85%

Giornata con super promo su Amazon. Solo per oggi trovi l'aspirapolvere e lavapavimenti Dyson al minimo storico e altre ottime offerte.

Amazon

Il caldo di questi giorni di certo non spaventa Amazon e anche oggi 12 luglio trovi tante promo che ti fanno risparmiare anche migliaia di euro. Non stiamo esagerando e lo dimostra una delle offerte bestseller di oggi: il robot aspirapolvere Lefant M5 Max è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 1400 euro. Ottima anche l’offerta disponibile per la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson V10 Submarine che trovi con uno sconto di 200 euro al minimo storico.

Non mancano di certo gli smartphone in offerta e lo dimostra lo sconto di ben 200 euro disponibile per l’iPhone 16. Se non vuoi spendere cifre esagerate, invece, c’è il moto g06 con uno sconto del 38% e costa solamente poco più di 100 euro. Tra gli smartwatch, invece, c’è l’ottimo Garmin Instinct 3 con uno sconto del 32% e fai un super affare. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 12 luglio

Smartphone

iPhone 16 (minimo storico e offerta speciale)

Occasione imperdibile per l’ iPhone 16 . Oggi trovi lo smartphone top di Apple al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di quasi 200 euro disponibile in pagina e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione e con Dynamic Island, processore A18 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion e per finire una batteria con tanta autonomia in più.

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Altra ottima offerta disponibile da oggi su Amazon per uno smartphone premium. Il Google Pixel 10 Pro XL è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Oltre a quello fisso del 27% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro . Hai anche il vantaggio di poter dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display Super Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzione AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura più di 24 ore. A questo prezzo è un vero affare e ricevi gli aggiornamenti di Android per tantissimi anni.

Altra ottima offerta disponibile da oggi su Amazon per uno smartphone premium. Il è disponibile con un e su quello di listino. Oltre a quello del , puoi aggiungere un che fa il . Hai anche il vantaggio di poter la in . Dotato di un ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzione AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura più di 24 ore. A questo prezzo è un vero affare e ricevi gli aggiornamenti di Android per tantissimi anni. Galaxy S25 (29% di sconto e prezzo stracciato)

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi. Grazie alla promo lampo disponibile su Amazon, il Galaxy S25 è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro e approfitti del minimo storico . Tra i telefoni più compatti sul mercato grazie al display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici , assicura anche ottime prestazioni con il processore Snapdragon di ultima generazione presente a bordo. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e tante funzioni AI avanzate.

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi. Grazie alla disponibile su Amazon, il è disponibile con uno e approfitti del . Tra i telefoni più compatti sul mercato grazie al da , assicura anche ottime prestazioni con il processore Snapdragon di ultima generazione presente a bordo. con sensore principale da 50 megapixel e tante funzioni AI avanzate. Galaxy A57 (promo lampo e prezzo al minimo)

L’occasione è da cogliere al volo. Se sei alla ricerca di uno smartphone top senza spendere una cifra esagerata, da oggi trovi su Amazon il Galaxy A57 con uno sconto del 27% e il prezzo scende al minimo storico . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire questa fascia di prezzo: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Non perdere questa ottima occasione.

L’occasione è da cogliere al volo. Se sei alla ricerca di uno senza una da oggi trovi su Amazon il con uno e il al . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire questa fascia di prezzo: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con da e una da che ti accompagna per tutto il giorno. Non perdere questa ottima occasione. moto g06 (costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 118 euro. Ottimo telefono dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore da 50 megapixel e fotocamera anteriore da 8 megapixel. La batteria da 5100 mAh ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza velocemente.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Caricatore Belkin (prezzo mini e super occasione)

Un accessorio che non può mancare quando sei in viaggio: il caricatore universale Belkin con doppia uscita . Utilissimo per ricaricare contemporaneamente due dispositivi (smartphone e PC, oppure due telefoni), solo per oggi lo trovi in offerta a meno di 20 euro e al minimo storico. Compatibile con qualsiasi dispositivo tech, non può mancare nella tua dotazione da viaggio.

Un accessorio che non può mancare quando sei in viaggio: il con . Utilissimo per ricaricare contemporaneamente due dispositivi (smartphone e PC, oppure due telefoni), solo per oggi lo trovi in offerta a meno di 20 euro e al minimo storico. Compatibile con qualsiasi dispositivo tech, non può mancare nella tua dotazione da viaggio. 12 testine Oral-B Sensitive Clean (maxi scorta, maxi sconto)

Solo su Amazon trovi oggi questa maxi confezione con 12 testine Oral-B Sensitive Clean con uno sconto del 53% e le paghi meno della metà. A conti fatti, paghi ogni testina poco più di 2 euro l’una, un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale per denti più puliti e gengive sane. Dotate di setole a X in grado di arrivare nelle zone difficili da raggiungere. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B.

Smartwatch

Garmin Instinct 3 (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’offerta è veramente speciale. Solo per oggi trovi l’orologio super resistente Garmin Instinct 3 in promo con uno sconto del 32% e il prezzo scende al minimo storico . Risparmi quasi 130 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Display SOLAR che si ricarica con l’energia solare e che porta l’autonomia fino a 40 giorni (un record per la categoria), più di 90 app per lo sport e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Lo puoi utilizzare dove vuoi e hai la garanzia che è (quasi) indistruttibile.

L’offerta è veramente speciale. Solo per oggi trovi in con uno e il al . Risparmi quasi 130 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il . Display SOLAR che si ricarica con l’energia solare e che porta l’autonomia fino a 40 giorni (un record per la categoria), per lo sport e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Lo puoi utilizzare dove vuoi e hai la garanzia che è (quasi) indistruttibile. Huawei Watch GT 6 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Orologio da indossare ventiquattro ore su ventiquattro per tenere sotto controllo il tuo stato di salute e tanti altri parametri vitali. Il Huawei Watch GT 6 è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi poco meno di 100 euro rispetto a quello di listino. Smartwatch con schermo AMOLED da 1,47 pollici, più di 100 modalità sportive, tra cui alcune che raccolgono anche dati professionali per migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno, monitoraggio del sonno con consigli su come riposare il riposo notturno e per finire una batteria che dura fino a 21 giorni.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″ , 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi questo modello Hisense da 40 pollici con risoluzione FHD con uno sconto fisso del 30% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Colori realistici, modalità ad hoc per i videogiochi e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni.

Elettrodomestici

Dyson V10 Submarine (36% di sconto e prezzo stracciato)

La lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine scende del 36% su Amazon, con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. Si tratta dell’aspirapolvere senza filo capace di aspirare e lavare i pavimenti in un solo passaggio, grazie alla spazzola Submarine con rullo motorizzato in microfibra che elimina liquidi e macchie senza bisogno di un accessorio separato. Il motore digitale Dyson V10 genera fino a 150 Air Watt di potenza aspirante, mentre il sistema di filtrazione cattura il 99,97% delle particelle microscopiche , rendendolo adatto anche a chi soffre di allergie. L’autonomia arriva fino a 60 minuti senza cali di prestazione, e il design leggero permette di passare facilmente dai pavimenti duri ai tappeti.

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Il Lefant M5 Max crolla di prezzo su Amazon grazie a un doppio sconto : il 71% fisso più altri 50 euro da applicare direttamente in pagina, per un risparmio complessivo di 1.400 euro . Il robot vanta un rullo lavapavimenti extra-lungo da 20 cm , superiore allo standard di mercato, e una potenza di aspirazione da 23.000 Pa capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il sistema Zero-Groviglio , con spazzola a V e doppio pettine, riduce al minimo la manutenzione, mentre la base multifunzione lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore raccogli-polvere arriva fino a 120 giorni senza svuotamento, e la navigazione laser dToF con sistema PSD 2.0 garantisce mappature precise e movimenti fluidi anche in ambienti complessi.

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Con il roborock Qrevo Curv 2 Flow risparmi 350 euro grazie al 39% di sconto su Amazon. La vera innovazione è il rullo motorizzato da 270 mm che sostituisce i classici moci rotanti, autopulendosi in tempo reale grazie alla tecnologia SpiraFlow e raggiungendo una elevata pressione di lavaggio. L’aspirazione HyperForce arriva a 20.000 Pa , mentre il sistema di navigazione con telecamera RGB e luce strutturata riconosce oltre 200 tipi di ostacoli , di giorno e di notte. La base multifunzione lava il rullo a 75°C e lo asciuga a 55°C, con svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni.

Con il grazie al su Amazon. La vera innovazione è il che sostituisce i classici moci rotanti, autopulendosi in tempo reale grazie alla tecnologia e raggiungendo una elevata pressione di lavaggio. L’aspirazione HyperForce arriva a , mentre il sistema di navigazione con telecamera RGB e luce strutturata riconosce oltre , di giorno e di notte. La base multifunzione lava il rullo a 75°C e lo asciuga a 55°C, con svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni. Lavapavimenti a vapore Vileda Steam Plus XXL (50% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Cala del 50% il prezzo della scopa a vapore Vileda Steam Plus XXL con Power Pad , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata di una piastra rettangolare larga 40 cm per coprire più superficie a ogni passata, elimina fino al 99,9% di batteri e virus senza bisogno di detergenti chimici, sfruttando solo la forza del vapore. È pronta all’uso in soli 15 secondi grazie al sistema di rilevamento della temperatura, e offre 3 impostazioni di vapore predefinite per parquet, piastrelle e tappeti. Il panno Power Pad, che combina due tipi di microfibra, garantisce una pulizia più profonda ed è lavabile in lavatrice fino a 60°C.

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Scende del 53% il forno a microonde Candy Moderna da 20 litri , un prezzo davvero alla portata di tutti con in più la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il modello unisce microonde da 700W e funzione grill , con oltre 40 programmi automatici che semplificano la preparazione di ricette senza dover impostare manualmente tempi e potenze. La funzione Autoclean sfrutta il vapore per pulire l’interno senza detergenti aggressivi, mentre l’app hOn offre ricette e consigli direttamente dallo smartphone.

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Ottimo affare per la friggitrice ad aria Ardes Eldorada Maxi, che con il 33% di sconto scende a meno di 40 euro. Grazie alla tecnologia Rapid Air genera un flusso di aria calda che cuoce in modo uniforme e veloce, permettendo di friggere con l’80% di olio in meno rispetto a una friggitrice tradizionale. Il cestello da 5 litri copre circa 4 porzioni per ciclo di cottura, con 7 programmi preimpostati gestibili dal display digitale touch. Pareti cool touch per evitare scottature e contenitori lavabili in lavastoviglie per una pulizia semplice e veloce.

Fai da te&Giardinaggio

Set utensili Bosch da 26 pezzi (44% di sconto e costa pochissimo)

Il set di utensili manuali Bosch da 26 pezzi scende del 44% e diventa un acquisto quasi obbligato per chi ama il fai-da-te, a meno di 28 euro. Il kit compatto include un cricchetto da ¼ di pollice con coppia fino a 93 Nm , un cacciavite universale con portabit magnetico, pinze combinate, oltre a 10 bit e 10 attacchi da 5 a 13 mm. Tutto è custodito in una pratica borsa in tessuto con cerniera, facile da trasportare anche fuori casa. Materiali di qualità e design ergonomico per un kit che copre la maggior parte delle piccole riparazioni domestiche.

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Il rasaerba a batteria Bosch CityMower scende del 42%, con un risparmio che supera i 100 euro sul prezzo di listino. Pensato per il giardino di casa, è alimentato da una batteria da 18V con sistema di gestione energetica avanzato che ottimizza autonomia ed efficienza. La larghezza di taglio da 32 cm e la regolazione dell’altezza su 3 livelli (da 30 a 60 mm) tramite leva centralizzata rendono la manutenzione del prato rapida e precisa. Le impugnature ErgoFlex garantiscono una postura di lavoro confortevole, mentre il cesto di raccolta da 31 litri riduce le pause durante il taglio.

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