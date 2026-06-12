Amazon, Galaxy S25 Ultra a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

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Comincia il weekend e come sempre sempre Amazon ci dà il “benvenuto” con nuove offerte da cogliere al volo. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili da oggi 12 giugno e le trovi raccolte qui in basso. Nella nostra lista trovi il Galaxy S25 Ultra disponibile con uno sconto shock del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 700 euro. Restando in tema smartphone, è da cogliere al volo anche l’offerta disponibile per il Galaxy A17: costa poco e assicura ottime prestazioni. Se stavi aspettando il momento giusto per semplificare le pulizie della tua abitazione, è arrivato oggi. Puoi scegliere tra il robot aspirapolvere Lefant disponibile con uno sconto superiore al 70%, oppure la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15S che trovi con un ottimo sconto di 100 euro e il pagamento in 5 rate a tasso zero.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 12 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (prezzo in picchiata e risparmi 700 euro)

Lo smartphone da comprare oggi. Il Galaxy S25 Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% che fa risparmiare più di 700 euro su quello di listino. Per questo smartphone si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di sempre . Un vero telefono premium con caratteristiche uniche, come la presenza della S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale e ti aiuta a prendere appunti o dare sfogo alla tua creatività. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire un’ottima batteria da 5000 mAh.

Lo smartphone da comprare oggi. Il è disponibile su Amazon con uno che fa su quello di listino. Per questo smartphone si tratta del e di una delle . Un vero telefono premium con caratteristiche uniche, come la presenza della S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale e ti aiuta a prendere appunti o dare sfogo alla tua creatività. da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire un’ottima batteria da 5000 mAh. Xiaomi 17T (tripla promo e 5 rate a tasso zero)

Altra ottima promo disponibile oggi per uno smartphone. Grazie alla promo lancio disponibile per lo Xiaomi 17T approfitti di un’occasione unica. Oltre allo sconto del 19% presente in pagina, puoi aggiungere il codice “XM17T100” in fase di pagamento per ricevere altri 100 euro di sconto . Lo sconto totale diventa quasi del 30% e risparmi ben 270 euro . L’offerta non finisce qui: acquistando lo smartphone ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici , perfetto per la tua cucina o la camera da letto. Lo smartphone è un vero top di gamma: schermo AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x, batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Altra ottima promo disponibile oggi per uno smartphone. Grazie alla promo lancio disponibile per lo approfitti di un’occasione unica. Oltre allo presente in pagina, puoi aggiungere il in fase di pagamento per . Lo diventa e . L’offerta non finisce qui: acquistando lo smartphone ricevi anche lo da , perfetto per la tua cucina o la camera da letto. Lo smartphone è un vero top di gamma: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x, batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Honor 600 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Offerta speciale per uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato. Da oggi su Amazon trovi l’ Honor 600 con uno sconto del 23% e risparmi ben 150 euro . Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e che assicura prestazioni molto interessanti grazie a un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e modalità per una luminosità maggiore sotto la luce del sole, processore Snapdragon 7 Gen4 di ultima generazione e un sistema fotografico che si basa su una fotocamera posteriore principale da 200 megapixel e un obiettivo frontale da 50 megapixel. La batteria è uno dei punti forti: capacità di 6400 mAh e dura fino a due settimane.

Offerta speciale per uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato. Da oggi su Amazon trovi l’ con uno e . Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e che assicura prestazioni molto interessanti grazie a un con e modalità per una luminosità maggiore sotto la luce del sole, di ultima generazione e un sistema fotografico che si basa su una fotocamera posteriore principale da 200 megapixel e un obiettivo frontale da 50 megapixel. La batteria è uno dei punti forti: e dura fino a due settimane. Motorola edge 60 Fusion (offerta shock e scorte limitate)

Non farti sfuggire l’ottima occasione disponibile per il Motorola edge 60 Fusion . Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 32% che fa risparmiare circa 100 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e devi essere veloce nell’approfittare dell’offerta: le scorte sono limitate . Adatto a chi non vuole spendere cifre esagerate e allo stesso tempo è alla ricerca di un modello performante. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . La batteria è una garanzia come su tutti gli smartphone Motorola.

Non farti sfuggire l’ottima occasione disponibile per il . Sul sito di e-commerce è disponibile con uno che fa su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e devi essere veloce nell’approfittare dell’offerta: le . Adatto a chi non vuole spendere cifre esagerate e allo stesso tempo è alla ricerca di un modello performante. ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con . La batteria è una garanzia come su tutti gli smartphone Motorola. Galaxy A17 (prezzo mini e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il Galaxy A17 in promo con uno sconto del 24% e risparmi 50 euro su quello di listino. Telefono con schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Smartphone senza troppe pretese, ma molto affidabile per l’utilizzo quotidiano.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost (80% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo mini per questo smartwatch lowcost che solo per oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’80% e lo paghi meno di 30 euro . Un orologio che vale molto più di quanto lo paghi: schermo ampio che mostra tutte le principali info di cui hai bisogno, sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e tante funzioni per tenere sotto controllo i tuoi allenamenti quotidiani.

Prezzo mini per questo smartwatch lowcost che solo per oggi trovi su Amazon con uno e lo . Un orologio che vale molto più di quanto lo paghi: schermo ampio che mostra tutte le principali info di cui hai bisogno, sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e tante funzioni per tenere sotto controllo i tuoi allenamenti quotidiani. Dopopuntura Beurer BiteX Day&Night (33% di sconto e costa pochissimo)

Il rimedio definitivo contro le zanzare a un prezzo mini. Il dopopuntura elettronico Beurer BiteX Day&Night crolla su Amazon con uno sconto del 33% e costa meno di 20 euro . Si tratta di un accessorio utilissimo in questo periodo dell’anno: grazie all’applicazione mirata del calore, lenisce istantaneamente il prurito e il gonfiore causati dalle punture di insetto, senza l’uso di sostanze chimiche. Questa speciale versione è dotata anche di una pratica luce per essere utilizzata al buio senza svegliare nessuno.

Il dopopuntura elettronico crolla su Amazon con uno . Si tratta di un accessorio utilissimo in questo periodo dell’anno: grazie all’applicazione mirata del calore, istantaneamente il e il causati dalle punture di insetto, senza l’uso di sostanze chimiche. Questa speciale versione è dotata anche di una pratica luce per essere utilizzata al buio senza svegliare nessuno. Bollitore Russell Hobbs (47% di sconto e costa la metà)

Saldi di fine stagione che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il bollitore Russell Hobbs in promo con uno sconto top del 47% e il prezzo scende a meno di 25 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Apparecchio che non può mancare sulla tua cucina per preparare velocemente tisane, tè e anche bollire l’acqua per la pasta. Filtro anticalcare rimovibile e lavabile.

Smartwatch

SUUNTO Vertical (33% di sconto e risparmi 200 euro)

L’orologio sportivo premium per l’avventura crolla al prezzo più basso. Lo sportwatch Suunto Vertical è il protagonista di una promo lampo su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro netti. Per rendere l’acquisto ancora più accessibile, puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Dotato di mappe offline dettagliate, un GPS di una precisione chirurgica e un’autonomia della batteria da record, è il compagno ideale per il trekking e gli allenamenti intensi.

L’orologio sportivo premium per l’avventura crolla al prezzo più basso. Lo sportwatch è il protagonista di una su con uno netti. Per rendere l’acquisto ancora più accessibile, puoi dilazionare la spesa in . Dotato di mappe offline dettagliate, un GPS di una precisione chirurgica e un’autonomia della batteria da record, è il compagno ideale per il trekking e gli allenamenti intensi. Galaxy Watch8 Classic (sconto lampo e 5 rate a tasso zero)

Una soluzione top di gamma per chi è alla ricerca di un orologio da poter indossare in ogni momento della giornata. Da oggi trovi il Galaxy Watch8 Classic in promo con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED super luminoso, monitoraggio avanzato della salute con sensori in grado di misurare la composizione del tuo corpo, tante modalità di allenamento e una batteria a lunga durata. Il design si ispira agli orologi analogici ed è molto elegante.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI G5 (risparmi 400 euro e minimo storico)

Il top sul mercato per quanto riguarda gli smart TV. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon lo smart TV LG OLED evo AI G5 da 55 pollici in promo con un ottimo sconto di ben 400 euro. Si tratta di un modello che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un pannello OLED con risoluzione 4K che assicura neri assoluti e un contrasto senza pari. Modalità Brightness Booset Ultimate e processore α11 Gen2 che migliora ulteriormente la qualità di qualsiasi contenuto. A bordo trovi il sistema operativo webOS con AI che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze.

Elettrodomestici

Lefant M2 Pro (70% di sconto e affare immediato)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Pro è una delle offerte top del giorno grazie a un super sconto del 70% , che ti permette di risparmiare oltre 400 euro sul prezzo di listino. È un’occasione unica per portarsi a casa un alleato domotico avanzato, dotato di stazione di svuotamento automatico e pulizia personalizzabile tramite app. Se vuoi pavimenti impeccabili senza muovere un dito e spendendo pochissimo, questa è l’offerta del giorno .

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è una delle offerte top del giorno grazie a un , che ti permette di sul prezzo di listino. È un’occasione unica per portarsi a casa un alleato domotico avanzato, dotato di stazione di svuotamento automatico e pulizia personalizzabile tramite app. Se vuoi pavimenti impeccabili senza muovere un dito e spendendo pochissimo, . DJI ROMO S (super risparmio e prezzo al minimo)

Il robot aspirapolvere DJI Romo S è disponibile su Amazon con un’ offerta a tempo che ti fa risparmiare il 31% . Si tratta del suo minimo storico assoluto su Amazon. Sfruttando i sensori di ultima generazione per la mappatura laser, questo dispositivo si muove in casa con una precisione chirurgica, garantendo un’aspirazione potentissima e un’efficienza totale. Dotato di una stazione base autopulente e di una spazzola anti groviglio che raccoglie tutto quello che incontra lungo la strada.

Il robot aspirapolvere è disponibile su Amazon con un’ . Si tratta del suo su Amazon. Sfruttando i sensori di ultima generazione per la mappatura laser, questo dispositivo si muove in casa con una precisione chirurgica, garantendo un’aspirazione potentissima e un’efficienza totale. Dotato di una stazione base autopulente e di una spazzola anti groviglio che raccoglie tutto quello che incontra lungo la strada. DREAME H15S (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

La lavapavimenti e aspirapolvere cordless Dreame H15S è in super promo su Amazon con uno sconto immediato di 100 euro che la porta al suo minimo storico , con in più la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo elettrodomestico 2 in 1 aspira lo sporco solido e lava via le macchie più ostinate in una sola passata. Dotata di un sistema di autopulizia del rullo e tecnologia anti-groviglio, ti farà dimenticare la fatica di scopa e mocio.

La lavapavimenti e aspirapolvere cordless è in super promo su Amazon con uno , con in più la comodità del pagamento in . Questo elettrodomestico 2 in 1 aspira lo sporco solido e lava via le macchie più ostinate in una sola passata. Dotata di un sistema di autopulizia del rullo e tecnologia anti-groviglio, ti farà dimenticare la fatica di scopa e mocio. Caffè Nespresso Inissia (24% di sconto e 90 euro di capsule Nespresso in regalo)

La macchina per il caffè Nespresso Inissia torna con una promo unica su Amazon grazie allo sconto del 24% e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Ma il vero affare è nel bonus incluso: con l’acquisto ricevi ben 90 euro in buoni sconto da spendere per le capsule Nespresso. Compatta, velocissima a scaldarsi e dotata di una pompa ad alta pressione a 19 bar, garantisce un caffè cremoso e perfetto fin dal primo utilizzo. Perfetta sia per la tua cucina sia per l’ufficio.

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