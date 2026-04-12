Amazon, Galaxy S26 Ultra a prezzo stracciato e sconti all'85%

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Con le offerte disponibili da oggi 11 aprile su Amazon, fare grandi affari è un gioco da ragazzi. Sul sito di e-commerce troviamo tanti prodotti al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Tra le offerte da cogliere al volo c’è il Galaxy S26 Ultra disponibile con uno sconto eccezionale che ti fa risparmiare ben 400 euro. Non finisce qui: acquistandolo oggi puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch dal valore commerciale che supera i 400 euro. Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma è alla ricerca sempre di uno smartphone top c’è il Redmi Note 15 Pro Plus disponibile con uno sconto del 37%. Ottima offerta anche per il robot aspirapolvere Lefant M3 che trovi con uno sconto del 71%. Per gli amanti del caffè, invece, c’è la macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro.

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Amazon, migliori offerte 12 aprile

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (offerta shock e smartwatch in regalo)

Ecco una delle migliori occasioni del giorno che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il nuovo Galaxy S26 Ultra in promo con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: acquistando lo smartphone oggi, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch dal valore commerciale superiore ai 400 euro . Sul Galaxy S26 Ultra c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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A Samsung risponde Apple con il nuovo minimo storico disponibile per l’ iPhone 17 Pro . L’ultima versione del telefono premium di Apple è disponibile in offerta con uno sconto che sfiora i 100 euro e hai la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è unica: schermo ProMotion da 6,3 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con teleobiettivo con zoom ottico 8x, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici e una batteria con un’autonomia senza precedenti.

A Samsung risponde Apple con il disponibile per l’ . L’ultima versione del telefono premium di Apple è in con uno e hai la possibilità di la in La scheda tecnica è unica: e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con teleobiettivo con zoom ottico 8x, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici e una batteria con un’autonomia senza precedenti. Motorola edge 70 (47% di sconto e prezzo crollato)

Offerta shock per l’ ottimo Motorola edge 70 , smartphone top di gamma disponibile da oggi con uno sconto del 47% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Telefono che si posiziona tra i top e i medio di gamma e con una scheda tecnica molto interessante. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e selfie camera sempre da 50 megapixel, batteria da 4800 mAh che dura per tutto il giorno.

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Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Redmi Note 15 Pro Plus , smartphone da poco uscito sul mercato e che assicura prestazioni da top di gamma. Grazie alla promo lampo di Amazon lo trovi con uno sconto del 37% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4 per prestazioni al top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel per foto professionali e una batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, abbiamo la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il POCO C85 con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh. Il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)

Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Ecco del che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo di in con un che fa il Economiche, ma con un . Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Ciabatta elettrica (59% di sconto e costa solo 10 euro)

Un accessorio indispensabile per la tua scrivania o il comodino che oggi diventa un vero affare: questa ciabatta dotata di 4 prese e 2 porte USB-A è disponibile con uno sconto del 59% e la paghi solo 10 euro . È la soluzione perfetta per alimentare e ricaricare tutti i tuoi dispositivi elettronici in totale sicurezza, eliminando finalmente l’ingombro di mille adattatori diversi e mantenendo i cavi sempre ordinati con una spesa minima.

Un accessorio indispensabile per la tua scrivania o il comodino che oggi diventa un vero affare: questa dotata di è disponibile con uno e la . È la soluzione perfetta per alimentare e ricaricare tutti i tuoi dispositivi elettronici in totale sicurezza, eliminando finalmente l’ingombro di mille adattatori diversi e mantenendo i cavi sempre ordinati con una spesa minima. Tapo C210 (offerta lampo e sconto del 50%)

La sicurezza della tua casa diventa economico grazie a questa promo imperdibile: la telecamera di sorveglianza Tapo C210 è in sconto del 50% e oggi costa solo 20 euro. Grazie alla risoluzione 2K, alla visione notturna e alla possibilità di muoversi a 360 gradi, ti permette di monitorare ogni angolo della stanza direttamente dal tuo smartphone. Che sia per controllare gli animali domestici o per una maggiore tranquillità quando sei fuori, è un dispositivo piccolo, intelligente e incredibilmente efficace.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5 (40% di sconto e 5 rate a tasso zero).

Lo smartwatch che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Parliamo del Huawei Watch GT 5 disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, un monitoraggio continuo della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, un monitoraggio del sonno e hai a disposizione più di 100 modalità di allenamento, tra cui nuovi percorsi pensati ad hoc per gli amanti della corsa e del ciclismo.

Smart TV

Smart TV Haier 43 pollici (prezzo al minimo e costa pochissimo)

Offerta lampo che ti fa risparmiare 100 euro netti, con la comodità del pagamento a rate a tasso zero. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento per 6 mesi a DAZN Full dal valore di 281,94 euro. Smart TV perfetto per il tuo salotto che non scende a compromessi sulla qualità: il pannello con tecnologia Quantum Dot (QLED) assicura colori vividi e una luminosità superiore rispetto ai LED tradizionali. Grazie al sistema Google TV, hai tutte le tue app di streaming preferite a portata di telecomando, con il supporto integrato a Google Assistant per gestire tutto con la voce.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M3 (71% di sconto e prezzo in picchiata)

Crolla il prezzo del robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 grazie allo sconto del 71% , permettendoti di risparmiare quasi 800 euro . Questo sistema all-in-one non teme confronti grazie alla sua potente aspirazione e alla stazione di autosvuotamento che gestisce la polvere in autonomia per settimane. La mappatura intelligente e la navigazione precisa lo rendono capace di muoversi con agilità in ogni stanza, garantendo un’igiene profonda senza alcuno sforzo. Lo puoi controllare da remoto utilizzando sia l’app dello smartphone sia il controllo vocale.

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Ottimizza la cura del tuo bucato con questa soluzione versatile ed efficiente: l’asciugatrice Candy Smart Pro con cestello da 8 kg è oggi in sconto del 42% con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Grazie alla connettività integrata e ai cicli dedicati, protegge i tessuti più delicati riducendo al minimo le pieghe e facendoti risparmiare tempo prezioso. È l’alleata ideale per gestire il cambio stagione o le giornate piovose senza ingombrare casa con stendini.

Ottimizza la cura del tuo bucato con questa soluzione versatile ed efficiente: con è oggi in con la comodità del pagamento in . Grazie alla connettività integrata e ai cicli dedicati, protegge i tessuti più delicati riducendo al minimo le pieghe e facendoti risparmiare tempo prezioso. È l’alleata ideale per gestire il cambio stagione o le giornate piovose senza ingombrare casa con stendini. De’Longhi Magnifica Evo (30% di sconto e risparmi 150 euro)

Porta l’esperienza del bar direttamente nella tua cucina con una delle macchine automatiche più apprezzate del momento: la De’Longhi Magnifica Evo è in sconto del 30% , permettendoti di risparmiare 150 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Grazie al macinacaffè integrato e al sistema LatteCrema, potrai gustare un espresso perfetto o un cappuccino cremoso premendo semplicemente un tasto. Dotata di un macina caffè integrato e puoi preparare diverse bevande premendo un semplice tasto sul display touch.

Porta l’esperienza del bar direttamente nella tua cucina con una delle macchine automatiche più apprezzate del momento: la è in , permettendoti di e puoi dilazionare il pagamento in . Grazie al macinacaffè integrato e al sistema LatteCrema, potrai gustare un espresso perfetto o un cappuccino cremoso premendo semplicemente un tasto. Dotata di un macina caffè integrato e puoi preparare diverse bevande premendo un semplice tasto sul display touch. Friggitrice ad aria Cosori (prezzo al minimo e occasione lampo)

La cucina sana, croccante e veloce diventa alla portata di tutti: la friggitrice ad aria Cosori con cestello da 5,7 litri è oggi in sconto del 36% e può essere tua con 5 rate a tasso zero. Grazie alla sua capienza generosa e ai numerosi programmi preimpostati, permette di cuocere porzioni abbondanti riducendo drasticamente i grassi rispetto alla frittura tradizionale. Puoi scegliere tra 13 funzioni differenti per cucinare veramente di tutto. Hai a disposizione anche 40 ricette per imparare a cucinare tutto quello che vuoi.

Igiene orale

Oral-B iO 2 (62% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 è disponibile da oggi in offerta con uno sconto del 62% e costa meno di 50 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . La confezione è un kit completo per la tua igiene orale: oltre allo spazzolino, trovi inclusi una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert . Denti più puliti e gengive più sane dopo solamente due settimane di utilizzo: non perdere questa opportunità.

Lo è disponibile da oggi in offerta con uno e Lo puoi anche pagare in . La confezione è un kit completo per la tua igiene orale: oltre allo spazzolino, trovi inclusi . Denti più puliti e gengive più sane dopo solamente due settimane di utilizzo: non perdere questa opportunità. 10 testine Oral-B Precision Clean (55% di sconto e costano pochissimo)

La confezione con 10 testine Oral-b Precision Clean è oggi in offerta con uno sconto del 55% e costano meno di 25 euro. Progettate per rimuovere la placca in modo efficace e delicato lungo tutto il bordo gengivale, queste testine sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B.

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