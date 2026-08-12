Amazon, la lavapavimenti tuttofare Tineco crolla di prezzo: sconti all'80%
Dalla lavapavimenti Tineco a metà prezzo, fino all'iPhone 17 Pro Max a prezzo stracciato: scopri le migliori offerte del giorno su Amazon.
Continuano le offerte ferragostane di Amazon. Anche oggi 12 agosto noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una dozzina di offerte per prodotti tech molto ricercati dagli utenti. A farla da padrone, come sempre, sono gli smartphone. Oltre all’iPhone 17 Pro Max in promo al minimo storico, trovi due ottimo telefoni pieghevoli con offerte mai viste prima. Il Galaxy Z Flip8 è disponibile con uno sconto complessivo di 350 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane, mentre il Motorola razr 60 Ultra è disponibile con un super sconto del 52% e il prezzo sprofonda al minimo storico.
Continua l’ottima offerta per le AirPods 4 con cancellazione del rumore: lo sconto del 25% fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un super affare. Chiudiamo con alcune offerte speciali per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant M2 è in promo con uno sconto del 67%, mentre la lavapavimenti Tineco FLOOR One S5 è disponibile con uno sconto del 50% ed è la più venduta su Amazon.
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Amazon, migliori offerte tech 12 agosto
Smartphone
- iPhone 17 Pro Max (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
Calo di prezzo improvviso e pagamento in 5 rate a tasso zero per l’iPhone 17 Pro Max. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di 140 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. Autonomia mai vista su un iPhone.
- Galaxy Z Flip8 (doppio sconto e pagamento a rate)
Altra offerta eccezionale disponibile su Amazon solo per pochissimo tempo. Il nuovissimo Galaxy Z Flip8 è disponibile con un doppio sconto che si attiva direttamente in fase di pagamento. Durante il check-out devi aggiungere i coupon sconto "FLIP250" e poi "PAOLOZ100" per ottenere uno sconto di ben 350 euro. Un risparmio shock per un telefono premium uscito sul mercato da pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Dotato di un doppio display, processore che assicura prestazioni fulminee, fotocamera selfie da 50 megapixel per foto di gruppo perfette e tante nuove funzioni AI.
- Motorola razr 60 Ultra (costa meno della metà)
Offerta speciale per il Motorola razr 60 Ultra. Grazie allo sconto del 52% il prezzo scende a meno di metà prezzo e risparmi ben 700 euro su quello di listino. Anche in questo caso può dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei migliori telefoni pieghevoli sul mercato: doppio schermo (esterno da 4 pollici e interno da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz), processore Snapdragon 8 Elite, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e sensore fotografico interno da 50 megapixel e per finire un’ottima batteria da 4700 mAh. Design iconico a conchiglia che lo rende anche molto compatto.
- moto g77 (29% di sconto e risparmi più di 100 euro)
Offerta esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Il moto g77 è disponibile con un ottimo sconto del 29% e il risparmio netto su quello di listino supera i 100 euro. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTel Dimensity 6400 ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
- Redmi A7 Pro (prezzo al minimo e costa pochissimo)
L’affare del giorno per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi il Redmi A7 Pro è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 105 euro. Telefono lowcost dotato di un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e una mega batteria da 6000 mah che può durare fino a due giorni. Le caratteristiche che solitamente si cercano in telefoni così economici. Buone anche le prestazioni e le foto grazie alla doppia fotocamera posteriore.
Smartwatch
- Xiaomi Watch S5 (offerta esclusiva Amazon e minimo storico)
Prezzo speciale per l’ultimo smartwatch lanciato sul mercato da Xiaomi. Grazie allo sconto del 24% lo Xiaomi Watch S5 scende al minimo storico e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED da 1,48 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno. I sensori sotto la scocca monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e ti avvisano se rilevano qualcosa di anomalo. Supporta più di 150 modalità di allenamento ed è dotata di sensori GPS ad alta precisione.
- Apple Watch SE 3 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)
Torna in offerta l’Apple Watch SE 3, la versione economica dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Lo sconto del 23% ti fa risparmiare ben 70 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di una cassa in alluminio da 44 millimetri e di un display Retina ad alta risoluzione che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Non mancano le funzioni essenziali per la salute e tanti modi per restare sempre allenato.
Smart TV
- Smart TV Hisense QLED da 43 pollici (risparmi quasi 200 euro)
L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi l’ottimo smart TV Hisense QLED da 43 pollici con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di ben 180 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore dalle dimensioni compatte, ma che assicura un’ottima qualità delle immagini con risoluzione fino a 4K. Refresh rate nativo fino a 144 Hz e sistema operativo VIDAA OS che è una garanzia. A questo prezzo è un super affare.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (75% di sconto e prezzo stracciato)
Una promo irripetibile per questo paio di cuffie Bluetooth economiche. Solo per oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 75% e il prezzo finale scende a meno di 25 euro. Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore e cancellazione del rumore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare durante gli allenamenti.
- Astuccio Bosch 38 pezzi (54% di sconto e costa meno di 15 euro)
L’astuccio di avvitamento Bosch da 38 pezzi con cricchetto scende del 54% su Amazon, restando sotto i 15 euro, un acquisto quasi obbligato per chi ama il fai-da-te. Il kit compatto racchiude 23 bit di avvitamento da 25 mm, 7 bussole da 5 a 13 mm e 4 chiavi a brugola, coprendo praticamente ogni tipo di vite si possa incontrare in casa. Completano la dotazione un portabit universale magnetico, una lampada tascabile e un cacciavite manuale a cricchetto con inversione rapida del senso di rotazione, per lavorare più velocemente e con meno fatica. Tutto è riposto in modo ordinato in una comoda softbag, facile da trasportare tra casa, garage e auto.
Cuffie
- Apple AirPods 4 (25% di sconto e minimo storico)
Tra le migliori offerte disponibili oggi ci sono sicuramente le AirPods 4 con cancellazione del rumore, ultimo modello presentato da Apple. Grazie allo sconto lampo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo ultimo modello di Apple è dotato della cancellazione del rumore in modo che tu possa dedicarti solamente al suono, dell’audio spaziale e della funzione Trasparenza. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 30 ore.
Elettrodomestici
- Ecovacs Deebot T90 Pro Omni (sconto di 250 euro e prezzo al minimo)
Offerta a tempo su Amazon per ‘Ecovacs Deebot T90 Pro Omni che trovi su Amazon con il 29% di sconto e un risparmio di 250 euro. La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa, grazie al sistema BLAST azionato da un motore ad alta coppia, capace di un tasso di raccolta del 100% dello sporco. Il rullo OZMO Roller 3.0, largo 27 cm, si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a 75°C, mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena 95 mm, scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema TruePass a 4 ruote motrici supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà. L’agente AI YIKO gestisce la mappatura autonoma della casa e riconosce animali domestici per evitarli delicatamente durante la pulizia.
- Lefant M2 (67% di sconto e risparmi più di 200 euro)
Il prezzo del Lefant M2 crolla del 67% su Amazon, scendendo a meno di 110 euro. Il robot combina navigazione laser dToF di ultima generazione con una potenza di aspirazione elevata, capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione 2 in 1 aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su 3 livelli per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda.
- Tineco FLOOR One S5 (metà prezzo ed è la più venduta su Amazon)
La Tineco Floor One S5 è la lavapavimenti più venduta su Amazon in questo momento, con il 50% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La tecnologia iLoop Smart Sensor rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di pulizia ad acqua corrente garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display LED monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa.
- Blink Mini (51% di sconto e costa pochissimo)
La telecamera di sicurezza Blink Mini scende del 51% su Amazon, restando sotto i 22 euro, un prezzo davvero minimo per iniziare a monitorare casa in modo smart. Compatta e semplice da installare, offre una risoluzione HD 1080p con un campo visivo di 110 gradi, mentre la visione notturna a infrarossi garantisce immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno per comunicare con animali domestici o bambini a distanza
Igiene orale
- Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 (62% di sconto e costa meno di 50 euro)
Offerta best-seller per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Solo per oggi lo trovi in promo con uno sconto del 62% e il prezzo scende a meno di 50 euro. Nella confezione, oltre allo spazzolino elettrico, trovi una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro. Rispetto a uno spazzolino normale rimuove il 100% di placca in più per gengive più sane dopo poche settimane di utilizzo.
- 12 testine Oral-B Pro Cross Action (53% di sconto e prezzo stracciato)
Torna l’offerta maxi scorta per le testine Oral-B Pro Cross Action. La confezione con 12 testine è disponibile in promo con uno sconto del 53% e le paghi meno della metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Rimuovobo fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale
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