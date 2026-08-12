Amazon, la lavapavimenti tuttofare Tineco crolla di prezzo: sconti all'80%

Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, L... 169,00 € -50% 339,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.356,00 € -9% 1.489,00 € Risparmi 133,00 € Acquista su Amazon Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio galassia con ... 239,00 € -23% 309,00 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 Stereo HiFi con 4... 24,99 € -75% 99,99 € Risparmi 75,00 € Acquista su Amazon Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, C... 149,00 € -25% 199,00 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon Lefant M2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 2 ... 109,95 € -67% 329,99 € Risparmi 220,04 € Acquista su Amazon

Continuano le offerte ferragostane di Amazon. Anche oggi 12 agosto noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una dozzina di offerte per prodotti tech molto ricercati dagli utenti. A farla da padrone, come sempre, sono gli smartphone. Oltre all’iPhone 17 Pro Max in promo al minimo storico, trovi due ottimo telefoni pieghevoli con offerte mai viste prima. Il Galaxy Z Flip8 è disponibile con uno sconto complessivo di 350 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane, mentre il Motorola razr 60 Ultra è disponibile con un super sconto del 52% e il prezzo sprofonda al minimo storico.

Continua l’ottima offerta per le AirPods 4 con cancellazione del rumore: lo sconto del 25% fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un super affare. Chiudiamo con alcune offerte speciali per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant M2 è in promo con uno sconto del 67%, mentre la lavapavimenti Tineco FLOOR One S5 è disponibile con uno sconto del 50% ed è la più venduta su Amazon.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte tech 12 agosto

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Calo di prezzo improvviso e pagamento in 5 rate a tasso zero per l’iPhone 17 Pro Max . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di 140 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. Autonomia mai vista su un iPhone.

e a per . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno e lo puoi anche . Telefono dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore e per selfie di gruppo più semplice. Autonomia mai vista su un iPhone. Galaxy Z Flip8 (doppio sconto e pagamento a rate)

Altra offerta eccezionale disponibile su Amazon solo per pochissimo tempo. Il nuovissimo Galaxy Z Flip8 è disponibile con un doppio sconto che si attiva direttamente in fase di pagamento. Durante il check-out devi aggiungere i coupon sconto "FLIP250" e poi "PAOLOZ100" per ottenere uno sconto di ben 350 euro . Un risparmio shock per un telefono premium uscito sul mercato da pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Dotato di un doppio display, processore che assicura prestazioni fulminee, fotocamera selfie da 50 megapixel per foto di gruppo perfette e tante nuove funzioni AI.

Altra offerta eccezionale disponibile su Amazon solo per pochissimo tempo. Il è disponibile con un che si attiva direttamente in fase di pagamento. Durante il check-out devi aggiungere i per ottenere uno . Un risparmio shock per un telefono premium uscito sul mercato da pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il . Dotato di un doppio display, processore che assicura prestazioni fulminee, fotocamera selfie da 50 megapixel per foto di gruppo perfette e tante nuove funzioni AI. Motorola razr 60 Ultra (costa meno della metà)

Offerta speciale per il Motorola razr 60 Ultra. Grazie allo sconto del 52% il prezzo scende a meno di metà prezzo e risparmi ben 700 euro su quello di listino. Anche in questo caso può dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei migliori telefoni pieghevoli sul mercato: doppio schermo (esterno da 4 pollici e interno da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz), processore Snapdragon 8 Elite, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e sensore fotografico interno da 50 megapixel e per finire un’ottima batteria da 4700 mAh. Design iconico a conchiglia che lo rende anche molto compatto.

Offerta speciale per il Grazie allo il prezzo scende a meno di metà prezzo e su quello di listino. Anche in questo caso può il Si tratta di uno dei migliori telefoni pieghevoli sul mercato: doppio schermo (esterno da 4 pollici e interno da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz), processore Snapdragon 8 Elite, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e sensore fotografico interno da 50 megapixel e per finire un’ottima batteria da 4700 mAh. Design iconico a conchiglia che lo rende anche molto compatto. moto g77 (29% di sconto e risparmi più di 100 euro)

Offerta esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Il moto g77 è disponibile con un ottimo sconto del 29% e il risparmio netto su quello di listino supera i 100 euro. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTel Dimensity 6400 ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Offerta esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Il è disponibile con un e il risparmio netto su quello di listino supera i 100 euro. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Redmi A7 Pro (prezzo al minimo e costa pochissimo)

L’affare del giorno per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi il Redmi A7 Pro è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 105 euro. Telefono lowcost dotato di un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e una mega batteria da 6000 mah che può durare fino a due giorni. Le caratteristiche che solitamente si cercano in telefoni così economici. Buone anche le prestazioni e le foto grazie alla doppia fotocamera posteriore.

Smartwatch

Xiaomi Watch S5 (offerta esclusiva Amazon e minimo storico)

Prezzo speciale per l’ultimo smartwatch lanciato sul mercato da Xiaomi. Grazie allo sconto del 24% lo Xiaomi Watch S5 scende al minimo storico e risparmi decine di euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED da 1,48 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno. I sensori sotto la scocca monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e ti avvisano se rilevano qualcosa di anomalo. Supporta più di 150 modalità di allenamento ed è dotata di sensori GPS ad alta precisione.

Prezzo speciale per l’ultimo smartwatch lanciato sul mercato da Xiaomi. Grazie allo lo scende al e . Hai anche la possibilità di il Dotato di un che mostra tutte le info di cui hai bisogno. I sensori sotto la scocca monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e ti avvisano se rilevano qualcosa di anomalo. Supporta più di ed è dotata di sensori GPS ad alta precisione. Apple Watch SE 3 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta l’Apple Watch SE 3, la versione economica dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Lo sconto del 23% ti fa risparmiare ben 70 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di una cassa in alluminio da 44 millimetri e di un display Retina ad alta risoluzione che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Non mancano le funzioni essenziali per la salute e tanti modi per restare sempre allenato.

Smart TV

Smart TV Hisense QLED da 43 pollici (risparmi quasi 200 euro)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi l’ottimo smart TV Hisense QLED da 43 pollici con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di ben 180 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore dalle dimensioni compatte, ma che assicura un’ottima qualità delle immagini con risoluzione fino a 4K. Refresh rate nativo fino a 144 Hz e sistema operativo VIDAA OS che è una garanzia. A questo prezzo è un super affare.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (75% di sconto e prezzo stracciato)

Una promo irripetibile per questo paio di cuffie Bluetooth economiche . Solo per oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 75% e il prezzo finale scende a meno di 25 euro. Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore e cancellazione del rumore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare durante gli allenamenti.

Una promo irripetibile per questo . Solo per oggi sono disponibili su con uno e il Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore e cancellazione del rumore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare durante gli allenamenti. Astuccio Bosch 38 pezzi (54% di sconto e costa meno di 15 euro)

L’astuccio di avvitamento Bosch da 38 pezzi con cricchetto scende del 54% su Amazon, restando sotto i 15 euro, un acquisto quasi obbligato per chi ama il fai-da-te. Il kit compatto racchiude 23 bit di avvitamento da 25 mm, 7 bussole da 5 a 13 mm e 4 chiavi a brugola, coprendo praticamente ogni tipo di vite si possa incontrare in casa. Completano la dotazione un portabit universale magnetico, una lampada tascabile e un cacciavite manuale a cricchetto con inversione rapida del senso di rotazione, per lavorare più velocemente e con meno fatica. Tutto è riposto in modo ordinato in una comoda softbag, facile da trasportare tra casa, garage e auto.

Cuffie

Apple AirPods 4 (25% di sconto e minimo storico)

Tra le migliori offerte disponibili oggi ci sono sicuramente le AirPods 4 con cancellazione del rumore, ultimo modello presentato da Apple. Grazie allo sconto lampo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo ultimo modello di Apple è dotato della cancellazione del rumore in modo che tu possa dedicarti solamente al suono, dell’audio spaziale e della funzione Trasparenza. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 30 ore.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot T90 Pro Omni (sconto di 250 euro e prezzo al minimo)

Offerta a tempo su Amazon per ‘Ecovacs Deebot T90 Pro Omni che trovi su Amazon con il 29% di sconto e un risparmio di 250 euro. La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa , grazie al sistema BLAST azionato da un motore ad alta coppia, capace di un tasso di raccolta del 100% dello sporco. Il rullo OZMO Roller 3.0 , largo 27 cm, si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a 75°C , mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena 95 mm , scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema TruePass a 4 ruote motrici supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà. L’agente AI YIKO gestisce la mappatura autonoma della casa e riconosce animali domestici per evitarli delicatamente durante la pulizia.

Offerta a tempo su Amazon per ‘Ecovacs Deebot T90 Pro Omni che trovi su con il e un La , grazie al sistema BLAST azionato da un motore ad alta coppia, capace di un tasso di raccolta del 100% dello sporco. Il rullo , largo 27 cm, si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a , mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena , scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema TruePass a 4 ruote motrici supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà. L’agente AI gestisce la mappatura autonoma della casa e riconosce animali domestici per evitarli delicatamente durante la pulizia. Lefant M2 (67% di sconto e risparmi più di 200 euro)

Il prezzo del Lefant M2 crolla del 67% su Amazon, scendendo a meno di 110 euro. Il robot combina navigazione laser dToF di ultima generazione con una potenza di aspirazione elevata , capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione 2 in 1 aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su 3 livelli per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda.

Il del su Amazon, scendendo a meno di 110 euro. Il robot combina navigazione laser di ultima generazione con una , capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda. Tineco FLOOR One S5 (metà prezzo ed è la più venduta su Amazon)

La Tineco Floor One S5 è la lavapavimenti più venduta su Amazon in questo momento, con il 50% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La tecnologia iLoop Smart Sensor rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di pulizia ad acqua corrente garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display LED monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa.

La è la su in questo momento, e la possibilità di dilazionare il in . La tecnologia rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa. Blink Mini (51% di sconto e costa pochissimo)

La telecamera di sicurezza Blink Mini scende del 51% su Amazon, restando sotto i 22 euro, un prezzo davvero minimo per iniziare a monitorare casa in modo smart. Compatta e semplice da installare, offre una risoluzione HD 1080p con un campo visivo di 110 gradi, mentre la visione notturna a infrarossi garantisce immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno per comunicare con animali domestici o bambini a distanza

Igiene orale

Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 (62% di sconto e costa meno di 50 euro)

Offerta best-seller per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 . Solo per oggi lo trovi in promo con uno sconto del 62% e il prezzo scende a meno di 50 euro . Nella confezione, oltre allo spazzolino elettrico, trovi una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro. Rispetto a uno spazzolino normale rimuove il 100% di placca in più per gengive più sane dopo poche settimane di utilizzo.

per lo . Solo per oggi lo trovi in promo con uno e il . Nella confezione, oltre allo spazzolino elettrico, trovi una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro. Rispetto a uno spazzolino normale per gengive più sane dopo poche settimane di utilizzo. 12 testine Oral-B Pro Cross Action (53% di sconto e prezzo stracciato)

Torna l’offerta maxi scorta per le testine Oral-B Pro Cross Action. La confezione con 12 testine è disponibile in promo con uno sconto del 53% e le paghi meno della metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Rimuovobo fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui