Amazon, smartphone Samsung a prezzo stracciato e sconti fino all'80%

Ci avviciniamo a Ferragosto, ma le offerte su Amazon non vanno mai in vacanza. Anche oggi 12 agosto troviamo nuove promo su smartphone, orologi, computer ed elettrodomestici. E per alcuni prodotti si tratta anche del minimo storico e si risparmiano centinaia di euro, come ad esempio per il Galaxy S4 FE. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 39% e al minimo storico. Ottima anche l’offerta per il Mac mini di ultima generazione con processore M4: grazie allo sconto IVA risparmi quasi 200 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi e le trovi raccolte qui in basso. Per ogni prodotto è presente il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e una breve descrizione tecnica. Non perdere questa opportunità e approfitta delle migliori promo di oggi.

Amazon, le migliori offerte del 12 agosto

Smartphone

Galaxy S24 FE. Occasione lampo irripetibile per il Galaxy S24 FE . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi più di 300 euro su quello di listin o. La scheda tecnica si basa su uno schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nella vita di tutti i giorni. Prestazioni sempre al top con il processore Exynos 2400e supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Scatti professionali grazie alla tripla fotocamera posteriore e al sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida.

Gadget lowcost

Stazione di ricarica da 120 W. Una vera e propria occasione per questa stazione di ricarica , disponibile con un doppio sconto che la fa costare meno della metà . Questo accessorio ti permette di caricare contemporaneamente diversi dispositivi, come smartphone, cuffie e smartwatch, eliminando l’ingombro dei cavi. Con un design elegante e compatto, è la soluzione ideale per tenere in ordine la tua scrivania o il comodino e avere tutti i tuoi dispositivi sempre carichi. Perfetta per le vacanze.

Smartwatch

Apple Watch SE di seconda generazione. L’Apple Watch SE è disponibile con lo sconto IVA e il prezzo scende al minimo storico. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Con il monitoraggio dell’attività fisica, il rilevamento delle cadute e il monitoraggio della frequenza cardiaca, è il compagno ideale per il benessere quotidiano. Classico design dell’Apple Watch con schermo rettangolare che ti permette di avere tutte le info sempre sotto gli occhi. Monitoraggio avanzato del sonno con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato.

Computer

Mac mini. Occasione speciale per l’ultima versione del Mac mini dotato dell’ottimo processore M4. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Prestazioni eccezionali grazie anche ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 512 gigabyte. Lo puoi collegare a qualsiasi schermo e utilizzarlo è semplicissimo. La soluzione migliore per l’ufficio e il lavoro.

Tablet

Redmi Pad Pro. Il Redmi Pad Pro è in offerta con uno sconto del 28% , che ti fa risparmiare 100 euro . Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis . Questo tablet è dotato di un ampio display da 12,1 pollici con risoluzione 2,5K, perfetto per l’intrattenimento e lo studio. Processore Snapdragon di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Batteria a lunghissima durata.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant. Il robot aspirapolvere Lefant è disponibile con uno sconto del 65% e costa meno di 80 euro . Si tratta del più venduto su Amazon nella sua categoria. Questo robot pulisce in modo intelligente, grazie a sensori che gli permettono di evitare ostacoli e di pulire efficacemente ogni angolo della casa. Con un design compatto e un’autonomia elevata, è la soluzione ideale per chi cerca un aiuto per la pulizia quotidiana a un prezzo accessibile a tutti.

