Amazon, la De'Longhi Dedica Style costa pochissimo e prodotti con sconti fino all'80%

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Amazon

Dopo una settimana all’insegna delle ottime promo della Festa delle Offerte Prime, Amazon rilancia con una nuova settimana caratterizzata da occasioni shock. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni disponibili da questa settimana sulla piattaforma di e-commerce e le trovi raccolte nella lista qui in basso. C’è veramente di tutto, dagli smartphone fino agli elettrodomestici. Tra i prodotti best-seller c’è sicuramente la macchina per il caffè De’Longhi Dedica Style che troviamo disponibile con uno sconto top del 31%, oppure l’iPhone Air disponibile con uno sconto superiore ai 400 euro. Continuano anche le promo sui dispositivi Amazon, con il Fire TV Stick HD scontato del 60% e costa pochissimo.

Tra gli elettrodomestici cattura l’attenzione la lavapavimenti Lefant LS100 disponibile con uno sconto esagerato del 71% e la paghi meno di 100 euro. Questa è anche la settimana del ritorno della Champions League: puoi vedere in streaming gratis su Prime Video il big match tra Roma e Real Madrid.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti best-seller

iPhone Air (scelta Amazon e prezzo in picchiata)

L’iPhone con l’offerta più interessante tra quelli disponibili su Amazon. Da oggi trovi l’ iPhone Air con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare poco più di 400 euro sul prezzo di listino. L’iPhone Air è il modello più sottile mai prodotto da Apple e si caratterizza per una scheda tecnica da top di gamma. Dotato di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano, processore A19 Pro con supporto ad Apple Intelligence, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel , fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.

L’iPhone con l’offerta più interessante tra quelli disponibili su Amazon. Da oggi trovi l’ con uno che ti fa sul prezzo di listino. L’iPhone Air è il modello più sottile mai prodotto da Apple e si caratterizza per una scheda tecnica da top di gamma. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano, processore A19 Pro con supporto ad Apple Intelligence, , fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy. De’Longhi Dedica Style (la più venduta su Amazon e prezzo speciale)

La De’Longhi Dedica Style è la macchina da caffè più venduta su Amazon, e la trovi con uni sconto del 31% di sconto e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Larga solo 14,9 cm , entra in qualsiasi cucina, e il Thermoblock scalda l’acqua in circa 40 secondi per un espresso come quello del bar. Il portafiltro accetta caffè macinato e cialde E.S.E. e il cappuccinatore regolabile monta il latte per cappuccini e latte macchiato. Il doppio appoggia tazze ospita anche bicchieri alti fino a 13 cm.

La è la macchina da caffè più venduta su Amazon, e la trovi con uni sconto del 31% di sconto e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Larga solo , entra in qualsiasi cucina, e il scalda l’acqua in circa per un espresso come quello del bar. Il accetta e il monta il latte per cappuccini e latte macchiato. Il ospita anche bicchieri alti fino a 13 cm. Fire TV Stick HD (60% di sconto ed è la più venduta su Amazon)

La Fire TV Stick HD è la più venduta su Amazon grazie al 60% di sconto che la fa costare pochissimo e rende smart qualsiasi TV. Garantisce immagini Full HD con HDR e Wi-Fi 6 per uno streaming stabile, mentre il processore rende le app più reattive. Si alimenta direttamente dalla porta USB del televisore, senza alimentatore da parete. Il telecomando Alexa permette di cercare contenuti con la voce e controllare il televisore, oltre ai dispositivi smart presenti in casa. Un dispositivo utilissimo di cui non puoi fare a meno.

De’Longhi Dedica Style – Perfetto Macchina da Caffè Esp... 139,99 € -31% 203,99 € Risparmi 64,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone Air 256 GB - Nero siderale 929,00 € -31% 1.339,00 € Risparmi 410,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in d... 25,99 € -60% 64,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon SAMSUNG A576 GALAXY A57 5G (6.7'' - 8/256GB) GREY 376,00 € -31% 547,30 € Risparmi 171,30 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza ... 398,40 € -43% 699,00 € Risparmi 300,60 € Acquista su Amazon Samsung 65" QE65S83HAEXZT OLED 4K AI Football Mode Smart TV ... 1.499,00 € -35% 2.299,00 € Risparmi 800,00 € Acquista su Amazon Lefant LS100 Aspirapolvere Lavapavimenti, Scopa Elettrica Se... 99,99 € -71% 349,99 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

Smartphone

iPhone 18 Pro (disponibilità immediata e 5 rate a tasso zero)

Torna disponibile su Amazon il nuovo iPhone 18 Pro . Lo smartphone premium di Apple è pronto per essere spedito e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion che assicura un refresh rate fino a 120 Hz , processore A20 Pro per una fluidità estrema e il massimo supporto ad Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con sensori da 48 megapixel e per finire una batteria con un’autonomia prolungata.

Torna disponibile su Amazon il . Lo smartphone premium di Apple è pronto per essere spedito e hai anche la possibilità di il per alleggerire la spesa iniziale. Un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a un con che assicura un , processore A20 Pro per una fluidità estrema e il massimo supporto ad Apple Intelligence, con e per finire una batteria con un’autonomia prolungata. Galaxy A57 (30% di sconto e super occasione)

Se sei alla ricerca di un telefono in grado di assicurare prestazioni top senza spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi il Galaxy A57 con uno sconto del 30% e risparmi poco più di 160 euro su quello di listino. Telefono uscito sul mercato quest’anno e dotato di una scheda tecnica piuttosto interessante. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh a lunga durata.

Se sei alla ricerca di un telefono in grado di assicurare prestazioni top senza spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi il con uno e su quello di listino. Telefono uscito sul mercato quest’anno e dotato di una scheda tecnica piuttosto interessante. Dotato di un da con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh a lunga durata. Redmi Note 17 (offerta lampo e super occasione)

Una delle novità più interessanti lanciate in queste ultime settimane, il Redmi Note 17 è disponibile in promo su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Per rendere più interessante la promo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED extra-large da 6,99 pollici con cui vedere al meglio anche film e serie TV, processore Snapdragon 4 Gen4 che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una mega batteria da 7700 mAh con cui puoi completare fino a tre giorni senza troppi problemi.

Una delle novità più interessanti lanciate in queste ultime settimane, il è disponibile in su con uno che ti fa su quello di listino. Per rendere più interessante la promo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di uno con cui vedere al meglio anche film e serie TV, che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una mega batteria da 7700 mAh con cui puoi completare fino a tre giorni senza troppi problemi. Honor 600 SMART (maxi batteria e prezzo mini)

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di uno smartphone affidabile, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile l’Honor 600 Smart con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a meno di 185 euro e fai un ottimo affare. La caratteristica principale del telefono è la maxi batteria da 7700 mAh con cui puoi arrivare fino a tre giorni di autonomia con un utilizzo normale. Dotato di un display da 6,87 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni e nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel.

Prodotti Amazon

Amazon Echo Spot (offerta speciale e prezzo al minimo)

Con il 58% di sconto, l’Echo Spot costa meno di 50 euro e si può pagare in 5 rate a tasso zero. È una sveglia smart con display touch rotondo da 2,83" che mostra ora, meteo, timer e testi dei brani in riproduzione, e con Alexa integrata comanda musica, luci e i dispositivi della smart home. Le routine mattutine fanno partire in automatico notizie, meteo e luci, e il pulsante per disattivare i microfoni protegge la privacy.

Con il 58% di sconto, l’Echo Spot costa meno di 50 euro e si può pagare in 5 rate a tasso zero. È una sveglia smart con che mostra ora, meteo, timer e testi dei brani in riproduzione, e con integrata comanda musica, luci e i dispositivi della smart home. Le fanno partire in automatico notizie, meteo e luci, e il pulsante per protegge la privacy. blink Solaris 2K+ (60% di sconto e affare lampo)

Affare lampo per la telecamera per l’esterno Blink Solaris 2K+, disponibile su Amazon con uno sconto shock del 60%. È una videocamera di sorveglianza che si ricarica col sole: grazie al pannello presente nella parte superiore bastano 45 minuti di luce per una giornata di autonomia. Assicura immagini con risoluzione 2K, dotata di zoom 4x e di visione notturna a colori per riconoscere i dettagli anche al buio, mentre la certificazione IP65 la protegge da pioggia e polvere. Si controlla dall’app Blink, funziona con Alexa e il Sync Module è incluso.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (43% di sconto e risparmi più di 300 euro)

Il Galaxy Watch Ultra, smartwatch super resistente di Amazon, cattura l’attenzione grazie all’ottimo sconto del 43%, che ti fa risparmiare oltre 300 euro. La cassa da 47 mm in titanio ha un vetro zaffiro che protegge il display Super AMOLED da 1,5" e lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente, anche quelli meno ospitali. Per gli amanti dell’avventura offre tante modalità sportive, mentre i sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. È anche in grado di effettuare un ECG.

Il Galaxy Watch Ultra, smartwatch super resistente di Amazon, cattura l’attenzione grazie all’ottimo sconto del 43%, che ti fa risparmiare oltre 300 euro. La cassa da ha un che protegge il display e lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente, anche quelli meno ospitali. Per gli amanti dell’avventura offre tante modalità sportive, mentre i sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. È anche in grado di effettuare un ECG. HUAWEI Watch Fit 5 (offerta imperdibile e 5 rate a tasso zero)

Il Huawei Watch Fit 5 crolla del 31% e si può pagare in 5 rate a tasso zero. Lo schermo AMOLED da 1,82" raggiunge 2.500 nit ed è leggibile anche sotto il sole, mentre il corpo da 27 grammi e le dimensioni compatte lo rendono comodo da portare tutto il giorno. Il GPS dual-band registra allenamenti, e per il ciclismo offre potenza virtuale e cadenza virtuale. Monitora cuore, sonno e ossigeno nel sangue, con analisi delle aritmie e rilevamento delle cadute, e ha NFC per i pagamenti. L’autonomia arriva a 10 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici (45% di sconto e risparmi più di 1000 euro)

Lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici della gamma S83 è scontato del 45%, con un risparmio di oltre 1.000 euro e 12 rate a tasso zero. Il pannello OLED assicura neri perfetti e contrasto infinito, mentre il processore NQ4 AI Gen2 potenzia immagini e suono. Il Motion Xcelerator a 120Hz e il supporto FreeSync sono pensati per sport e console, con una fluidità che non perde un fotogramma. L’audio Dolby Atmos completa l’esperienza home cinema, mentre Vision AI ottimizza automaticamente l’immagine in base ai contenuti. A bordo il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Booster avviamento auto (doppio sconto e costa poco)

Il booster NACKEO per avviare l’auto ha un doppio sconto: oltre a quello fisso 41% puoi aggiungere un coupon del 19%, e lo paghi circa la metà. On accessorio che in auto può togliere dai guai. L’avviatore eroga fino a 8.000 A di picco e fa ripartire in pochi secondi auto, moto e furgoni a benzina e diesel. Include anche un compressore con 4 modalità preimpostate e arresto automatico alla pressione impostata per gonfiare pneumatici, bici e palloni. Il display LCD, la torcia LED con funzione SOS e l’uscita USB che lo trasforma in power bank completano un kit d’emergenza compatto da tenere nel bagagliaio.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (67% di sconto e prezzo mini)

Il Lefant M330 Pro costa meno di 140 euro grazie allo sconto del 67% , un prezzo raro per un robot con navigazione laser dToF e evitamento ostacoli PSD . Dotato di tre modalità di utilizzo: aspirazione, spazzolamento e lavaggio in un solo passaggio, con una potenza elevata e un sistema anti-groviglio pensato per case con animali. Il rilevamento dei tappeti attiva in automatico la potenza extra, e la mappatura permette di creare zone vietate e salvare più piani. L’ autonomia di 150 minuti copre fino a 150 metri quadrati.

Il grazie allo , un prezzo raro per un robot con e . Dotato di tre modalità di utilizzo: aspirazione, spazzolamento e lavaggio in un solo passaggio, con una potenza elevata e un sistema pensato per case con animali. Il attiva in automatico la potenza extra, e la mappatura permette di creare e salvare più piani. L’ copre fino a Ecovacs T90 Omni (offerta lampo e risparmi 300 euro)

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T90 Omni scende del 43% con circa 300 euro di risparmio, e porti a casa un robot che aspira, lava e si pulisce da solo. L’aspirazione BLAST da 30.000 Pa raccoglie anche lo sporco più grosso, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 da 27 cm lava e viene sciacquato di continuo con acqua fresca. La tecnologia TruEdge 3.0 fa arrivare il rullo fino al battiscopa, Triple Lift separa lavaggio e aspirazione e solleva il mop sui tappeti, e AIVI 3D 4.0 riconosce gli ostacoli. Il corpo da 95 mm passa sotto i mobili bassi, la ricarica PowerBoost recupera il 10% di batteria in 3 minuti e la stazione OMNI gestisce il resto.

Il robot aspirapolvere con circa 300 euro di risparmio, e porti a casa un robot che aspira, lava e si pulisce da solo. L’aspirazione raccoglie anche lo sporco più grosso, mentre il rullo lava e viene sciacquato di continuo con acqua fresca. La tecnologia fa arrivare il rullo fino al battiscopa, separa lavaggio e aspirazione e solleva il mop sui tappeti, e riconosce gli ostacoli. Il corpo da passa sotto i mobili bassi, la recupera il 10% di batteria in 3 minuti e la gestisce il resto. Lavapavimenti Lefant LS100 (71% di sconto e costa meno di 100 euro)

La lavapavimenti Lefant LS100 costa meno di 100 euro grazie allo sconto del 71% : un elettrodomestico che aspira e lava insieme. Pesa solo 2,65 kg e ha un’ avanzamento assistito che riduce la fatica, mentre la spazzola ultrasottile da 7,3 cm e l’ inclinazione di 170° permettono di farlo passare anche sotto letti e divani. Offre due modalità di lavaggio (leggermente umida o completamente umida), pulizia dei bordi fino a 0,5 cm dal muro e autopulizia del rullo. Fino a 60 minuti di autonomia e rumorosità sotto i 65 dB per pulire a qualsiasi ora.

La grazie allo : un elettrodomestico che aspira e lava insieme. Pesa solo e ha un’ che riduce la fatica, mentre la spazzola ultrasottile da e l’ permettono di farlo passare anche sotto letti e divani. Offre due modalità di lavaggio (leggermente umida o completamente umida), e del rullo. Fino a di autonomia e rumorosità sotto i per pulire a qualsiasi ora. Ninja CRISPI (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Ninja CRISPi costa meno di 100 euro con il 44% di sconto, e si può pagare anche in 5 rate a tasso zero. Il PowerPod da 1.700 W si aggancia a due contenitori in vetro borosilicato (da 3,8 L e da 1,4 L) e resistenti agli shock termici. I 4 programmi coprono Air Fry, Roast, Recrisp e Keep Warm, e il vetro trasparente permette di controllare la cottura senza aprire. Si cucina, si porta in tavola e si conserva nello stesso contenitore, e tutte le parti si lavano in lavastoviglie.

Come vedere gratis Roma – Real Madrid di Champions League

Finita la pausa per le Nazionali, tornano anche le grandi sfide della Champions League. Mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00 la Roma affronta il Real Madrid di Josè Mourinho, in uno dei big match della seconda giornata. Partita trasmessa in esclusiva da Prime Video e disponibile per tutti gli abbonati. Se ancora non lo sei, puoi abbonarti oggi e approfittare della prova gratuita di trenta giorni senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Non perdere tempo e approfittane subito cliccando su questo link.

Servizi Amazon

La Festa delle Offerte Prime è terminata, ma hai ancora un po’ di tempo per approfittare delle promo sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

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