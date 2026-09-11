Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 16 e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Continuano a scendere i prezzi su Amazon e hai la possibilità di approfittare di super occasioni su alcuni dei prodotti più amati e richiesti dagli utenti. Tra le promo top del giorno c’è l’iPhone 16, disponibile nuovamente in offerta al minimo storico su Amazon e risparmi quasi 200 euro. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il moto g06 a un prezzo inferiore ai 130 euro e diventa un vero best-buy. Le occasioni non finiscono di certo qui: trovi un ottimo smartwatch con uno sconto del 79% e fai un affare imperdibile.

Per la pulizia di casa c’è l’aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2 con uno sconto di ben 150 euro e al prezzo più basso di sempre. Se vuoi spendere pochissimo trovi la scopa elettrica Lefant V1 con uno sconto del 69% e il prezzo sprofonda. Tra i saldi di fine stagione non farti sfuggire l’action cam Insta360 Ace Pro: 40% di sconto e minimo storico.

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Amazon, migliori offerte 11 settembre

Smartphone

iPhone 16 (minimo storico e affare per tutti)

Ecco l’affare del giorno che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Un prezzo che lo smartphone di Apple non raggiungeva da diversi mesi e che lo fa diventare un vero best buy. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion, processore A18 che assicura prestazioni elevate e un’autonomia che copre tutto il giorno.

Ecco l’affare del giorno che non devi farti sfuggire. Da oggi su trovi al di sempre e su quello di listino. Un prezzo che lo smartphone di Apple non raggiungeva da diversi mesi e che lo fa diventare un vero best buy. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Dotato di uno con Dynamic Island per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion, che assicura prestazioni elevate e un’autonomia che copre tutto il giorno. Poco F9 Ultra (promo esclusiva Amazon)

Un’offerta esclusiva Amazon da cogliere al volo. Parliamo del nuovissimo POCO F9 Ultra , lanciato sul mercato da solamente una settimana, e già disponibile con una promo speciale. Sulla piattaforma di e-commerce lo trovi con uno sconto del 25% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 2K e refresh rate fino a 185 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Le prestazioni sono fulminee grazie al processore Snapdragon 8 Gen 5 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel. La batteria è da record: capacità di 8050 mAh e può durare fino a quattro giorni.

Un’offerta esclusiva Amazon da cogliere al volo. Parliamo del , lanciato sul mercato da solamente una settimana, e già disponibile con una promo speciale. Sulla piattaforma di e-commerce lo trovi con uno e su quello di listino. Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 2K e refresh rate fino a 185 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Le prestazioni sono fulminee grazie al processore , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel. La è da e può durare fino a quattro giorni. Galaxy A57 (prezzo al minimo e super affare)

Occasione speciale per lo smartphone top di Samsung. Il Galaxy A57 è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico facendolo diventare uno dei dispositivi più interessanti in questa fascia di prezzo. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Un vero affare.

Occasione speciale per lo smartphone top di Samsung. Il è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo e il facendolo diventare uno dei dispositivi più interessanti in questa fascia di prezzo. Dotato di un , processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Un vero affare. Google Pixel 10a (150 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Continua ancora la promo speciale per il Google Pixel 10a. Su Amazon lo troviamo con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottimo telefono medio di gamma dotato di uno schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI avanzate, doppia fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria a lunga durata. Google ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per i prossimi sette anni.

Continua ancora la promo speciale per il Su Amazon lo troviamo con uno e su quello di listino e hai anche la possibilità di il . Ottimo telefono medio di gamma dotato di uno schermo Actua da 6,2 pollici, che supporta le funzioni AI avanzate, doppia fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria a lunga durata. Google ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per i prossimi sette anni. moto g06 (costa pochissimo e affare per tutti)

Il moto g06 è il telefono lowcost da comprare oggi. Su Amazon lo trovi in promo con uno sconto del 24% e il prezzo scende a meno di 130 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Non devi farti ingannare dal prezzo, il telefono vale molto di più. Dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione. processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. Per finire anche una batteria da 5200 mAh con cui copri un’intera giornata senza troppi patemi.

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera... 699,00 € -20% 879,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A57 128GB 5G Android 16 Smartphone 8GB RAM AI... 314,00 € -29% 439,99 € Risparmi 125,99 € Acquista su Amazon Motorola moto g06 (4/256GB, Fotocamera 50MP+flicker cam, sel... 129,90 € -24% 169,90 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare po... 26,49 € -24% 35,00 € Risparmi 8,51 € Acquista su Amazon Dakofied Smartwatch Uomo Donna Chiamate Bluetooth Smart Watc... 29,99 € -79% 139,99 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon LG QNED AI MiniLED 50 Pollici, Serie QNED7EB 2026 Smart TV 4... 439,00 € -37% 699,00 € Risparmi 260,00 € Acquista su Amazon Dyson 228566-01 Big Ball Parquet 2 aspirapolvere a traino 249,00 € -38% 399,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Fantastik Window 4000. A... 24,90 € -38% 39,90 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e costa pochissimo)

Occasione lampo irrinunciabile. Solo per oggi trovi questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% e il prezzo scende a soli 30 euro . Assicura un’ottima qualità del suono con bassi profondi. L’autonomia arriva fino a 24 ore ed è anche impermeabile. Ideale per le feste con gli amici in spiaggia o in piscina. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

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Hai paura di perdere il portafogli, le chiavi oppure smarrire la valigia durante un viaggio aereo? Non ti preoccupare, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi questo set composto da quattro geolocalizzatori compatibili con gli smartphone Android e con l’app Google Find in promo con lo sconto del 70% e li paghi meno di 30 euro. Inserendoli o attaccandoli all’oggetto che non vuoi smarrire, ti aiutano a ritrovarlo in caso di perdita. Facili da utilizzare e molto efficaci.

Hai paura di perdere il portafogli, le chiavi oppure smarrire la valigia durante un viaggio aereo? Non ti preoccupare, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi questo set composto da compatibili con gli smartphone Android e con l’app Google Find in promo con lo del e li Inserendoli o attaccandoli all’oggetto che non vuoi smarrire, ti aiutano a ritrovarlo in caso di perdita. Facili da utilizzare e molto efficaci. Apple AirTag (26% di sconto e affare immediato)

Prezzo mai visto prima per l’Apple AirTag di seconda generazione, il localizzatore che ti aiuta a ritrovare chiavi, portafogli, valigie e molto altro. Facilissimo da utilizzare e da impostare, da oggi lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 26% e il prezzo scende a soli 26 euro. Non perdere tempo, è uno dei prodotti tech più venduti in questi ultimi giorni.

Smartwatch

Polar Ignite 3 (46% di sconto e prezzo stracciato)

Sconto imperdibile per il Polar Ignite 3 , orologio per il fitness disponibile su Amazon con un mega sconto del 46% e il prezzo scende al minimo storico. Il risparmio netto è di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio dotato di un display AMOLED molto luminoso ed è anche leggerissimo da indossare. I sensori sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e anche la qualità del riposo notturno. Supporta tante modalità di allenamento e il chip GPS tiene traccia di tutti i tuoi spostamenti.

Sconto imperdibile per il , orologio per il fitness disponibile su Amazon con un e il prezzo scende al minimo storico. Il e hai anche la possibilità di il . Orologio dotato di un display AMOLED molto luminoso ed è anche leggerissimo da indossare. I sensori sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e anche la qualità del riposo notturno. Supporta tante modalità di allenamento e il chip GPS tiene traccia di tutti i tuoi spostamenti. Smartwatch lowcost (79% di sconto e prezzo stracciato)

L’offerta da cogliere al volo se non vuoi spendere cifre folli per il nuovo orologio smart. Da oggi trovi questo modello economico con un ottimo sconto del 79% e il prezzo scende a meno di 30 euro. Schermo grande, monitoraggio avanzato della salute e tante modalità di allenamento. Collegando tramite Bluetooth con lo smartphone ricevi direttamente sul polso le notifiche dei messaggi.

Smart TV&Soundbar

Smart TV LG QNED MiniLED da 50 pollici (37% di sconto e prezzo stracciato)

Super occasione per lo smart TV LG QNED con schermo da 50 pollici e tecnologia MiniLED. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 37% e risparmi ben 260 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Uscito sul mercato da pochi mesi, assicura una qualità delle immagini elevatissima grazie al pannello MiniLED di ultima generazione. Colori brillanti e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. A bordo anche il supporto dell’intelligenza artificiale.

Super occasione per lo con e tecnologia Da oggi è disponibile con un e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Uscito sul mercato da pochi mesi, assicura una qualità delle immagini elevatissima grazie al pannello MiniLED di ultima generazione. Colori brillanti e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. A bordo anche il supporto dell’intelligenza artificiale. Soundbar Samsung (35% di sconto e prezzo al minimo)

Il cinema entra direttamente nel tuo salotto a prezzo di saldo. Se vuoi trasformare l’audio piatto del tuo smart TV in un’esperienza davvero avvolgente, la potente soundbar Samsung Serie B è il colpaccio del giorno su Amazon: scende con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare 80 euro, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di subwoofer wireless separato per bassi profondi e vibranti, e della tecnologia Surround Sound Expansion, ti fa vivere film, serie TV e gaming da protagonista. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV.

Elettrodomestici

roborock Qrevo S Pro (37% di sconto e risparmi più di 200 euro)

Robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione multifunzione perfetto per la tua abitazione. Uno dei modelli più completi del catalogo roborock scende di prezzo grazie a un ribasso del 37% , portando il risparmio a oltre 200 euro . Il Roborock Qrevo S Pro si distingue per i doppi moci rotanti e la stazione base all-in-one, in grado di gestire in autonomia lo svuotamento della polvere, il lavaggio dei panni e la loro asciugatura. La navigazione intelligente consente una mappatura accurata delle stanze e una gestione precisa degli ostacoli sui pavimenti duri e sui tappeti. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione multifunzione perfetto per la tua abitazione. Uno dei modelli più completi del catalogo roborock scende di prezzo grazie a un , portando il . Il si distingue per i doppi moci rotanti e la stazione base all-in-one, in grado di gestire in autonomia lo svuotamento della polvere, il lavaggio dei panni e la loro asciugatura. La navigazione intelligente consente una mappatura accurata delle stanze e una gestione precisa degli ostacoli sui pavimenti duri e sui tappeti. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Parquet 2 (minimo storico e risparmi 150 euro)

Offerta Dyson da non farsi scappare. Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% , l’aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2 pensato per chi cerca un’aspirazione potente e continua senza l’utilizzo di sacchetti. Dotato della tecnologia a cicloni 2 Tier Radial e di un centro di gravità basso che gli permette di riposizionarsi da solo in caso di ribaltamento, include in dotazione la spazzola specifica per superfici delicate come il parquet, garantendo un’elevata capacità di filtrazione. Tra i modelli top del settore, oggi lo trovi al minimo storico e risparmi 150 euro.

Offerta Dyson da non farsi scappare. Da oggi è disponibile con uno , l’aspirapolvere pensato per chi cerca un’aspirazione potente e continua senza l’utilizzo di sacchetti. Dotato della tecnologia a cicloni 2 Tier Radial e di un centro di gravità basso che gli permette di riposizionarsi da solo in caso di ribaltamento, include in dotazione la spazzola specifica per superfici delicate come il parquet, garantendo un’elevata capacità di filtrazione. Tra i modelli top del settore, oggi lo trovi al e Lefant V1 (68% di sconto e prezzo stracciato)

Occasione imperdibile per l’aspirapolvere senza fili Lefant V1 . Solo per oggi la trovi su Amazon con un mega sconto del 68% e il prezzo scende a meno di 110 euro . Una scopa elettrica che si adatta a qualsiasi abitazione grazie anche agli accessori molto utili che trovi nella confezione. Spazzola anti groviglio con luce LED che illumina dove aspiri, sistema di filtrazione a 5 stadi per eliminare i batteri e la batteria assicura un’autonomia fino a 40 minuti. La puoi utilizzare anche sui tappeti.

Occasione imperdibile per . Solo per oggi la trovi su Amazon con un e il a . Una scopa elettrica che si adatta a qualsiasi abitazione grazie anche agli accessori molto utili che trovi nella confezione. Spazzola anti groviglio con luce LED che illumina dove aspiri, di a per eliminare i batteri e la batteria assicura un’autonomia fino a 40 minuti. La puoi utilizzare anche sui tappeti. Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik Window 4000 (costa meno di 25 euro)

In offerta a un prezzo inferiore ai 25 euro, questo modello di Cecotec è dotato di un cestello da 4 litri, una capienza adatta all’uso quotidiano e un pratico oblò frontale che permette di monitorare lo stato della cottura senza aprire il cestello. Consente di preparare pietanze riducendo al minimo l’uso di oli aggiunti, garantendo un consumo energetico contenuto rispetto a un forno tradizionale. Con ben 9 programmi di cottura, puoi preparare velocemente tutti i tuoi piatti preferiti.

Action cam

Insta360 Ace Pro (40% di sconto e risparmi 130 euro)

La action cam Insta360 Ace Pro tocca il suo prezzo più basso di sempre grazie a un taglio del 40%. Puoi anche pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Progettata in collaborazione con Leica, la cam integra un sensore da 1/1.3" ottimizzato per la ripresa in 8K e per la resa in condizioni di scarsa luminosità. Completano il profilo tecnico lo schermo flip touch orientabile, la ricarica rapida e la scocca impermeabile pensata per le riprese sportive e in esterna.

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