Amazon, prezzo stracciato per l'iPhone 17 Pro e sconti fino all'80%

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Su Amazon tornano le offerte esclusive e risparmi centinaia di euro. Tra le offerte best-seller del giorno c’è sicuramente l’iPhone 17 Pro: lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di 170 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Se vuoi spendere meno e avere tra le mani un telefono performante, c’è il moto g67 con uno sconto del 30% e fai un ottimo affare. Se, invece, sei alla ricerca di un orologio economico, trovi la Xiaomi Smart Band 10 con uno sconto del 35% e costa pochissimo.

Anche questa domenica 11 ottobre continuano le offerte sui prodotti Apple. Per la sicurezza della tua abitazione trovi il bundle che comprende la telecamera per l’interno e per l’esterno di blink con uno sconto del 76% e le paghi meno di 35 euro. Per finire trovi anche ottimi elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro a farla da padrone: con il doppio sconto disponibile oggi risparmi quasi 100 euro.

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Amazon, migliori offerte 11 ottobre

Smartphone

iPhone 17 Pro (sconto di 170 euro e 5 rate a tasso zero)

Scende il prezzo dell’iPhone 17 Pro . Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto di 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Se vuoi un iPhone premium, questo è il modello da comprare oggi. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo da 6,3 pollici con ProMotion che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera Fusion Pro nella parte posteriore con tre sensori da 48 megapixel e per finire nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Scende il . Da oggi lo trovi su Amazon con uno e hai anche la possibilità di il per alleggerire la spesa iniziale. Se vuoi un iPhone premium, questo è il modello da comprare oggi. Sul telefono c’è ben poco da dire: con che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz, per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, nella parte posteriore con tre sensori da 48 megapixel e per finire nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Redmi Note 17 Pro (offerta lampo e maxi batteria)

Offerta lampo per il Redmi Note 17 Pro , nuovo telefono medio di gamma di Xiaomi uscito sul mercato da poco meno di un mese. Smartphone che trovi da oggi con uno sconto di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Le caratteristiche tecniche sono ottime: schermo da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

per il , nuovo telefono medio di gamma di Xiaomi uscito sul mercato da poco meno di un mese. Smartphone che trovi da oggi con uno e hai anche la possibilità di dilazionare il . Le caratteristiche tecniche sono ottime: con e refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con e una che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. moto g67 (rapporto qualità-prezzo top e risparmi 100 euro)

Se non vuoi spendere cifre elevate e sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo , da oggi trovi il moto g67 con uno sconto del 30% e risparmi 100 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo Extreme AMOLED da 120 Hz da 6,78 pollici , processore MediaTek Dimensity 6300, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Se non vuoi spendere cifre elevate e sei alla ricerca di un telefono con un , da oggi trovi il con uno e . Lo puoi anche utilizzando il servizio Amazon. Dotato di una scheda tecnica molto interessante: da 120 Hz da , processore MediaTek Dimensity 6300, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. POCO C95 Pro (promo esclusiva Amazon e 5 rate a tasso zero)

Prezzo speciale per il POCO C95 Pro , smartphone lowcost di Xiaomi disponibile da oggi con uno sconto del 27% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono con una caratteristica ben definita: la maxi batteria da 7500 mAh con cui completi tre giorni senza troppi problemi. Dotato anche di un display immersivo da 6,9 pollici , processore MediaTek Helio G91-Ultra con cui puoi fare tutto quello che vuoi e per finire una fotocamera principale da 50 megapixel con cui puoi scattare ottime foto.

Prezzo speciale per il , smartphone lowcost di Xiaomi disponibile da oggi con uno e hai anche la possibilità di il in . Telefono con una caratteristica ben definita: la con cui completi tre giorni senza troppi problemi. Dotato anche di un , processore MediaTek Helio G91-Ultra con cui puoi fare tutto quello che vuoi e per finire una con cui puoi scattare ottime foto. Redmi A7 Pro (costa pochissimo)

Ecco l’offerta del giorno se non vuoi spendere grosse cifre. Parliamo del Redmi A7 Pro, smartphone economico disponibile su Amazon con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo a meno di 120 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano e dotato di un display extra-large da 6,9 pollici con cui poter vedere anche serie TV e film mentre sei in viaggio, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artficiale e per finire una batteria da 6000 mAh.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.169,00 € -13% 1.339,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon Motorola moto g67 (8/256GB, Fotocamera 50MP+8MP+flicker sens... 229,90 € -30% 329,00 € Risparmi 99,10 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streamin... 37,99 € -55% 84,99 € Risparmi 47,00 € Acquista su Amazon Garmin Forerunner 55, 42mm. Smartwatch GPS per la Corsa, Bla... 119,00 € -30% 169,99 € Risparmi 50,99 € Acquista su Amazon Samsung 50" UE50M72HAUXZT Mini LED 4K Smart TV Vision AI 202... 399,00 € -27% 549,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, con 1 Testina di Ricambio,... 44,99 € -55% 99,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon Oral-B Testine di Ricambio Cross Action, Bianche, 16 Ricambi 32,99 €(2,06 € / unità) -53% 69,99 € Risparmi 37,00 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -69% 1.299,99 € Risparmi 900,01 € Acquista su Amazon Philips Tostiera per Panini 5000, Set di 3 Piastre Intercamb... 38,99 € -40% 64,99 € Risparmi 26,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus (55% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per la Fire TV Stick 4K Plus che trovi scontata del 55% su Amazon: basta collegarla alla porta HDMI per rendere smart qualsiasi TV. Offre immagini 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR10+ , audio Dolby Atmos e Wi-Fi 6 per uno streaming fluido anche con molti dispositivi collegati. Nella confezione è presente anche il telecomando Alexa che permette di cercare film e serie con la voce, oppure di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Tutte le app di streaming principali sono a portata di mano e ogni sera puoi scegliere cosa vedere.

Prezzo in picchiata per la Fire TV Stick 4K Plus che trovi su Amazon: basta collegarla alla porta HDMI per rendere smart qualsiasi TV. Offre immagini con e , audio e per uno streaming fluido anche con molti dispositivi collegati. Nella confezione è presente anche il che permette di cercare film e serie con la voce, oppure di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Tutte le app di streaming principali sono a portata di mano e ogni sera puoi scegliere cosa vedere. Bundle blink 2K+ e blink mini 2K (76% di sconto e costano pochissimo)

Con lo sconto del 76% , il bundle con Blink Outdoor 2K+ e Blink Mini 2K+ costa pochissimo e protegge casa dentro e fuori. La blink Outdoor 2K+ è una videocamera wireless con video 2K , zoom 4x , visione a colori anche con poca luce e audio bidirezionale con cancellazione del rumore. Funziona con due batterie AA al litio che durano fino a 2 anni , quindi puoi installarla dove non arrivano i cavi. La blink Mini 2K+ è la compagna ideale per migliore la sicurezza all’interno dell’abitazione: si collega alla presa, ha risoluzione 2K, zoom 4x e faretto LED integrato per la visione notturna a colori. Si gestiscono entrambe dall’app Blink, con avvisi di movimento in tempo reale.

Con lo , il bundle con Blink Outdoor 2K+ e Blink Mini 2K+ e protegge casa dentro e fuori. La è una videocamera wireless con video , , e audio bidirezionale con cancellazione del rumore. Funziona con due batterie AA al litio che durano , quindi puoi installarla dove non arrivano i cavi. La è la compagna ideale per migliore la sicurezza all’interno dell’abitazione: si collega alla presa, ha risoluzione 2K, zoom 4x e per la visione notturna a colori. Si gestiscono entrambe dall’app Blink, con avvisi di movimento in tempo reale. Videocitfono blink 2K+ a pile (57% di sconto e costa meno di 30 euro)

Le scorte stanno per terminare per il videocitofono Blink Doorbell 2K+ a batteria, scontato del 57% e con un prezzo che scende a meno di 30 euro. Il video 2K con campo visivo di 140° mostra chi suona alla porta dalla testa ai piedi, con l’audio bidirezionale per parlare con visitatori e corrieri dall’app. Funziona a batterie: tre pile AA al litio durano fino a 2 anni, senza cablaggi né lavori. È resistente alle intemperie (IP65) e si installa in pochi minuti dove preferisci. Un videocitofono smart a prezzo da saldo.

Smartwatch

Garmin Forerunner 55 (smartwatch per gli sportivi a prezzo mini)

Prezzo stracciato per il Garmin Forerunner 55 , che trovi con un ottimo sconto del 30% su Amazon: uno degli sportwatch da corsa più amati dai runner. Il GPS con GLONASS e Galileo e il cardiofrequenzimetro al polso registrano passo, distanza e battito, e le funzioni da runner includono VO2 max e tempo di recupero. L’orologio propone allenamenti giornalieri personalizzati e piani con Garmin Coach, mentre il rilevamento incidenti aggiunge sicurezza quando esci da solo. Tiene sotto controllo i principali parametri vitali e con un utilizzo normale la batteria arriva fino a due settimane.

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Con il 35% di sconto e 3 rate a tasso zero, la Xiaomi Smart Band 10 è una fitness band molto conveniente. Il display AMOLED da 1,72 pollici è ampio e permette di leggere tutte le informazioni principali, a partire dai principali parametri vitali. I sensori monitorano salute e frequenza cardiaca, mentre per gli amenti dello sport ci sono più di 150 modalità sportive che tracciano ogni allenamento. Lo puoi anche indossare in piscina e l’autonomia dichiarata arriva a 21 giorni con una sola carica. Leggera, colorata e con tutte le funzioni di salute essenziali.

Smart TV

Smart TV Samsung MiniLED da 50 pollici (27% di sconto e prezzo al minimo)

LosSmart TV Samsung Mini LED da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 27% che fa risparmiare 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La retroilluminazione Mini LED controlla la luce con precisione, mentre il processore 4K fa l’upscaling dei contenuti HD. La tecnologia Pure Spectrum Color offre colori naturali con HDR10+. Con Vision AI e controllo vocale, il televisore si adatta a ciò che guardi, e il Gaming Hub dà accesso ai giochi in streaming senza console. Con il sistema operativo Tizen puoi vedere tutto quello che vuoi.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 (55% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Meno di 45 euro per passare all’elettrico con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 che trovi scontato del 55% su Amazon e si può pagare anche in 3 rate a tasso zero . La testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista avvolge ogni dente, mentre le micro-vibrazioni garantiscono una pulizia profonda ma delicata sulle gengive. Il sensore di pressione automatico rallenta la velocità e accende una spia rossa se spazzoli troppo forte, e i 3 livelli di intensità (Super Delicata, Delicata, Pulizia Quotidiana) si adattano alla tua sensibilità. Il timer da 2 minuti avvisa ogni 30 secondi per cambiare zona, e la batteria è a lunga durata. Nella confezione trovi testina e custodia da viaggio.

per passare all’elettrico con lo che trovi su Amazon e si può pagare anche in . La ispirata agli strumenti del dentista avvolge ogni dente, mentre le garantiscono una pulizia profonda ma delicata sulle gengive. Il rallenta la velocità e accende una spia rossa se spazzoli troppo forte, e i (Super Delicata, Delicata, Pulizia Quotidiana) si adattano alla tua sensibilità. Il avvisa ogni 30 secondi per cambiare zona, e la batteria è a lunga durata. Nella confezione trovi testina e custodia da viaggio. 16 testine Oral-B Cross Action (costano solo 2 euro l’una)

Sedici testine Oral-B CrossAction a circa 2 euro l’una: lo sconto del 53% su Amazon permette di fare scorta per anni. Le setole angolate a 16° raggiungono gli spazi tra i denti e rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. La tecnologia CleanMaximiser e le setole Indicator che sbiadiscono segnalano quando è il momento di cambiarla, di solito ogni 3 mesi, mentre ogni testina è confezionata singolarmente. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B. Un’ottima offerta per tutta la famiglia.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro)

Tra le offerte bomba del giorno troviamo il Lefant M5 Pro con uno sconto del 69% a cui si aggiunge un coupon da 40 euro: il risparmio sfiora i 1.000 euro. L’ aspirazione da 18.000 Pa rimuove polvere, briciole e peli di animali, mentre la navigazione laser dToF mappa la casa con precisione e pianifica percorsi senza zone saltate. La stazione lava i mop con acqua calda a 75°C e li asciuga, riducendo la manutenzione. Con un’ autonomia fino a 180 minuti , copre anche le case più grandi con una sola carica. A questo prezzo è un vero best-buy.

Tra le offerte bomba del giorno troviamo il Lefant M5 Pro con uno sconto del 69% a cui si aggiunge un coupon da 40 euro: il risparmio sfiora i 1.000 euro. L’ rimuove polvere, briciole e peli di animali, mentre la mappa la casa con precisione e pianifica percorsi senza zone saltate. La stazione lava i mop con e li asciuga, riducendo la manutenzione. Con un’ , copre anche le case più grandi con una sola carica. A questo prezzo è un vero best-buy. roborock Q10 S5 (40% di sconto e prezzo in picchiata)

Il roborock Q10 S5 tocca il prezzo minimo su Amazon , con il 40% di sconto e lo paghi meno di 120 euro per un robot che lava e aspira. La potenza HyperForce da 10.000 Pa rimuove polvere e peli dai pavimenti duri e dai tappeti, e il mocio VibraRise 2.0 vibra a 3.000 vibrazioni al minuto per sciogliere lo sporco ostinato e si solleva sui tappeti. Il sistema anti-groviglio JawScrapers protegge la spazzola principale, mentre la navigazione LiDAR PreciSense mappa la casa e la tecnologia Reactive Tech evita gli ostacoli.

Il roborock Q10 S5 tocca il , con il e lo paghi meno di 120 euro per un robot che lava e aspira. La potenza rimuove polvere e peli dai pavimenti duri e dai tappeti, e il mocio vibra a per sciogliere lo sporco ostinato e si solleva sui tappeti. Il sistema anti-groviglio protegge la spazzola principale, mentre la navigazione mappa la casa e la tecnologia evita gli ostacoli. Lavapavimenti Lefant LS100 (71% di sconto e costa meno di 100 euro)

La lavapavimenti Lefant LS100 costa meno di 100 euro grazie allo sconto del 71% : un elettrodomestico che aspira e lava insieme. Pesa solo 2,65 kg e ha un’ avanzamento assistito che riduce la fatica, mentre la spazzola ultrasottile da 7,3 cm e l’ inclinazione di 170° permettono di farlo passare anche sotto letti e divani. Offre due modalità di lavaggio (leggermente umida o completamente umida), pulizia dei bordi fino a 0,5 cm dal muro e autopulizia del rullo. Fino a 60 minuti di autonomia e rumorosità sotto i 65 dB per pulire a qualsiasi ora.

La grazie allo : un elettrodomestico che aspira e lava insieme. Pesa solo e ha un’ che riduce la fatica, mentre la spazzola ultrasottile da e l’ permettono di farlo passare anche sotto letti e divani. Offre due modalità di lavaggio (leggermente umida o completamente umida), e del rullo. Fino a di autonomia e rumorosità sotto i per pulire a qualsiasi ora. Tostiera Philips (40% di sconto e prezzo mini)

La tostiera Philips Serie 5000 costa poco, meno di 40 euro grazie al 40% di sconto, e la puoi pagare anche in 3 rate a tasso zero. Il kit include 3 set di piastre intercambiabili per preparare panini croccanti, sandwich ripieni e waffle con un solo apparecchio. La potenza da 750 W scalda in fretta e in modo uniforme, mentre le piastre antiaderenti rimovibili semplificano la pulizia. La maniglia con chiusura mantiene il ripieno all’interno, e la spia segnala quando è pronta. Compatta e con vano portacavo, occupa poco spazio in cucina.

Servizi Amazon

La Festa delle Offerte Prime è terminata, ma hai ancora un po’ di tempo per approfittare delle promo sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

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