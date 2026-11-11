Amazon, offerte Single's Day e promo anticipate del Black Friday: sconti fino all'85%

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Da oramai alcuni anni, il Single’s Days, una sorta di Black Friday che viene celebrato in Cina, è arrivato anche in Italia e infiamma i siti di e-commerce con tante offerte lampo. Se a questo aggiungiamo le prime offerte del Black Friday lanciate da Amazon, ecco che l’11 novembre diventa una data da non farsi sfuggire per chi è alla ricerca di un grande risparmio. E infatti, oggi troviamo sul sito di e-commerce tantissime occasioni per fare super affari sul meglio che può offrire la tecnologia, a partire dagli smartphone e dagli elettrodomestici.

Ad esempio, troviamo il Motorola razr 70 ultra con uno sconto di 300 euro e fai un mega affare, oppure il Redmi Note 17 Pro con un mega sconto del 37% al prezzo più basso di sempre. Se stai cercando il nuovo smartwatch, c’è l’Amazfit T-Rex 3 Pro con uno sconto del 27%, mentre tra gli smart TV non perdere l’occasione per pagare quasi la metà lo smart TV LG MiniLED da 43 pollici.

Le offerte anticipate del Black Friday riguardano soprattutto gli elettrodomestici. Troviamo il roborock Saros 20 neo con uno sconto del 46%, mentre la lavapavimenti Tineco Floor One S5 è disponibile con uno sconto del 59% e risparmi 200 euro. Per gli amanti della cucina, c’è la friggitrice ad aria Philips a un prezzo mai visto prima. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 11 novembre

Smartphone

Motorola razr 70 ultra (sconto del 25% e risparmi 300 euro)

Offerta esclusiva per il Motorola razr 70 ultra , smartphone pieghevole top di gamma disponibile da oggi con uno sconto del 25% che fa risparmiare 300 euro su quello di listino. Si tratta di un’occasione lampo che non devi farti scappare per un telefono iconico con design a conchiglia che richiama i telefoni dei primi anni 2000. La scheda tecnica, però, è super moderna: doppia schermo (interno da 7 pollici, esterno da 4 pollici con cui poter gestire le principali app), processore Snapdragon 8 Elite che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera esterna con sensori da 50 megapixel e selfie cam da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

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Tra le offerte best seller di questi giorni c’è sicuramente il Google Pixel 11 Pro. Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi 400 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero . Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo Super Actua da 6,3 pollici , processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia fino a 30 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben 7 anni.

Tra le di questi giorni c’è sicuramente il Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno e su quello di listino. Puoi anche . Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: , processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia fino a 30 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben 7 anni. vivo V70 (cameraphone a un super prezzo)

Nuova promo disponibile su Amazon da pochissimi giorni. Parliamo del vivo V70 , smartphone che si posiziona tra i medio e i top di gamma, che trovi su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi poco meno di 200 euro su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il telefono è dotato di un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K, processore Snapdragon 7 Gen4 , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Zeiss e sensore frontale per i selfie sempre da 50 megapixel. Ottima batteria da 5400 mAh con ricarica rapida.

Nuova promo disponibile su Amazon da pochissimi giorni. Parliamo del , smartphone che si posiziona tra i medio e i top di gamma, che trovi su con uno e su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di il in . Il telefono è dotato di un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K, , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Zeiss e sensore frontale per i selfie sempre da 50 megapixel. Ottima batteria da 5400 mAh con ricarica rapida. Redmi Note 17 Pro (37% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta ancora più conveniente per il Redmi Note 17 Pro. Grazie all’offerta Black Friday lo sconto raggiunge il 37% e il risparmio netto è di 220 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e una maxi batteria da 8340 mAh che dura fino a tre giorni. Nella fascia media del mercato difficile trovare di meglio.

Scelto per te Redmi Note 17 Pro 379,00 € -37% 599,90 € Risparmi 220,90 € Acquista su Amazon

Redmi Note 17 (scelta Amazon e minimo storico)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi il Redmi Note 17 con uno sconto del 29% e il risparmio netto è di 100 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto telefono entry level: schermo immersivo AMOLED da 6,99 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 7700 mAh con cui completi due giorni senza troppi patemi. Perfetto per la vita di tutti i giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85% : un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

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Cento capsule di Caffè Vergnano Cremoso con il 42% di sconto e le paghi meno di 19 centesimi l’una. La miscela di Arabica e Robusta ha un aroma pieno e fragrante e l’intensità è 6 su 10, per un espresso equilibrato e vellutato. Le capsule sono compostabili, compatibili con le macchine Nespresso Original. Devi essere velocissimo, sono tra le più vendute su Amazon.

Cento capsule di con il e le paghi meno di 19 centesimi l’una. La miscela di Arabica e Robusta ha un aroma pieno e fragrante e l’intensità è 6 su 10, per un espresso equilibrato e vellutato. Le capsule sono compostabili, compatibili con le macchine Nespresso Original. Devi essere velocissimo, sono tra le più vendute su Amazon. Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 (69% di sconto e minimo storico)

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 costa meno di 40 euro con il 69% di sconto, e puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. La testina rotonda con micro-vibrazioni rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, restando delicata sulle gengive. Il sensore di pressione automatico rallenta la testina e accende una luce rossa quando spazzoli troppo forte, mentre i 3 livelli di intensità (Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana) si adattano ai denti sensibili. Il timer da 2 minuti avvisa ogni 30 secondi di cambiare zona.

Smartwatch

Huawei Watch Fit 4 (prezzo in calo e prezzo al minimo)

Il Huawei Watch Fit 4 costa meno di 100 euro con il 41% di sconto , e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Monta un display AMOLED da 1,82" con luminosità fino a 2.000 nit ed è leggibile anche sotto il sole, mentre il GPS dual-band con sistema Huawei Sunflower e le mappe offline guidano corsa, bici ed escursioni. Per gli sportivi ci sono più di 100 modalità sportive e i sensori mappano alla perfezione i principali parametri vitali. La batteria ha una durata fino a 10 giorni.

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Prezzo in picchiata per l’Amazfit T-Rex 3 Pro, con il 28% di sconto e 5 rate a tasso zero. Realizzato con materiali super resistenti, è il perfetto compagno per chi ama vivere all’aperto. Il display AMOLED è molto ampio e mostra tutte le info di cui hai bisogno, con ghiera in titanio e resistenza 10 ATM, mentre il GPS dual-band a 6 sistemi satellitari e le mappe offline non ti fanno perdere la strada. La torcia integrata con luce doppia, l’altoparlante con microfono per le chiamate e oltre 180 modalità sportive completano la dotazione. L’autonomia arriva fino a 25 giorni.

Scelto per te Amazfit T-Rex 3 Pro 287,49 € -28% 399,90 € Risparmi 112,41 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici (44% di sconto e risparmi 350 euro)

Offerta lampo per lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici: 44% di sconto e 350 euro di risparmio. La retroilluminazione MiniLED migliora contrasto e dettagli, mentre Dynamic QNED Color rende i colori ricchi e vivaci. AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, l’AI Hub riconosce la voce e consiglia i contenuti, e il telecomando Magic Remote funziona come un puntatore. Il Game Optimizer con VRR fino a 60 fps ottimizza i giochi, e con webOS Re:New hai accesso a tutte le principali piattaforme di streaming.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 Neo (46% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo in picchiata per il roborock Saros 20 Neo. Grazie all’offerta anticipata per il Black Friday lo trovi con uno sconto del 46% che ti fa risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie lo sporco, mentre il rullo SpiraFlow 2.0 a 240 giri al minuto lava a fondo i pavimenti. Il LiDAR retrattile RetractSense mappa la casa e permette di passare sotto i mobili bassi, mentre la tecnologia Reactive AI riconosce oltre 300 ostacoli , e AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie fino a 8,8 cm . La stazione lava a 100°C e asciuga con aria calda. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Prezzo in picchiata per il roborock Saros 20 Neo. Grazie all’offerta anticipata per il Black Friday lo trovi con uno sconto del 46% che ti fa risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino. L’aspirazione raccoglie lo sporco, mentre il rullo a lava a fondo i pavimenti. Il mappa la casa e permette di passare sotto i mobili bassi, mentre la tecnologia riconosce , e supera soglie fino a . La stazione lava a e asciuga con aria calda. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Tineco FLOOR One S5 (59% di sconto e offerta shock)

Black Friday in anticipo anche per la lavapavimenti Tineco Floor One S5 . Con l’offerta di oggi risparmi il 59% e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero, per un prezzo piccolo-piccolo. La lavapavimenti senza fili aspira e lava in un solo passaggio, mentre la tecnologia iLoop rileva lo sporco e regola in automatico acqua e potenza. I serbatoi da 0,8 L (acqua pulita) e 0,7 L (acqua sporca) permettono di lavare a lungo, con fino a 35 minuti di autonomia e display LED. Il rullo si autopulisce, e il design compatto raggiunge i bordi e gli angoli.

Black Friday in anticipo anche per la lavapavimenti . Con l’offerta di oggi risparmi il 59% e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero, per un prezzo piccolo-piccolo. La lavapavimenti senza fili aspira e lava in un solo passaggio, mentre la tecnologia rileva lo sporco e regola in automatico acqua e potenza. I serbatoi da (acqua pulita) e (acqua sporca) permettono di lavare a lungo, con e display LED. Il rullo si autopulisce, e il design compatto raggiunge i bordi e gli angoli. roborock F25 Steam (prezzo crollato e affare per tutti)

Il roborock F25 Steam costa la metà con il 49% di sconto, quasi 300 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. La tecnologia VaporFlow genera vapore fino a 180°C che scioglie grasso e macchie secche, mentre l’aspirazione da 25.000 Pa e il sistema JawScrapers evitano i grovigli. Il design FlatReach 2.0 si piega a 180° e passa sotto letti e divani, e la luce blu rivela la polvere nascosta. L’autopulizia a vapore con asciugatura ad aria calda tiene il rullo igienico, per 80 minuti di autonomia e fino a 660 mq.

Scelto per te roborock F25 Steam 299,00 € -49% 589,00 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 (offerta lampo)

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 da 4,2 litri tocca il prezzo minimo con il 33% di sconto , anche in 5 rate a tasso zero. La tecnologia RapidAir Plus con design a stella fa circolare l’aria calda per una cottura croccante con fino al 90% di grassi in meno , mentre la finestra di cottura permette di controllare il cibo senza aprire il cestello. Offre 16 funzioni di cottura in 1 , con 1.400 W e temperature fino a 200°C , e il cestello da 4,2 litri contiene fino a 800 g di verdure o 6 cosce di pollo. L’app HomeID propone ricette, e il cestello è lavabile in lavastoviglie .

La friggitrice ad aria da 4,2 litri tocca il , anche in La tecnologia con design a stella fa circolare l’aria calda per una cottura croccante con , mentre la permette di controllare il cibo senza aprire il cestello. Offre , con e temperature fino a , e il cestello da contiene fino a o 6 cosce di pollo. L’app propone ricette, e il cestello è . Macchina per il caffè Philips 2300 (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo in picchiata per la Philips Serie 2300: 45% di sconto e 5 rate a tasso zero sulla macchina automatica con latte a un tocco. Il sistema LatteGo prepara una schiuma di latte come quella del bar. Il macinacaffè in ceramica macina chicchi freschi, il display touch a colori e la funzione My Coffee Choice regolano intensità, lunghezza e schiuma, e la pompa da 15 bar estrae un espresso cremoso. SilentBrew riduce il rumore del 40%, e il filtro AquaClean permette fino a 5.000 tazze senza decalcificare.

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