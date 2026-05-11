Amazon, questi smartphone sono da acquistare subito: sconti fino all'80%
Da oggi su Amazon trovi in offerta tanti dispositivi tech al minimo storico e con sconti mai visti prima. Scoprili nella nostra guida all'acquisto.
Un inizio di settimana all’insegna delle offerte scoppiettanti. Da oggi 11 maggio su Amazon trovi tante promo speciali sui dispositivi tech più amati. Ad esempio, è disponibile l’iPhone 17 al minimo storico con uno sconto di poco inferiore ai 150 euro, oppure puoi scegliere il Galaxy S26 Ultra grazie allo sconto di 500 euro e alla possibilità di richiedere gratuitamente il Galaxy Tab S10 FE+, tablet dal valore superiore ai 500 euro. Tra gli elettrodomestici trovi il robot aspirapolvere Lefant M3 in promo con uno sconto del 72% e risparmi quasi 800 euro. Finiamo con un’offerta lowocst che non puoi farti scappare: trovi una cassa Bluetooth economica con un doppio sconto che ti fa risparmiare più dell’80%.
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Amazon, migliori offerte 11 maggio
Smartphone
- iPhone 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)
Lo smartphone più venduto in questi ultimi giorni. E non potrebbe essere altrimenti. Su Amazon trovi l’iPhone 17 in offerta con uno sconto di ben 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori opportunità di tutto il web. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.
- Galaxy S26 Ultra (minimo storico e tablet in regalo)
Trovi in offerta su Amazon anche il Galaxy S26 Ultra nella versione da 256 gigabyte di memoria interna. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 500 euro e approfitti del minimo storico per questo modello. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. La promo non finisce qui: acquistando oggi lo smartphone ricevi in regalo anche il tablet Galaxy Tab S10 FE+ con la tastiera, dispositivo dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e modalità Privacy che ti protegge dagli spioni, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
- Nothing Phone (3) (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)
Telefono troppo spesso sottovalutato quando si parla di modelli top. Il riferimento è al Nothing Phone (3) disponibile da oggi in promo con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare ben 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8s Gen4, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e fotocamera anteriore sempre da 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza velocemente. Una delle peculiarità dello smartphone è il design posteriore che lo rende veramente unico.
- Redmi Note 15 (offerta lampo e prezzo mini)
Offerta speciale per il Redmi Note 15, ultima versione dello smartphone economico di Xiaomi. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti nitidi, processore MediaTek ad alte prestazioni e una batteria da 6000 mAh che dura per due giorni. Un telefono completo, versatile e con prestazioni top.
Prodotti lowcost
- Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)
Offerta lampo irrinunciabile per questa cassa Bluetooth economica che trovi su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 69%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20% e lo paghi pochissimo, solamente 30 euro. Assicura un’ottima qualità del suono, un’autonomia fino a 25 ore ed è anche impermeabile. Ideale per le feste con gli amici e per le attività all’aperto.
- McAfee Total Protection – 5 dispositivi (82% di sconto)
Offerta shock per l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi. Grazie allo sconto dell’82% il prezzo crolla al minimo storico e lo paghi meno di 18 euro. Lo puoi installare sul PC, sullo smartphone e anche sul tablet. Oltre a proteggerti dai malware, hai accesso anche a una VPN per navigare in modo sicuro e un gesto delle password. Un prodotto esclusivo Amazon che ti permette di navigare in modo sicuro.
- Soundbar Trust Liro (offerta lampo e prezzo mini)
Super prezzo su Amazon per la mini soundbar della Trust disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e la paghi meno di 20 euro. La puoi collegare sia al PC sia al televisore per avere una qualità audio elevata. Facile da collegare ai tuoi dispositivi tramite la porta USB, è anche bella da vedere grazie all’illuminazione a LED.
Smartwatch
- Garmin Forerunner 165 (29% di sconto e prezzo al minimo)
Super occasione per il Garmin Forerunner 165, smartwatch per la vita di tutti i giorni e con funzioni ad hoc per gli amanti dello sport. Da oggi lo trovi su Amazon con un sconto del 29% e approfitti del minimo storico, con un risparmio netto sul prezzo di listino di quasi di 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Schermo ampio e luminoso che mostra tutte le info di cui hai bisogno, supporto a tante modalità di allenamento e offre funzioni avanzate per la corsa come il calcolo del VO2max. Non manca il monitoraggio avanzato della salute con un report mattutino che ti mostra una sintesi dei tuoi principali parametri vitali. Offre anche piani gratuiti di allenamento per i 5000 metri, 10.000 metri e la mezza maratona.
- Nothing Watch Pro 2 (33% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Nothing Watch Pro 2. Lo smartwatch è disponibile in promo con uno sconto del 33% e il prezzo scende sotto i 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display da 1,32 pollici luminoso e che mostra tutte le info principali di cui hai bisogno, autonomia fino a 11 giorni con un utilizzo normale e monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Dotato anche di più di 100 modalità sportive e funzionalità ad hoc per il tuo benessere personale.
Smart TV
- Smart TV Samsung 50 pollici (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Offerta shock per lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici. Con l’offerta lampo disponibile su Amazon approfitti di un ottimo sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 109,80 euro al mese. Lo schermo da 50 pollici assicura immagini in 4K, mentre il processore NQ4 AI Ge2 sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità di ogni contenuto. Ottima qualità del suono e a bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Elettrodomestici
- Robot aspirapolvere Lefant M3 (72% di sconto e risparmi 800 euro)
Offerta specialesu Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3. Grazie allo sconto del 72%, oggi puoi risparmiare ben 800 euro su un elettrodomestico utilissimo per le pulizie quotidiane. Dotato di una stazione di svuotamento automatico, questo robot si occupa di tutto: aspira con una potenza elevata, lava le superfici e gestisce i residui in totale autonomia per settimane. Grazie alla navigazione intelligente e al design moderno, è il top di gamma che stavi cercando a un prezzo mai visto prima.
- Aspirapolvere Rowenta Powerline Extrame Cyclonic (55% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Prezzo dimezzato per una delle scope elettriche con filo più potenti e affidabili sul mercato. La Rowenta Powerline Extreme Cyclonic è disponibile con uno sconto del 55% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Progettata per chi cerca prestazioni costanti, questa scopa elettrica utilizza la tecnologia ciclonica per catturare anche la polvere più sottile su ogni tipo di superficie. È la scelta perfetta per una pulizia profonda e duratura.
- Friggitrice ad aria Ariete (41% di sconto e prezzo al minimo)
Non è un caso se è la più venduta su Amazon: la friggitrice ad aria Ariete con il grande cestello da 9 litri è protagonista di un’offerta imperdibile. Con uno sconto del 41%, il prezzo crolla a livelli mini per un dispositivo capace di cucinare per tutta la famiglia con un solo cucchiaio d’olio. Dotata di 8 programmi preimpostati e di un sistema di circolazione dell’aria rapido, garantisce fritti croccanti e cotture uniformi in metà tempo rispetto al forno tradizionale.
- Lavasciuga Candy (offerta lampo e occasione per tutti)
Soluzione salva-spazio e salva-portafoglio: la lavasciuga Candy RapidÓ è in promozione con uno sconto del 33%, permettendoti di risparmiare 200 euro su quello di listino. Con un cestello da 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l’asciugatura, è l’alleata perfetta per gestire il bucato in un unico ciclo, anche nelle giornate di pioggia. Grazie alla connettività Wi-Fi e ai programmi rapidi, puoi gestire tutto dallo smartphone. Inoltre, puoi alleggerire la spesa scegliendo il pagamento in 5 rate a tasso zero.
Igiene orale
- Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 (57% di sconto e prezzo crollato)
Lo spazzolino elettrico più venduto su Amazon nelle ultime settimane. Parliamo dell’Oral-B iO 3 disponibile su Amazon con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 60 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Gengive più sane solo dopo una settimana di utilizzo.
- 12 testine Oral-B Sensitive Clean (53% di sconto e affare per tutta la famiglia)
Maxi scorta e maxi sconto per il pacco con 12 testine di Oral-B Sensitive Clean. Da oggi la confezione è disponibile in promo con uno sconto del 53% e costa meno di 28 euro. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B, assicurano una pulizia profonda dei denti e delle gengive. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale per denti più puliti e gengive sane.
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