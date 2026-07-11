Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

Amazon

Nuovo giorno e nuove offerte shock su Amazon. Anche oggi 11 luglio la piattaforma di e-commerce ci riserva tante promo lampo che non devi assolutamente farti scappare se vuoi risparmiare centinaia di euro. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate un paio e le trovi raccolte qui in basso. Tra le offerte bestseller c’è sicuramente l’iPhone 16 disponibile al minimo storico con uno sconto che fa risparmiare 200 euro. Altra offerta sorprendente per la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa: con il doppio sconto di oggi il prezzo crolla.

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico trovi il Redmi Note 15 a un super prezzo. Ottima occasione anche per la Xiaomi Smart Band 10, il wearable più venduto su Amazon e solo per oggi lo paghi 35 euro. Non finisce qui: per la pulizia della tua abitazione trovi il robot aspirapolvere Lefant con uno sconto superiore ai 500 euro. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 0,99 euro.

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Amazon, migliori offerte 11 luglio

Smartphone

iPhone 16 (offerta shock e minimo storico)

Lo smartphone da comprare oggi. L’iPhone 16 è disponibile su Amazon con uno sconto IVA eccezionale che ti fa risparmiare 200 euro s u quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento arate a tasso zero. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, fotocamera frontale FaceTime e una batteria a lunga durata. A questo prezzo è lo smartphone che devi assolutamente acquistare oggi.

Lo smartphone da comprare oggi. L’iPhone 16 è disponibile su con uno che ti fa u quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento arate a tasso zero. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, fotocamera frontale FaceTime e una batteria a lunga durata. A questo prezzo è lo smartphone che devi assolutamente acquistare oggi. Google Pixel 10a (doppio sconto e occasione speciale)

Ottima occasione per il Google Pixel 10a . Il nuovo smartphone di Mountain View è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo: oltre a quello fisso del 16% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 47,99 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone medio di gamma che assicura prestazioni fulminee: processore Tensor G4, schermo Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, doppia fotocamera posteriore, autonomia fino a 30 ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo per ben sette anni.

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Offerta lampo disponibile solo su Amazon per il Galaxy A37 . Il telefono medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare poco più di 100 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis . Telefono con ottime caratteristiche: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Dotato anche di funzioni AI come Cerchia e Cerca e Gomma Oggetto.

disponibile solo su per il . Il telefono medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di a . Telefono con ottime caratteristiche: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Dotato anche di funzioni AI come Cerchia e Cerca e Gomma Oggetto. Redmi Note 15 (costa pochissimo e super affare)

Lo smartphone lowcost più amato su Amazon. Torna in offerta il Redmi Note 15 , smartphone economico disponibile da oggi a un prezzo alla portata di tutti grazie allo sconto in pagina e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Helio G100-Ultra che non ha paura di nessuna applicazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 6000 mAh che dura per tutto il giorno. Un vero affare.

Lo su Torna in offerta il , smartphone economico disponibile da oggi a un prezzo alla portata di tutti grazie allo in e hai anche la possibilità di il in . Display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Helio G100-Ultra che non ha paura di nessuna applicazione, con e una da che dura per tutto il giorno. Un vero affare. nubia Air (40% di sconto e affare per tutti)

Altra ottima alternativa se sei alla ricerca di uno smartphone che costa poco. Parliamo del nubia Air disponibile su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Display AMOLED da 6,78 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM espandibili fino a 20 gigabyte, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e supporto AI, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. A 150 euro è un best-buy assoluto.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost (73% di sconto e costa meno di 40 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, questa è la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi questo modello in promo con uno sconto del 73% e il prezzo scende sotto i 40 euro . Schermo ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno, più di 130 modalità sportive , monitoraggio della salute a partire dalla frequenza cardiaca ed è anche impermeabile. Svolge egregiamente il suo lavoro e a questo prezzo è un vero best-buy.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, questa è la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi questo modello in con uno e il . Schermo ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno, più di , monitoraggio della salute a partire dalla frequenza cardiaca ed è anche impermeabile. Svolge egregiamente il suo lavoro e a questo prezzo è un vero best-buy. Stiratore verticale Braun QuickStyle 5 (costa meno della metà e 3 rate a tasso zero)

Su Amazon lo stiratore verticale Braun QuickStyle 5 crolla del 53% e diventa un affare da appena 25 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero . Grazie alla tecnologia FastSteam eroga vapore continuo con una potenza di 1200 W , ed è pronto all’uso in soli 45 secondi . La piastra Dual FreeGlide 3D , curvata su entrambi i lati, scivola senza incastrarsi su bottoni e tasche, mentre la tecnologia iCare protegge anche i tessuti più delicati regolando automaticamente la temperatura. Elimina fino al 99,99% di batteri e virus dai tessuti ed è utilizzabile sia in verticale che in orizzontale, senza bisogno dell’asse da stiro.

Su Amazon lo e diventa un affare da appena 25 euro, con la possibilità di il in . Grazie alla tecnologia eroga con una potenza di , ed è pronto all’uso in soli . La piastra , curvata su entrambi i lati, scivola senza incastrarsi su bottoni e tasche, mentre la tecnologia protegge anche i tessuti più delicati regolando automaticamente la temperatura. Elimina fino al dai tessuti ed è utilizzabile sia in verticale che in orizzontale, senza bisogno dell’asse da stiro. Oral-B iO 3 (57% di sconto e prezzo stracciato)

Sconto del 57% per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3, che scende a meno di 60 euro con possibilità di pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Lo spazzolino combina la testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti con setole oscillanti, un sensore di pressione intelligente che segnala se stai spazzolando troppo forte o troppo piano, e 3 modalità di pulizia (quotidiana, denti sensibili, sbiancante). Il timer con anello luminoso rispetta i 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti. Risultato: gengive più sane già dopo una settimana di utilizzo.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (25% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per l’ Apple Watch Series 11 . Da oggi trovi lo smartphone top in promo su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Sull’orologio c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato e con l’offerta di oggi ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta del modello più grande ed è dotato di nuove funzioni ancora più precise per il monitoraggio della salute. Ti offre consigli utili anche per migliorare la qualità del riposo notturno. Fatto per durare nel tempo.

e per l’ . Da oggi trovi lo smartphone top in promo su Amazon con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in . Sull’orologio c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato e con l’offerta di oggi ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta del modello più grande ed è dotato di nuove funzioni ancora più precise per il monitoraggio della salute. Ti offre consigli utili anche per migliorare la qualità del riposo notturno. Fatto per durare nel tempo. Xiaomi Smart Band 10 (la più venduta su Amazon e prezzo mini)

Non è un caso che la Xiaomi Smart Band 10 sia il prodotto più venduto della sua categoria. Il merito è del super sconto del 35% disponibile oggi che fa scendere il prezzo a soli 35 euro e la puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Ha moltissime caratteristiche in comune con gli smartwatch, a partire dal monitoraggio avanzato della salute e del benessere psico-fisico. Per gli amanti dello sport ci sono più di 150 modalità di allenamento e la batteria ha un’autonomia fino a 21 giorni. Un vero record nel settore: non perdere tempo e acquistalo subito.

Smart TV

Smart TV Haier 55 pollici (27% di sconto e abbonamento a DAZN gratis)

Doppia occasione per lo smart TV Haier da 55 pollici . Grazie alla promo lampo di oggi lo trovi con uno sconto del 27% e ricevi anche l’abbonamento gratuito a DAZN Full per sei mesi. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Pannello con risoluzione 4K, modalità gaming che porta il refresh rate fino a 120 Hz, piattaforma Google TV con Chromecast integrato. Hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming.

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Super occasione per lo smart TV Hisense da 43 pollici, da pochissimo uscito sul mercato. Grazie alla promo di oggi lo trovi con uno sconto immediato di ben 150 euro a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Prezzo al minimo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello con risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz che rende più fluidi i contenuti che ami di più. Sistema operativo VIDAA OS con a disposizione più di 1000 app, tra cui tutte le principali per lo streaming.

Cuffie Bluetooth

AirPods Max (sconto IVA e offerta best-buy)

Le Apple AirPods Max, le cuffie over-ear premium di Apple, sono protagoniste di un’offerta che le fa scendere del 22%, con un risparmio di 130 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotate di cancellazione attiva del rumore di livello professionale grazie a otto microfoni dedicati, modalità Trasparenza per restare in contatto con l’ambiente circostante, audio spaziale personalizzato e driver dinamico da 40 mm per un suono ricco e dettagliato. L’autonomia arriva fino a 20 ore con ANC attiva.

Elettrodomestici

De’Longhi Stilosa (doppio sconto e 5 rate a tasso zero)

Il bar direttamente a casa tua. Su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con uno sconto del 35% a cui aggiungere il coupon sconto di 14,99 euro . Il prezzo crolla al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una pressione a 15 bar , funziona sia con caffè macinato che con cialde E.S.E , ha un serbatoio estraibile da 1 litro e un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato. Al prezzo di oggi è una vera best-buy.

Il bar direttamente a casa tua. Su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con uno a cui il . Il prezzo crolla al minimo storico e hai anche la possibilità di il in a tasso zero. Dotata di una , funziona sia con , ha un e un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato. Al prezzo di oggi è una vera best-buy. Lefant M210 Omni (65% di sconto e risparmi più di 500 euro)

Cala del 65% il prezzo del Lefant M210 Pro Omni , uno dei robot aspirapolvere più compatti in circolazione, con un risparmio che supera i 500 euro sul listino. Il corpo ultra sottile da soli 280 mm di diametro lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la potenza di aspirazione elevata e il rullo lavapavimenti autopulente garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo, con contenitore polvere da 800 ml .

il , uno dei robot aspirapolvere più compatti in circolazione, con un risparmio che supera i 500 euro sul listino. Il corpo ultra sottile da soli lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la e il rullo lavapavimenti garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo, con contenitore polvere da . LG CordZero A9K Lite1C (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Prezzo stracciato su Amazon per l’aspirapolvere senza fili LG CordZero A9K Lite1C , che scende del 34% con possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato del sistema Kompressor da 220 W che comprime polvere e sporco per ridurre gli svuotamenti, è dotato del Motore Smart Inverter e della tecnologia Axial Turbo Cyclone per una potenza di aspirazione costante. L’autonomia arriva fino a 60 minuti , il tubo telescopico si regola su 4 altezze diverse e i filtri sono removibili e lavabili. Grazie alla connettività Wi-Fi con app ThinQ puoi monitorare batteria e stato dei filtri direttamente dallo smartphone.

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Minimo storico per la Moulinex Easy Fry Infrared, la friggitrice ad aria che porta in cucina la tecnologia a infrarossi Infra-Heat, disponibile ora con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il sistema Infra-Heat raggiunge la temperatura fino a 4 volte più velocemente rispetto alle friggitrici ad aria tradizionali, combinando calore a infrarossi sopra e convezione sotto per una cottura sempre uniforme. Il cestello da 7 litri permette di preparare un pollo intero da 1,5 kg o oltre un chilo di patatine, con 8 programmi preimpostati tra frittura, arrosto, grill e disidratazione. La finestra frontale con Vision LED permette di controllare la cottura senza aprire il cestello, mentre tutte le parti a contatto con il cibo sono lavabili in lavastoviglie.

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