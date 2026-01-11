Amazon, iPhone 17 crolla di prezzo: sconti fino all'85%

georgeclerk/iStock

Una giornata all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Da oggi, infatti, troviamo smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici e tanti altri prodotti tech e per la casa in promo con sconti mai visti prima e ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro rispetto a quello di listino. Se ci aggiungi anche la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero, ecco che diventano dei best-buy. Tra i prodotti da consigliare oggi c’è sicuramente l’iPhone 17 che torna al minimo storico: un’occasione da non farsi sfuggire. Se, invece, sei alla ricerca di un robot aspirapolvere per pulire casa, trovi il Lefant M2 Pro in promo con uno sconto del 67% e risparmi ben 400 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte dell’11 gennaio

Smartphone

iPhone 17. Ecco la sorpresa del giorno. Da oggi trovi l ‘iPhone 17 in promo su Amazon al minimo storico grazie allo sconto disponibile oggi che ti fa risparmiare decine di euro. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Condizioni d’acquisto uniche per uno dei migliori telefoni sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel, nuova fotocamera Center Stage frontale da 18 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

in su al grazie allo sconto disponibile oggi che ti fa risparmiare decine di euro. Non finisce qui: puoi anche il in . Condizioni d’acquisto uniche per uno dei migliori telefoni sul mercato. da 6,3 pollici con (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, posteriore da 48 megapixel, nuova fotocamera Center Stage frontale da 18 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy S25 Ultra. Ad Apple risponde Samsung con un l’ ottima promo per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium del colosso sud-coreano è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Telefono che assicura prestazioni incredibili grazie al processore Snapdragon 8 Elite , al display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche strumenti AI avanzati grazie a Galaxy AI.

per il . Lo smartphone premium del colosso sud-coreano è disponibile con uno del e su quello di listino. Telefono che assicura prestazioni incredibili grazie al , al display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche strumenti AI avanzati grazie a Galaxy AI. Google Pixel 10. Alla fiera degli smartphone top in offerta si aggiunge anche il Google Pixel 10 . L’ultima versione del telefono top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Telefono con schermo Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI sviluppate da Google (sviluppato appositamente per Gemini), tripla fotocamera posteriore per foto perfette in ogni situazione. Rapporto qualità-prezzo ottimo.

. L’ultima versione del telefono top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno del e ben su quello di listino. Telefono con schermo Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI sviluppate da Google (sviluppato appositamente per Gemini), tripla fotocamera posteriore per foto perfette in ogni situazione. Rapporto qualità-prezzo ottimo. moto g56. Il telefono più venduto su Amazon in questi ultimi giorni. Il segreto è lo sconto del 49% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 135 euro. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni, con uno schermo da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Prodotti lowcost

Power bank da 10.000 mAh. Ecco uno dei migliori affari del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank economico con un super sconto dell’84% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 13 euro . Dotato di tre porte USB per ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, è utilissimo da avere sempre con sé nello zaino. Leggero, supporta qualsiasi modello di telefono. A questo prezzo è da comprare subito.

del giorno. Da oggi su trovi questo con un che fa al e lo . Dotato di tre porte USB per ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, è utilissimo da avere sempre con sé nello zaino. Leggero, supporta qualsiasi modello di telefono. A questo prezzo è da comprare subito. Cassa Bluetooth. Sconto eccezionale del 76% e prezzo mini per questa cassa Bluetooth impermeabile che puoi utilizzare anche in doccia per ascoltare i tuoi brani preferiti. Solamente acquistandola oggi risparmi più di 70 euro e fai un super affare. Buona qualità del suono, autonomia fino a 24 ore e ha dimensioni super compatte, in modo da poterla sempre portare con te.

del e per questa cassa Bluetooth impermeabile che puoi utilizzare anche in doccia per ascoltare i tuoi brani preferiti. Solamente acquistandola oggi e fai un super affare. Buona qualità del suono, autonomia fino a 24 ore e ha dimensioni super compatte, in modo da poterla sempre portare con te. Bilancia pesapersone. Un accessorio tech che non può mancare nella tua abitazione. Da oggi su Amazon trovi questa bilancia pesapersone in promo con uno sconto del 41% e la paghi solamente 21 euro. Modello smart che puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone, assicura 13 differenti misurazioni del proprio corpo, dal peso fino alla percentuale di massa grassa e di massa magra. La puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero e a questo prezzo diventa un vero best-buy.

Smartwatch

Garmin Venu 3. Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin Venu 3. Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Un orologio pensato per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni e che ti offre tante funzioni utili, dal monitoraggio avanzato della salute a più di 30 app per il monitoraggio dello sport. Presente anche un coach del sonno che ti suggerisce come dormire al meglio. Un orologio completo e da oggi a un super prezzo.

Smart TV&Soundbar

Xiaomi TV F. Ottima occasione per lo smart TV top di gamma Xiaomi TV F da 65 pollici , modello lanciato sul mercato da pochi mesi. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Televisore con schermo 4K, tecnologie che assicurano una qualità delle immagini elevatissima e modalità ad hoc per i videogame che porta il refresh rate fino a 120 Hz. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

da , modello lanciato sul mercato da pochi mesi. Da oggi è disponibile su con uno e su quello di listino. Televisore con schermo 4K, tecnologie che assicurano una qualità delle immagini elevatissima e modalità ad hoc per i videogame che porta il refresh rate fino a 120 Hz. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Fire TV Series 2. Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto dalle dimensioni contenute, da oggi trovi su Amazon il Fire TV Series 2 da 32 pollici in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Immagini in alta definizione, tecnologie innovative e a bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se vuoi un modello più grande, è disponibile in offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 29%.

e soprattutto dalle dimensioni contenute, da oggi trovi su il da con uno del che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Lo puoi anche . Immagini in alta definizione, tecnologie innovative e a bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se vuoi un modello più grande, è disponibile in anche la versione da con uno sconto del 29%. Soundbar Samsung Serie QS. Trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica con questa soundbar Samsung di fascia alta, oggi disponibile al minimo storico. Grazie allo sconto del 43%, puoi risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino. L’offerta è resa ancora più accessibile dalla possibilità di pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo sistema audio offre un suono profondo e cristallino, ideale per film e serie TV, con una perfetta integrazione con i TV Samsung per un’esperienza immersiva a 360 gradi. Dotata di un altoparlante centrale, di due speaker laterali e di un subwoofer wireless.

Computer e stampante

PC portatile da gaming. Prestazioni top e uno s conto mai visto prima . Da oggi su Amazon trovi questo PC portatile da gaming con schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel I7, 32 gigabyte di RAM e un SSD da un terabyte in promo con uno sconto del 65% e risparmi poco più di 1000 euro rispetto a quello di listino. Un notebook con cui poter fare veramente di tutto e da oggi a un prezzo mai visto prima. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare.

. Da oggi su Amazon trovi questo da con con risoluzione FHD, processore Intel I7, 32 gigabyte di RAM e un SSD da un terabyte in promo con uno del e rispetto a quello di listino. Un notebook con cui poter fare veramente di tutto e da oggi a un prezzo mai visto prima. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare. Stampante multifunzione Pixma. Se hai bisogno di una soluzione affidabile per stampare, scannerizzare e fotocopiare documenti in casa, questa Canon Pixma è la scelta ideale. Oggi è disponibile con uno sconto del 42% e il prezzo è davvero mini. Compatta ed elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania e offre una qualità di stampa eccellente sia per documenti di testo che per fotografie, con una configurazione semplice e veloce

Elettrodomestici

Lefant M2 Pro. Sconto del 67% e prezzo crollato per il robot aspirapolvere Lefant . Solamente acquistandolo oggi risparmi ben 400 euro sul prezzo consigliato. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico, semplifica la manutenzione ordinaria. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app per lo smartphone. Occasione da non farsi scappare.

e per il . Solamente acquistandolo oggi sul prezzo consigliato. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico, semplifica la manutenzione ordinaria. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app per lo smartphone. Occasione da non farsi scappare. Moulinex Easy Fry Silence. Offerta lampo speciale per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 50 euro. Come si intuisce dal nome, si tratta di una friggitrice ad aria molto silenziosa, perfetta per chi non può far troppo rumore in cucina. Cestello da 5 litri e puoi scegliere tra 10 programmi differenti che ti permettono di cucinare qualsiasi cosa. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

. Da oggi è disponibile su con uno al e risparmi ben 50 euro. Come si intuisce dal nome, si tratta di una friggitrice ad aria molto silenziosa, perfetta per chi non può far troppo rumore in cucina. Cestello da 5 litri e puoi scegliere tra 10 programmi differenti che ti permettono di cucinare qualsiasi cosa. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Aspirapolvere lowcost. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo aspirapolvere, ecco l’offerta che fa per te. Solo oggi su Amazon trovi questo modello super economico in promo con uno sconto del 67% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 10 euro e lo paghi meno di 90 euro. Assicura una buona potenza di aspirazione e sulla spazzola è presente anche una luce LED per illuminare al meglio dove è lo sporco. Perfetta per aspirare lo sporco dai tappeti e i peli degli animali.

Fai da te

Cacciavite elettrico Hoto. Per i piccoli lavori di manutenzione o per montare i mobili con zero fatica, il cacciavite elettrico Hoto è un “must-have”. È protagonista di un’offerta lampo con uno sconto del 49%, praticamente a metà prezzo. Caratterizzato da un design minimale e moderno, offre tre diversi livelli di coppia per adattarsi a ogni tipo di vite, una batteria a lunga durata ricaricabile tramite USB-C e un set di punte resistenti incluse nella confezione. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.

Igiene orale

Confezione da 2 di Oral-B iO 2. Prendi 2 paghi 1 . Occasione imperdibile sul sito di e-commerce per questa confezione con all’interno due spazzolini elettrici Oral-B iO 2 . Perfetti per una coppia, su Amazon sono disponibili con uno sconto del 58% e risparmi più di 110 euro . Nella confezione anche la custodia da viaggio e il caricatore. Modelli che assicurano ottime prestazioni e da oggi a un prezzo speciale. Pagamento in 5 rate a tasso zero .

. Occasione imperdibile sul sito di e-commerce per questa confezione con all’interno . Perfetti per una coppia, su Amazon sono disponibili con uno del e . Nella confezione anche la custodia da viaggio e il caricatore. Modelli che assicurano ottime prestazioni e da oggi a un prezzo speciale. . Oral-B iO 3. Lo sconto è uno di quelli da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in promo con uno sconto del 57% e fai un super affare. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e una confezione del dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive. Gengive più sane dopo poche settimane di utilizzo e lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

