Amazon, Galaxy S24 a prezzo stracciato e sconti all'80%

MisterGadget.Tech

Smartphone, smartwatch, cuffie Bluetooth, computer portatili e perché no anche elettrodomestici. Quella che può sembrare la lista dei desideri non è altro che una lista delle possibili idee regalo per Natale. Mancano oramai solo due settimane al 25 dicembre e bisogna affrettarsi con i regali da fare ad amici, famigliari, partner e colleghi di lavoro. E non bisogna obbligatoriamente spendere delle cifre esagerate: grazie alle offerte lampo disponibili da oggi su Amazon trovi tantissimi prodotti tech al minimo storico e in molti casi costano pochissimo.

Ad esempio, se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, trovi l’iPhone 16 o il Galaxy S24 in promo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Ottima anche l’offerta per l‘Apple Watch Series 11: l’ultima versione dello smartwatch dell’azienda di Cupertino è disponibile con uno sconto IVA e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi tutte raccolte qui in basso.

Amazon, le migliori offerte dell’11 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Quale miglior regalo per Natale se non l’ ultimissimo iPhone 17 Pro . Da oggi su Amazon trovi in promo la versione con 512 gigabyte di memoria interna e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le prestazioni sono quelle di un telefono premium: schermo Super Retina da 6,3 pollici con ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni eccellenti, tripla fotocamera Pro Fusion nella parte posteriore. Per i selfie puoi fare affidamento sulla nuova fotocamera Center Stage.

se non l’ . Da oggi su Amazon trovi in promo la versione con 512 gigabyte di memoria interna e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le prestazioni sono quelle di un telefono premium: da 6,3 pollici con ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni eccellenti, nella parte posteriore. Per i selfie puoi fare affidamento sulla nuova fotocamera Center Stage. iPhone 16. Cala il prezzo anche dell ‘iPhone 16 . Lo smartphone Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e approfitti di una super occasione. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Per quanto riguarda le caratteristiche di questo dispositivo c’è ben poco da dire. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata per i dispositivi mobile dell’azienda di Cupertino, nuova fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

anche dell . Lo smartphone Apple è disponibile con uno e approfitti di una super occasione. Lo puoi . Per quanto riguarda le caratteristiche di questo dispositivo c’è ben poco da dire. Schermo con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata per i dispositivi mobile dell’azienda di Cupertino, nuova e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy S24. Una promo lampo disponibile da oggi su Amazon che non devi assolutamente farti sfuggire: le scorte stanno per finire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 in promo con uno sconto del 28% e risparmi più di 200 euro . Lo smartphone è un vero top di gamma e le caratteristiche sono molto interessanti: schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, processore Exynos ad altissime prestazioni e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti sfuggire.

in con uno e . Lo smartphone è un vero top di gamma e le caratteristiche sono molto interessanti: da 6,2 pollici, processore Exynos ad altissime prestazioni e una tripla fotocamera con e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti sfuggire. Oppo Reno 13 F. Ottima occasione per chi vuole spendere poco e acquistare uno smartphone che assicura ottime prestazioni. Parliamo dell’ Oppo Reno 13 F che fa oggi trovi su Amazon con uno sconto del 41% e risparmi ben 150 euro. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 1 , RAM espandibile per maggiori prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

che fa oggi trovi su con uno e Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore , RAM espandibile per maggiori prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Smartphone Blackview. Ecco lo smartphone da comprare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi questo modello Blackview in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo buono sconto del 50% ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare altri 110 euro. Lo paghi meno di 90 euro e approfitti di uno sconto totale che supera il 70%. Schermo da 6,56 pollici in alta definizione, ottime prestazioni e un comparto fotografico di buona qualità. La batteria da 5000 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Ecco un accessorio per lo smartphone che non può mai mancare nel tuo zaino. Da oggi trovi questo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’80% e lo paghi pochissimo. Permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte ed è dotato anche di un display LED che ti mostra il livello di carica. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli ultimi modelli di iPhone. Ottima idea regalo lowcost per Natale.

da in con uno e lo Permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte ed è dotato anche di un display LED che ti mostra il livello di carica. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche gli ultimi modelli di iPhone. Ottima idea regalo lowcost per Natale. Cassa Bluetooth per la doccia. Ami ascoltare la musica mentre fai la doccia, ma non sai come fare? Ecco l’ offerta che fa per te . Da oggi trovi questa cassa Bluetooth impermeabile progettata appositamente per la doccia in promo con un super sconto del 79% e la paghi solamente 16 euro . Si appiccica alla doccia con una ventosa e assicura una qualità audio ottima e riproduce tutti i tuoi brani preferiti. A questo prezzo è un vero best-buy.

la musica mentre fai la doccia, ma non sai come fare? Ecco l’ . Da oggi trovi questa progettata appositamente per la in con un del e la . Si appiccica alla doccia con una ventosa e assicura una qualità audio ottima e riproduce tutti i tuoi brani preferiti. A questo prezzo è un vero best-buy. Giradischi Bluetooth. Riscopri il calore del vinile con questo giradischi Bluetooth in offerta al 50% di sconto e il prezzo che scende al minimo. Il suo design vintage si abbina a funzionalità moderne, inclusa la connettività Bluetooth e le casse integrate, perfette per un ascolto immediato e di qualità. Costa poco ed è un’ottima idea regalo per Natale.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

le e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il in promo con uno e lo Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

con uno e . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Echo Pop. Ottima idea regalo per Natale. Da oggi su Amazon trovi l’Echo Pop, lo smart speaker di piccole dimensioni di Amazon, a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 55% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno di 25 euro. Non a caso è il più venduto in questo momento su Amazon. Riproduce i tuoi brani preferiti con un’ottima qualità del suono e grazie alle Skill di Alexa ne potenzi le funzionalità. Puoi anche comandare e gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Una delle offerte più interessanti della giornata. Da oggi trovi su Amazon l’Apple Watch Serie 11 in promo con un ottimo sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Quest’ultima versione offre anche più funzioni dedicate alla salute ed è anche il tuo compagno ideale per gli allenamenti e il fitness. Progettato per durare nel tempo

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Computer portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 23% e risparmi più di 260 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot Mini. Ecco un’offerta shock che non puoi farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Mini in promo con uno sconto eccezionale del 60% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Robot compatto dotato di una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico, ti dimenticherai della manutenzione quotidiana.

in con uno e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Robot compatto dotato di una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico, ti dimenticherai della manutenzione quotidiana. Dreame H12 Pro. Occasione da non farsi assolutamente scappare per l’aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H12 Pro . Grazie alla promo rapida di Amazon disponibile oggi approfitti dello sconto del 49% e la paghi praticamente la metà risparmiando ben 170 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Questo elettrodomestico 2 in 1 lava il pavimento e contemporaneamente aspira anche la polvere, per un’efficienza massima e risultati straordinari. A questo prezzo è un vero best-buy.

e . Grazie alla di disponibile oggi approfitti dello del e la su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Questo lava il pavimento e contemporaneamente aspira anche la polvere, per un’efficienza massima e risultati straordinari. A questo prezzo è un vero best-buy. Moulinex Dual Easy Fry XXL. L’innovativa friggitrice ad aria a doppio cestello Moulinex Dual Easy Fry XXL è in offerta lampo e raggiunge il prezzo più basso di sempre . Risparmi 50 euro e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Con i suoi due cestelli separati, puoi cucinare due piatti diversi contemporaneamente, rendendola perfetta per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene. Ha una capienza totale di ben 11 litri e puoi scegliere tra sette modalità di cottura.

è in e raggiunge il . Risparmi e puoi pagarla in . Con i suoi due cestelli separati, puoi cucinare due piatti diversi contemporaneamente, rendendola perfetta per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene. Ha una capienza totale di ben 11 litri e puoi scegliere tra sette modalità di cottura. Rowenta Compact Power. Affronta il freddo con il termoventilatore Rowenta, disponibile con il 40% di sconto e costa pochissimo. Compatto e potente, è la soluzione ideale per riscaldare rapidamente qualsiasi ambiente, come il bagno o l’ufficio, offrendo calore immediato e diverse impostazioni di potenza. Puoi scegliere tra modalità Turbo ed Eco.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui