Amazon, lo Xiaomi 17T Pro ti regala uno smart TV e sconti all'85%: le offerte di oggi

Con l’avvicinarsi di Ferragosto le offerte su Amazon diventano sempre più calde. Da oggi 11 agosto troviamo tantissime occasioni speciali per fare ottimi affari. Un esempio è l’offerta bundle disponibile per lo Xiaomi 17T Pro: oltre allo sconto sul prezzo dello smartphone, ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore di 179 euro. Il risparmio netto è di diverse centinaia di euro. Restando in tema smartphone, se non vuoi spendere cifre esagerate è disponibile il Google Pixel 10a con uno sconto del 26% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Tra le migliori offerte del giorno è impossibile non citare lo smart TV Hisense da 55 pollici con tecnologia MiniLED. Lo sconto è di addirittura il 47% e risparmi più di 400 euro. Chiudiamo con un’offerta molto estiva: il Kindle Scribe, il lettore e-book di Amazon che si trasforma in un taccuino, è disponibile in promo con un super sconto del 31% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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Amazon, migliori offerte 11 agosto

Smartphone

Xiaomi 17T Pro (prezzo in picchiata e smart TV in regalo)

Ecco lo smartphone da comprare questa settimana. Da oggi trovi lo Xiaomi 17T Pro con uno sconto del 21% che fa risparmiare quasi 250 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Il telefono è uno degli ultimi lanciati sul mercato da Xiaomi e ha ottime caratteristiche tecniche: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con teleobiettivo con zoom 5x, mega batteria da 7000 mAh con iper ricarica da 100 W che impiega meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Ecco lo smartphone da comprare questa settimana. Da oggi trovi lo con uno che fa su quello di listino. L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi anche lo Il telefono è uno degli ultimi lanciati sul mercato da Xiaomi e ha ottime caratteristiche tecniche: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con teleobiettivo con zoom 5x, con iper ricarica da 100 W che impiega meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Google Pixel 10 Pro (32% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo speciale per il Google Pixel 10 Pro . Con lo sconto del 32% disponibile oggi il prezzo scende al minimo storico e il risparmio netto è di ben 350 euro . Ricevi gratuitamente anche la cover. Se non vuoi pagarlo in un’unica soluzione, hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Dotato di uno schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee e supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia che supera le 24 ore.

per il . Con lo disponibile oggi il prezzo scende al minimo storico e il . Ricevi gratuitamente anche la cover. Se non vuoi pagarlo in un’unica soluzione, hai anche la possibilità di la in . Dotato di uno schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, che assicura prestazioni fulminee e supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia che supera le 24 ore. Galaxy A37 (super occasione e 5 rate a tasso zero)

Per chi è alla ricerca di un telefono medio di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo , da oggi c’è il Galaxy A37 in offerta con uno sconto del 24% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 110 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono ottimo per l’utilizzo quotidiano: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000 mAh che dura per tutto il giorno. Inoltre, Samsung ha assicurato che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni.

Per chi è alla ricerca di un telefono medio di gamma con un , da oggi c’è il in con uno e il prezzo scende al minimo storico con un . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Telefono ottimo per l’utilizzo quotidiano: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni con qualsiasi applicazione, con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Inoltre, Samsung ha assicurato che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni. Google Pixel 10a (minimo storico e prezzo speciale)

Continua l’ottima offerta per il Google Pixel 10a , ultima versione del telefono "lowcost" dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto lampo del 26% il risparmio netto è di 170 euro e anche in questo caso hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti: schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore per scatti professionali e il telefono resterà aggiornato per ben sette generazioni di Android.

Continua l’ottima offerta per il , ultima versione del dell’azienda di Mountain View. Grazie allo il e anche in questo caso hai la possibilità di . Telefono dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti: schermo Actua da 6,2 pollici, che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore per scatti professionali e il telefono resterà aggiornato per ben sette generazioni di Android. moto g06 (offerta lampo e costa pochissimo)

Non poteva di certo mancare la promo del giorno per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone. Su Amazon trova posto il moto g06 con uno sconto che fa scendere il prezzo a meno di 110 euro e diventa un super affare. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero e ti viene a costare meno di un caffè al giorno. Il prezzo stracciato non deve trarre in inganno: assicura buone prestazioni grazie all’ampio display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, la fotocamera posteriore da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Il telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano.

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Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (85% di sconto e costano pochissimo)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste cuffie lowcost disponibili con un mega sconto dell’85% e il p rezzo scende a meno di 12 euro . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste disponibili con un e il p . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy. Ciabatta multipresa (doppio sconto e prezzo crollato)

Offerta speciale per questa ciabatta elettrica multipresa super compatta e utilissima da avere sulla scrivania. Solo per oggi la trovi con uno sconto fisso del 43% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 16% e la paghi pochissimo . Dotata di ben 8 prese universali e nella parte superiore ci sono anche 4 porte USB per gli smartphone. Con il design a torre è anche salva spazio. Affare immediato.

Offerta speciale per questa e utilissima da avere sulla scrivania. Solo per oggi la trovi con uno a cui un che fa e la . Dotata di ben 8 prese universali e nella parte superiore ci sono anche 4 porte USB per gli smartphone. Con il design a torre è anche salva spazio. Affare immediato. Bilancia smart (offerta lampo e prezzo mini)

Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon la bilancia pesapersone smart della RENPHO in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende a soli 14 euro. Oltre alla funzione peso, offre altre 12 funzioni, tra cui l’analisi della composizione del corpo che ti mostra massa magra, grasso viscerale, BMI e molto altro. A questo prezzo è una vera best-buy e tramite l’app dello smartphone è anche semplice da utilizzare.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 (34% di sconto e risparmi 100 euro)

Anche questa settimana l’Amazfit T-Rex 3 è disponibile in promo con uno sconto speciale del 34% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di 100 euro. Smartwatch realizzato con materiali super resistenti e lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione. Schermo AMOLED di grandi dimensioni e che mostra tutto le informazioni di cui hai bisogno, 6 sistemi satellitari per una geolocalizzazione super precisa, più di 170 modalità sportive e monitoraggio preciso della salute. La batteria record da 27 giorni è un valore aggiunto.

Smart TV

Smart TV Hisense da 55 pollici (47% di sconto e prezzo crollato)

Ecco lo smart TV che devi assolutamente acquistare oggi. L’ultimo modello Hisense da 55 pollici con tecnologia MiniLED è disponibile in promo con un super sconto del 47% e il risparmio netto è di ben 420 euro. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero . Nero quasi assoluto, risoluzione 4K e qualità delle immagini di livello assoluto. Il sistema operativo VIDAA OS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Ecco lo smart TV che devi assolutamente acquistare oggi. L’ultimo modello da con è disponibile in con un e il risparmio netto è di ben 420 euro. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di il in . Nero quasi assoluto, risoluzione 4K e qualità delle immagini di livello assoluto. Il sistema operativo VIDAA OS è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Smart TV Samsung MiniLED (200 euro di sconto e super affare)

Grazie alla promo lampo disponibile da oggi lo smart TV Samsung da 55 pollici con pannello MiniLED è disponibile con uno sconto del 29% e il risparmio è di ben 200 euro. Ottima occasione per un televisore uscito sul mercato da pochissimi mesi e che assicura una qualità delle immagini elevatissima. Refresh rate fino a 144 Hz e modalità ad hoc per vedere al meglio i tuoi contenuti preferiti. Sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Cuffie

Apple AirPods 4 (25% di sconto e minimo storico)

Tra le migliori offerte disponibili oggi ci sono sicuramente le AirPods 4 con cancellazione del rumore, ultimo modello presentato da Apple. Grazie allo sconto lampo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo ultimo modello di Apple è dotato della cancellazione del rumore in modo che tu possa dedicarti solamente al suono, dell’audio spaziale e della funzione Trasparenza. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 30 ore.

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (49% di sconto e risparmi più di 700 euro)

Offerta lampo irripetibile su Amazon per il roborock Saros 10R , uno dei modelli di punta della gamma, disponibile con il 49% di sconto e un risparmio che supera i 700 euro . Con un’altezza di soli 7,98 cm riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema StarSight 2.0 combina un sensore 3D ToF con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia AdaptiLift solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione HyperForce lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi.

Offerta lampo irripetibile su per il , uno dei modelli di punta della gamma, disponibile con il e un . Con un’altezza di soli riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema combina un sensore 3D ToF con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi. roborock F25 (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna al minimo storico su Amazon la roborock F25 grazie allo sconto del 39% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Con una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto del rullo, garantisce risultati impeccabili in una sola passata su sporco sia umido che secco. Il design FlatReach 2.0 permette di raggiungere anche sotto i mobili bassi fino a 12,5 cm di altezza, mentre il rullo JawScrapers anti-groviglio, con raschietto a pressione costante e lame a denti di squalo, cattura peli e capelli senza intasarsi. La base lava e asciuga automaticamente con acqua calda a 90°C in soli 5 minuti, e la batteria a sacchetto garantisce fino a 60 minuti di autonomia, per una copertura fino a 410 mq.

Torna al minimo storico su la grazie allo sconto del 39% e hai anche la possibilità di il . Con una e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto del rullo, garantisce risultati impeccabili in una sola passata su sporco sia umido che secco. Il design permette di raggiungere anche sotto i mobili bassi fino a 12,5 cm di altezza, mentre il rullo anti-groviglio, con raschietto a pressione costante e lame a denti di squalo, cattura peli e capelli senza intasarsi. La base lava e asciuga automaticamente con acqua calda a in soli 5 minuti, e la batteria a sacchetto garantisce fino a di autonomia, per una copertura fino a 410 mq. Friggitrice ad aria Princess Dual Heat da 8 litri (52% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Offerta esclusiva Amazon per la friggitrice ad aria Princess Dual Heat XXL. Lo sconto del 52% fa restare il prezzo sotto i 50 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. La caratteristica distintiva è il doppio elemento riscaldante , posizionato sopra e sotto il cestello, che elimina la necessità di scuotere il cibo a metà cottura garantendo comunque una doratura uniforme. Il cestello da 8 litri permette di cuocere cibo per 4-6 persone, mentre gli 8 programmi preimpostati li puoi selezionare dallo schermo touch.

per la Lo fa restare il prezzo sotto i 50 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in La caratteristica distintiva è il , posizionato sopra e sotto il cestello, che elimina la necessità di scuotere il cibo a metà cottura garantendo comunque una doratura uniforme. Il permette di cuocere cibo per 4-6 persone, mentre gli li puoi selezionare dallo schermo touch. Distributore cibo per cani e gatti (52% di sconto e costa solo 30 euro)

Il distributore automatico di cibo per gatti e cani scende del 52% su Amazon, restando sotto i 33 euro. Il contenitore, con una capienza pensata per garantire diversi giorni di autonomia senza doverlo riempire troppo spesso, distribuisce le porzioni in orari programmabili tramite timer, per un massimo di più pasti al giorno regolabili in base alle esigenze dell’animale. Il doppio sistema di alimentazione, via cavo USB o con batterie di backup, garantisce continuità di funzionamento anche in caso di interruzione di corrente, mentre la ciotola removibile e le parti smontabili semplificano la pulizia regolare.

Lettore e-book

Kindle Scribe (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il Kindle Scribe è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 31% che ti fa risparmiare 150 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Carta E INK da 10,2 pollici, con risoluzione di 300 ppi e trattamento antiriflesso, garantisce un’esperienza di lettura nitida in ogni condizione di luce, grazie anche alla luce frontale regolabile. Nella confezione è inclusa la Penna Premium, che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo, con la quale è possibile prendere appunti, sottolineare testi e persino scrivere direttamente sulle pagine dei libri grazie alla funzione Active Canvas. Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale tramite intelligenza artificiale e inviate via email con pochi tocchi.

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