Svuota tutto Amazon, smartphone e friggitrice ad aria a prezzo stracciato: le offerte di oggi

Smartphone, elettrodomestici e orologi smart al minimo storico e a prezzo stracciato: scopri le migliori offerte disponibili oggi.

Amazon

Giornata di offerte speciali su Amazon. Questa nuova settimana di agosto si apre con nuove promo da cogliere al volo e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici per la casa. A catturare l’attenzione, però, è la promo disponibile per il PC portatile bvate B7 che trovi su Amazon con uno sconto dell’86% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 1000 euro. Un’occasione irripetibile e che non devi assolutamente farti scappare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte dell’11 agosto

Smartphone

iPhone 16. Torna in offerta al minimo storico l’ iPhone 16 e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone top di Apple è dotato di un sistema di fotocamere ancora più evoluto, grazie al sensore principale da 48 megapixel e un nuovo obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Il nuovo chip A18 garantisce ottime prestazioni e supporta Apple Intelligence, il sistema AI che mette a disposizione utili strumenti per la vita di tutti i giorni. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island ottimizzata.

Galaxy A36. Offerta eccezionale per il Galaxy A36. Da oggi lo smartphone di Samsung è disponibile con un super sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, ottimo processore Exynos, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Batteria che dura tutto il giorno.

realme 12+. Non perdere l'offerta shock disponibile per il realme 12+: su Amazon è disponibile con uno sconto del 48% che ti fa risparmiare 200 euro. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 7050 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, e di un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Il comparto fotografico si contraddistingue per il sensore principale SOny da 50 megapixel. Batteria che dura tutto il giorno e supporta la ricarica rapida da 67 W.

moto g15. Un vero e proprio affare per tutti per il moto G15, smartphone lowcost disponibile con uno sconto del 44% e un prezzo mini. È dotato di un display da 6,72 pollici e di una fotocamera principale da 50 megapixel che cattura scatti nitidi. Alimentato da un processore MediaTek Helio G81 supporta tutte le app più importanti. Batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Accessori lowcost

Dopo puntura Beurer. Affronta le punture di insetti con il dopo puntura Beurer , disponibile con uno sconto del 38% e costa pochissimo. Non a caso è il più venduto in questo momento su Amazon e ti consigliamo di approfittarne immediatamente. Questo dispositiv allevia il prurito e il gonfiore con un calore mirato e senza l’uso di sostanze chimiche. Compatto e portatile, è l’ideale da portare in vacanza o da tenere in casa per un sollievo dalle punture degli insetti, soprattutto zanzare.

Powerbank da 10.000mAh. Ecco il gadget per l'estate di cui non potrai fare a meno. Preparati a non rimanere mai senza carica con questo powerbank da 10.000 mAh, in offerta con un incredibile sconto dell'85%: lo paghi meno di 20 euro. Puoi ricaricare uno smartphone più volte (compatibile con qualsiasi modello, anche iPhone), ti permette di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Da avere assolutamente nello zaino.

Smartwatch

Xiaomi Watch S3. Lo Xiaomi Watch S3 è disponibile con uno sconto del 27% e raggiunge il minimo storico . Smartwatch unico nel suo genere grazie alla possibilità di cambiare la ghiera esterna e lo puoi personalizzare in base al tuo mood. Dotato di un ampio display AMOLED da 1,43 pollici e con luminosità elevata. Dotato di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute (battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue) e dello sport, grazie al supporto a più di 150 modalità di allenamento. GPS integrato e una batteria che può durare fino a 15 giorni.

Huawei Watch Fit 3. Fai un super affare con il Huawei Watch Fit 3, da oggi disponibile in offerta con uno sconto del 38%. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartwatch che si distingue per un design con schermo AMOLED rettangolare da 1,82 pollici. È il partner ideale per il fitness e la salute, con il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell'ossigeno nel sangue e tantissime modalità sportive. Batteria a lunga durata lo rende il compagno ideale nella vita di tutti i giorni.

Smart TV

Xiaomi TV S Mini LED 55 pollici. Un’occasione da non perdere per lo smart TV Xiaomi TV S Mini LED da 55 pollici . Da oggi è disponibile su Amazon con un doppio sconto : oltre al 17% fisso è possibile aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 90,11 euro . Questo televisore offre una qualità d’immagine superiore grazie alla tecnologia Mini LED , che garantisce neri profondi e una luminosità elevata. Ottimo anche il processore che interviene in tempo reale per migliorare la qualità dei contenuti. Ottimo il refresh rate che raggiunge i 144 Hz. Fa parte della famiglia dei Google TV e supporta tutte le principali piattaforma di video streaming.

LG QNED da 55 pollici. Fai un grandissimo affare con il televisore smart LG QNED serie 85 da 55 pollici, disponibile con uno sconto del 46% più un coupon che fa scendere il prezzo di altri 117,25 euro. Il suo prezzo finale scende a meno della metà del prezzo di listino. Inoltre, puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo smart TV offre una qualità d'immagine eccezionale grazie alla tecnologia QNED, che unisce la tecnologia Quantum Dot e quella NanoCell per colori realistici e brillanti. Il processore α8 con intelligenza artificiale ottimizza ogni scena, rendendo i colori più vividi e i dettagli più nitidi. Il sistema operativo webOS è una garanzia e ti permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti.

Computer portatile

bvate B7. Sconto esagerato per il PC portatile bvate B7. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto dell’86% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 1400 euro su quello di listino. PC portatile dotato di uno schermo da 14 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte, espandibile fino a 1 terabyte. A bordo è già pre-installato Windows 11. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco ed è alla ricerca di un notebook per lavorare o per lo studio.

Elettrodomestici

Ventilatore da tavolo COMFEE’. Combatti il caldo torrido di questi giorni con il ventilatore da tavolo COMFEE’ , disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi pochissimo. Un’offerta lampo che ti permette di acquistare un dispositivo per la tua abitazione ideale per rinfrescare qualsiasi stanza. Con le sue diverse velocità di ventilazione e la possibilità di oscillazione, assicura un comfort immediato.

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL. La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL è in offerta con uno strepitoso sconto del 55% e costa meno della metà. Con una capienza di ben 5,5 litri, è perfetta per preparare cibo per una famiglia di 3-5 persone. Facilissima da utilizzare grazie al display touch intuitivo che ti permette di scegliere tra diverse funzioni. Un'occasione irripetibile da non farsi sfuggire.

Bialetti Moka Timer. Un'occasione unica per gli amanti del caffè con la Bialetti Moka Timer, disponibile con uno sconto del 35%. Questa moka unisce la tradizione del caffè italiano con la moderna comodità di un timer elettronico programmabile. Puoi impostare l'orario desiderato per avere il caffè pronto quando ti svegli, senza dover aspettare. Perfetta per chi vuole iniziare la giornata con l'aroma inconfondibile del caffè preparato con la moka.

