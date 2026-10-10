Amazon, crolla il prezzo dell'orologio indistruttibile Garmin e sconti fino all'80%

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Garmin

Un weekend all’insegna delle offerte speciali di Amazon. Oggi 10 ottobre la piattaforma di e-commerce ci mette a disposizione tantissime occasioni per fare grandi affari spendendo relativamente poco. Tra le offerte best-seller del giorno c’è sicuramente l’iPhone 17 disponibile con uno sconto di 180 euro. Per chi vuole spendere meno, c’è il nuovo Galaxy A18 in promo con un’offerta lancio esclusiva e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Per gli amanti dell’avventura troviamo il Garmin fenix E, orologio super resistente e disponibile con uno sconto shock del 40%.

Continuano ancora per alcuni giorni le offerte disponibili per i prodotti a marchio Amazon. Ad esempio è disponibile il bundle che comprende il Ring Intercom e la telecamera per l’interno Ring Plus con uno sconto shock del 78% e li paghi pochissimo. Chiudiamo con gli amati elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant M2L è in promo con uno sconto del 70% e il prezzo sprofonda. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 10 ottobre

Smartphone

iPhone 17 (sconto di 180 euro e 5 rate a tasso zero)

L’iPhone 17 è disponibile in offerta con uno sconto di 180 euro (-16%) e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Il display da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120Hz ha una luminosità elevata. Il processore A19 è progettato per supportare Apple Intelligence e i giochi più pesanti senza esitazioni. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel (principale con zoom ottico 2x e ultra-grandangolo) che scatta foto ad altissima risoluzione, mentre la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel semplifica i selfie di gruppo. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

L’iPhone 17 è disponibile in offerta con uno sconto di 180 euro (-16%) e hai la possibilità di pagarlo in . Il display da ha una luminosità elevata. Il è progettato per supportare Apple Intelligence e i giochi più pesanti senza esitazioni. Nella parte posteriore trova posto una (principale con zoom ottico 2x e ultra-grandangolo) che scatta foto ad altissima risoluzione, mentre la semplifica i selfie di gruppo. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. moto g67 (30% di sconto e affare immediato)

Il moto G67 è uno degli smartphone protagonisti di oggi ed è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e approfitti di un ottimo prezzo. Per rendere ancora più interessante la promo hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Extreme AMOLED da 6,78 pollici ha un refresh rate fino a 120Hz . Dentro c’è il processore MediaTek Dimensity 6300 , memoria espandibile via microSD , mentre la fotocamera principale è da 50 MP , affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. La batteria da 5.200 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Il moto G67 è uno degli smartphone protagonisti di oggi ed è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e approfitti di un ottimo prezzo. Per rendere ancora più interessante la promo hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display ha un refresh rate fino a . Dentro c’è il processore , memoria espandibile via microSD , mentre la fotocamera principale è da , affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. La ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. POCO C95 Pro (27% di sconto e risparmi 90 euro)

L’occasione del giorno se sei alla ricerca di un telefono che sia economico, ma al tempo stesso assicuri ottime caratteristiche tecniche. Parliamo del POCO C95 Pro disponibile su Amazon con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi 90 euro su quello di listino. Dotato di un display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel che assicura buoni scatti e soprattutto una mega batteria da 7500 mAh che può durare fino a 3 giorni con un utilizzo normale.5

L’occasione del giorno se sei alla ricerca di un telefono che sia economico, ma al tempo stesso assicuri ottime caratteristiche tecniche. Parliamo del POCO C95 Pro disponibile su Amazon con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi 90 euro su quello di listino. Dotato di un display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel che assicura buoni scatti e soprattutto una mega batteria da 7500 mAh che può durare fino a 3 giorni con un utilizzo normale.5 Galaxy A18 (offerta lancio esclusiva Amazon)

Offerta lancio esclusiva Amazon per il Samsung Galaxy A18, uscito da meno di una settimana. Da oggi lo trovi con uno sconto IVA e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, parte da un prezzo molto aggressivo. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, mentre la fotocamera principale è da 50 megapixel e assicura buone foto. La batteria da 5.000 mAh dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida.

Garmin fēnix E, 47mm GPS smartwatch, Stainless Steel & Blac... 360,49 € -40% 599,99 € Risparmi 239,50 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19... 949,00 € -16% 1.129,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon POCO C95 Pro, Smartphone 8+256GB, Nero, Batteria 7500mAh,Ric... 239,90 € -27% 329,90 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon Ring Intercom Audio + Ring videocamera interna Plus 30,99 € -78% 139,98 € Risparmi 108,99 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 10 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclu... 21,99 € -80% 109,95 € Risparmi 87,96 € Acquista su Amazon Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, con 1 Testina di Ricambio,... 44,99 € -55% 99,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon Lefant M2L Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 179,99 € -70% 599,99 € Risparmi 420,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Nuovo Fire Tv Stick 4K (52% di sconto e prezzo crollato)

Amazon lancia la nuovissima Fire TV Stick 4K e la trovi già in offerta con uno sconto del 52% che la fa diventare un vero best-buy. La paghi meno della metà e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il nuovo telecomando Fire TV con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente.

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Prezzo in picchiata per il bundle Ring Intercom Audio + Ring Indoor Camera Plus , disponibile su Amazon con uno sconto del 78% e le scorte stanno per terminare. L’ Intercom Audio si collega al citofono già presente senza modifiche permanenti, e permette di parlare con i visitatori e aprire il portone dall’app Ring ovunque ti trovi. Supporta le chiavi ospite virtuali , il controllo a mani libere con Alexa e l’installazione fai-da-te. La Indoor Camera Plus migliora la sicurezza della tua abitazione grazie a un sensore 2K con zoom 4x, visione notturna, audio bidirezionale e copriobiettivo per la privacy. Un kit completo per controllare ingresso e casa dallo smartphone.

Prezzo in picchiata per il , disponibile su Amazon con uno sconto del 78% e le scorte stanno per terminare. L’ si collega al citofono già presente senza modifiche permanenti, e permette di parlare con i visitatori e ovunque ti trovi. Supporta le , il controllo a mani libere con e l’installazione fai-da-te. La migliora la sicurezza della tua abitazione grazie a un sensore 2K con zoom 4x, visione notturna, audio bidirezionale e copriobiettivo per la privacy. Un kit completo per controllare ingresso e casa dallo smartphone. Blink Outdoor 4 (la più venduta su Amazon, prezzo stracciato)

La telecamera di sicurezza per l’esterno Blink Outdoor 4, tra le più vendute su Amazon, è scontata del 69%. Questa videocamera wireless registra in 1080p con campo visivo di 143° e visione notturna a infrarossi, e puoi parlare con chi si avvicina grazie all’audio bidirezionale. L’autonomia arriva fino a 2 anni con due batterie AA al litio, quindi non servono cavi né ricariche frequenti. Resiste alle intemperie con certificazione IP65 (da -20°C a 45°C), con avvisi di movimento se nota qualche movimento anomalo. Compatibile con Alexa, si installa dove vuoi in pochi minuti.

Smartwatch

Polar Ignite 3 (44% di sconto e risparmi 150 euro)

Occasione lampo che non puoi farti scappare. Lo smartwatch Polar Ignite 3 scende del 44% su Amazon , con 150 euro di risparmio sul prezzo di listino. Smartwatch per la salute e per il benessere personale, è dotato di un display AMOLED da 1,28 pollici luminoso e leggibile, mentre il GPS dual-frequency traccia con precisione le tue uscite e i 150 profili sportivi coprono quasi ogni attività. Le funzioni Nightly Recharge , SleepWise e FitSpark analizzano sonno e recupero e ti suggeriscono allenamenti su misura, con sensore di temperatura cutanea e guida vocale durante gli allenamenti.

Occasione lampo che non puoi farti scappare. Lo smartwatch scende del , con 150 euro di risparmio sul prezzo di listino. Smartwatch per la salute e per il benessere personale, è dotato di un display luminoso e leggibile, mentre il traccia con precisione le tue uscite e i coprono quasi ogni attività. Le funzioni , e analizzano sonno e recupero e ti suggeriscono allenamenti su misura, con e guida vocale durante gli allenamenti. Garmin Fenix E (40% di sconto e prezzo in picchiata)

Il Garmin Fenix E perde il 40% del prezzo su Amazon, con 240 euro di risparmio su uno sportwatch pensato per l’outdoor. Il display AMOLED da 1,3 pollici è luminoso e leggibile anche sotto il sole, mentre la cassa da 47 mm in polimero con ghiera in acciaio inox è certificata MIL-STD-810, quindi resiste a urti e condizioni difficili. Il GPS multibanda traccia con precisione i percorsi, la funzione Dynamic Round-Trip propone itinerari di andata e ritorno e le mappe integrate aiutano a orientarsi, con oltre 90 profili sportivi per ogni attività. Monitora costantemente i principali parametri vitali. L’autonomia arriva fino a 16 giorni. Un orologio robusto e completo che regge qualsiasi avventura.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici (45% di sconto e risparmi più di 1000 euro)

Lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici della gamma S83 è scontato del 45%, con un risparmio di oltre 1.000 euro e 12 rate a tasso zero. Il pannello OLED assicura neri perfetti e contrasto infinito, mentre il processore NQ4 AI Gen2 potenzia immagini e suono. Il Motion Xcelerator a 120Hz e il supporto FreeSync sono pensati per sport e console, con una fluidità che non perde un fotogramma. L’audio Dolby Atmos completa l’esperienza home cinema, mentre Vision AI ottimizza automaticamente l’immagine in base ai contenuti. A bordo il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 (55% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Meno di 45 euro per passare all’elettrico con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 che trovi scontato del 55% su Amazon e si può pagare anche in 3 rate a tasso zero. La testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista avvolge ogni dente, mentre le micro-vibrazioni garantiscono una pulizia profonda ma delicata sulle gengive. Il sensore di pressione automatico rallenta la velocità e accende una spia rossa se spazzoli troppo forte, e i 3 livelli di intensità (Super Delicata, Delicata, Pulizia Quotidiana) si adattano alla tua sensibilità. Il timer da 2 minuti avvisa ogni 30 secondi per cambiare zona, e la batteria è a lunga durata. Nella confezione trovi testina e custodia da viaggio.

Elettrodomestici

Lefant M2L (70% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Il robot aspirapolvere Lefant M2L ha uno sconto del 70% su Amazon, che vale più di 400 euro di risparmio su un robot con stazione di svuotamento automatico. La navigazione LiDAR a 360° con mappatura multipiano crea mappe precise della casa e pianifica percorsi senza zone saltate, mentre l’ aspirazione con funzione 3 in 1 (aspira, lava e spazza) è pensata anche per i peli di animali. La stazione svuota automaticamente il robot, con capienza fino a 40 giorni, e l’ evitamento ostacoli a 190° protegge mobili e oggetti anche con poca luce. Il rilevamento tappeti evita di bagnarli durante il lavaggio, e si controlla con app, Wi-Fi dual-band e Alexa.

Il ha uno su Amazon, che di risparmio su un robot con stazione di svuotamento automatico. La con crea mappe precise della casa e pianifica percorsi senza zone saltate, mentre l’ con funzione 3 in 1 (aspira, lava e spazza) è pensata anche per i peli di animali. La stazione il robot, con capienza fino a 40 giorni, e l’ protegge mobili e oggetti anche con poca luce. Il evita di bagnarli durante il lavaggio, e si controlla con app, Wi-Fi dual-band e Alexa. Ecovacs T80S Omni (46% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per l’ Ecovacs Deebot T80S Omni che trovi su Amazon con uno sconto del 46%. La potenza di aspirazione è molto elevata e la tecnologia ZeroTangle 3.0 evita grovigli di peli e capelli, mentre il rullo OZMO Roller 2.0 preme sul pavimento per evitare aloni. Il sistema Triple Lift solleva spazzole e rullo in base a tappeti, liquidi e detriti, mentre TruEdge 3.0 pulisce fino ai bordi, con il corpo ultrasottile. La stazione OMNI lava il mocio con acqua calda e lo asciuga con aria calda a 63°C , e AIVI 3D 3.0 riconosce gli ostacoli in tempo reale. Supera inoltre soglie fino a 20 mm e ha un’autonomia di quasi tre ore.

Prezzo in picchiata per l’ che trovi su Amazon con uno sconto del 46%. La potenza di e la tecnologia evita grovigli di peli e capelli, mentre il rullo preme sul pavimento per evitare aloni. Il sistema solleva spazzole e rullo in base a tappeti, liquidi e detriti, mentre pulisce fino ai bordi, con il corpo ultrasottile. La stazione lava il mocio con acqua calda e lo asciuga con , e riconosce gli ostacoli in tempo reale. Supera inoltre soglie fino a 20 mm e ha un’autonomia di quasi tre ore. roborock F25 GT Gen2 (offerta lampo e costa quasi la metà)

La lavapavimenti roborock F25 GT Gen2 costa quasi la metà grazie allo sconto del 45% , ed è disponibile anche in 5 rate a tasso zero . L’ aspirazione elevata si abbina alla tecnologia FlatReach , che permette all’elettrodomestico di abbassarsi fino a 12,5 cm e si inclina di 180° per pulire sotto letti e divani. Il sistema JawScrapers elimina peli e capelli dal rullo, e l’ autopulizia a 90°C lo igienizza dopo ogni uso. L’autonomia arriva a 38 minuti con una copertura fino a 284 mq . Una soluzione completa per pulire a fondo pavimenti duri e angoli difficili.

La lavapavimenti costa quasi la metà grazie allo , ed è disponibile anche in . L’ si abbina alla tecnologia , che permette all’elettrodomestico di abbassarsi fino a e si inclina di per pulire sotto letti e divani. Il sistema elimina peli e capelli dal rullo, e l’ lo igienizza dopo ogni uso. L’autonomia arriva a con una copertura fino a . Una soluzione completa per pulire a fondo pavimenti duri e angoli difficili. Spremiagrumi elettrico Girmi (35% di sconto e costa solo 10 euro)

Poco più di 10 euro per lo spremiagrumi elettrico Girmi SR02, scontato del 35% su Amazon. Il motore da 25W con doppia rotazione (cambia direzione per estrarre più succo) lavora con 2 coni di dimensioni diverse, adatti ad arance, limoni e pompelmi. Il contenitore da 700 cc permette di preparare più spremute in una volta. Compatto e semplice da usare, è utile per una spremuta fresca ogni mattina.

Servizi Amazon

La Festa delle Offerte Prime è terminata, ma hai ancora un po’ di tempo per approfittare delle promo sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

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