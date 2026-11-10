Amazon, prezzo in picchiata per il Galaxy S26 e prodotti con sconti fino all'80%

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Le offerte su Amazon cominciano a diventare sempre più interessanti con l’avvicinarsi del Black Friday e del Natale e lo dimostrano alcune offerte lampo davvero incredibili. Come ad esempio la promo esclusiva disponibile per il Galaxy S26: con lo sconto di oggi risparmi quasi 300 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Eccezionale anche la promo disponibile per il robot aspirapolvere Ecovacs T90 Pro Omni: con il 53% di sconto il prezzo scende a meno della metà. Restando in tema smartphone, da oggi trovi in promo anche l’iPhone Air con un mega sconto del 33% che lo fa diventare un vero best-buy.

Apple iPhone Air 256 GB - Celeste | display 6,5" con ProMoti... 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavime... 399,00 € -53% 849,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon Magnetic Power Bank –10000 mAh Magnetico Powerbank for iPh... 16,24 € -84% 99,99 € Risparmi 83,75 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 86 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 86MR... 1.999,00 € -47% 3.799,00 € Risparmi 1.800,00 € Acquista su Amazon Cecotec Robot da Cucina Multifunzione con Dispensatore di Al... 281,99 € -53% 599,90 € Risparmi 317,91 € Acquista su Amazon Bialetti Gioia PLUS, Macchina Caffè Espresso per Capsule in... 66,90 € -33% 99,90 € Risparmi 33,00 € Acquista su Amazon

Continua per pochissimo tempo l’offerta incredibile per lo smart TV LG RGB da 86 pollici: solo per oggi risparmi poco più di 2000 euro. Tra gli elettrodomestici da segnalare anche l’offerta per il robot da cucina Cecotec che trovi a meno di metà prezzo e la macchina per il caffè Bialetti che trovi con uno sconto del 33% e ricevi anche 48 capsule per il caffè.

Amazon, migliori offerte 10 novembre

Prodotti bestseller

Galaxy S26 (prezzo in picchiata e super affare)

Il Galaxy S26 tocca un super prezzo grazie allo sconto del 25%, per un risparmio netto di quasi 300 euro e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,3" a 120 Hz arriva a 2.600 nit , mentre il processore Exynos 2600 con 12 GB di RAM gestisce app, giochi e funzioni AI. La tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e OIS , ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo 3x da 10 megapixel si abbina alla fotocamera selfie da 12 megapixel . La batteria dura per tutto il giorno.

Il Galaxy S26 tocca un super prezzo grazie allo sconto del 25%, per un risparmio netto di quasi 300 euro e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il display a arriva a , mentre il processore con gestisce app, giochi e funzioni AI. La tripla fotocamera con , e si abbina alla fotocamera selfie da . La batteria dura per tutto il giorno. Ecovacs T90 Pro Omni Care Kit (53% di sconto e risparmi 450 euro)

Offerta del giorno per l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile con 53% di sconto e risparmi ben 450 euro. L’aspirazione BLAST da 30.000 Pa con ZeroTangle 4.0 raccoglie polvere e peli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 lava con acqua pulita e si solleva di 15 mm sui tappeti. TruEdge 3.0 raggiunge i bordi, la ricarica PowerBoost recupera circa il 10% di batteria in 3 minuti, e il corpo da 95 mm passa sotto i mobili. La stazione Omni svuota il robot, lava il rullo con acqua a 75°C e lo asciuga con aria calda a 63°C. La navigazione AIVI 3D 4.0 riconosce gli ostacoli, con controllo vocale YIKO.

Scelto per te Ecovacs T90 Pro Omni 399,00 € -53% 849,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon

Smartphone

iPhone Air (33% di sconto e prezzo in picchiata)

Lo smartphone da acquistare oggi. Su Amazon trovi l’ iPhone Air , lo smartphone premium super sottile di Apple, in promo con uno sconto del 33% e risparmi 440 euro su quello di listino. Un prezzo mai visto prima e che lo fa diventare un vero best-buy, soprattutto perché l’offerta riguarda un telefono Apple. La scheda tecnica si basa su un display Supe Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che assicura selfie perfetti.

Lo smartphone da acquistare oggi. Su Amazon trovi l’ , lo smartphone premium super sottile di Apple, in promo con uno e su quello di listino. Un prezzo mai visto prima e che lo fa diventare un vero best-buy, soprattutto perché l’offerta riguarda un telefono Apple. La scheda tecnica si basa su un da e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che assicura selfie perfetti. Google Pixel 11 Pro (offerta lampo e minimo storico)

Calo di prezzo lampo per il Google Pixel 11 Pro , ultima versione del telefono premium dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto del 30% risparmi ben 400 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico su Amazon. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con autonomia superiore alle 30 ore. Hai a supporto anche Gemini Intelligence.

Calo di prezzo lampo per il , ultima versione del telefono premium dell’azienda di Mountain View. Grazie allo su quello di listino e approfitti del su Amazon. Inoltre, hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con autonomia superiore alle 30 ore. Hai a supporto anche Gemini Intelligence. Motorola edge 60 neo (super promo e prezzo speciale)

Il Motorola Edge 60 Neo è disponibile con un ottimo sconto del 29% , con più di 110 euro di risparmio sul prezzo consigliato. Il display pOLED da 6,36" con refresh rate fino a 120 Hz arriva a 3.000 nit, mentre il processore MediaTek Dimensity 7400 con Moto AI gestisce app e giochi. La tripla fotocamera con sensore Sony LYTIAda 50 megapixel stabilizzato e teleobiettivo 3x si abbina alla fotocamera selfie da 32 megapixel . La batteria da 5.200 mAh si ricarica con TurboPower da 68 W.

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Offerta lampo per il Galaxy A27: è lo smartphone lowcost da comprare oggi. Su Amazon è disponibile con il 38% di sconto, 150 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. Il display Super AMOLED da 6,7" a 120 Hz con foro per la fotocamera è grande e fluido, mentre lo Snapdragon 6 Gen 3 con Android 16 e One UI 8.5 gestisce le app di ogni giorno. La tripla fotocamera con sensore da 50 MP e OIS e il selfie da 12 MP scattano foto nitide, e la batteria da 5.000 mAh arriva a fine giornata.

Scelto per te iPhone Air 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Powerbank magnetico (84% di sconto, il più venduto su Amazon)

Il power bank magnetico da 10.000 mAh è il più venduto su Amazon e crolla dell’84% : tre modi di ricaricare in un solo accessorio. La ricarica wireless magnetica da 15 W si aggancia al telefono, mentre il cavo USB-C integrato da 20 W e l’ uscita USB-A da 22,5 W (cavo USB-A a C incluso) caricano tramite il cavo. I 10.000 mAh permettono di ricaricare il telefono più di una volta ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. La forza magnetica tiene il telefono fermo anche in movimento, mentre le protezioni da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento e l’ indicatore LED garantiscono un uso sicuro.

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McAfee Total Protection per 3 dispositivi costa meno di 19 euro con l’80% di sconto. L’antivirus èpotenziato dall’intelligenza artificiale per proteggere i tuoi device dalle nuove minacce in continua evoluzione, mentre la VPN sicura si attiva sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono, e il gestore delle password genera e memorizza parole d’accesso complesse.

Smartwatch

Huawei Band 9 (40% di sconto e costa pochissimo)

La Huawei Band 9 costa solo 35 euro con il 40% di sconto. Lo schermo AMOLED da 1,47" resta leggibile con il sole, mentre il corpo da 9 mm pesa pochissimo. Monitora frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno, con oltre 100 modalità di allenamento e resistenza 5 ATM. L’autonomia arriva fino a 14 giorni (circa 9 in uso normale). Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio, questa è la promo che devi cogliere immediatamente.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 86 pollici (risparmi 2000 euro e maxi sconto)

Offerta shock per lo smart TV LG Mini RGB da 86 pollici. Il televisore extra large lo trovi con uno sconto del 54% e il risparmio netto è di poco superiore ai 2.000 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB a colori indipendenti migliora la resa e l’intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor 100% copre tutto lo spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K sul grande schermo, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema in salotto, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e consiglia i contenuti.

Scelto per te Smart TV LG Mini RGB 1.999,00 € -47% 3.799,00 € Risparmi 1.800,00 € Acquista su Amazon

PC portatile

Apple Mac mini con M6 (sconto IVA ed è il più venduto)

Uscito sul mercato da pochissime settimane e protagonista di una super offerta lancio. Il Mac mini con chip M6 è il più venduto su Amazon grazie allo sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro, anche in 5 rate a tasso zero. Il chip Apple M6 ha una CPU a 12 core e una GPU a 12 core con Neural Accelerator, per supportare tutte le funzioni AI. A bordo trovi anche 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. La soluzione ideale per l’ufficio e la tua abitazione.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Doppio sconto per il Lefant M5 Pro : da oggi lo trovi con il 60% di sconto a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. L’aspirazione da 18.000 Pa con il sistema Zero-Groviglio raccoglie polvere e peli, mentre la navigazione laser dToF mappa la casa e la base lava i panni a 75°C . L’autonomia di 180 minuti copre case grandi con una sola carica, e il controllo è via app, Alexa e Google Assistant . Un robot completo a un prezzo che non si vede spesso.

Doppio sconto per il : da oggi lo trovi con il 60% di sconto a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. L’aspirazione da con il sistema raccoglie polvere e peli, mentre la navigazione mappa la casa e . L’autonomia di copre case grandi con una sola carica, e il controllo è via . Un robot completo a un prezzo che non si vede spesso. Robot da cucina Cecotec Mambo Cooking Victory (53% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta lampo per il robot da cucina Cecotec Mambo Cooking Victory: da oggi lo trovi con uno sconto del 53% e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. È il primo robot da cucina con dispenser automatico di ingredienti (ChefCrown), che cucina passo a passo al posto tuo. Il motore da 1.700 W con 19 velocità e temperatura fino a 180°C gestisce impasti e cotture, mentre la caraffa Victory in acciaio da 4,5 L con doppia vaporiera e cestello prepara 4 ricette insieme. Lo schermo touch da 7" guida le ricette, le 45 funzioni coprono ogni preparazione, e l’app Mambo permette di cucinare anche a distanza.

Scelto per te Robot da cucina Cecotec Mambo Cooking Victory 281,99 € -53% 599,90 € Risparmi 317,91 € Acquista su Amazon

Impastatrice Girmi (offerta lampo e costa pochissimo)

La planetaria Girmi è la più venduta su Amazon e costa solo 75 euro con il 42% di sconto . A rendere tutto più conveniente anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il movimento planetario lavora in modo uniforme impasti per pizza, pane e dolci, mentre la ciotola in acciaio inox con coperchio è facile da pulire. Gli accessori in dotazione ( uncino impastatore, mescolatore e frusta ) coprono ogni ricetta, e la funzione Pulse offre potenza ulteriore. I piedini con ventosa la tengono stabile, e il dispositivo di sicurezza evita partenze accidentali.

La planetaria Girmi è la più venduta su Amazon e solo con il . A rendere tutto più conveniente anche la possibilità di dilazionare il pagamento in Il lavora in modo uniforme impasti per pizza, pane e dolci, mentre la è facile da pulire. Gli accessori in dotazione ( ) coprono ogni ricetta, e la funzione offre potenza ulteriore. I la tengono stabile, e il evita partenze accidentali. Bialetti Gioia PLUS (prezzo mini e affare per tutti)

La Bialetti Gioia Plus tocca il prezzo minimo con il 33% di sconto e 48 capsule incluse. Il pagamento in 3 rate a tasso zero è la ciliegina sulla torta. La pompa regala un caffè cremoso e vellutato come al bar, mentre il Thermoblock da 1.200 W scalda in pochi secondi, con boost di temperatura per un espresso più caldo. Il dosaggio preimpostato su 3 lunghezze, le spie luminose (acqua, cassetto capsule, decalcificazione) e il cassetto da 8-10 capsule semplificano l’uso. Con solo 10,5 cm di larghezza è compatta, ed è pronta all’uso già con le capsule in dotazione.

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