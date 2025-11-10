Amazon, fuori tutto sugli smartphone ed elettronica: sconti fino all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Redmi

Nuova settimana e nuove offerte su Amazon. Da oggi 10 novembre su Amazon trovi tante nuove promo che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti più ricercati e amati dagli utenti. Ad esempio, trovi smartphone molto interessanti in promo, come il Redmi Note 14 a un prezzo stracciato e lo paghi meno di 150 euro. Occasioni anche per chi è alla ricerca di uno smartwatch: il Google Pixel Watch 3 è ancora disponibile con uno sconto del 50% e al prezzo più basso di sempre. Trovi anche tantissime altri promo e per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

Su Amazon sono tornate anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti ad Audible spendendo solamente 0,99 euro al mese per tre mesi e la stessa promo è disponibile anche per Kindle Unlimited. Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, le migliori offerte del 10 novembre

Smartphone

Google Pixel 10. Offerta speciale e minimo storico per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top di Google da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre . Risparmi ben 300 euro e lo puoi anche pagare a rate. La promo non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro . Scheda tecnica da vero telefono top: schermo Actua da 6,3 pollici con luminosità elevatissima, processore Tensor G5 che supporta tutti gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom 20x ad alta definizione e una batteria a lunghissima durata.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo minuscolo per questo paio di cuffie Bluetooth che solo per oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’85% e le paghi poco più di 10 euro . Assicurano una buona qualità del suono, sono comode da indossare anche dopo ore di utilizzo. Le puoi utilizzare per fare le chiamate grazie ai 4 microfoni integrati e assicurano una voce limpida. Autonomia fino a 60 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Continua a crollare il prezzo del Google Pixel Watch 3 . Lo smartwatch top di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 200 euro . Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e per chi si allena costantemente per migliorare le proprie prestazioni. Schermo luminoso che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute, anche grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, e hai a disposizione tutte le app della suite di Google, tra cui le mappe e il Wallet per i pagamenti contactless.

Smart TV

Xiaomi TV F 65. Prezzo mai visto prima per lo smart TV Xiaomi TV F da 65 pollici. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Assicura immagini con una risoluzione 4K e con colori super realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV di Amazon che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Fotocamera

DJI OSMO 360 Combo Standard. Un’offerta lampo per la videocamera tascabile DJI Osmo Pocket 3 Combo Standard, in sconto del 28% che ti fa risparmiare 140 euro. Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. Questa videocamera stabilizzata è la più venduta su Amazon nella sua categoria ed è perfetta per vlog e riprese fluide in movimento, grazie al gimbal integrato e alla qualità video eccezionale. Puoi registrare video a 360 gradi con una risoluzione 8K e video super fluidi con una risoluzione 4K a 120 frame per secondo.

Elettrodomestici

Asciugatrice Hoover H-DRY 500 8 chilogrammi. Approfitta di un’ offerta lampo sull’asciugatrice Hoover H-DRY 500 e risparmia quasi 400 euro . Da oggi la trovi con uno sconto del 50% e la paghi esattamente la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa asciugatrice a pompa di calore , con capacità di 8 kg è progettata per asciugare delicatamente i tuoi capi prendendosi cura delle fibre. Grazie alla connettività Wi-Fi , tramite l’app hOn, offre un controllo remoto avanzato, cicli aggiuntivi specifici per diversi tipi di tessuti (inclusi 9 cicli “Care” e programma Auto Care), e consigli per la manutenzione, rendendo l’asciugatura dei capi un’operazione semplice ed efficiente.

