Amazon, Galaxy S25 sprofonda al minimo storico e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Un inizio di weekend all’insegna dei saldi Amazon. Da oggi 10 luglio sul sito di e-commerce troviamo nuove occasioni e nuove offerte su quanto di meglio possa offrire la tecnologia in questo momento. Tra le offerte bestseller troviamo il Galaxy S25, disponibile con uno sconto lampo di quasi 300 euro e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Ottima anche la promo disponibile per il Galaxy Watch Ultra: lo sconto del 40% ti fa risparmiare quasi 300 euro e approfitti del minimo storico.

Come sempre le offerte non riguardano solo smartphone e smartwatch. Oggi trovi in super promo anche i notebook, con il modello economico bvate disponibile con un super sconto del 50%. Tra gli elettrodomestici, invece, trovi la lavapavimenti Dyson con uno sconto del 34%, mentre la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa la trovi con uno sconto del 35% e costa meno di 100 euro.

Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.

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Amazon, migliori offerte 10 luglio

Smartphone

Galaxy S25 (29% di sconto e prezzo stracciato)

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi. Grazie alla promo lampo disponibile su Amazon, il Galaxy S25 è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro e approfitti del minimo storico . Tra i telefoni più compatti sul mercato grazie al display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici , assicura anche ottime prestazioni con il processore Snapdragon di ultima generazione presente a bordo. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e tante funzioni AI avanzate.

Uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi. Grazie alla disponibile su Amazon, il è disponibile con uno e approfitti del . Tra i telefoni più compatti sul mercato grazie al da , assicura anche ottime prestazioni con il processore Snapdragon di ultima generazione presente a bordo. con sensore principale da 50 megapixel e tante funzioni AI avanzate. Xiaomi 17 (offerta esclusiva Amazon e 5 rate a tasso zero)

Una promo che non si vedeva da molto tempo su Amazon. Da oggi trovi lo Xiaomi 17 in promo con uno sconto di poco superiore ai 100 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato. Schermo compatto da 6,3 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5 , tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, fotocamera anteriore sempre da 50 megapixel e una batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Una promo che non si vedeva da molto tempo su Amazon. Da oggi trovi lo in con uno e approfitti del . Hai anche la possibilità di dilazionare il . Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato. Schermo compatto da 6,3 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore , tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, fotocamera anteriore sempre da 50 megapixel e una che può durare fino a due giorni. iPhone 16 (sconto IVA e super prezzo)

Continua l’ottima offerta per l’iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto IVA e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Al momento è uno dei più venduti su Amazon e approfitti di un’occasione ottima. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e processore A18 che non solo assicura prestazioni fulminee, ma supporta anche gli strumenti AI avanzati sviluppati da Apple.

. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno e su quello di listino. Al momento è uno dei su e approfitti di un’occasione ottima. da 6,1 pollici, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e processore A18 che non solo assicura prestazioni fulminee, ma supporta anche gli strumenti AI avanzati sviluppati da Apple. Galaxy A57 (minimo storico e risparmi 200 euro)

Se siete alla ricerca di uno smartphone con prestazioni top a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti, il Galaxy A57 è quello che fa al caso tuo. Da oggi lo trovi con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di ben 200 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Scheda tecnica molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh a lunga durata.

Se siete alla ricerca di uno smartphone con prestazioni top a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti, il è quello che fa al caso tuo. Da oggi lo trovi con uno e il è di . Hai anche la possibilità di dilazionare il . Scheda tecnica molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh a lunga durata. realme Note 70T (costa pochissimo e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi su Amazon il realme Note 70T in promo con uno sconto che fa crollare il prezzo a soli 90 euro. Dispositivo entry-level con schermo ampio e scorrevole, processore che assicura buone prestazioni, 64 gigabyte di memoria interna e fotocamere che assicurano dei buoni scatti. La mega batteria da 6.000 mAh dura fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Avviatore batteria auto (70% di sconto e costa pochissimo)

Ottima opportunità su Amazon per l’ avviatore di emergenza per batteria auto che oggi trovi su Amazon con uno sconto del 70% . Non a caso, al momento è il modello più venduto in assoluto sulla piattaforma . Grazie a una potenza elevata, è in grado di rimettere in moto qualsiasi veicolo con la batteria completamente a terra in pochissimi secondi e in totale sicurezza. Include anche una torcia a LED d’emergenza e può fungere anche da powerbank per i tuoi dispositivi mobile. Un oggetto fondamentale da tenere sempre nel bagagliaio.

Ottima opportunità su Amazon per l’ che oggi trovi su Amazon con uno . Non a caso, al momento è . Grazie a una potenza elevata, è in grado di rimettere in moto qualsiasi veicolo con la batteria completamente a terra in pochissimi secondi e in totale sicurezza. Include anche una torcia a LED d’emergenza e può fungere anche da powerbank per i tuoi dispositivi mobile. Un oggetto fondamentale da tenere sempre nel bagagliaio. Cuffie con traduzione (71% di sconto)

Un paio di auricolari Bluetooth che non potente non avere. Queste particolari cuffie Bluetooth, oltre ad assicurare un’ottima riproduzione della musica, integrano anche la funzione di traduzione in tempo reale tramite AI. Supporta più di 160 lingue e sono dotate di 6 modalità di traduzione. Solo per pochissimo tempo le trovi su Amazon con uno sconto del 71% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di quasi 100 euro su quello di listino.

Un paio di auricolari Bluetooth che non potente non avere. Queste particolari oltre ad assicurare un’ottima riproduzione della musica, integrano anche la funzione di tramite e sono dotate di 6 modalità di traduzione. Solo per pochissimo tempo le trovi su Amazon con uno e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di quasi 100 euro su quello di listino. McAfee Total Protection (doppio sconto e prezzo al minimo)

Una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto fisso dell’84% e puoi anche aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. Il risultato finale è un prezzo di poco superiore ai 10 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e ransomware, offre anche una VPN per navigare in maniera sicura in qualsiasi parte del mondo e un gestore per le password. Lo puoi installare su PC, smartphone e tablet.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (40% di sconto e prezzo stracciato)

Continua l’ ottima offerta per il Galaxy Watch Ultra , smartwatch indistruttibile di Samsung. Grazie allo sconto del 40% disponibile oggi risparmi quasi 300 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED ampio e luminoso, sensori che monitorano lo stato di salute e la qualità de riposo notturno (effettua anche un’analisi della composizione del tuo corpo), tante modalità di allenamento, alcune delle quali pensate per le avventure all’aperto.

Continua l’ per il , smartwatch indistruttibile di Samsung. Grazie allo disponibile oggi e puoi anche . Schermo AMOLED ampio e luminoso, sensori che monitorano lo stato di salute e la qualità de riposo notturno (effettua anche un’analisi della composizione del tuo corpo), tante modalità di allenamento, alcune delle quali pensate per le avventure all’aperto. Amazfit Balance 2 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Smartwatch pensato appositamente per il tuo benessere psico-fisico. Da oggi l’Amazfit Balance 2 è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e il prezzo scende di ben 100 euro. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,5 pollici, frequenza cardiaca in tempo reale, monitoraggio del sonno e più di 170 modalità di allenamento, tra cui HYROX e golf. La mega batteria dura fino a 21 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″ , 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo smart TV, questa offerta è da cogliere al volo. Il modello Hisense di ultima generazione da 40 pollici è disponibile su Amazon con un doppio sconto da urlo. Oltre a quello fisso del 31%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore con schermo da 40 pollici ad alta risoluzione, modalità per i videogame, ALexa integrata e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni.

Notebook

Pc portatile bvate (50% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo PC portatile, questa è la promo che fa per te. Il notebook bvate è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 200 euro. Perfetto per un utilizzo casalingo e per chi studia, è dotato di un display da 14 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni e ha una memoria interna da 256 GB. Compatto, leggero, lo puoi sempre portare con te.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo PC portatile, questa è la promo che fa per te. Il è disponibile con uno e lo Perfetto per un utilizzo casalingo e per chi studia, è dotato di un ad alta risoluzione, buone prestazioni e ha una memoria interna da 256 GB. Compatto, leggero, lo puoi sempre portare con te. Acer Nitro V (400 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Ottimo sconto su Amazon per l’Acer Nitro V. Il notebook oggi è disponibile in promo con il 29% di sconto e risparmi 400 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il notebook monta un processore Intel Core i7-13620H di 13ª generazione abbinato alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7, 16 GB di RA e un velocissimo SSD da 1 TB. Il display Full HD da 15,6 pollici con refresh rate a 165 Hz garantisce fluidità estrema anche con i videogame più esigenti.

Elettrodomestici

Dyson PencilWash (minimo storico e sconto del 34%)

Minimo storico su Amazon per la Dyson PencilWash , la lavapavimenti più sottile e leggera mai realizzato dal marchio inglese. Con il 34% di sconto fai un ottimo affare e risparmi 120 euro. Dotato di un design ultrasottile, si inclina fino a 170° per pulire agevolmente sotto i mobili bassi. Il rullo in microfibra ad alta densità ruota a 650 giri/min e rimuove sporco liquido e secco in un solo passaggio, grazie al sistema di idratazione di precisione a 8 punti che garantisce sempre acqua pulita sul pavimento. Il serbatoio da 300 ml copre fino a 100 mq, con 30 minuti di autonomia e batteria intercambiabile.

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Offerta lampo su Amazon per il condizionatore portatile Indesit PAI212COW , la soluzione lowcost per affrontare l’estate senza installazioni complicate. Con lo sconto disponibile risparmi 100 euro sul prezzo di listino. Il climatizzatore eroga una potenza di raffreddamento di 12.000 BTU/h in Classe energetica A, con gas refrigerante ecologico R290 , funzione deumidificatore integrata e modalità “Dolce Sonno” per un riposo silenzioso. Il timer da 24 ore permette di programmare accensione e spegnimento, mentre il display digitale e il telecomando in dotazione rendono la gestione semplice e immediata. Ideale per rinfrescare ambienti fino a 30 mq senza dover installare un’unità esterna.

Offerta lampo su Amazon per il , la soluzione lowcost per affrontare l’estate senza installazioni complicate. Con lo sconto disponibile risparmi 100 euro sul prezzo di listino. Il climatizzatore eroga una in Classe energetica A, con gas refrigerante ecologico , funzione deumidificatore integrata e modalità “Dolce Sonno” per un riposo silenzioso. Il permette di programmare accensione e spegnimento, mentre il display digitale e il telecomando in dotazione rendono la gestione semplice e immediata. Ideale per rinfrescare ambienti fino a 30 mq senza dover installare un’unità esterna. roborock Saros 20 (risparmi 500 euro e prezzo al minimo)

Minimo storico su Amazon per il roborock Saros 20 , il top di gamma in assoluto tra i robot aspirapolvere. Da oggi lo trovi su Amazon con un super sconto di 500 euro e fai un affare incredibile. Il robot vanta una potenza di aspirazione da livelli record , il sistema AdaptiLift Chassis 3.0 che solleva e regola l’altezza del corpo per superare soglie fino a 8,8 cm, doppi mop rotanti e lavaggio con acqua calda a 100°C . La navigazione StarSight 2.0 con LiDAR integrato riconosce oltre 300 tipi di ostacoli, mentre la stazione multifunzionale gestisce da sola svuotamento, lavaggio, asciugatura e persino l’erogazione automatica del detersivo.

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Il bar direttamente a casa tua. Su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con il 35% di sconto la porti a casa a meno di 100 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una pressione a 15 bar , funziona sia con caffè macinato che con cialde E.S.E , ha un serbatoio estraibile da 1 litro e un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato. Al prezzo di oggi è una vera best-buy.

Il bar direttamente a casa tua. Su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con il 35% di sconto la porti a casa a meno di 100 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una , funziona sia con , ha un e un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato. Al prezzo di oggi è una vera best-buy. Microonde NeoChef LG (55%di sconto e costa meno della metà)

Sconto del 55% su Amazon per il forno a microonde LG NeoChef da 30 litri. Oltre a pagarlo meno della metà, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato della tecnologia Smart Inverter che garantisce una potenza costante per una cottura e uno scongelamento davvero uniformi, offre una potenza microonde di 900W e una funzione grill da 1025W per rendere i cibi croccanti fuori e succosi dentro. Non mancano i programmi automatici di cottura e scongelamento, il rivestimento interno antibatterico EasyClean e il piatto rotante rinforzato su 6 ruote, in grado di sostenere fino a 2 kg di peso.

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