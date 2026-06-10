Amazon, smart TV Samsung crolla di prezzo: 85% di sconto

Amazon

Giornata ricca di sorprese su Amazon. Anche oggi 10 giugno troviamo tantissime nuove occasioni da non farsi assolutamente scappare. I protagonisti della giornata sono gli elettrodomestici Haier che troviamo con sconti superiori al 70% e a prezzi stracciati. Puoi acquistare la friggitrice di Haier con un super sconto del 71%, mentre la caffettiera è disponibile con uno sconto ancora più elevato: 73%. Non mancano le offerte speciali per gli smartphone, con il Galaxy S25 Ultra a catturare l’attenzione grazie allo sconto del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico con un risparmio superiore ai 700 euro. Ottime occasioni anche tra gli smart TV: il Samsung Neo QLED da 75 pollici è disponibile con uno sconto shock del 71% e risparmi più di 3500 euro.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 10 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (47% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle offerte shock disponibili oggi su Amazon per uno smartphone. Il Galaxy S25 Ultra è disponibile con un ottimo sconto del 47% e il prezzo scende al minimo storico , con un risparmio netto di poco superiore ai 700 euro. Lo paghi quasi la metà e per un telefono premium è un evento più unico che raro. Le prestazioni sono elevate grazie a una scheda tecnica che si basa sul processore Snadpragon 8 Elite , uno schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria da 5000 mAh. Lo smartphone integra anche la S Pen, il comodo pennino che lo trasforma velocemente in un taccuino digitale.

Ecco una delle offerte shock disponibili oggi su Amazon per uno smartphone. Il è disponibile con un e il , con un risparmio netto di poco superiore ai 700 euro. Lo paghi quasi la metà e per un telefono premium è un evento più unico che raro. Le prestazioni sono elevate grazie a una che si basa sul , uno schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, con e doppio teleobiettivo e per finire una Lo smartphone integra anche la S Pen, il comodo pennino che lo trasforma velocemente in un taccuino digitale. Google Pixel 10 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 con uno sconto del 36% e risparmi poco più di 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Smartphone compatto con uno schermo Actua da 6,3 pollici , assicura anche ottime prestazioni grazie alla presenza del processore Tensor G5 progettato appositamente per questo smartphone e supporta tutte le funzione AI di Google. Tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi su trovi il con uno e . Lo puoi anche . Smartphone compatto con uno , assicura anche ottime prestazioni grazie alla presenza del progettato appositamente per questo smartphone e supporta tutte le funzione AI di Google. Tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy A56 (sconto speciale e prezzo al minimo)

Lo smartphone medio di gamma da acquistare oggi. Su Amazon trovi il Galaxy A56 con uno sconto del 26% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz , processore Exynos ad alte prestazioni, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a òunga durata. Telefono affidabile e versatile, che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni.

Lo smartphone medio di gamma da acquistare oggi. Su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Dotato di uno da con e , processore Exynos ad alte prestazioni, una con e una batteria a òunga durata. Telefono affidabile e versatile, che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni. Galaxy A17 (prezzo mini e affare lampo)

Affare impossibile da farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A17 con uno sconto del 26% e il prezzo scende a soli 154 euro . Un telefono che paghi quanto un entry-level, ma che vale molto più. Perfetto per un utilizzo quotidiano, è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore MediaTek che assicura ottime prestazioni con qualsiasi applicazione e supporta il multitasking, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che permette di scattare buone foto in qualsiasi situazione e una batteria da 5000mAh . Puoi anche espandere lo spazio di archiviazione utilizzando la scheda microSD.

Affare impossibile da farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il . Un telefono che paghi quanto un entry-level, ma che vale molto più. Perfetto per un utilizzo quotidiano, è dotato di un da con , processore MediaTek che assicura ottime prestazioni con qualsiasi applicazione e supporta il multitasking, con che permette di scattare buone foto in qualsiasi situazione e una . Puoi anche espandere lo spazio di archiviazione utilizzando la scheda microSD. moto g06 (costa pochissimo e 44% di sconto)

Prezzo super scontato per il moto g06. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, da oggi trovi questo modello economico di Motorola con uno sconto del 44% e lo paghi solamente 106,29 euro. Telefono che si basa su un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek ad alte prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel e una selfie camera da 8 megapixel per foto frontali sempre perfette. Anche la batteria è una garanzia: capacità di 5100 mAh e dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. 16 testine Oral-B Pro Sensitive Clean (maxi scorta e maxi sconto)

Maxi scorta e maxi sconto per la confezione con 16 testine di Oral-B Pro Sensitive Clean . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 53% e la paghi meno della metà. Praticamente il costo di ogni testina è di soli due euro . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le testine sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B e r imuovono fino al 100% in più di placca per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale.

e per la . Da oggi è disponibile su Amazon con uno e la Praticamente il di ogni è di . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le testine sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B e Belkin BoostCharge 3 in 1 (54% di sconto e prezzo in picchiata)

La stazione di ricarica definitiva per i tuoi dispositivi Apple è a metà prezzo. La stazione di ricarica wireless Belkin BoostCharge 3 in 1 crolla su Amazon con uno sconto del 54% e la puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. È l’accessorio perfetto per fare ordine sulla scrivania o sul comodino: ti permette di ricaricare contemporaneamente, in modalità wireless e alla massima velocità, il tuo iPhone, l’Apple Watch e gli AirPods. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smartwatch

Apple Watch 11 (31% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo speciale per l’ Apple Watch Series 11 . L’ultima versione dello smartwatch di Cupertino è disponibile con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico . R isparmi quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio con pochi eguali sul mercato: schermo ampio e super luminoso, monitoraggio avanzato della salute e con la funzione ECG integrata . Ottimo anche per allenarsi grazie a tante modalità sportive. Questa versione è dotata anche della funzione Cellular per collegarsi autonomamente alla rete dati e funzionare senza smartwatch.

per l’ . L’ultima versione dello smartwatch di Cupertino è disponibile con uno e del . R e hai anche la possibilità di il in . Orologio con pochi eguali sul mercato: schermo ampio e super luminoso, monitoraggio avanzato della salute e con la . Ottimo anche per allenarsi grazie a tante modalità sportive. Questa versione è dotata anche della funzione Cellular per collegarsi autonomamente alla rete dati e funzionare senza smartwatch. Xiaomi Smart Band 9 Pro (39% di sconto e prezzo crollato)

Prezzo speciale per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro. L’orologio del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 50 euro. Smartwatch dotato di tante funzioni utili e interessanti, con un monitoraggio avanzato della salute grazie alla frequenza cardiaca in tempo reale. Per chi vuole allenarsi, ci sono più di 100 modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale. Schermo AMOLED ampio e luminoso che ti mostra le principali info sul tuto stato di salute e l’orario. Ottima batteria con un’autonomia che arriva fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici (71% di sconto e risparmi 3700 euro)

Una super offerta che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 71% e risparmi 3700 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro. Sul televisore c’è ben poco da dire: pannello dotato di Mini LED per un controllo preciso dei colori, processore che migliora la risoluzione di qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tantissime applicazione, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus (72% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Un taglio di prezzo fuori dal comune. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Plus distrugge il proprio listino su Amazon grazie a uno sconto del 72% , che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 400 euro sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione d’oro per portarsi a casa un alleato domotico compatto, dotato di una potente aspirazione e di una navigazione intelligente avanzata per evitare gli ostacoli. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

Un taglio di prezzo fuori dal comune. Il e distrugge il proprio listino su Amazon grazie a uno , che ti permette di sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione d’oro per portarsi a casa un alleato domotico compatto, dotato di una potente aspirazione e di una navigazione intelligente avanzata per evitare gli ostacoli. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Haier Serie 5 (71% di sconto e 3 rate a tasso zero)

La maxi friggitrice ad aria Haier Serie 5 , dotata di un cestello da ben 7 litri (perfetto per tutta la famiglia), tocca il suo minimo storico assoluto con uno sconto eccezionale del 71% . Il prezzo crolla a meno di 60 euro e puoi persino dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero . Grazie alle sue tecnologie di cottura premium e ai programmi preimpostati, ti permette di preparare piatti croccanti, sani e veloci con pochissimo olio. Puoi scegliere tra 9 funzioni differenti, per preparare tutto quello che vuoi, dalle patatine ai dolci. Un vero e proprio best-buy per la cucina .

La maxi friggitrice ad aria , dotata di un (perfetto per tutta la famiglia), tocca il suo con uno . Il prezzo crolla a e puoi persino dilazionare la spesa in . Grazie alle sue tecnologie di cottura premium e ai programmi preimpostati, ti permette di preparare piatti croccanti, sani e veloci con pochissimo olio. Puoi scegliere tra 9 funzioni differenti, per preparare tutto quello che vuoi, dalle patatine ai dolci. Un . Tineco FLOOR ONE S7 Pro (51% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La lavapavimenti Tineco Floor One S7 Pro è una delle protagoniste assolute del giorno con uno sconto shock del 51% che ti permette di risparmiare quasi 300 euro , offrendo anche il pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Questo dispositivo top di gamma aspira lo sporco e lava i pavimenti in un’unica passata con acqua sempre pulita, lasciando le superfici subito asciutte e igienizzate. Lunga autonomia, rimuove anche le macchie più ostinata e pulisce sempre con acqua pulita. La miglior soluzione per chi ha un pavimento duro.

La lavapavimenti è una delle protagoniste assolute del giorno con uno , offrendo anche il pagamento dilazionato in . Questo dispositivo top di gamma aspira lo sporco e lava i pavimenti in un’unica passata con acqua sempre pulita, lasciando le superfici subito asciutte e igienizzate. Lunga autonomia, rimuove anche le macchie più ostinata e pulisce sempre con acqua pulita. La miglior soluzione per chi ha un pavimento duro. Haier Multi Beverage I-Master 5 (73% di sconto e prezzo in picchiata)

Il dispositivo definitivo per gli amanti delle colazioni e delle pause relax a prezzo stracciato. La caffettiera (ma non solo) Haier I-Master Multi Bevande crolla di prezzo con un incredibile sconto del 73% , offrendo anche l’opzione in 3 rate a tasso zero . Questo elettrodomestico è un vero e proprio genio multifunzione: prepara cioccolate calde perfette, monta il latte a caldo o a freddo per cappuccini cremosi e infonde tè e tisane alla temperatura ideale. Il dispositivo ideale sia in inverno sia in estate.

Il dispositivo definitivo per gli amanti delle colazioni e delle pause relax a prezzo stracciato. La caffettiera (ma non solo) crolla di prezzo con un incredibile , offrendo anche l’opzione in . Questo elettrodomestico è un vero e proprio genio multifunzione: prepara cioccolate calde perfette, monta il latte a caldo o a freddo per cappuccini cremosi e infonde tè e tisane alla temperatura ideale. Il dispositivo ideale sia in inverno sia in estate. Tostapane Russell Hobbs (prezzo mini e costa pochissimo)

Il pratico tostapane firmato Russell Hobbs è oggi disponibile su Amazon con un forte sconto del 39%. Progettato per ospitare 2 fette contemporaneamente, offre ben 6 gradi di doratura regolabili per ottenere sempre la croccantezza perfetta. È super accessoriato, essendo dotato di comode pinze e di un vassoio raccoglibriciole rimovibile per una pulizia immediata. Oltre a tostare il pane, lo puoi utilizzare anche per scongelare e riscaldare i cornetti.

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