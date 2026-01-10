Amazon, macchina per il caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'85%

Amazon

I saldi sono arrivati anche su Amazon. In questo weekend di gennaio troviamo, infatti, tanti prodotti in promo e al minimo storico, con sconti che arrivano fino all’85% su alcuni accessori lowcost come le cuffie Bluetooth. Le offerte disponibili oggi 10 gennaio riguardano veramente di tutto, dai classici smartphone, con il Galaxy S25 Ultra disponibile al minimo storico con uno sconto di ben 500 euro, fino agli elettrodomestici come la macchina per il caffè professionale di De’Longhi. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto è disponibile sia una breve descrizione tecnica sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 10 gennaio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Tra le migliori promo disponibili oggi per uno smartphone premium. Su Amazon è disponibile il Galaxy S25 Ultra in offerta con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro . Un telefono unico nel suo genere e dotato di componenti di ultima generazione, a partire dallo s chermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Sprofonda il prezzo di questo paio di cuffie lowcost. Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto dell’84% e le paghi pochissimo, risparmiando centinaia di euro. Assicurano una qualità elevata del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Qualità del suono stereo e sono comode da indossare.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo Xiaomi Watch S4 . Lo smartwatch top di gamma è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo super luminoso da 1,43 pollici, monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno in tempo reale) e del sonno (con consigli su come riposare meglio), più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha una durata di 15 giorni.

Smart TV&Soundbar

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi Magnfica Evo. È la più venduta su Amazon e oggi puoi portartela a casa con uno sconto del 28% , risparmiando quasi 150 euro . Parliamo della macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo, che puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Questa macchina trasforma i chicchi freschi in un espresso perfetto premendo un solo tasto; include un macinacaffè integrato con 13 livelli di macinatura e un pannello intuitivo soft-touch per scegliere tra diverse ricette personalizzabili. Dalle caffè al cappuccino, puoi preparare tante bevande differenti con un semplice tocco sullo schermo.

Vaporetto Polti Double. Se cerchi l’igiene profonda del vapore, approfitta di questa offerta lampo per il Vaporetto Polti Double. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% , che porta il prezzo al suo minimo. La comodità è massima grazie al pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di una scopa a vapore 2-in-1: con un semplice gesto si trasforma in un pulitore portatile per igienizzare specchi, fughe, rubinetteria e persino oggetti imbottiti. Si scalda in soli 15 secondi e, grazie alla spazzola Vaporforce, garantisce una pulizia rapida ed efficace su ogni tipo di pavimento.

Cuffie&Cassa Bluetooth

Bose QuietComfort Ultra. Se cerchi il massimo della cancellazione del rumore, le cuffie wireless Bose QuietComfort Ultra sono la scelta definitiva e da oggi sono disponibili con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare 150 euro . Disponibili con pagamento in 5 rate a tasso zero . Queste cuffie introducono la tecnologia Bose Immersive Audio , che crea un’esperienza d’ascolto spaziale e realistica. Grazie al sistema CustomTune, il suono viene calibrato automaticamente in base alla forma delle tue orecchie per una qualità audio e una soppressione dei rumori esterni senza precedenti. Si collegano a qualsiasi smartphone.

Prodotti per il fai da te

Cacciavite magnetico Hoto 24 in 1. Un piccolo gioiello di utilità quotidiana per gli amanti del fai da te: il kit Hoto è in offerta con uno sconto del 51% e lo paghi solamente 11 euro. Il set include 24 punte di precisione in acciaio legato S2, perfette per riparare occhiali, smartphone o piccoli elettrodomestici. Il tutto è racchiuso in un elegante case in lega di alluminio con chiusura magnetica, rendendolo estremamente portatile e resistente. Utilissimo da avere sempre nella cassetta degli attrezzi.

