Amazon, sprofonda il prezzo dell'Apple Watch: sconti fino all'85%

Le offerte su Amazon non si fermano mai e anche in questi giorni di metà febbraio ci riservano grandi sorprese e sconti esagerati. Tra le promo che catturano subito la nostra attenzione trovi la famiglia di Google Pixel 10 disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Lo sconto sfiora il 50% e risparmi centinaia di euro, oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Ottime promo anche tra gli smartwatch, con il Galaxy Watch Ultra disponibile con uno sconto del 38%, e tra gli elettrodomestici con il robot aspirapolvere Lefant disponibile con uno sconto del 70%.

Non perdere tempo e approfittane subito: noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi qui in basso.

Amazon, migliori offerte 10 febbraio

Smartphone

Google Pixel 10 Pro. Offerta speciale per il Google Pixel 10 Pro , smartphone premium dell’azienda di Mountain View. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro . Lo sconto totale sfiora il 40% e il risparmio supera i 400 euro . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad alte prestazioni e che supporta le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

per il , smartphone premium dell’azienda di Mountain View. Solo per oggi è disponibile con uno del a cui un che ti fa altri . Lo il e il i . Puoi anche . Schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad alte prestazioni e che supporta le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10. Se vuoi spendere un po’ di meno e approfittare di un’altra ottima occasione, sempre oggi trovi il Google Pixel 10 in offerta con uno sconto del 36% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 , tripla fotocamera posteriore con funzioni AI avanzate per il foto editing. Lo sconto totale del 47% e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero lo fa diventare lo smartphone da acquistare oggi.

in con uno del a cui aggiungere un che fa il di Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, , tripla fotocamera posteriore con funzioni AI avanzate per il foto editing. Lo del e la possibilità di pagarlo in lo fa diventare lo smartphone da acquistare oggi. Motorola edge 60. Altra ottima offerta che trovi oggi su Amazon per uno smartphone. Il Motorola edge 60 è disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi solamente poco più di 200 euro. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh a lunghissima durata.

è disponibile con uno e lo Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh a lunghissima durata. DOOGEE Note 56. La promo da cogliere al volo per chi vuole spendere pochissimo. Solo per oggi su Amazon trovi il DOOGEE Note 56 in promo con uno sconto del 47% e lo paghi meno di 85 euro. Smartphone perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo da utilizzare semplicemente per chiamare, inviare messaggi e navigare sulle app social. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni e una batteria da 6150 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Caraffa filtrante LAICA. Non è un vero elettrodomestico, ma è un accessorio da avere assolutamente in cucina. Da oggi su Amazon trovi la caraffa filtrante LAICA in promo con uno sconto del 47% e la paghi solamente 15 euro . Capacità di 3 litri, è dotato di un filtro incluso che preserva i sali minerali utili all’organismo e riduce il cloro. Risparmi sull’acquisto dell’acqua e produci meno plastiche.

trovi la in con uno del e la . Capacità di 3 litri, è dotato di un filtro incluso che preserva i sali minerali utili all’organismo e riduce il cloro. Risparmi sull’acquisto dell’acqua e produci meno plastiche. Antivirus McAfee Total Protection. Ecco una delle promo più interessanti disponibili oggi. L’ antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi è in promo con uno sconto dell’83% e lo paghi solamente 18 euro. Oltre a proteggerti dai virus e dai malware, fornisce un gestore delle password e una VPN per navigare protetto.

valido per è in con uno e lo Oltre a proteggerti dai virus e dai malware, fornisce un gestore delle password e una VPN per navigare protetto. Testine di ricambio Oral-B Precision Clean. Maxi scorta e maxi risparmio. Grazie alla promo lampo disponibile oggi trovi questa confezione con 10 testine di ricambio Oral-B Precision Clean con uno sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro (praticamente meno di 2,5 euro l’una). Qualità elevata, compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Super occasione per l’ultima versione dello smartwatch top di Apple . Da oggi è disponibile con uno sconto del 22% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Un’offerta tutt’altro che da disprezzare per uno dei migliori orologi disponibili sul mercato. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Sulle caratteristiche c’è ben poco da dire: schermo Retina super luminoso e con il classico design quadrato, monitoraggio avanzato della salute grazie a sensori di ultima generazione e ti assiste in ogni attività fisica. Non perdere questa opportunità.

. Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Un’offerta tutt’altro che da disprezzare per uno dei migliori orologi disponibili sul mercato. Lo puoi anche in . Sulle caratteristiche c’è ben poco da dire: schermo Retina super luminoso e con il classico design quadrato, della grazie a sensori di ultima generazione e ti assiste in ogni attività fisica. Non perdere questa opportunità. Galaxy Watch Ultra. Prezzo al minimo per il Galaxy Watch Ultra. L’orologio top di Samsung è disponibile con uno sconto del 38% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grande resistenza, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Progettato per essere utilizzato in condizioni estreme, è la miglior soluzione che puoi trovare oggi tra gli smartwatch rugged.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Amazon ha lanciato in Italia la seconda generazione dei suoi smart TV . E per il lancio li troviamo tutti in promo con sconti eccezionali . Ad esempio, il Fire TV Serie 2 da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. Il telecomando con Alexa integrata permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Sempre in offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici.

ha lanciato in Italia la . E per il li tutti in con . Ad esempio, il è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche Immagini in alta definizione e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. Il telecomando con Alexa integrata permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Sempre in offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici. Fire TV Serie 4. Tra i nuovi modelli lanciati c’è anche la seconda generazione del Fire TV Serie 4 . Disponibile in tre grandezze: 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e dettagli vividi. Dotata anche della modalità ambiente Fire TV che ti permette di personalizzare il televisore scegliendo tra più di duemila opere d’arte. Il sistema operativo Fire TV è una garanzia. Lo sconto lancio va dal 40% per il modello da 43 pollici, fino allo sconto del 43% per il modello da 55 pollici.

. Disponibile in tre grandezze: 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e dettagli vividi. Dotata anche della che ti permette di personalizzare il televisore scegliendo tra più di duemila opere d’arte. Il sistema operativo Fire TV è una garanzia. Lo sconto lancio va dal 40% per il modello da 43 pollici, fino allo sconto del 43% per il modello da 55 pollici. Fire TV Serie Omni QLED. Ottima offerta anche per il Fire TV serie Omni QLED di seconda generazione. Rispetto agli altri modelli è dotato di un pannello QLED con risoluzione 4K, HDR10+ e Dolby Vision. Processore quad-core che assicura immagini più definiti e colori super realistici. Oltre al modello da 50 pollici disponibile in promo con uno sconto del 31%, trovi anche la versione da 55 pollici (sconto del 34%) e da 65 pollici (sconto del 35%).

Elettrodomestici

Lefant M2 Pro. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Pro è protagonista di una promo unica: a uno sconto fisso del 64% si aggiunge un ulteriore coupon del 5% da attivare direttamente sulla pagina del prodotto. Questa accoppiata vincente permette di risparmiare complessivamente più di 350 euro . Nonostante le dimensioni compatte, ideali per muoversi tra le gambe delle sedie e sotto i mobili bassi, questo modello offre una navigazione personalizzata e una potenza d’aspirazione che non teme i peli degli animali domestici, rendendolo un alleato prezioso per la gestione quotidiana della casa. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico.

e è protagonista di una a uno si aggiunge un ulteriore da attivare direttamente sulla pagina del prodotto. Questa accoppiata vincente permette di . Nonostante le dimensioni compatte, ideali per muoversi tra le gambe delle sedie e sotto i mobili bassi, questo modello offre una navigazione personalizzata e una potenza d’aspirazione che non teme i peli degli animali domestici, rendendolo un alleato prezioso per la gestione quotidiana della casa. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Arlo Essential 2 Indoor. Proteggere la propria privacy e la sicurezza domestica non è mai stato così conveniente. La confezione con due telecamere da interno Arlo Essential 2 tocca oggi il suo minimo storico con uno sconto del 50% . Oltre a dimezzare il prezzo d’acquisto, Amazon offre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero , rendendo l’investimento praticamente impercettibile. Questa telecamera si distingue per la sua facilità d’installazione e per la qualità video cristallina, ideale per monitorare gli ingressi o semplicemente per dare un’occhiata a cosa succede in casa quando sei fuori casa.

con da tocca oggi il suo . Oltre a dimezzare il prezzo d’acquisto, Amazon offre la possibilità di dilazionare il pagamento in , rendendo l’investimento praticamente impercettibile. Questa telecamera si distingue per la sua facilità d’installazione e per la qualità video cristallina, ideale per monitorare gli ingressi o semplicemente per dare un’occhiata a cosa succede in casa quando sei fuori casa. Friggitrice ad aria COSORI. La friggitrice ad aria COSORI è disponibile con uno sconto del 36%, raggiungendo il minimo storico. Celebre per la sua affidabilità e per la capacità di sfornare piatti croccanti con l’85% di grassi in meno, questa friggitrice è dotata di 13 funzioni preimpostate che ti permettono di cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatine fritte fino ai dolci e alle verdure grigliate. Cestello da 5,7 litri, perfetto per cucinare per 3-5 persone. Le parti amovibili possono essere lavate in lavastoviglie.

Fai da te

Set cacciaviti di precisione HOTO. Il set di cacciaviti HOTO è attualmente in offerta lampo con uno sconto del 51%. Parliamo di un kit dotato di punte in acciaio S2 di alta qualità, perfette per riparare occhiali, smartphone o piccoli elettrodomestici. Per chi vuole fare scorta o sta pensando a un regalo utile, c’è un ulteriore incentivo: acquistando due unità, si ottiene un sconto aggiuntivo del 10% sul totale. Si compone di un totale di 48 pezzi: 26 punte per cacciavite e 22 strumenti ausiliari.

