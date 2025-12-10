Amazon, smartphone Xiaomi e sconti fino al 90%: le migliori offerte di oggi

Amazon

Le offerte di Natale cominciano a farsi veramente interessanti su Amazon. Anche oggi 10 dicembre trovi nuove promo su alcuni prodotti molto amati dagli utenti. Infatti, trovi al minimo storico alcuni dei dispositivi realizzati proprio da Amazon, come ad esempio i Fire TV Stick e l’Echo Spot, la sveglia intelligente da poggiare sul comodino. Le promo non finiscono di certo qui: trovi in offerta anche smartphone, smart TV ed elettrodomestici per la tua abitazione.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e sono raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è anche il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non perdere queste occasioni e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 10 dicembre

Smartphone

Xiaomi 15. Lo smartphone top di gamma da acquistare assolutamente oggi. Su Amazon trovi lo Xiaomi 15 in promo con uno sconto eccezionale del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro . Le caratteristiche sono veramente uniche: schermo CrystalRes AMOLED da 6,36 pollici con refresh rate adattivo tra 40 e 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con tutti sensori da 50 megapixel, batteria da 5240 mAh che dura per tutto il giorno. Il sistema fotografico è realizzato in collaborazione con Leica.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Offerta shock che non puoi farti scappare. Solo per oggi trovi questo smartwatch lowcost con uno sconto del 90% che fa crollare il prezzo e lo paghi solamente 20 euro . Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi vuole spendere pochissimo. Schermo ampio, monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Completo e perfetto per la vita di tutti i giorni.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV

Amazon Fire TV Serie Omni QLED. Torna l’ottima offerta per il Fire TV Serie Omni QLED da 43 pollici. Da oggi è disponibile con un super sconto del 52%% e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 300 euro su quello di listino. Schermo con tecnologia QLED e risoluzione 4K che assicura ottime immagini, sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali app per lo streaming. A bordo è presente anche l’assistente vocale Alexa con il quale puoi gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima occasione. In offerta trovi anche la versione da 50 pollici e da 55 pollici: entrambe sono disponibili con uno sconto del 50% e risparmi centinaia di euro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

PC portatile

Computer portatile lowcost. Se non vuoi spendere esagerate per il tuo nuovo PC portatile, da oggi trovi questo modello lowcost in promo con uno sconto del 68% e risparmi più di 800 euro su quello di listino. Un notebook dalle ottime caratteristiche tecniche e che solo per oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Schermo da 16 pollici, 16 GB di RAM e un SSD da 1 terabyte. Lo puoi utilizzare per il lavoro e per lo studio.

Elettrodomestici

DREAME X40. Occasione speciale per l’aspirapolvere top di gamma DREAME X40 . Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 42% e approfitti di un super sconto. Risparmi ben 500 eur o e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Occasione da cogliere al volo per un robot che assicura una grandissima potenza di aspirazione e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Dotato anche di una stazione base compatta e dalle dimensioni contenute. Lo puoi controllare anche tramite Alexa, Siri e Google Home

