Amazon, iPhone 16 a prezzo stracciato e sconti fino all'80%

Michael Derrer Fuchs

Inizia un nuovo finesettimana e su Amazon arrivano nuove offerte che non puoi assolutamente farti scappare. Da oggi 10 aprile troviamo tante opportunità per alcuni prodotti tech che non devi assolutamente farti scappare. Una delle offerte più interessanti riguarda l’iPhone 17, l’ultima versione dello smartphone top di Apple disponibile al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta disponibile per il Galaxy S25 FE che troviamo con uno sconto mai visto prima. Da non perdere la promo disponibile per lo smart TV Hisense da 43 pollici che trovi con uno sconto del 38%. Tra gli elettrodomestici trovi il robot aspirapolvere Lefant con un super sconto che supera il 70%. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 10 aprile 2026

Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

L’offerta del giorno. Da oggi su Amazon è disponibile l’ iPhone 17 in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Schermo ProMotion da 6,3 pollici , processore A19 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Nuova anche la fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici.

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Offerta speciale per il Galaxy S26 . Lo smartphone premium compatto di Samsung da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto di 200 eur o e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Anche in questo caso, acquistandolo hai la possibilità di ottenere in regalo il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch top di gamma dal valore superiore ai 400 euro. La scheda tecnica del Galaxy S26 si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x, batteria che dura per tutto il giorno.

Offerta speciale per il . Lo di da poco uscito sul mercato è disponibile in con uno o e hai la . Anche in questo caso, acquistandolo hai la possibilità di in il , smartwatch top di gamma dal valore superiore ai 400 euro. La scheda tecnica del Galaxy S26 si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con e teleobiettivo 3x, batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy S25 FE (offerta lampo e minimo storico)

Da oggi è disponibile in promo anche il Galaxy S25 FE , smartphone top di gamma di Samsung uscito sul mercato da poco tempo. Un telefono dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x. La batteria da 4900 mAh dura per tutto il giorno. Solo per pochissimo tempo lo trovi in promo con uno sconto del 28% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero .

Da oggi è disponibile in promo anche il , smartphone top di gamma di Samsung uscito sul mercato da poco tempo. Un telefono dotato di una scheda tecnica molto interessante: da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, con da e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x. La batteria da 4900 mAh dura per tutto il giorno. Solo per pochissimo tempo lo trovi in promo con uno e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in . moto g15 (42% di sconto e costa pochissimo)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi in promo il moto g15 in promo con uno sconto del 42% e lo paghi solamente 130 euro. Uno smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,72 pollici con risoluzione elevata, processore MediaTek che assicura prestazioni top, una fotocamera principale da 50 megapixel con obiettivo ultragrandangolare una batteria da 5200 mAh che può durare per tutto il giorno e si ricarica velocemente.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (80% di sconto e prezzo mini)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’80% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 50 ore. Sono anche impermeabili e sono la soluzione ideale se ti alleni per tutto il giorno. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi questo in con uno e su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 50 ore. Sono anche impermeabili e sono la soluzione ideale se ti alleni per tutto il giorno. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Geolocalizzatori Android (70% di sconto e costa pochissimo)

Non perdere mai più di vista i tuoi oggetti più preziosi grazie a questa offerta imperdibile: il set di geolocalizzatori compatibile con gli smartphone Android è disponibile con uno sconto del 70% e costa pochissimo . Piccoli, discreti e facilissimi da configurare, questi dispositivi ti permettono di localizzare chiavi, zaini o portafogli direttamente dallo smartphone in pochi secondi.

Non perdere mai più di vista i tuoi oggetti più preziosi grazie a questa offerta imperdibile: il compatibile con gli è disponibile con uno e . Piccoli, discreti e facilissimi da configurare, questi dispositivi ti permettono di localizzare chiavi, zaini o portafogli direttamente dallo smartphone in pochi secondi. Set di avvitatori DEWALT da 100 pezzi (offerta lampo e costano solo 20 euro)

Per gli amanti del fai-da-te e i professionisti, questo kit completo di DEWALT è l’affare del giorno: il set da 100 pezzi è in sconto del 54% e lo paghi solo 20 euro, con la possibilità di dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. All’interno della robusta custodia trovi ogni tipo di punta e inserto necessario per affrontare qualsiasi lavoro di precisione o montaggio. Un set che non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.

Smartwatch

Garmin fenix 7S (offerta speciale e prezzo al minimo)

Uno sconto IVA che non devi farti sfuggire. Il Garmin fenix 7S è disponibile a un super prezzo e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Schermo da 1,2 pollici ad alta risoluzione che mostra tutte le info più importanti, a bordo trovi più di 30 app per lo sport tra cui attività avventurose come lo sci alpinismo, il surf e la mountain bike. Monitora anche i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. La batteria ha un’autonomia fino a 11 giorni.

Uno che non devi farti sfuggire. Il è disponibile a un e su quello di listino. Schermo da 1,2 pollici ad alta risoluzione che mostra tutte le info più importanti, a per lo sport tra cui attività avventurose come lo sci alpinismo, il surf e la mountain bike. Monitora anche i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. La ha fino a Xiaomi Smart Band 9 Pro (offerta speciale e costa pochissimo)

Offerta lampo e prezzo al minimo per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro. Se non vuoi spendere una cifra elevata per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che devi cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi lo Xiaomi Smart Band 9 Pro in promo con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,74 pollici ad alta risoluzione, batteria che dura fino a 21 giorni, monitoraggio avanzato della salute partendo dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dello sport ci sono più di 100 modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV Hisense da 43 pollici (38% di sconto e prezzo crollato)

Se stai cercando un nuovo televisore per il tuo salotto o la camera da letto, questa è l’occasione perfetta: lo smart TV Hisense da 43 pollici è oggi in sconto del 38% e raggiunge il suo prezzo minimo storico. Grazie alla tecnologia 4K e all’integrazione di Dolby Vision, ogni immagine prende vita con una brillantezza e una nitidezza straordinarie, offrendo un’esperienza cinematografica immersiva. Un vero best-buy per chi desidera alta qualità visiva e funzioni smart all’avanguardia che supportano tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

PC portatile lowcost (67% di sconto e risparmi 600 euro)

Un notebook a un prezzo stracciato. Da oggi trovi questo modello FUNYET in promo con uno sconto del 67% che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB. Un PC portatile con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV fino a lavorare ai tuoi documenti preferiti. Un notebook che vale molto più di quanto lo paghi e di cui difficilmente ti pentirai. Non perdere questa opportunità.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (72% di sconto e risparmi 1000 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max crolla di prezzo con uno sconto del 72% , permettendoti di risparmiare quasi 1000 euro . Questo elettrodomestico all-in-one non teme confronti: la sua stazione intelligente svuota la polvere, lava i moci e li asciuga in autonomia per garantire la massima igiene senza sforzo. Grazie alla tecnologia di evitamento ostacoli di ultima generazione, mappa la casa con precisione millimetrica e si muove con agilità anche negli spazi più complessi. Grande potenza di aspirazione, lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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Uno dei migliori robot top di gamma che puoi acquistare oggi. Il roborock Saros 10R tocca un nuovo minimo storico con una promozione unica grazie allo sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino. Questo set multifunzionale rappresenta il top della pulizia automatizzata, combinando una potenza di aspirazione fuori dal comune con una gestione intelligente delle superfici. È l’occasione perfetta per chi cerca il massimo dell’efficienza domestica portandosi a casa un vero concentrato di innovazione a un prezzo finalmente accessibile.

Uno dei migliori robot top di gamma che puoi acquistare oggi. Il tocca un con una unica grazie allo che ti fa risparmiare ben su quello di listino. Questo set multifunzionale rappresenta il della combinando una potenza di aspirazione fuori dal comune con una gestione intelligente delle superfici. È l’occasione perfetta per chi cerca il massimo dell’efficienza domestica portandosi a casa un vero concentrato di innovazione a un prezzo finalmente accessibile. De’Longhi Stilosa (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Porta l’aroma del vero espresso italiano direttamente a casa tua senza spendere cifre elevate: la macchina De’Longhi Stilosa è in sconto del 35% e oggi costa meno di 100 euro , con la comodità delle 5 rate a tasso zero . Caratterizzata da un design moderno con finiture in acciaio inox, questa macchina manuale ti permette di preparare caffè cremosi e cappuccini densi proprio come al bar. Supporta sia il caffè in polvere sia le cialde E.S.E .

Porta l’aroma del vero espresso italiano direttamente a casa tua senza spendere cifre elevate: la è in e oggi , con la comodità delle . Caratterizzata da un design moderno con finiture in acciaio inox, questa macchina manuale ti permette di preparare caffè cremosi e cappuccini densi proprio come al bar. Supporta sia il in sia le . Moulinex Frutelia + (33% di sconto e costa pochissimo)

La salute passa anche attraverso una corretta alimentazione e questa centrifuga è l’alleata ideale per i tuoi spuntini salutari: la Moulinex Frutelia + è disponibile con uno sconto del 33% e tocca il suo prezzo al minimo. Grazie alle sue due velocità e alla bocca di inserimento ampia, permette di estrarre succhi freschi da frutta e verdura in pochi secondi e senza fatica. Il design compatto la rende perfetta per ogni cucina, occupando pochissimo spazio ma garantendo prestazioni eccellenti per le centrifughe quotidiane.

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