Amazon, Galaxy S24 a prezzo stracciato e sconti fino all'80%: le migliori offerte di oggi

Da oggi 10 agosto su Amazon trovi tante offerte uniche e speciali che ti permettono di fare grandissimi affari su alcuni dei prodotti tech più amati e ricercati dagli utenti. Le promo riguardano qualsiasi categoria di prodotto, dagli amati smartphone, fino agli smart TV e agli elettrodomestici per la casa. Ad esempio, trovi il Galaxy S24 al minimo storico e fai un super affare, oppure il Google Pixel Watch 2 con un super sconto del 62% e risparmi 250 euro su quello di listino.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Le trovi qui in basso e sono suddivise per categoria di prodotto. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e scoprire le migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 10 agosto

Smartphone

Galaxy S24. Il Samsung Galaxy S24 è disponibile con uno sconto del 39% e al minimo storico . Alimentato dal processore Exynos 2400 , offre ottime prestazioni con qualsiasi applicazione, anche grazie agli 8 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici lo rende anche estremamente compatto. La batteria dura tutto il giorno e si ricarica velocemente. A questo prezzo è uno dei migliori che puoi acquistare oggi.offre

è disponibile con uno sconto del e al . Alimentato dal processore , offre ottime prestazioni con qualsiasi applicazione, anche grazie agli 8 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna. Il display lo rende anche estremamente compatto. La batteria dura tutto il giorno e si ricarica velocemente. A questo prezzo è uno dei migliori che puoi acquistare oggi.offre Honor 400 Lite. Occasione unica per l ‘Honor 400 Lite . Da oggi è disponibile in offerta con un doppio sconto : oltre a quello fisso puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro . Fai un ottimo affare e acquisti un telefono medio di gamma con pochi avversari. Schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra, fotocamera principale da ben 108 megapixel con intelligenza artificiale e una super batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un affare per tutti.

. Da oggi è disponibile in offerta con un : oltre a quello fisso puoi aggiungere un che ti fa . Fai un ottimo affare e acquisti un telefono medio di gamma con pochi avversari. Schermo AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra, fotocamera principale da ben 108 megapixel con intelligenza artificiale e una super batteria da 5230 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un affare per tutti. Motorola edge 50 neo. Prezzo in picchiata per il Motorola edge 50 neo che trovi su Amazon con uno sconto del 42% e al prezzo più basso di sempre. Dotato di un display pOLED da 6,7 pollici che assicura colori brillanti e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 144 Hz. La fotocamera principale da 50 megapixel è supportata da un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e cattura foto nitide e dettagliate, anche in movimento.

che trovi su Amazon con uno e al prezzo più basso di sempre. Dotato di un display che assicura colori brillanti e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 144 Hz. La fotocamera principale da è supportata da un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e cattura foto nitide e dettagliate, anche in movimento. Galaxy A34. Il Samsung Galaxy A34 è in offerta con uno sconto del 44% e ti fa risparmiare quasi 200 euro. Smartphone di fascia media è perfetto per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo. È dotato di un ampio display Super AMOLED da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Prestazioni ottime grazie al processore Exynos supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 48 megapixel e batteria da 5000mAh a lunga durata.

Accessori lowcost

Powerbank Baseus. Offerta shock da non farsi sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi questo utilissimo powerbank MagSafe ultraslim da 5.000mAh compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone in promo con un triplo sconto. Oltre a quello fisso presente in pagina, puoi aggiungere un primo coupon del 30% e un secondo coupon sempre del 30% se ne acquisti due unità. Lo paghi meno della metà e fai un super affare. Utilissimo da avere con sé in vacanza.

compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone in promo con un triplo sconto. Oltre a quello fisso presente in pagina, puoi aggiungere un e un se ne acquisti due unità. Lo paghi meno della metà e fai un super affare. Utilissimo da avere con sé in vacanza. Lampada antizanzare. Dimentica il fastidio degli insetti con questa lampada antizanzare, disponibile con uno sconto del 37% e la paghi meno di 25 euro. Questo dispositivo è la soluzione ideale per proteggere la tua casa e i tuoi spazi esterni, utilizzando una luce UV che attira gli insetti, i quali vengono poi eliminati da una griglia interna. Funziona senza l’uso di sostanze chimiche, è silenziosa e sicura per la salute di tutta la famiglia. Ottima anche per il campeggio.

Smartwatch

Google Pixel Watch 2. Una delle migliori offerte del giorno. Il Google Pixel Watch 2 è in offerta con uno sconto del 62% e il prezzo è in picchiata. Puoi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis . Questo smartwatch combina un design elegante che richiama gli orologi analogici a funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Dotato di un processore potente e di sensori migliorati, offre una misurazione precisa della frequenza cardiaca, del sonno e del livello di stress. Sfrutta l’intelligenza artificiale per misurazioni sempre più precise e accurate. Grazie alla presenza del sistema operativo WearOS puoi installare tantissime app, tra cui le mappe di Google.

è in offerta con uno del e il Puoi pagarlo in comode rate a . Questo smartwatch combina un design elegante che richiama gli orologi analogici a funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Dotato di un processore potente e di sensori migliorati, offre una misurazione precisa della frequenza cardiaca, del sonno e del livello di stress. Sfrutta l’intelligenza artificiale per misurazioni sempre più precise e accurate. Grazie alla presenza del sistema operativo WearOS puoi installare tantissime app, tra cui le mappe di Google. Huawei Watch GT 5. Il Huawei Watch GT 5 è in offerta lampo grazie allo sconto del 28%. Smartwatch lanciato da poco sul mercato, è dotato di sensori di ultima generazione che lo rendono il partner ideale per il fitness e la salute, con il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e tantissime modalità sportive. Perfetto per chi cerca un mix tra stile, funzionalità e autonomia. Ampio display AMOLED con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces disponibili.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4. Le AirPods 4 sono disponibili con un’ offerta shock e approfitti del minimo storico. Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro . Questi auricolari true wireless di Apple offrono un’esperienza audio superiore e una connettività impeccabile con tutti i tuoi dispositivi. Design ergonomico, una qualità del suono elevata grazie al supporto all’audio spaziale personalizzato e una maggiore autonomia della batteria, sono ideali per ascoltare musica, effettuare chiamate e goderti i tuoi contenuti preferiti in totale libertà.

sono disponibili con un’ e approfitti del Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro Questi auricolari true wireless di Apple offrono un’esperienza audio superiore e una connettività impeccabile con tutti i tuoi dispositivi. Design ergonomico, una qualità del suono elevata grazie al supporto all’audio spaziale personalizzato e una maggiore autonomia della batteria, sono ideali per ascoltare musica, effettuare chiamate e goderti i tuoi contenuti preferiti in totale libertà. Cuffie lowcost. Ecco un’offerta da non farti sfuggire. Su Amazon sono disponibili questo paio di cuffie lowcost, con uno sconto straordinario dell’82% e costano pochissimo, meno di 25 euro. Buona qualità del suono, cancellazione del rumore e un’autonomia fino a 36 ore sono la soluzione ideale per chi vuole spendere poco per delle cuffie da utilizzare mentre si fa sport o mentre si è in viaggio.

Smart TV

Amazon Fire TV Serie 2. Lo smart TV prodotto da Amazon e con sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick, è disponibile in offerta lampo con uno sconto del 29% e lo paghi veramente poco. Televisore da 32 pollici che assicura una buona qualità delle immagini e dalle dimensioni compatte, perfetto per la cucina, la camera da letto o il salotto se hai poco spazio a disposizione. Una soluzione economica, ma con ottime qualità.

e lo paghi veramente poco. che assicura una buona qualità delle immagini e dalle dimensioni compatte, perfetto per la cucina, la camera da letto o il salotto se hai poco spazio a disposizione. Una soluzione economica, ma con ottime qualità. Xiaomi TV Box S. Lo Xiaomi TV Box S è disponibile con uno sconto lampo del 34% e approfitti di un’offerta speciale. Questo box multimediale trasforma qualsiasi televisore in uno smart TV, offrendo un accesso semplice e veloce a tutte le tue app di streaming più utilizzate come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. Dotato del sistema operativo Android TV, supporta la risoluzione in 4K HDR e include il controllo vocale con Google Assistant.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Plus 505 Combo. Offerta shock su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba . Da oggi è disponibile con uno sconto del 50% che ti fa risparmiare più di 400 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico dove poter anche ricaricare l’acqua per lavare i pavimenti . Grande potenza di aspirazione, è dotato di sensori che mappano accuratamente l’abitazione e riconoscono tutti gli oggetti presenti nelle stanze. La puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

. Da oggi è disponibile con uno che ti fa e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico dove poter anche ricaricare l’acqua per . Grande potenza di aspirazione, è dotato di sensori che mappano accuratamente l’abitazione e riconoscono tutti gli oggetti presenti nelle stanze. La puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Dyson Cyclone V10. L’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute è in offerta con uno sconto del 30% erisparmi ben 150 euro . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo aspirapolvere senza filo si distingue per la potenza di aspirazione, garantita dal motore Dyson, e per la sua versatilità. La spazzola motorizzata cattura efficacemente polvere e peli di animali da ogni superficie, mentre la spazzola a rullo morbido è perfetta per i pavimenti duri. Autonomia fino a 60 minuti, quanto basta per pulire efficacemente tutta l’abitazione.

è in offerta con uno erisparmi ben . Puoi pagarlo in . Questo aspirapolvere senza filo si distingue per la potenza di aspirazione, garantita dal e per la sua versatilità. La spazzola motorizzata cattura efficacemente polvere e peli di animali da ogni superficie, mentre la spazzola a rullo morbido è perfetta per i pavimenti duri. Autonomia fino a 60 minuti, quanto basta per pulire efficacemente tutta l’abitazione. Nespresso Krups Vertuo Pop. La macchina del caffè Nespresso Krups Vertuo Pop è disponibile con uno sconto del 39% e costa pochissimo. L’offerta non finisce qui: acquistandola oggi ricevi anche un buono sconto di 90 euro per l’acquisto delle capsule Nespresso. Questa macchina si distingue per il suo design compatto che si adatta a ogni cucina. Facilissima da utilizzare, permette di preparare il tuo caffè preferito in pochissimi secondi. Non farti scappare questa ottima opportunità.

