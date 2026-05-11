Amazon, il Prime Day è arrivato in anticipo: sconti fino all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MIsterGadget.Tech

Una nuova settimana all’insegna delle offerte shock su Amazon. Promo da Prime Day con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati dagli utenti, come ad esempio l’iPhone 17 disponibile con uno sconto di ben 130 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Restando in tema di smartphone, c’è anche il Redmi Note 15 Pro Plus con uno sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro. Per gli amanti degli smartwatch, invece, troviamo l’ottimo Apple Watch Series 11 con uno sconto del 31% al minimo storico.

Le offerte continuano anche per gli elettrodomestici e per i prodotti per il giardinaggio. C’è il robot aspirapolvere roborock QV 35A con uno sconto del 42% e risparmi 250 euro. Oppure la macchina per il caffè De’Longh Rivelia con uno sconto superiore ai 300 euro e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Per chi ha il giardino, c’è il tagliaerba elettrico Greenworks con uno sconto del 39% e fai un super affare. Nella lista qui in basso trovi le migliori promo di questa settimana, affrettati e non perdere questa super occasione.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 10 – 16 maggio

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Lo smartphone più venduto in questi ultimi giorni. E non potrebbe essere altrimenti. Su Amazon trovi l’ iPhone 17 in offerta con uno sconto di ben 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori opportunità di tutto il web. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.

Lo in questi ultimi giorni. E non potrebbe essere altrimenti. Su Amazon trovi l’ in con uno e lo puoi anche . Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle di tutto il web. con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top, da e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno. Galaxy S26 (doppio sconto e tablet in regalo)

Ottima occasione per il Galaxy S26 , ultima versione dello smartphone top compatto di Samsung. Oltre allo sconto fisso presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 70,99 euro , per un risparmio totale di circa 200 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Inoltre, registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore superiore ai 500 euro. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione per prestazioni al top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Approfittane ora.

Ottima occasione per il , ultima versione dello smartphone top compatto di Samsung. Oltre allo sconto fisso presente in pagina, puoi un che fa il di , per un di . Hai anche la possibilità di il in . Inoltre, registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi in il , tablet dal valore superiore ai 500 euro. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione per prestazioni al top, con e una batteria che dura per tutto il giorno. Approfittane ora. Redmi Note 15 Pro Plus (38% di sconto e risparmi 200 euro)

Ottima occasione per il Redmi Note 15 Pro+ . Lo smartphone top di Xiaomi da poco lanciato sul mercato è in promo con uno sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web . Smartphone dotato di uno schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD , processore Snapdragon 7 Gen4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che dura fino a due giorni.

per il . Lo smartphone top di Xiaomi da poco lanciato sul mercato è in con uno e su quello di listino. Si tratta del e di uno dei . Smartphone dotato di uno da con , , doppia fotocamera posteriore con e una da che dura fino a due giorni. Galaxy A17 (33% di sconto e prezzo mini)

Offerta mai vista prima per il Galaxy A17 , smartphone economico di Samsung uscito sul mercato da poche settimane. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico . Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofids . A meno di 140 euro è difficile trovare di meglio oggi. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per il , smartphone economico di Samsung uscito sul mercato da poche settimane. Da oggi è disponibile in promo con uno che ti fa e approfitti del . Lo puoi anche a . A è difficile trovare di meglio oggi. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. moto g06 (offerta lampo e costa meno di 90 euro)

Lo smartphone da acquistare questa settimana se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a meno di 90 euro. Un’occasione d’oro per un telefono che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale che scatta foto di buona qualità e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo mini)

Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth. Da oggi le trovi in promo con uno sconto dell’85% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino . Si tratta di un paio di auricolati Bluetooth che assicurano una buona qualità audio e sono dotati della cancellazione del rumore. L’autonomia è fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Sono anche comode da indossare.

per questo di Da oggi le trovi in con uno e . Si tratta di un paio di auricolati Bluetooth che assicurano una buona qualità audio e sono dotati della cancellazione del rumore. è a e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Sono anche comode da indossare. Bundle sicurezza Blink (61% di sconto)

Ecco il bundle che migliora la sicurezza della tua abitazione. Da oggi su Amazon trovi la telecamera per l’esterno Blink 2K+ con il citofono supplementare Blink in promo con uno sconto del 61% e li paghi meno della metà. Ti avvisano in tempo reale se notano qualche movimento anomalo o se qualcuno suona al campanello di casa. Facili da installare e da configurare.

Ecco il bundle che la della tua Da oggi su Amazon trovi la con il in con uno e li della Ti avvisano in tempo reale se notano qualche movimento anomalo o se qualcuno suona al campanello di casa. Facili da installare e da configurare. 12 testine Oral-B Sensitive Clean (53% di sconto e affare per tutta la famiglia)

Maxi scorta e maxi sconto per il pacco con 12 testine di Oral-B Sensitive Clean. Da oggi la confezione è disponibile in promo con uno sconto del 53% e costa meno di 28 euro. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B, assicurano una pulizia profonda dei denti e delle gengive. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale per denti più puliti e gengive sane.

Smartwatch

Apple Watch 11 (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Tra le migliori occasioni di questa settimana c’è sicuramente l’ Apple Watch 11 . L’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino è disponibile con uno sconto record del 31% e risparmi 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sull’orologio c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Questa nuova versione offre funzioni ancora più avanzate per il monitoraggio della salute e tante modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno.

Tra le migliori occasioni di questa settimana c’è sicuramente l’ . L’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino è disponibile con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Sull’orologio c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Questa nuova versione offre funzioni ancora più avanzate per il monitoraggio della salute e tante modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno. Xiaomi Smart Band 9 Pro (offerta lampo e prezzo crollato)

La soluzione di Xiaomi se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartwatch. Da oggi trovi su Amazon lo Xiaomi Smart Band 9 Pro in promo con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero e lo paghi pochissimo. Il prezzo contenuto non deve trarre in inganno, si tratta di un ottimo orologio smart. Schermo AMOLED ampio che mostra tutte le info più importanti, monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue, supporta più di 100 modalità sportive e ti fornisce anche consigli su come migliorare il riposo notturno. La batteria ha un’autonomia record fino a 21 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 2 (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta il Fire TV Serie 2 , smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, trovi in offerta sia il modello da 32 pollic i (sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro), sia il modello da 40 pollici (sconto del 31%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Torna in offerta il , smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, in sia il i (sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro), sia il (sconto del 31%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di il in . Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 65 pollici (50% di sconto e risparmi 2000 euro)

Lo smart TV che ti porta nel futuro. Oggi trovi il televisore Samsung Neo QLED con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 50% e risparmi più di 2200 su quello di listino. Un’offerta shock che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate. Oltre ad avere un pannello da 65 pollici con risoluzione 8K, questo televisore assicura immagini con una qualità dei colori elevatissima, anche grazie alla presenza del processore NQ8 AI Gen3 che sfrutta gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le scorte sono limitate, ti consigliamo di approfittarne subito.

PC e tablet

Microsoft Surface (sconto di 600 euro e 5 rate a tasso zero)

Un PC top di gamma a un prezzo mai visto prima. Parliamo del Microsoft Surface Laptop di settimana generazione, l’ultima lanciata sul mercato dal colosso di Redmond. Da oggi è disponibile con uno sconto del 33% che fa risparmiare più di 600 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Le caratteristiche sono eccezionali: schermo touchscreen da 13,8 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon X Elite , 16 GB di RAM e un SSD da 1 terabyte. Perfetto per il lavoro.

Un a un Parliamo del di settimana generazione, l’ultima lanciata sul mercato dal colosso di Redmond. Da oggi è disponibile con uno che fa e lo puoi anche in . Se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Le caratteristiche sono eccezionali: da ad alta risoluzione, processore , 16 GB di RAM e un SSD da 1 terabyte. Perfetto per il lavoro. Galaxy Tab S10 FE (offerta lampo e prezzo crollato)

Occasione speciale per il Galaxy Tab S10 FE, tablet di Samsung che si posiziona nella fascia alta del mercato. Oggi è disponibile in promo con uno sconto del 34% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display da 10,9 pollici ad alta risoluzione, assicura prestazioni top ed è dotato di una batteria che dura per tutto il giorno. A supporto trovi anche la S Pen, il pennino con cui puoi dare libero sfogo alla tua creatività. Tablet versatile con cui puoi fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV, fino al lavorare a documenti e presentazioni.

Elettrodomestici

roborock QV 35A (42% di sconto e risparmi 250 euro)

Occasione imperdibile su Amazon per il roborock QV 35A , un robot aspirapolvere versatile in grado anche di lavare il pavimento. Grazie allo sconto del 42% , oggi puoi risparmiare ben 250 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo peridoo. Dotato di una navigazione laser ultra-precisa e di un sistema di aspirazione potente, è perfetto per chi cerca una casa sempre pulita senza alcuno sforzo. La sua tecnologia avanzata gli permette di mappare le stanze in pochi istanti, evitando ostacoli con precisione chirurgica.

su Amazon per il , un robot aspirapolvere versatile in grado anche di lavare il pavimento. Grazie allo , oggi puoi e approfitti del minimo storico di quest’ultimo peridoo. Dotato di una navigazione laser ultra-precisa e di un sistema di aspirazione potente, è perfetto per chi cerca una casa sempre pulita senza alcuno sforzo. La sua tecnologia avanzata gli permette di mappare le stanze in pochi istanti, evitando ostacoli con precisione chirurgica. Aspirapolvere Lefant LS100 (70% di sconto e costa meno di 90 euro)

Sconto shock del 70% per l’aspirapolvere e lavapavimenti Lefant LS100 . Oggi su Amazon lo porti a casa a un prezzo incredibile: meno di 90 euro . Si tratta di un modello versatile e leggero, ideale per le pulizie rapide di ogni giorno. Nonostante il prezzo mini, offre una potenza d’aspirazione elevata con la comodità della funzione lavapavimenti integrata. L’autonomia è di circa 60 minuti e ti permette di pulire tutta l’abitazione senza troppi problemi. Se cerchi un alleato affidabile che non costi troppo, questa è l’offerta della settimana.

per l’aspirapolvere e lavapavimenti . Oggi su Amazon lo porti a casa a un prezzo incredibile: . Si tratta di un modello versatile e leggero, ideale per le pulizie rapide di ogni giorno. Nonostante il prezzo mini, offre una potenza d’aspirazione elevata con la comodità della funzione lavapavimenti integrata. L’autonomia è di circa 60 minuti e ti permette di pulire tutta l’abitazione senza troppi problemi. Se cerchi un alleato affidabile che non costi troppo, questa è l’offerta della settimana. Friggitrice ad aria Electrolux (offerta lampo e costa meno della metà)

Prezzo dimezzato per la friggitrice ad aria Electrolux con cestello da 5 litri . Grazie allo sconto del 53% , puoi semplificare il tuo modo di cucinare spendendo la metà, con la comodità di pagare in 5 rate a tasso zero . Capiente abbastanza per tutta la famiglia, permette di preparare fritti croccanti e pietanze salutari con pochissimo olio. I componenti sono lavabili in lavastoviglie, rendendo anche la pulizia un gioco da ragazzi. Con gli otto programmi di cottura disponibili, puoi preparare tutto quello che vuoi.

per la friggitrice ad aria con cestello da . Grazie allo , puoi semplificare il tuo modo di cucinare spendendo la metà, con la comodità di pagare in . Capiente abbastanza per tutta la famiglia, permette di preparare fritti croccanti e pietanze salutari con pochissimo olio. I componenti sono lavabili in lavastoviglie, rendendo anche la pulizia un gioco da ragazzi. Con gli otto programmi di cottura disponibili, puoi preparare tutto quello che vuoi. De’Longhi Rivelia (34% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Per i veri amanti del caffè, la De’Longhi Rivelia è oggi in super offerta: risparmi più di 300 euro e approfitti del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questa macchina automatica è un vero gioiello di design e tecnologia, celebre per il suo sistema di chicchi intercambiabili che ti permette di esplorare diverse varietà di caffè con estrema facilità. Con un display a colori intuitivo e la tecnologia LatteCrema, preparare cappuccini perfetti non è mai stato così semplice. Tramite il display touch a colori puoi scegliere una tra le 16 bevande disponibili.

Per i veri amanti del caffè, la è oggi in super offerta: e approfitti del pagamento in . Questa macchina automatica è un vero gioiello di design e tecnologia, celebre per il suo che ti permette di esplorare diverse varietà di caffè con estrema facilità. Con un display a colori intuitivo e la tecnologia LatteCrema, preparare cappuccini perfetti non è mai stato così semplice. Tramite il display touch a colori puoi scegliere una tra le 16 bevande disponibili. Frullatore Electroux Create 5 (prezzo mini e offerta speciale)

Se cerchi un frullatore potente, compatto e semplice da utilizzare, l’Electrolux Create 3 è in offerta su Amazon con uno sconto del 45%. Oggi lo paghi meno di 30 euro e puoi anche dilazionare l’acquisto in 3 rate a tasso zero. Inclusa nella confezione trovi anche la pratica bottiglia da asporto, ideale per chi vuole preparare smoothie e frullati sani da portare in palestra o in ufficio. Le lame in acciaio inox garantiscono risultati omogenei in pochi secondi.

Giardinaggio

Tagliaerba Greenwokrs (39% di sconto e minimo storico)

Prezzo più basso di sempre su Amazon per il tagliaerba a batteria Greenworks , la soluzione definitiva per chi cerca praticità senza il fastidio di cavi o benzina. Grazie allo sconto del 39% , oggi approfitti del minimo storico su un modello perfetto per prati fino a 140 metri quadrati . Con un’ampiezza di taglio di 33 cm e una capiente sacca di raccolta da 30 litri , ti permette di curare il giardino in modo rapido, silenzioso ed ecologico. Un’occasione d’oro per la manutenzione del tuo giardino con un dispositivo leggero e maneggevole a un prezzo imbattibile.

su Amazon per il , la soluzione definitiva per chi cerca praticità senza il fastidio di cavi o benzina. Grazie allo , oggi approfitti del su un modello perfetto per prati fino a . Con un’ampiezza di taglio di 33 cm e una capiente , ti permette di curare il giardino in modo rapido, silenzioso ed ecologico. Un’occasione d’oro per la manutenzione del tuo giardino con un dispositivo leggero e maneggevole a un prezzo imbattibile. Mini motosega a batteria Greenworks (offerta lampo e costa la metà)

Affare incredibile per gli amanti del fai-da-te e del giardinaggio: la mini motosega a batteria Greenworks è disponibile con uno sconto del 47%, praticamente a metà prezzo. Nonostante il costo ridotto, puoi approfittare della comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Compatta e potentissima, è lo strumento ideale per potare rami e tagliare legna con una sola mano e in totale sicurezza. Grazie al suo design ergonomico e alla tecnologia a batteria, offre prestazioni eccellenti senza alcuno sforzo.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui