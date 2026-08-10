Amazon, tornano le offerte del Black Friday: sconti all'85%

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Offerte da Black Friday su Amazon anche durante la settimana di Ferragosto. Sulla piattaforma di e-commerce, infatti, troviamo occasioni speciali per tantissimi prodotti tech e risparmi centinaia di euro anche sui prodotti più amati del momento. Ad esempio, c’è l’iPhone 16 con uno sconto del 20% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino, mentre il Kindle Scribe, il lettore e-book che puoi utilizzare come un taccuino digitale, è disponibile con uno sconto del 31% e al minimo storico. Tra le offerte best seller della settimana troviamo anche l’aspirapolvere Lefant V1 con uno sconto shock del 71%.

Restando in tema di elettrodomestici per la pulizia quotidiana, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 è disponibile su Amazon con un mega sconto del 76% e lo paghi veramente poco. Se invece sei alla ricerca di uno smartphone economico, trovi il realme p4 Lite con uno sconto del 26% e costa meno di 200 euro. Non perdere tempo, le migliori promo della settimana possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Offerte best seller

iPhone 16 (offerta lampo e minimo storico)

Tra le offerte best seller del giorno c’è sicuramente l’ iPhone 16 . Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto del 20% e risparmi 180 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Sul telefono c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato nonostante sia uscito da più di un anno. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con fotocamera principale Fusion e batteria con autonomia prolungata.

Tra le offerte best seller del giorno c’è sicuramente l’ . Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Sul telefono c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato nonostante sia uscito da più di un anno. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con fotocamera principale Fusion e batteria con autonomia prolungata. Lefant V1 (71% di sconto e prezzo stracciato)

Il prezzo dell’aspirapolvere senza fili Lefant V1 crolla del 71% su Amazon, scendendo a meno di 100 euro. Grandissima potenza di aspirazione studiata per rimuovere sporco ostinato, polvere fine e peli di animali sia da pavimenti che da tappeti. Il filtro a 5 stadi cattura fino al 99,9% delle particelle da 0,3 μm, per un’aria più pulita in casa, mentre il display LED touch permette di monitorare in tempo reale modalità di aspirazione, livello di batteria e stato dei filtri. La batteria rimovibile garantisce fino a 42 minuti di autonomia continua, e il design autoportante gli permette di stare in piedi da solo senza bisogno di supporti a parete.

Il prezzo dell’aspirapolvere senza fili su scendendo a meno di 100 euro. Grandissima potenza di aspirazione studiata per rimuovere sporco ostinato, polvere fine e peli di animali sia da pavimenti che da tappeti. Il cattura fino al 99,9% delle particelle da 0,3 μm, per un’aria più pulita in casa, mentre il display permette di monitorare in tempo reale modalità di aspirazione, livello di batteria e stato dei filtri. La batteria rimovibile garantisce fino a di autonomia continua, e il design gli permette di stare in piedi da solo senza bisogno di supporti a parete. Kindle Scribe (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il Kindle Scribe è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 31% che ti fa risparmiare 150 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il display Carta E INK da 10,2 pollici , con risoluzione di 300 ppi e trattamento antiriflesso, garantisce un’esperienza di lettura nitida in ogni condizione di luce, grazie anche alla luce frontale regolabile. Nella confezione è inclusa la Penna Premium , che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo, con la quale è possibile prendere appunti, sottolineare testi e persino scrivere direttamente sulle pagine dei libri grazie alla funzione Active Canvas . Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale tramite intelligenza artificiale e inviate via email con pochi tocchi.

Il Kindle Scribe è in offerta su Amazon con un ottimo che ti fa sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il in . Il display , con risoluzione di 300 ppi e trattamento antiriflesso, garantisce un’esperienza di lettura nitida in ogni condizione di luce, grazie anche alla luce frontale regolabile. Nella confezione è inclusa la , che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo, con la quale è possibile prendere appunti, sottolineare testi e persino scrivere direttamente sulle pagine dei libri grazie alla funzione . Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale tramite intelligenza artificiale e inviate via email con pochi tocchi. Powerbank Belkin (33% di sconto e costa meno di 20 euro)

Un accessorio utilissimo da avere sempre con sé soprattutto in questo periodo dell’anno. Il powerbank Belkin da 10.000 mAh è disponibile in promo con uno sconto del 33% e costa meno di 20 euro. Batteria esterna dotata di tre porte USB-C e USB-A che permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Compatibile con la maggior parte degli smartphone.

Smartphone

Xiaomi 17T Pro (prezzo in picchiata e smart TV in regalo)

Ecco lo smartphone da comprare questa settimana. Da oggi trovi lo Xiaomi 17T Pro con uno sconto del 21% che fa risparmiare quasi 250 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Il telefono è uno degli ultimi lanciati sul mercato da Xiaomi e ha ottime caratteristiche tecniche: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con teleobiettivo con zoom 5x, mega batteria da 7000 mAh con iper ricarica da 100 W che impiega meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Ecco lo smartphone da comprare questa settimana. Da oggi trovi lo con uno che fa su quello di listino. L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi anche lo Il telefono è uno degli ultimi lanciati sul mercato da Xiaomi e ha ottime caratteristiche tecniche: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con teleobiettivo con zoom 5x, con iper ricarica da 100 W che impiega meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Galaxy S25 FE (offerta lampo e prezzo al minimo)

Uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 FE in promo con uno sconto del 29% e il prezzo scende al minimo storico e risparmi poco più di 200 euro . Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, 8 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e un’ottima autonomia. A questo prezzo è un best-buy.

Uno smartphone top al prezzo di un medio di gamma. Da oggi su Amazon trovi il in con uno e il al e . Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, 8 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con e un’ottima autonomia. A questo prezzo è un best-buy. Galaxy A56 (super occasione e affare per tutti)

Offerta irripetibile per il Galaxy A56 . Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e il risparmio è di circa 150 euro . Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di un display da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5.000 mAh . Il telefono perfetto per chi non vuole spendere cifre esagerate, ma è alla ricerca di un modello affidabile.

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L’offerta della settimana se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il realme P4 Lite in promo con uno sconto del 29% e il prezzo scende a meno di 170 euro. Telefono lowcost, ma con buone caratteristiche tecniche. Schermo immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni tecniche, doppia fotocamera posteriore e una mega batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni. Il perfetto battery phone senza spendere cifre elevate.

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera... 729,00 € -17% 879,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, C... 149,00 € -25% 199,00 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon Hisense TV 32" HD Ready 2025 32E43QT, Smart TV VIDAA U8, Air... 129,00 € -35% 199,00 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon MEDION Ventilatore E10 TF (batteria, mini ventilatore USB po... 19,95 € -56% 44,95 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi... 329,99 € -31% 479,99 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Ufesa TotalChef RK6 Robot da Cucina Multifunzione Intelligen... 231,00 € -54% 499,99 € Risparmi 268,99 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 (34% di sconto e risparmi 100 euro)

Anche questa settimana l’Amazfit T-Rex 3 è disponibile in promo con uno sconto speciale del 34% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di 100 euro. Smartwatch realizzato con materiali super resistenti e lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione. Schermo AMOLED di grandi dimensioni e che mostra tutto le informazioni di cui hai bisogno, 6 sistemi satellitari per una geolocalizzazione super precisa, più di 170 modalità sportive e monitoraggio preciso della salute. La batteria record da 27 giorni è un valore aggiunto.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (39% di sconto e risparmi più di 600 euro)

Sconto eccezionale su Amazon per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici. Grazie al mega sconto del 29% il risparmio netto sul prezzo di listino è superiore ai 600 euro e hai anche la possibilità di pagarla in 12 rate a tasso zero . Televisore di fascia altissima, con pannello OLED 4K che assicura neri assoluti, processore NQ4 AI Gen2, refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido con i tuoi contenuti preferiti e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme streaming.

Sconto eccezionale su Amazon per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici. Grazie al il sul di è e hai anche la possibilità di in . Televisore di fascia altissima, con pannello OLED 4K che assicura neri assoluti, processore NQ4 AI Gen2, refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido con i tuoi contenuti preferiti e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme streaming. Smart TV Hisense da 32 pollici (35% di sconto e costa pochissimo)

Offerta speciale per lo smart TV Hisense da 32 pollici. Grazie alla promo di oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 35% e il prezzo scende a meno di 130 euro. Televisore super compatto perfetto per la camera da letto o per la cucina e che assicura immagini di buona qualità. Il sistema operativo supporta le principali piattaforme di video streaming e supporta anche Alexa. A questo prezzo è un vero best-buy.

Prodotti lowcost

Ventilatore portatile con funzione powerbank (56% di sconto e affare lampo)

Se ti stai preparando per le vacanze estive, ecco l’accessorio che non può mancare nella tua valigia. Solo per oggi trovi questo ventilatore portatile a batteria con mini powerbank incorporato in promo con uno sconto del 56% e costa meno di 20 euro . Dà sollievo contro il caldo feroce di questi giorni e puoi impostare fino a 5 velocità . Dotato anche di un gancio per appenderlo. Utilissimo a casa, ma anche in campeggio.

Se ti stai preparando per le vacanze estive, ecco l’accessorio che non può mancare nella tua valigia. Solo per oggi trovi questo con mini powerbank incorporato in con uno e . Dà sollievo contro il caldo feroce di questi giorni e puoi . Dotato anche di un gancio per appenderlo. Utilissimo a casa, ma anche in campeggio. Spremiagrumi Girmi (offerta lampo e costa meno di 10 euro)

Lo spremiagrumi elettrico Girmi scende del 33% su Amazon, restando sotto i 10 euro, un affare alla portata di tutti. Dotato di un motore da 25W con spremitura automatica a pressione, basta poggiare l’agrume tagliato a metà per avviare la spremitura senza sforzo, mentre il doppio senso di rotazione del cono ottimizza l’estrazione del succo fino all’ultima goccia. In dotazione trovi due coni intercambiabili di diverse dimensioni, per adattarsi ad arance, limoni e pompelmi di ogni grandezza, con una capacità del bicchiere graduato di 700 cc, sufficiente per preparare spremute per tutta la famiglia. Completamente smontabile, è facilissimo da pulire dopo ogni utilizzo.

Cuffie

Apple AirPods 4 (25% di sconto e minimo storico)

Tra le migliori offerte disponibili oggi ci sono sicuramente le AirPods 4 con cancellazione del rumore, ultimo modello presentato da Apple. Grazie allo sconto lampo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo ultimo modello di Apple è dotato della cancellazione del rumore in modo che tu possa dedicarti solamente al suono, dell’audio spaziale e della funzione Trasparenza. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 30 ore.

Tablet

Tablet economico Android (68% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo tablet, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi questo modello economico con uno sconto del 68% e il prezzo scende a meno di 95 euro. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni, fino a 2 terabyte di memoria interna e e una batteria che dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche utili accessori che lo trasformano nel perfetto tablet da divano.

Elettrodomestici

Lefant M1 (76% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta della settimana per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere economico , ma con una buona potenza di aspirazione. Il Lefant M1 è disponibile in promo con uno sconto del 76% e il prezzo crolla a meno di 120 euro . Una soluzione perfetta per chi ha un’abitazione non molto grande e vuole una pulizia giornaliera. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare a terra. Ultrasottile, passa sotto la maggior parte dei mobili e mappa egregiamente ogni stanza. Lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

L’offerta della settimana per chi è alla ricerca di un , ma con una buona potenza di aspirazione. Il è disponibile in con uno e il . Una soluzione perfetta per chi ha un’abitazione non molto grande e vuole una pulizia giornaliera. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare a terra. Ultrasottile, passa sotto la maggior parte dei mobili e mappa egregiamente ogni stanza. Lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Robot da cucina Ufesa RK6 (sconto del 54% e prezzo stracciato)

Il robot da cucina Ufesa TotalChef RK6 crolla del 54% su Amazon, costando meno della metà del prezzo di listino. Il motore da 1200W e le 30 funzioni automatiche coprono praticamente ogni esigenza in cucina: cucinare, soffriggere, impastare, tritare il ghiaccio, montare, cuocere a vapore, preparare yogurt e persino lavorare a bassa temperatura. Lo schermo touch da 7 pollici con connettività Wi-Fi guida passo dopo passo in oltre 200 ricette interattive, sempre aggiornabili con nuove preparazioni. La caraffa in acciaio inox da 3,5 litri è lavabile in lavastoviglie, mentre la bilancia integrata con funzione tara permette di pesare gli ingredienti direttamente all’interno, senza sporcare altri contenitori.

Il su Amazon, costando meno della metà del prezzo di listino. Il motore da e le coprono praticamente ogni esigenza in cucina: cucinare, soffriggere, impastare, tritare il ghiaccio, montare, cuocere a vapore, preparare yogurt e persino lavorare a bassa temperatura. Lo schermo touch da con connettività Wi-Fi guida passo dopo passo in oltre 200 ricette interattive, sempre aggiornabili con nuove preparazioni. La caraffa in acciaio inox da è lavabile in lavastoviglie, mentre la con funzione tara permette di pesare gli ingredienti direttamente all’interno, senza sporcare altri contenitori. Planetaria Kenwood Mix (41% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta speciale su Amazon per la Kenwood kMix Editions, con il 41% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ciò che distingue la kMix dalle altre planetarie Kenwood è il motore a presa diretta da 1000W, capace di gestire fino a 1,35 kg di impasto per preparare pane e pizza senza sforzo. Il quadrante offre 9 impostazioni di velocità, con un controllo elettronico che aumenta gradualmente il numero di giri per evitare schizzi durante la lavorazione, oltre a un’utile funzione spatola per amalgamare delicatamente dolci e soufflé. Ciotola in acciaio inox da 5 litri perfetto per tutta la famiglia.

Igiene dentale

Doppio spazzolino Oral-B iO 6 (60% di sconto e offerta shock)

Confezione con doppio spazzolino elettrico Oral-B iO 6 in offerta su Amazon con uno sconto esagerato del 60% e un risparmio di 250 euro . Lo spazzolino è dotato di tecnologia magnetica con testina rotonda, 5 modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante), display interattivo che mostra la modalità in uso e sensore di pressione per non spazzolare troppo forte. Il timer intelligente aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, mentre la batteria al litio garantisce diverse settimane di autonomia con una singola carica.

Confezione con doppio spazzolino elettrico in su Amazon con uno e un . Lo spazzolino è dotato di con testina rotonda, (pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante), display interattivo che mostra la modalità in uso e sensore di pressione per non spazzolare troppo forte. Il timer intelligente aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, mentre la batteria al litio garantisce diverse settimane di autonomia con una singola carica. 16 testine Oral-B Sensitive Clean (57% di sconto e maxi offerta)

Maxi scorta e maxi sconto per questa confezione con 16 testine Oral-B Sensitive Clean. Grazie alla promo di oggi le trovi su Amazon con uno sconto del 57% al prezzo più di sempre. Le paghi meno di 2 euro l’una e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Rimuove fino al 100% in più di placca per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale e sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B.

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