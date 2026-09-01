Amazon, la macchina per il caffè De'Longhi costa pochissimo: sconti fino all'85%

Amazon

Un inizio di settembre scoppiettante grazie alle promo eccezionali disponibili da oggi su Amazon. La piattaforma di e-commerce sconta alcuni dei prodotti più amati dagli utenti e riesci a fare degli ottimi affari. Tra le offerte best-seller del giorno, ad esempio, trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con uno sconto del 35% e il prezzo scende a meno di 100 euro. Tra gli smartphone, invece, trovi il Galaxy S26 Ultra con uno sconto di ben 500 euro e puoi anche richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE, tablet dal valore superiore ai 600 euro. Sempre tra gli smartphone trovi anche lo Xiaomi 17T con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre.

Per il ritorno a scuola c’è il PC portatile Dell 15 con uno sconto del 29% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottime occasioni anche per la pulizie di casa: l’aspirapolvere Bissell è disponibile con uno sconto del 54%, mentre la lavapavimenti roborock è disponibile con un super sconto del 40%. Non perdere queste occasioni.

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Amazon, migliori offerte 1 settembre

Prodotti best seller

Galaxy S26 Ultra (offerta lampo e tablet in regalo)

Torna su Amazon l’ottima promo per il Galaxy S26 Ultra . Da oggi il telefono premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 29% e il risparmio netto è di ben 500 euro. Puoi anche pagarlo in 12 o 5 rate a tasso zero . Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore ricevi in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore di ben 600 euro. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti scappare. Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori che puoi trovare sul mercato. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria che dura per tutto il giorno e le funzioni avanzate di Galaxy AI che ti semplificano la vita.

Torna su Amazon l’ottima promo per il . Da oggi il telefono premium di Samsung è disponibile con uno e il risparmio netto è di ben 500 euro. Puoi anche in . Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore in il , tablet dal valore di ben 600 euro. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti scappare. Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori che puoi trovare sul mercato. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, con e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria che dura per tutto il giorno e le funzioni avanzate di Galaxy AI che ti semplificano la vita. De’Longhi Stilosa (35% di sconto e minimo storico)

Per gli amanti del vero espresso italiano, la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa è disponibile con una promozione imperdibile: scende a meno di 100 euro grazie allo sconto del 35%, e hai anche l’opzione del pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Dotata di una pompa a 15 bar di pressione e di una caldaia in acciaio inox per la massima durata, estrae il caffè a regola d’arte. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Include anche il Cappuccino System in acciaio per montare la schiuma di latte in pochi secondi.

Per gli amanti del vero espresso italiano, la macchina per il caffè è disponibile con una promozione imperdibile: scende grazie allo sconto del 35%, e hai anche l’opzione del pagamento dilazionato in . Dotata di una pompa a 15 bar di pressione e di una caldaia in acciaio inox per la massima durata, estrae il caffè a regola d’arte. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Include anche il Cappuccino System in acciaio per montare la schiuma di latte in pochi secondi. Bissell CrossWave OmniForce (54% di sconto e prezzo in picchiata)

Il lavapavimenti multifunzione a meno di metà prezzo. Occasione speciale per chi cerca un elettrodomestico versatile: l’innovativo Bissell CrossWave OmniForce crolla di prezzo e lo trovi su Amazon con uno sconto del 54%. Questo dispositivo due-in-one passa dall’aspirazione ciclonica al lavaggio attivo dei pavimenti duri e dei tappeti con la semplice pressione di un tasto, separando sempre l’acqua pulita da quella sporca. Elimina macchie ostinate, liquidi e peli di animali domestici in una sola passata.

Smartphone

Xiaomi 17T (30% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta da non farsi assolutamente scappare per lo Xiaomi 17T . Da oggi è disponibile con uno sconto del 30% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio superiore ai 220 euro . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K, processore MediaTek Dimensity 8500 , tripla fotocamera posteriore con sensori realizzati insieme a Leica, teleobiettivo con zoom 5x e una batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Offerta da non farsi assolutamente scappare per lo . Da oggi è disponibile con uno e il con un ai . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K, , tripla fotocamera posteriore con sensori realizzati insieme a Leica, teleobiettivo con zoom 5x e una da che può durare fino a due giorni. Oppo Reno15 FS (offerta lampo e prezzo speciale)

L’ Oppo Reno15 FS è disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 26% che ti fa approfittare di una delle migliori occasioni del giorno per un telefono di questa fascia di prezzo. Smartphone che strizza l’occhio ai modelli top e dotato di un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6500 mAh a lunga durata.

L’ è disponibile da oggi su con uno che ti fa approfittare di una delle migliori occasioni del giorno per un telefono di questa fascia di prezzo. Smartphone che strizza l’occhio ai modelli top e dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una da a lunga durata. Motorola edge 60 neo (33% di sconto e minimo storico)

Uno dei migliori telefoni medio di gamma che puoi acquistare oggi. Il Motorola edge 60 neo è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il prezzo sprofonda al minimo storico , con un risparmio netto di poco superiore ai 130 euro. La scheda tecnica è veramente buona: schermo da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD), processore MediaTek Dimensity 7400, tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo da 10 megapixel e una batteria da 5000 mAh .

Uno dei migliori telefoni medio di gamma che puoi acquistare oggi. Il è disponibile su con uno e il al , con un risparmio netto di poco superiore ai 130 euro. La scheda tecnica è veramente buona: con risoluzione SuperHD (superiore al FHD), processore MediaTek Dimensity 7400, tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo da 10 megapixel e una . moto g06 (costa pochissimo)

Lo smartphone da comprare oggi su Amazon se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto che fa scendere il prezzo a meno di 120 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nonostante un prezzo stracciato, la scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare: schermo ad alta risoluzione da 6,88 pollici, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Black [Versione italiana] 1.199,00 € -29% 1.699,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon XIAOMI 17T,Smartphone 12+256 GB,Display Eye-Care da 6,59" a ... 524,99 € -30% 749,00 € Risparmi 224,01 € Acquista su Amazon Soundcore P31i di Anker Cuffie Bluetooth con Cancellazione A... 26,99 € -61% 69,99 € Risparmi 43,00 € Acquista su Amazon Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness ... 104,99 € -50% 209,90 € Risparmi 104,91 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 83 Pollici, Serie C6 2026 Smart TV 4K - OLED8... 3.499,00 € -31% 5.099,00 € Risparmi 1.600,00 € Acquista su Amazon Bissell CrossWave OmniForce Aspirapolvere Senza Fili 3912N 151,60 € -49% 299,99 € Risparmi 148,39 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie Soundcore P31i (61% di sconto e prezzo stracciato)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per le cuffie Soundcore P31i . Grazie alla promo lampo disponibile da oggi su Amazon, le trovi con uno sconto del 61% e le paghi solamente 25 euro . Assicurano una qualità del suono elevata grazie alla cancellazione del rumore adattiva. Inoltre, sono dotate anche della funzione per la traduzione automatica, molto utile quando si è in viaggio. L’autonomia arriva fino a 50 ore e si collegano con qualsiasi smartphone.

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Offerta imperdibile per questa cassa Bluetooth economica . Grazie alla promo lampo di oggi la trovi con uno sconto del 69% e il prezzo scende a meno di 25 euro . Una cassa Bluetooth che assicura un’ottima qualità del suono e bassi potenti. Le dimensioni compatte la rendono perfetta da portare sempre in giro con sé ed essendo impermeabile la puoi utilizzare anche nelle feste in spiaggia o in piscina.

Offerta imperdibile per questa . Grazie alla promo lampo di oggi la trovi con uno e il . Una cassa Bluetooth che assicura un’ottima qualità del suono e bassi potenti. Le dimensioni compatte la rendono perfetta da portare sempre in giro con sé ed essendo impermeabile la puoi utilizzare anche nelle feste in spiaggia o in piscina. Antivirus McAfee – 5 dispositivi (86% di sconto e costa pochissimo)

Altra offerta shock che trovi solamente oggi su Amazon. L’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi e per due anni è disponibile su Amazon con un super sconto dell’86% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi quasi 200 euro e ottieni un programma che difende il tuo PC e il tuo smartphone dai pericoli della rete come malware, ransomware e virus. Inoltre, hai accesso anche a una VPN per navigare in sicurezza all’estero. Con il password manager, invece, generi e memorizzi le chiavi di accesso ai tool online senza che nessuno possa scoprirle.

Smartwatch

Amazfit Balance (prezzo dimezzato e affare per tutti)

Ecco una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon. Lo smartwatch Amazfit Balance è disponibile con un ottimo sconto del 50% e il prezzo scende a meno di 105 euro. Prezzo dimezzato e diventa un vero affare per tutti. Smartwatch che tiene sotto controllo il tuo benessere personale, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha una durata di 14 giorni e supporta più di 150 modalità sportive.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI 83 pollici (offerta bomba, risparmi 2000 euro)

Il cinema a casa tua. E non stiamo scherzando. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG OLED evo AI da 83 pollici in promo con uno sconto del 43% e il prezzo crolla al minimo storico. Il risparmio netto è di poco superiore ai 2000 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Televisore con pochi eguali sul mercaot

PC portatile&Tablet

PC portatile Dell 15 (27% di sconto e risparmi 200 euro)

Offerta Back to School da cogliere al volo. Il notebook Dell 15 è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di ben 200 euro . Puoi anche alleggerire la spesa in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display da 15,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Intel Core i5 , 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Perfetto per lo studio e il lavoro: un notebook con cui puoi fare veramente di tutto e da oggi a un prezzo speciale.

da cogliere al volo. Il è disponibile su Amazon con uno e il . Puoi anche alleggerire la spesa in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display da 15,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. per lo e il un notebook con cui puoi fare veramente di tutto e da oggi a un prezzo speciale. Tablet Android (50% di sconto)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo tablet economico, questa è la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello Android in promo con uno sconto del 50% e il prezzo scende a meno di 100 euro. Tablet per l’intrattenimento e lo studio dotato di un display da 10 pollici e di una batteria che dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche una tastiera e un mouse Bluetooth che lo trasforma in un mini PC.

Elettrodomestici

Lefant M3 (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 crolla su Amazon al suo minimo storico assoluto grazie a un doppio sconto combinato: taglio fisso del 73% a cui si aggiunge un ulteriore 10% extra. In questo modo il risparmio totale supera gli 800 euro. Parliamo di un dispositivo dotato di navigazione intelligente e di una stazione base avanzata che si occupa dello svuotamento automatico della polvere. Grandissima potenza di aspirazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla su Amazon al suo minimo storico assoluto grazie a un In questo modo il risparmio totale supera gli 800 euro. Parliamo di un dispositivo dotato di navigazione intelligente e di una stazione base avanzata che si occupa dello svuotamento automatico della polvere. Grandissima potenza di aspirazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock F25 GT Gen2 (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Promo speciale per la lavapavimenti e aspirapolvere Roborock F25 GT Gen2 , che tocca il suo minimo storico con il 40% di sconto e ha anche la comodità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Il risparmio totale è di 120 euro. Questo lavapavimenti e aspirapolvere è dotato di una spazzola ad alta efficienza con sistema autopulente, che garantisce un’asciugatura rapida ed eliminando ogni residuo di sporco secco o liquido.

Promo speciale per la lavapavimenti e aspirapolvere , che tocca il suo e ha anche la comodità di dilazionare la spesa in . Il risparmio totale è di 120 euro. Questo lavapavimenti e aspirapolvere è dotato di una spazzola ad alta efficienza con sistema autopulente, che garantisce un’asciugatura rapida ed eliminando ogni residuo di sporco secco o liquido. Forno pizza G3 Ferrari (affare immediato e 5 rate a tasso zero)

Vero super affare su Amazon per il forno per pizza G3 Ferrari G10006 Delizia , con il 36% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Grazie al termostato regolabile fino a 400°C e alla pietra refrattaria inclusa, cuoce una pizza fatta in casa in appena 5 minuti , mentre basta la metà del tempo per riscaldare una pizza già pronta. La doppia resistenza riscaldante in acciaio inossidabile assicura una cottura uniforme sia sopra che sotto, replicando il risultato di un vero forno a legna. Nella confezione trovi anche il ricettario e le palette per infornare e sfornare in sicurezza.

Vero super affare su Amazon per il , con il e la possibilità di dilazionare il . Grazie al termostato regolabile fino a e alla inclusa, cuoce una pizza fatta in casa in appena , mentre basta la metà del tempo per riscaldare una pizza già pronta. La in acciaio inossidabile assicura una cottura uniforme sia sopra che sotto, replicando il risultato di un vero forno a legna. Nella confezione trovi anche il ricettario e le palette per infornare e sfornare in sicurezza. Montalatte Severin a induzione (49% di sconto e costa la metà)

Per chi desidera cappuccini perfetti, cioccolate calde o cremosi caffè freddi, il montalatte a induzione Severin è un vero affare: scende su Amazon con uno sconto del 49% e la comodità del pagamento in 3 rate a tasso zero. Sfruttando la tecnologia a induzione e diversi programmi con impostazione della temperatura, garantisce una schiuma di latte densa e vellutata (anche per bevande vegetali).

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