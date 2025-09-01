Amazon, offerte anticipate per il compleanno e sconti all'85%: le promo di oggi

Michael Derrer Fuchs

Amazon Italia si appresta a compiere il suo quindicesimo compleanno e dal 2 al 4 settembre ci sarà un mini evento con tante promo esclusive e regali riservati agli utenti. Ma già da oggi 1 settembre troviamo sul sito di e-commerce promo da cogliere al volo e che permettono di risparmiare centinaia di euro. Come ad esempio le offerte lampo disponibili sulla gamma iPhone 16. Tre i modelli in promo con sconti mai visti prima e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se, invece, stai cercando un nuovo smart TV, c’è una promo da cogliere al volo: il modello Samsung da 85 pollici è disponibile con uno sconto del 33% e acquistandolo oggi puoi ricevere gratis un TV Samsung da 24 pollici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte tutte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto, scoprire il prezzo e completare l’acquisto. Non perdere tempo e approfitta di queste promo incredibili.

Amazon, le migliori offerte del 1 settembre

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Cominciamo con il primo smartphone Apple in offerta oggi. Si tratta dell’i Phone 16 Pro Max che troviamo con uno sconto di quasi 300 euro e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con Dynamic Island e tecnologia ProMotion per il refresh rate fino a 120 Hz, processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI dell’azienda di Cupertino, nuova tripla fotocamera posteriore per scatti e video professionale. Batteria con un’autonomia mai vista prima.

iPhone 16 Plus. Promo da cogliere al volo anche per l' iPhone 16 Plus. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scheda tecnica che si basa sullo schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici e sul processore A18 che supporta tutte Apple Intelligence. Doppia fotocamera con nuovo sensore ultragrandangolare. Il modello ideale per chi cerca tanta autonomia in più.

iPhone 16. Nuovo minimo storico anche per l' iPhone 16 . Lo smartphone di Apple è disponibile con uno sconto del 22% che fa scendere il prezzo a un livello mai visto prima su Amazon . Anche in questo caso puoi dividere il prezzo in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende uno dei telefoni più piccoli in circolazione, processore A18 pensato per Apple Intelligence e una nuova fotocamera ultragrandangolare. Offerta shock da non lasciarsi scappare.

Galaxy A05s. Per chi vuole spendere pochissimo, da oggi c'è in offerta il Galaxy A05s. Lo smartphone è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% e lo paghi solamente poco più di 105 euro. Perfetto per l'utilizzo quotidiano: schermo da 6,7 pollici, buone prestazioni e supporta tutte le applicazioni che utilizzi maggiormente. Batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno.

Accessori lowcost

Caricatore per auto. Accessorio utilissimo da avere in auto e che da oggi costa pochissimo. Questo caricatore per auto che si collega alla porta accendisigari è disponibile con uno sconto del 31% e puoi aggiungere un coupon del 50% e un secondo buono sconto del 40%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro e fai un super affare. Puoi ricaricare due dispositivi contemporaneamente e supporta qualsiasi smartphone.

Mini powerbank. Altra offerta straordinaria che trovi solamente oggi su Amazon. Sul sito di e-commerce trovi questo mini powerbank da 5.000mAh che si collega direttamente alla porta USB dello smartphone con uno sconto incredibile dell'85% e costa meno di 20 euro. Ricarica rapida e compatibile con gli smartphone di qualsiasi brand, anche iPhone. Da avere assolutamente con sé.

Scheda microSD SanDisk. La più venduta su Amazon. Grazie allo sconto del 57% e a un prezzo inferiore ai 15 euro la scheda micro SD SanDisk da 128 gigabyte, dotata anche di adattatore SD, è uno dei migliori affari che puoi fare oggi. La puoi utilizzare per incrementare la memoria del tuo smartphone, oppure per la action cam o la fotocamera. Affare immediato.

Smartwatch

Amazfit Balance. L’ Amazfit Balance è in offerta con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch si distingue per le sue funzionalità avanzate per il benessere, tra cui la misurazione della composizione corporea e un monitoraggio completo della salute. Dotato di un display AMOLED luminoso e di una batteria a lunga durata, ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi sportivi, e ti fornisci un report completo del sonno e del livello di stress. È il compagno ideale per uno stile di vita sano e attivo.

Smartwatch indistruttibile. L'offerta per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon è disponibile questo smartwatch super resistente in promo con uno sconto del 78% e costa solamente 35 euro. Ha superato tutti i test di resistenza ed è dotato di più di 110 modalità sportive. Monitoraggio avanzato della salute e del benessere. Schermo ad alta risoluzione.

Smart TV

Smart TV Samsung 85 pollici. Una delle migliori offerte del giorno . Da oggi su Amazon trovi questo smart TV Samsung di ultima generazione da 85 pollici in promo con uno sconto del 36% e r isparmi ben 500 euro su quello consigliato. L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi in regalo un TV Samsung da 24 pollici dal valore commerciale di circa 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate. Immagini con una qualità elevatissima, processore Crystal 4KL e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali app per lo streaming.

Smart TV TCL 85 pollici. Altra occasione lampo da non lasciarsi sfuggire. Lo smart TV TCL QLED da 85 pollici è in promo con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 700 euro. Ottima qualità delle immagini e refresh rate che arriva fino a 144 Hz per una maggiore fluidità. Tecnologia Google TV che supporta tutte le principali app per lo streaming. Compatibile con Google Assistant.

Elettrodomestici

Macchina espresso De’Longhi. La macchina per il caffè espresso De’Longhi è in offerta con uno sconto del 37% e approfitti del prezzo più basso di sempre . Con il suo design compatto e la possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde, questa macchina ti permette di preparare un espresso perfetto ogni volta. La sua facilità d’uso e la tecnologia di riscaldamento rapido la rendono la soluzione ideale per la tua cucina. Dotata anche di montalatte per preparare il cappuccino ogni mattina.

Robot aspirapolvere Lefant N3. Occasione speciale per questo robot aspirapolvere Lefant N3 . Da oggi è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello f isso del 63% puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare un altro 15% . Il risparmio finale è di quasi 350 euro e fai un ottimo affare. Aspira la polvere, lava i pavimenti e mappa perfettamente l'abitazione. Grande potenza di aspirazione e un'autonomia fino a 200 minuti. La puoi controllare da remoto con l'app dello smartphone.

Friggitrice ad aria Instant Pot. Offerta speciale per la friggitrice ad aria Instant Pot Aria Vortex Dual dotata di un doppio cestello per una capienza totale di 8 litri. Da oggi è disponibile con un super sconto del 47% e risparmi 80 euro sul prezzo di listino. Utilissima da avere nella propria cucina, permette di cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

