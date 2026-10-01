Su Amazon è disponibile in offerta il Galaxy S25 Edge con uno sconto del 44% e risparmi centinaia di euro. Trovi anche altre offerte interessanti tra smartwatch, smart TV ed elettrodomestici.

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Ottobre si apre su Amazon con tante ottime offerte che ti permettono di fare grandissimi affari e di risparmiare centinaia di euro. Il merito è delle promo anticipate della Festa delle Offerte Prime dedicate ai prodotti Amazon e agli elettrodomestici. Non è un caso che tra le offerte top c’è il Fire Tv Stick HD disponibile con un mega sconto del 60% e lo paghi pochissimo. Tra gli elettrodomestici cattura l’attenzione il robot aspirapolvere Lefant M3 che trovi con uno sconto del 74% e la lavapavimenti MOVA M50 disponibile con il 49%.

Tra le offerte best seller non possono certo mancare gli smartphone, con il Galaxy S25 Edge a catturare l’attenzione grazie allo sconto del 44% che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Per chi vuole spendere di meno, invece, c’è il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 35% e approfitti di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non perdere tempo e approfitta di queste ottime promo.

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Amazon, migliori offerte 1 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Edge (44% di sconto e offerta shock)

Un telefono unico nel suo genere, anche nello sconto. Il Galaxy S25 Edge è il modello top di gamma e super sottile lanciato da Samsung lo scorso anno. Un telefono con prestazioni top e che oggi trovi con un super sconto del 44% e il prezzo sprofonda . Il risparmio netto è di poco superiore ai 400 euro . Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità.

Un telefono unico nel suo genere, anche nello sconto. Il è il modello top di gamma e super sottile lanciato da lo scorso anno. Un telefono con prestazioni top e che oggi trovi con un e il . Il è di . Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità. Xiaomi 17T (32% di sconto e prezzo crollato)

Un telefono top che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi lo Xiaomi 17T in promo con uno sconto del 32% e il prezzo scende di quasi 250 euro . Telefono uscito sul mercato da poco tempo e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Schermo AMOLED Eye-Care da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8500 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è di livello assoluto ed è realizzato in collaborazione con Leica. Trovi una tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo 5x. Batteria da 6500 mAh che fino a due giorni.

Un telefono top che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi lo in con uno e il . Telefono uscito sul mercato da poco tempo e dotato di una scheda tecnica molto interessante. con refresh rate fino a 120 Hz e che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Prestazioni assicurate dal supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è di livello assoluto ed è realizzato in collaborazione con Leica. Trovi una tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo 5x. Batteria da 6500 mAh che fino a due giorni. Honor 600 (risparmi 150 euro e offerta esclusiva Amazon)

Promo esclusiva disponibile su Amazon per l’ Honor 600 . Da oggi il telefono è disponibile con uno sconto di ben 150 euro e approfitti di una promo unica. Hai anche la possibilità di pagare il telefono a rate a tasso zero . Acquistando il telefono ricevi anche le cuffie wireless Honor EarBuds S8 . Il telefono si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un display super nitido da 6.57 pollici , processore Snapdragon 7 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel che assicura immagini perfette e una mega batteria da 6400 mAh che può durare fino a due giorni.

Promo esclusiva disponibile su Amazon per l’ . Da oggi il telefono è disponibile con uno e approfitti di una promo unica. Hai anche la possibilità di il a a . Acquistando il telefono ricevi anche le . Il telefono si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un , processore Snapdragon 7 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con che assicura immagini perfette e una mega batteria da 6400 mAh che può durare fino a due giorni. Motorola edge 60 neo (35% di sconto e affare esclusivo)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Motorola edge 60 neo, telefono medio di gamma disponibile da oggi con uno sconto del 35% e risparmi 140 euro su quello di listino. Telefono dotato di un display da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400 che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Samsung Galaxy S25 Edge 256GB TITANIUM JETBLACK 504,90 € -44% 906,75 € Risparmi 401,85 € Acquista su Amazon XIAOMI 17T,Smartphone 12+256 GB,Display Eye-Care da 6,59" a ... 507,00 € -32% 749,00 € Risparmi 242,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in d... 25,99 € -60% 64,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto,... 89,99 € -42% 154,99 € Risparmi 65,00 € Acquista su Amazon Amazon Ember Serie 2 da 32" con Fire TV (ultimo modello), sm... 149,99 € -46% 279,99 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 2... 449,99 € -36% 699,99 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon MOVA M50 Aspirapolvere Lavapavimenti 179,00 € -49% 349,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Amazon Fire TV Stick HD (60% di sconto e prezzo crollato)

Arrivano le offerte anticipate della Festa delle Offerte Prime e alcune catturano subito l’attenzione. Come ad esempio il Fire TV Stick HD disponibile da oggi in offerta con uno sconto shock del 60% e il prezzo crolla a soli 25,99 euro . Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato da Amazon e supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming dei contenuti più stabile. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire sia i dispositivi smart presenti in casa sia per accedere velocemente alle app di streaming e scegliere il tuo programma preferito. L’installazione e la configurazione sono molto semplici.

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Il bundle per la sicurezza che non puoi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi la telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4 e la telecamera di sicurezza per l’interno blink Mini 2K+ in promo con un mega sconto dell’80% e le paghi solamente 24,99 euro . Un bundle che ti permette di migliorare la sicurezza della tua abitazione grazie a videocamere facili da installare e con sensori di movimento che ti avvisano appena notano qualche movimento anomalo. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare in ogni momento cosa accade all’interno e all’esterno della tua abitazione e puoi anche parlare con i familiari o con il tuo animale domestico.

Il bundle per la sicurezza che non puoi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi la e la in con un e le . Un bundle che ti permette di migliorare la sicurezza della tua abitazione grazie a videocamere facili da installare e con sensori di movimento che ti avvisano appena notano qualche movimento anomalo. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare in ogni momento cosa accade all’interno e all’esterno della tua abitazione e puoi anche parlare con i familiari o con il tuo animale domestico. Amazon Kindle (42% di sconto e prezzo crollato)

Se sei un amante della lettura, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il lettore Kindle di ultima generazione in promo con uno sconto del 42% e il prezzo scende a meno di 90 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il più leggero e compatto dei modelli disponibili sul mercato, è dotato di uno schermo antiriflesso da 6 pollici e ha anche l’illuminazione frontale. A questo prezzo è un vero best-buy.

Se sei un amante della lettura, questa è la promo che fa per te. Da oggi su trovi il di in promo con uno e il . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il più leggero e compatto dei modelli disponibili sul mercato, è dotato di uno schermo antiriflesso da 6 pollici e ha anche l’illuminazione frontale. A questo prezzo è un vero best-buy. Amazon Echo Show 11 (offerta speciale e prezzo mai visto prima)

Vuoi rendere più smart la tua abitazione? Ecco l’offerta che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon è disponibile lo smart speaker Echo Show 11 in promo con uno sconto lampo del 43% e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display da 11 pollici con risoluzione FHD, audio spaziale per ascoltare tutti i tuoi brani preferiti. Hai anche l’accesso anticipato ad Alexa+.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4 (26% di sconto e prezzo speciale)

L’orologio per la vita di tutti i giorni a un prezzo mai visto prima. Da oggi trovi lo Xiaomi Watch S4 con uno sconto del 26% e il prezzo scende di decine di euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un orologio compatto e molto leggero che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro e dotato di sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta più di 150 modalità sportive e la batteria ha una durata prolungata.

Smart TV

Smart TV Ember Serie 2 (sconti fino al 46%)

Se non vuoi spendere trovo per il tuo nuovo televisore, il modello Ember Serie 2 di Amazon è quello che devi acquistare oggi. Disponibile in due versioni (da 32 e da 40 pollici), è disponibili con sconti fino al 46% e lo paghi quasi la metà. Infatti, il modello da 32" ha uno sconto del 46% e costa meno di 150 euro (pagamento in 5 rate a tasso zero), mentre quello da 40 pollici è disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 200 euro (pagamento sempre in 5 rate a tasso zero). Assicurano immagini in alta definizione e grazie al sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M3 (74% di sconto e risparmi 800 euro)

Tra le migliori offerte del giorno trovi il robot aspirapolvere Lefant M3 . Grazie allo sconto del 74% il prezzo scende a meno di 290 euro e il risparmio netto supera di poco gli 800 euro . Oltre ad aspirare la polvere, lava anche il pavimento e la stazione multifunzione ti aiuta nella manutenzione quotidiana. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione la tua abitazione e puoi impostare anche delle zone vietate che non deve pulire.

Tra le migliori offerte del giorno trovi il . Grazie allo il e il . Oltre ad aspirare la polvere, lava anche il pavimento e la stazione multifunzione ti aiuta nella manutenzione quotidiana. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione la tua abitazione e puoi impostare anche delle zone vietate che non deve pulire. roborock Qrevo 2 Pro (36% di sconto e affare lampo)

Offerta anticipata della Festa delle Offerte Prime che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere roborock Qrevo 2 Pro è disponibile in promo con uno sconto del 36% e risparmi 250 euro su quello di listino. Elettrodomestico versatile che puoi utilizzare anche per lavare il pavimento e dotato di una spazzola antigroviglio perfetta per chi ha animali domestici. I sensori mappano alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Offerta anticipata della Festa delle Offerte Prime che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il è disponibile in con uno e su quello di listino. Elettrodomestico versatile che puoi utilizzare anche per lavare il pavimento e dotato di una spazzola antigroviglio perfetta per chi ha animali domestici. I sensori mappano alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Mova M50 (49% di sconto e costa quasi la metà)

Con la promo anticipata della Festa delle Offerte Prime, la lavapavimenti e aspirapolvere MOVA M50 diventa il modello da acquistare oggi. Il merito è dello sconto del 49% che te lo fa pagare praticamente la metà e risparmi ben 170 euro su quello di listino. La spazzola permette una pulizia anche dei bordi e non ha problemi con i grovigli di peli e capelli. Grande potenza di aspirazione ed è anche flessibile per passare sotto qualsiasi mobile.

Con la promo anticipata della Festa delle Offerte Prime, la e diventa il modello da acquistare oggi. Il merito è dello che te lo fa praticamente la e su quello di listino. La spazzola permette una pulizia anche dei bordi e non ha problemi con i grovigli di peli e capelli. Grande potenza di aspirazione ed è anche flessibile per passare sotto qualsiasi mobile. Ninja FlexDrawer (33% di sconto e fai un super affare)

Per la tua cucina è in offerta la friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer, modello dotato di un cestello extra large da 10,4 litri che puoi anche suddividere in due scompartimenti per cucinare due alimenti contemporaneamente. Grazie allo sconto del 33% approfitti di un’ottima occasione e risparmi 90 euro. Grazie alle 7 funzioni di cottura puoi cucinare tutto quello che vuoi e le aprti amovibili possono essere lavate comodamente nella lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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