Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 17: 85% di sconto

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Festa dei Lavoratori all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Anche oggi che è giornata di festa sul sito di e-commerce troviamo tante nuove promo che permettono di fare grandissimi affari e di risparmiare anche centinaia di euro. A catturare l’attenzione ci sono sempre gli smartphone, a partire dall’iPhone 17 disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Se vuoi spendere un po’ meno puoi acquistare il moto g06: lo sconto del 44% fa scendere il prezzo sotto i 100 euro. Quest’anno su Amazon arrivano anche le Azalee della Ricerca AIRC. Le puoi acquistare su Amazon e spedirle alla tua mamma. Per finire, ottime occasioni anche tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant M3 Max disponibile con un doppio sconto che fa risparmiare quasi 1000 euro.

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Amazon, migliori offerte 1 maggio

Smartphone

iPhone 17 ( prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Prezzo in picchiata per l’ultima versione dello smartphone top di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel nella parte posteriore e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più facili. La batteria ti accompagna per tutto il giorno con un utilizzo normale.

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Offerta eccezionale per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Si tratta di un’ottima occasione per fare un super affare e acquistare uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x, batteria che dura per tutto il giorno.

per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno e su quello di listino. Si tratta di un’ottima occasione per fare un super affare e acquistare uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo. con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x, batteria che dura per tutto il giorno. Poco X7 Pro (30% di sconto e minimo storico)

Continua su Amazon l’ ottima offerta per il POCO X7 Pro . Da oggi è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano, processore MediaTek che assicura prestazioni top, fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% dell’autonomia in poco più di mezzora.

Continua su Amazon l’ per il . Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Schermo da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano, processore MediaTek che assicura prestazioni top, da con stabilizzatore ottico dell’immagine e una da che dura fino a due giorni. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% dell’autonomia in poco più di mezzora. Honor 400 Lite (affare per tutti e sconto mai visto prima)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per l’ Honor 400 Lite . Da oggi lo smartphone del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto del 39% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Telefono che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma in grado di assicurare ottime prestazioni. Schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione , processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, 256 gigabyte di memoria interna e una fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti di ottima qualità. Una promo da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

per l’ . Da oggi lo smartphone del colosso cinese è disponibile in promo con uno e su quello di listino. Telefono che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma in grado di assicurare ottime prestazioni. da , processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, 256 gigabyte di memoria interna e una fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti di ottima qualità. Una promo da non lasciarsi assolutamente sfuggire. moto g06 (costa meno di 100 euro)

L’offerta del giorno per chi vuole spendere pochissimo per il proprio smartphone. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al di sotto dei 100 euro. Telefono dotato di un display immersivo da 6,88 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh è una garanzia e dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)

Doppio sconto e super occasione per questa cassa Bluetooth economica. Da oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% . Il prezzo finale è di soli 30 euro e approfitti di un’occasione speciale. La qualità del suono è elevata, i bassi sono profondi e l’autonomia arriva fino a 25 ore. Essendo impermeabile la puoi utilizzare anche nelle feste in spiaggia con gli amici. Si collega tramite Bluetooth con smartphone e PC.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per poco tempo trovi questo paio di auricolare in offerta con uno sconto del 72% e li paghi meno di 24 euro . La qualità del suono è elevata e sono anche comodi da indossare. Dotati della cancellazione del rumore, li puoi utilizzare anche per le chiamate e mentre ti alleni essendo impermeabili. Autonomia fino a 56 ore e si connettono con qualsiasi smartphone.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per poco tempo trovi questo paio di auricolare in con uno e li . La qualità del suono è elevata e sono anche comodi da indossare. Dotati della cancellazione del rumore, li puoi utilizzare anche per le chiamate e mentre ti alleni essendo impermeabili. a e si connettono con qualsiasi smartphone. Ripetitore Tp-Link Wi-Fi (54% di sconto e affare per tutti)

Promo lampo da non perdere per il ripetitore TP-Link RE550X. Grazie allo sconto del 54%, costa pochissimo e risolve definitivamente i problemi di connessione in casa. Supporta la tecnologia Wi-Fi 6 per una velocità elevata e una stabilità perfetta anche con molti dispositivi collegati. È facilissimo da configurare e si adatta a qualsiasi router, eliminando le zone morte e portando il segnale anche nelle stanze più lontane. Non può mancare nella tua abitazione.

Festa della Mamma

Azalea della Ricerca AIRC (sostieni la ricerca)

Si avvicina la Festa della Mamma e su Amazon arriva l’Azalea della Ricerca AIRC. Da quest’anno la puoi comprare anche sul sito di e-commerce e spedirla direttamente tramite corriere. L’Azalea è disponibile in più colori (bianca, rosa, rossa e screziata). Non è possibile selezionare il colore della pianta, che verrà scelto casualmente fra quelli presenti. Per dare ancora più forza alla ricerca di AIRC puoi scegliere l’Azalea abbinata ad un contributo aggiuntivo di 3, 8, oppure 18 euro. La donazione è fiscalmente deducibile. Se la ordini entro il 4 maggio è sicuro l’arrivo entro il 10 maggio, giorno della Festa della Mamma.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (26% di sconto e minimo storico)

Tra le offerte più interessanti del weekend c’è sicuramente l’ Apple Watch Series 11 in promo al minimo storico grazie allo sconto del 26% che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’ Apple Watch Series 11 è l’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Schermo più ampio rispetto al passato e con una maggiore luminosità. Assicura un monitoraggio professionale della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questo affare.

Tra le offerte più interessanti del weekend c’è sicuramente l’ in al grazie allo che ti fa ben su quello di listino. Lo puoi anche con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’ è l’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Schermo più ampio rispetto al passato e con una maggiore luminosità. Assicura un monitoraggio professionale della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questo affare. Huawei Watch GT 5 (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta al minimo storico il Huawei Watch GT 5, smartwatch per la salute e l’attività fisica del colosso cinese. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Comodo da indossare, dotato di uno schermo ampio dove trovi tutte le info più importanti, dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Hai a disposizione anche più di 100 modalità di allenamento, tra cui nuove funzioni per la corsa e la bici. La batteria può durare fino a un massimo di 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung 32 pollici (risparmi 80 euro e 5 rate a tasso zero)

Promo speciale per lo smart TV compatto di Samsung da 32 pollici. Oggi è disponibile con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e con tecnologia PurColor per colori realistici. Sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali app di streaming: potrai vedere tutti i tuoi programmi preferiti senza problemi. Audio di ottima qualità. Soluzione perfetta per la cucina o la camera da letto.

PC portatile

Notebook FUNYET (65% di sconto e prezzo mini)

Offerta shock e prezzo alla portata di tutti per il notebook FUNYET con schermo da 15,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e e SSD da 256 gigabyte. Da oggi è disponibile con uno sconto del 65% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Lo paghi meno di 280 euro e fai un super affare, approfittando di una delle migliori occasioni del giorno. A bordo trovi anche il sistema Windows 11 con tutti i programmi aggiornati. Ottima soluzione per lo studio e il lavoro.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro)

Offerta shock su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M3 Max . Grazie a uno sconto combinato (72% fisso + 5% coupon) , il prezzo crolla letteralmente e ti permette di risparmiare quasi 1000 euro sul valore di listino. È un vero top di gamma dotato di aspirazione ultra-potente e navigazione intelligente, capace di pulire a fondo ogni superficie e di tornare autonomamente alla base. Mappa tutta l’abitazione grazie ai sensori presenti sulla scocca e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

su Amazon per il robot aspirapolvere . Grazie a uno , il prezzo crolla letteralmente e ti permette di sul valore di listino. È un vero top di gamma dotato di e navigazione intelligente, capace di pulire a fondo ogni superficie e di tornare autonomamente alla base. Mappa tutta l’abitazione grazie ai sensori presenti sulla scocca e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Tineco Floor One S9 Artist (33% di sconto e risparmi 250 euro)

Prezzo al minimo per una delle lavapavimenti più potenti del mercato. La Tineco Floor One S9 Artist è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 250 euro . Questo dispositivo aspira e lava contemporaneamente, eliminando anche lo sporco più ostinato in una sola passata. Grazie al suo sensore intelligente iLoop , rileva lo sporco e adatta automaticamente la potenza e il flusso d’acqua. Cattura anche l’attenzione grazie a un design da “passerella”. Al momento è la più venduta su Amazon, approfittane subito.

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Sconto di oltre la metà prezzo per il robot da cucina Ufesa TotalChef RK7 . Lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 52% e risparmi 300 euro sull’acquisto. È un vero chef personale con 30 funzioni diverse : taglia, trita, impasta, cuoce a vapore e molto altro. Dotato di un ampio display digitale e di una bilancia integrata di precisione, ti permette di realizzare ricette gourmet in pochissimo tempo. Il compagno insostituibile per cucinare tutto quello che vuoi in poco tempo anche se non sei uno chef stellato.

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Offerta shock per il ventilatore senza filo Shark FlexBreeze, perfetto per affrontare il caldo che sta arrivando in totale libertà. Grazie allo sconto del 53%, lo paghi meno della metà e raggiunge il suo minimo storico. La sua particolarità è la versatilità: puoi usarlo come ventilatore a piantana o da tavolo, sia in casa che all’esterno, grazie alla batteria a lunga durata. Silenzioso e potente, trasforma l’aria calda in una brezza rinfrescante ovunque ti trovi. Un affare da cogliere al volo.

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