Amazon, aspirapolvere Dyson a prezzo stracciato e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

Amazon

Nuovo mese e nuove opportunità su Amazon. Da oggi 1 luglio la piattaforma di e-commerce ci offre nuove occasioni per fare degli ottimi affari grazie alle offerte di inizio mese. Oggi è l’occasione giusta per acquistare telefoni top al minimo storico, come ad esempio l’iPhone 17 Pro (risparmi più di 100 euro) e il Galaxy S26 (risparmi più di 300 euro). Promo speciali anche per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone: il Galaxy A17 è disponibile a un prezzo mini.

Offerte speciali anche per gli smartwatch, con l’Apple Watch Ultra 3 disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima occasione anche per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici che trovi con uno sconto di 500 euro. Infine, non mancano gli elettrodomestici: l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone è disponibile con uno sconto del 38% e risparmi 150 euro.

Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.

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Amazon, migliori offerte 1 luglio

Smartphone

iPhone 17 Pro (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Offerta mai vista prima per l’iPhone 17 Pro . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di 110 euro al prezzo più basso di sempre su Amazon. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per alleggerire l’esborso iniziale. L’ultima versione dello smartphone Pro dello smartphone Apple è dotato di uno schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con teleobiettivo con zoom 8x e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

per . Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno al su Amazon. Puoi anche il per alleggerire l’esborso iniziale. L’ultima versione dello smartphone Pro dello smartphone Apple è dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni top, con con e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Galaxy S26 (offerta Prime Day e prezzo al minimo)

Stesso prezzo del Prime Day per il Galaxy S26 . Lo smartphone top di Samsung è ancora disponibile su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Anche per questo dispositivo è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei pochi telefoni ancora compatti disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e tanti strumenti AI avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Non perdere questa occasione.

Stesso prezzo del Prime Day per il . Lo smartphone top di Samsung è ancora disponibile su Amazon con uno che fa il al e su quello di listino. Anche per questo dispositivo è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei pochi telefoni ancora compatti disponibili sul mercato: da con refresh rate fino a 120 Hz, per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con da e tanti strumenti AI avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Non perdere questa occasione. Galaxy A57 (risparmi 150 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di uno smartphone con ottime caratteristiche, il Galaxy A57 è quello che fa per te. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino. Ottimo prezzo per un telefono da poco uscito sul mercato e dotato di caratteristiche interessanti. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Non farti sfuggire questa occasione.

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di uno smartphone con ottime caratteristiche, il è quello che fa per te. Da oggi lo trovi su con uno e sul prezzo di listino. Ottimo prezzo per un telefono da poco uscito sul mercato e dotato di caratteristiche interessanti. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con da Non farti sfuggire questa occasione. moto g67 (offerta esclusiva Amazon e prezzo al minimo storico)

Occasione speciale per il moto g67 . Lo smartphone di Motorola è disponibile su Amazon con uno sconto del 24% e il prezzo scende al minimo storico . Il risparmio netto è di 80 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il telefono ideale per chi non vuole spendere cifre esagerate: schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale da 32 megapixel. La batteria da 5100 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

per il . Lo smartphone di Motorola è disponibile su con uno e il . Il risparmio netto è di 80 euro e hai anche la possibilità di il . Il telefono ideale per chi non vuole spendere cifre esagerate: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con e obiettivo frontale da 32 megapixel. La da è la classica ciliegina sulla torta. Galaxy A17 (25% di sconto e super occasione)

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di uno smartphone super economico. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A17 in promo con uno sconto del 25% e il risparmio netto è di poco superiore ai 50 euro. Un telefono che si adatta perfettamente all’utilizzo di tutti i giorni grazie a uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura ottime prestazioni con qualsiasi app e una tripla fotocamera posteriore di livello professionale. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (il più venduto e doppio sconto)

Tra i prodotti più venduti su Amazon troviamo questa cassa Bluetooth economica disponibile con uno sconto fisso del 71% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20% e il prezzo scende a soli 30 euro . Una cassa wireless economica, ma che allo stesso tempo assicura una qualità del suono elevata grazie a bassi profondi e a un doppio driver audio. L’autonomia raggiunge le 25 ore ed è anche impermeabile. La puoi utilizzare per le tue feste all’aperto, al mare o in piscina.

Tra i su troviamo questa disponibile con uno a cui un che ti fa e il . Una cassa wireless economica, ma che allo stesso tempo assicura una qualità del suono elevata grazie a bassi profondi e a un doppio driver audio. L’autonomia raggiunge le 25 ore ed è anche impermeabile. La puoi utilizzare per le tue feste all’aperto, al mare o in piscina. Idropulitrice professionale (78% di sconto e affare per tutti)

Occasione speciale su Amazon per questa potente idropulitrice ad alta pressione da 1400W , che oggi crolla di prezzo con uno sconto del 78% . Grazie a una straordinaria portata di 380 litri all’ora , sradica lo sporco più ostinato da pavimentazioni esterne, muretti, auto, moto e biciclette in pochissimi secondi e con il minimo sforzo. Compatta, facile da trasportare e dotata di accessori versatili, a questo prezzo è il colpaccio del giorno per il fai-da-te.

Occasione speciale su Amazon per questa potente , che oggi crolla di prezzo con uno . Grazie a una straordinaria portata di , sradica lo sporco più ostinato da pavimentazioni esterne, muretti, auto, moto e biciclette in pochissimi secondi e con il minimo sforzo. Compatta, facile da trasportare e dotata di accessori versatili, a questo prezzo è il colpaccio del giorno per il fai-da-te. Cuffie Bluetooth Spigen (costano pochissimo)

Prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost. Grazie alla promo di oggi le trovi con uno sconto del 43% e il prezzo scende a soli 10 euro. Si tratta di auricolari economici, ma dalla buona qualità audio. Sono resistenti all’acqua e li puoi utilizzare mentre ti alleni. Fino a 30 ore di autonomia, modalità di cancellazione del rumore e si collegano facilmente a qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta lo smartwatch super resistente di Apple. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto che ti fa risparmi 125 euro su quello di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartwatch di fascia altissima dotato di un nuovo schermo super luminoso e di una scocca resistente alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura. Resistente all’acqua fino a 100 metri e lo puoi utilizzare nelle immersioni, anche grazie a modalità di allenamento ad hoc. Ricevi notifiche in tempo reale se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa. Monitora la qualità del tuo riposo quotidiano.

Torna in lo di Da oggi lo trovi in con uno su quello di listino e puoi anche il in . Smartwatch di fascia altissima dotato di un nuovo schermo super luminoso e di una scocca resistente alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura. Resistente all’acqua fino a 100 metri e lo puoi utilizzare nelle immersioni, anche grazie a modalità di allenamento ad hoc. Ricevi in se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa. Monitora la qualità del tuo riposo quotidiano. Amazfit Active 2 (35% di sconto e prezzo al minimo)

Se hai una vita attiva, questa promo non puoi fartela sfuggire. Da oggi trovi l’Amazfit Active 2 con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico con un risparmio di poco superiore ai 50 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,75 pollici, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno avanzato, più di 160 modalità sportive e funzioni avanzate per il benessere quotidiano. La batteria ha una durata di 10 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (offerta esclusiva Amazon e 5 rate a tasso zero)

Offerta insostituibile che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il nuovo smart TV Samsung OLED da 55 pollici uscito sul mercato da poche settimane con uno sconto del 33% e risparmi poco più di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore di fascia altissima dotato di un pannello OLED che assicura neri assoluti, processore NQ4 AI Gen2 di ultima generazione, modalità Motion Xcelerator 120 Hz per una maggior fluidità con i videogame e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Dyson V8 Cyclone (38% di sconto e risparmi 150 euro)

Opportunità unica per portarsi a casa l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclonea un prezzo mai visto prima. Il merito è lo sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Dotato di accessori combinati che la rendono versatile e della spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi superficie e raccoglie anche i peli degli animali. La versione in offerta è l’ultima uscita sul mercato.

Opportunità unica per portarsi a casa l’aspirapolvere Il merito è lo che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi su quello di listino. Dotato di accessori combinati che la rendono versatile e della spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi superficie e raccoglie anche i peli degli animali. La versione in offerta è l’ultima uscita sul mercato. Lefant M3 Max (prezzo in picchiata e risparmi quasi 1000 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max è il protagonista di una delle migliori promo del giorno su Amazon. Beneficia di uno sconto immediato del 73% che tipermette di risparmiare quasi 1000 euro . Dotato di una stazione all-in-one che gestisce in totale autonomia lo svuotamento automatico della polvere e il lavaggio con asciugatura dei moci, questo modello pulisce a fondo ogni angolo senza che tu debba muovere un dito per settimane. I sensori mappano tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è il protagonista di una delle migliori promo del giorno su Amazon. Beneficia di uno tipermette di quasi . Dotato di una stazione all-in-one che gestisce in totale autonomia lo svuotamento automatico della polvere e il lavaggio con asciugatura dei moci, questo modello pulisce a fondo ogni angolo senza che tu debba muovere un dito per settimane. I sensori mappano tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Climatizzatore Trial Olimpia Splendid (5 rate a tasso zero e prezzo al minimo)

Se cerchi una soluzione potente e professionale per tutta la casa, il sistema multisplit Olimpia Splendid Aryal Trial 21 è l’affare del giorno: scende di prezzo con un risparmio immediato di 300 euro e la comodità di 5 rate a tasso zero . Il kit include una robusta unità esterna e ben tre unità interne ultra-efficienti con una potenza di 10.000 + 10.000 + 12.000 BTU . Dotato di un sistema avanzato di filtrazione dell’aria per eliminare polvere e allergeni, è il climatizzatore perfetto per dimenticarsi del caldo estivo.

Se cerchi una soluzione potente e professionale per tutta la casa, il sistema multisplit è l’affare del giorno: scende di prezzo con un . Il kit include una robusta unità esterna e ben tre unità interne ultra-efficienti con una potenza di . Dotato di un sistema avanzato di filtrazione dell’aria per eliminare polvere e allergeni, è il climatizzatore perfetto per dimenticarsi del caldo estivo. Ventilatore da tavolo Beper (costa pochissimo, meno di 20 euro)

Per chi cerca un alleato low-cost, compatto ed efficiente da posizionare sulla scrivania, sul bancone della cucina o sul comodino in camera, il ventilatore da tavolo Beper è la scelta ideale: oggi è in offerta con uno sconto del 31% e costa meno di 20 euro. Nonostante il prezzo mini, offre un flusso d’aria potente e direzionabile, pale sicure e una grande silenziosità per non disturbare il lavoro o il riposo notturno.

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