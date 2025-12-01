Amazon Black Friday, offerte last minute: sconti fino all'80%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il gong sta per suonare: mancano pochissime ore alla fine delle offerte del Black Friday di Amazon. Il termine è fissato per questa sera alle ore 23:59 e avete pochissimo tempo per approfittare delle super promo che il sito di e-commerce ci ha riservato in questi giorni. Se stavi aspettando il momento giusto per fare i primi regali per Natale, è arrivato oggi. Puoi acquistare smartphone, smartwatch, televisori, prodotti per la smart home (tra cui tutti quelli brandizzati da Amazon), elettrodomestici e tantissimo altro al minimo storico e risparmiando centinaia di euro. Non perdere tempo e approfitta degli ultimi momenti per fare grandi affari.

Su Amazon sono ancora disponibili anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium per ascoltare musica e podcast senza pubblicità. Invece, puoi abbonarti ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro al mese, mentre per Kindle Unlimited i mesi sono solamente due (allo stesso prezzo). Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, migliori offerte 1 dicembre

Smartphone

iPhone 16. Torna disponibile l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre. Lo smartphone Apple è disponibile con uno sconto esagerato e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Si tratta di uno dei telefoni più venduti degli ultimi giorni e non potrebbe essere altrimenti. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno.

Xiaomi POCO F8 Pro. Offerta lancio eccezionale per lo Xiaomi POCO F8 Pro. Solo per oggi lo trovi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 20%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 40 euro. Lo sconto totale è di ben 170 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Ottima scheda tecnica: schermo AMOLED di nuova concezione super luminoso, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel con lunghezza focale da 60 mm. Per chiudere una mega batteria da 6210 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica super rapida.

Google Pixel 10. Continua l'ottima offerta per il Google Pixel 10. Lo smartphone top da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 330 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom ad alta definizione fino a 20x. La batteria dura per tutto il giorno.

Galaxy Z Flip7 FE. Occasione speciale per il Galaxy Z Flip7 FE. Lo smartphone pieghevole di Samsung è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto speciale del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 500 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Doppio schermo (esterno da 3,4 pollici, interno da 6,7 pollici), processore Exynos, fotocamera principale da 50 megapixel e design iconico a conchiglia che lo rende maneggevole e compatto.

moto g56. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, ecco l'offerta che devi cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il moto g56 in promo con un super sconto del 42% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Ottimo telefono lowcost con una scheda tecnica che si basa su un display da 6,72 pollici FHD, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una super batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Non farti scappare questa ottima opportunità.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un'esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select. Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico. Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Offerta lampo e prezzo al minimo per questo paio di cuffie lowcost. Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto del 70% e le paghi meno di 25 euro. Si tratta di auricolari Bluetooth che assicurano un'ottima qualità del suono e dotati anche della cancellazione del rumore. L'autonomia arriva fino a 40 ore utilizzando la custodia di ricarica. Impermeabili, li puoi utilizzare mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Cassa Bluetooth per la doccia. Ami ascoltare la musica mentre fai la doccia, ma non sai come fare? Ecco l'offerta che fa per te. Da oggi trovi questa cassa Bluetooth impermeabile progettata appositamente per la doccia in promo con un super sconto del 75% e la paghi meno di 20 euro. Si appiccica alla doccia con una ventosa e assicura una qualità audio ottima e riproduce tutti i tuoi brani preferiti. A questo prezzo è un vero best-buy.

la musica mentre fai la doccia, ma non sai come fare? Ecco l’ . Da oggi trovi questa progettata appositamente per la in con un del e la . Si appiccica alla doccia con una ventosa e assicura una qualità audio ottima e riproduce tutti i tuoi brani preferiti. A questo prezzo è un vero best-buy. Striscia LED Tapo L900. Super sconto del 50% e prezzo stracciato per questa striscia LED della Tapo lunga 5 metri. Facile da montare e da configurare, ti aiuta a dare un tocco di colore alla tua abitazione. La puoi gestire sia tramite l’app dello smartphone, sia con un comando vocale grazie al supporto ad Alexa e a Google Assistant. Con lo sconto del Black Friday la paghi meno di 15 euro.

Smartwatch

Garmin fenix 7S Pro Solar. Tra le nuove offerte disponibili da oggi troviamo il Garmin fenix 7S Pro Solar, smartwatch compatto e indistruttibile disponibile con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Orologio progettato per gli amanti dell'avventura e in grado di resistere alle cadute, ai graffi e alle escursioni termiche. A bordo sono presenti più di 30 app per lo sport e trovi sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i principali parametri vitali. Autonomia fino a 14 giorni.

, smartwatch compatto e indistruttibile disponibile con uno del che ti fa su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Orologio progettato per gli amanti dell’avventura e in grado di resistere alle cadute, ai graffi e alle escursioni termiche. A bordo sono presenti più di 30 app per lo sport e trovi sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i principali parametri vitali. Huawei Band 9. Offerta Black Friday irrinunciabile. Solo per oggi trovi la Huawei Band 9 in promo con un super sconto del 63% e il prezzo crolla al minimo storico. La paghi solamente 20 euro e fai un super acquisto. Un fitness tracker con le stesse funzionalità di uno smartwatch e che ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. Ma non solo. Supporta anche più di 100 modalità di allenamento e per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni. Non perdere questa occasione.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro da 65 pollici. Continua l'ottima offerta per il televisore smart Xiaomi TV F Pro da 65 pollici. Su Amazon è disponibile al minimo storico con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV, uno dei migliori per quanto riguarda la compatibilità con le app di streaming. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e modalità Game Boost per portare il refresh rate fino a 120 Hz.

per il . Su Amazon è disponibile al con uno del che ti fa su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV, uno dei migliori per quanto riguarda la compatibilità con le app di streaming. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e modalità Game Boost per portare il refresh rate fino a 120 Hz. Smart TV Philips Ambilight da 43 pollici. Offerta incredibile per questo smart TV Philips Ambilight da 43 pollici. Oggi è disponibile con un super sconto del 42% e il prezzo crolla a meno di 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre a un pannello che assicura immagini con risoluzione 4K, questo smart TV è dotato anche della tecnologia Ambilight che rende più coinvolgente la visione di qualsiasi contenuto. Sistema operativo Titan OS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Elettrodomestici

DREAME H14 Pro. Calo improvviso e nuovo minimo storico per la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H14 Pro. Grazie alla promo di oggi la trovi in offerta con un ottimo sconto del 45% e risparmi ben 220 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei modelli più avanzati sul mercato e assicura una pulizia approfondita del pavimento. Asciugatura in soli 5 minuti e dosaggio automatico del detergente. La puoi gestire anche tramite l'app dello smartphone.

Lefant M2Pro. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo robot aspirapolvere, da oggi c'è in offerta il Lefant M2 Pro in offerta con un super sconto del 68% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Potenza di aspirazione elevata, supera gli ostacoli senza troppi problemi e lo puoi anche controllare da remoto tramite l'app dello smartphone.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Ultime ore per approfittare di una delle migliori offerte di Amazon per le friggitrici ad aria. Oggi trovi il modello Philips Serie 5000 XXL in promo con uno sconto del 57% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Una friggitrice ad aria dalle dimensioni generose e perfetta per una famiglia di 3-5 persone. Dotata di 16 funzioni di cottura, puoi cucinare veramente di tutto, dalla carne al pesce fino alle verdure grigliare. La puoi anche controllare tramite l'app dello smartphone.

di per le . Oggi trovi il modello in promo con uno del e . Una friggitrice ad aria dalle dimensioni generose e perfetta per una famiglia di 3-5 persone. Dotata di 16 funzioni di cottura, puoi cucinare veramente di tutto, dalla carne al pesce fino alle verdure grigliare. La puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone. Spremiagrumi Princess. Prezzo stracciato per lo spremiagrumi della Princess, un elettrodomestico perfetto per questo periodo dell’anno. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 44% e lo paghi meno di 30 euro. Facile da utilizzare, con un sistema di erogazione diretta ed è dotato anche di un filtro per la polpa. Le parti amovibili possono essere lavate nella lavastoviglie. Affare per tutti.

Igiene orale

Testine Oral-B. Con oltre 20.000 unità vendute nell'ultimo mese, ecco uno dei prodotti best-seller del Black Friday di Amazon. Parliamo di questa confezione con ben 16 testine per lo spazzolino elettrico Oral-B Precision Clean. Le trovi con uno sconto del 57% e le paghi meno di 2 euro l'una. Devi essere velocissimo, potrebbe terminare da un momento all'altro.

nell’ultimo mese, ecco uno dei del . Parliamo di questa confezione con ben 16 testine per lo spazzolino elettrico Oral-B Precision Clean. Le trovi con uno sconto del 57% e le paghi meno di 2 euro l’una. Devi essere velocissimo, potrebbe terminare da un momento all’altro. Spazzolino elettrico Oral-B iO 2. Tra gli spazzolini più acquistati in questi giorni troviamo il modello Oral-B iO 2. Grazie allo sconto del 65% il prezzo crolla al minimo storico e lo paghi meno di 45 euro. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi la custodia di viaggio e il dentifricio Oral-B Pro. Risultati eccellenti dopo due settimane dall’utilizzo.

