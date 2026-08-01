Amazon, smartphone Samsung al minimo storico e sconti all'80%: le offerte di oggi
Da oggi su Amazon trovi tanti prodotti in promo con sconti che arrivano fino all'80% e risparmi centinaia di euro. Scopri le migliori occasioni del giorno.
Un inizio di mese all’insegna delle offerte scoppiettanti. Da oggi 1 agosto trovi su Amazon tante offerte shock per alcuni dei migliori prodotti tech del momento. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una dozzina di promo e le trovi raccolte qui in basso. C’è l’imbarazzo della scelta, tra prodotti super economici come il powerbank Cellularline disponibile con un super sconto del 57%, oppure la custodia impermeabile che costa pochissimo ed è super utile in spiaggia.
Non mancano come sempre gli smartphone, con l’iPhone 16 a catturare l’attenzione grazie al super sconto di quasi 200 euro. Per chi vuole spendere un po’ meno c’è il Galaxy A17 a prezzo stracciato. Tra gli smartwatch da segnalare la super occasione disponibile per il Polar Ignite 3: lo sconto del 46% fa scendere il prezzo al minimo e lo paghi la metà. Torna in offerta anche la lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine: grazie allo sconto del 35% il prezzo crolla al minimo storico. Non perdere altro tempo e approfittane subito.
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Amazon, migliori offerte 1 agosto
Smartphone
- iPhone 16 (offerta in picchiata e risparmi 200 euro)
L’iPhone 16 torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di questi ultimi mesi. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 ad alte prestazioni e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da Fusion da 48 megapixel e una batteria che assicura tanta autonomia in più rispetto al passato.
- Google Pixel 10a (27% di sconto di risparmi 150 euro)
Offerta shock per il telefono medio di gamma di Google. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio diventa di ben 150 euro. L’offerta diventa ancora più allettante grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 che supporta gli strumenti AI avanzati, doppia fotocamera posteriore professionale e riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per diversi anni.
- Galaxy A37 (prezzo stracciato e affare per tutti)
Smartphone medio di gamma di Samsung, il Galaxy A37 è protagonista di un’ottima promo su Amazon grazie allo sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 110 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Il re dei medio di gamma.
- Redmi A7 Pro (costa pochissimo e affare per tutti)
Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Il Redmi A7 Pro è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende a meno di 110 euro. Promo esclusiva Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni e supporta tutte le applicazioni più importanti, doppia fotocamera posteriore con AI e una batteria da 6000 mAh a lunga durata.
- Galaxy A17 (prezzo stracciato e affare per tutti)
Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon il Galaxy A17 è disponibile con uno sconto del 26% e lo paghi pochissimo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e lo paghi quanto un caffè al giorno. Schermo immersivo da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta tutte le app più importanti, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Affidabile e perfetto per la vita di tutti i giorni.
Prodotti lowcost
- Powerbank Cellularline (56% di sconto e prezzo mini)
Un accessorio che devi assolutamente avere sempre con te durante l’estate. Parliamo del powerbank Cellularline da 20.000 mAh che da oggi trovi in promo su Amazon con uno sconto del 56% e il prezzo scende a soli 16 euro. Permette di ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi e supporta tutti gli smartphone, anche quelli di ultima generazione. I LED luminosi sulla scocca mostrano il livello di carica residuo.
- Custodia impermeabile smartphone (costa pochissimo)
Ecco un altro accessorio decisamente estivo e da mare. Parliamo della custodia impermeabile dove inserire lo smartphone quando sei in spiaggia in modo da non graffiare lo schermo con la sabbia. Non solo: la puoi usare anche per utilizzare il telefono per le riprese sott’acqua. Adatta a telefoni con uno schermo fino a 7,5 pollici. Supporta praticamente qualsiasi dispositivo.
- Caraffa acqua filtrante Laica (costa meno di 15 euro)
Vuoi dire addio alla plastica delle bottiglie d’acqua? Allora questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la caraffa filtrante Laica Streaming Line da 2,3 litri in promo con uno sconto del 35% e la paghi meno di 15 euro. Nella confezione è presente anche un filtro bi-flux che preserva i sali minerali e riduce il cloro, il calcare e le microplastiche. Un acquisto per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e a un prezzo alla portata di tutti.
Smartwatch
- Garmin Instinct 3 (32% di sconto e prezzo stracciato)
Il re degli smartwatch rugged da outdoor crolla di prezzo. Se cerchi un dispositivo indistruttibile per lo sport e le avventure all’aria aperta, il Garmin Instinct 3 è il colpaccio del giorno su Amazon grazie a uno sconto netto del 32% che ti fa risparmiare ben 120 euro sul listino. Progettato secondo standard militari di resistenza, è dotato di una cassa ultrarobusta, GPS Multi-Band ad altissima precisione e un’autonomia della batteria che arriva fino a 24 giorni. Mantiene un monitoraggio h24 di salute, frequenza cardiaca e supporta più di 90 app per lo sport.
- Polar Ignite 3 (46% di sconto e occasione imperdibile)
Tra i migliori sportwatch che puoi acquistare oggi. Il Polar Ignite 3 è disponibile su Amazon con un super sconto del 46% e lo paghi quasi la metà con un risparmio netto di 155 euro. Orologio versatile che puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia durante gli allenamenti per monitorare i progressi e tenere sotto controllo i dati più importanti. Dotato di sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e supporta più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha una durata di un paio di giorni.
Smart TV
- Smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici (33% di sconto e minimo storico)
Super occasione per l’ottimo smart TV LG QNED evo MiniLED da 43 pollici uscito sul mercato da pochissimi mesi. Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di poco inferiore ai 300 euro. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Dotata di un pannello MiniLED con risoluzione 4K, colori brillanti grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color. A bordo è presente il sistema operativo webOS con supporto dell’intelligenza artificiale per un’esperienza di utilizzo evoluta.
PC portatile
- PC portatile lowcost (65% di sconto)
Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo PC portatile, da oggi trovi questo modello in promo con un super sconto del 65% e risparmi 650 euro su quello di listino. Schermo da 16 pollici in alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, 12 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Leggero e compatto, lo puoi portare sempre con te senza appesantire lo zaino. Perfetto per un utilizzo casalingo e per lo studio.
Elettrodomestici
- Ecovacs X12 OMNICYCLONE (33% di sconto e risparmi 500 euro)
Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone scende del 33% su Amazon. La vera innovazione è la stazione OmniCyclone senza sacco, che grazie al sistema PureCyclone 2.0 elimina la necessità di acquistare sacchetti di ricambio, riducendo drasticamente la manutenzione. Grandissima potenza di aspirazione, mentre la tecnologia FocusJet rileva automaticamente le macchie secche e attiva uno spruzzo mirato per scioglierle prima del passaggio del mocio. Il rullo OZMO Roller 3.0 raddoppia l’efficienza di pulizia in modalità solo mocio, sollevandosi completamente per non bagnare i tappeti. Il sistema TruePass supera soglie fino a 2,4 cm e gradini fino a 4 cm, mentre l’assistente AI Agent YIKO pianifica autonomamente le pulizie analizzando abitudini e ambiente domestico.
- Dyson Cyclone V10 Submarine (35% di sconto e prezzo crollato)
Torna al minimo storico su Amazon il Dyson Cyclone V10 Submarine, con il 35% di sconto e un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. Si tratta dell’aspirapolvere senza filo capace di aspirare e lavare i pavimenti in un solo passaggio, grazie alla spazzola Submarine con rullo motorizzato in microfibra che elimina liquidi e macchie senza bisogno di un accessorio separato. Il motore digitale Dyson V10 genera fino a 150 Air Watt di potenza aspirante, mentre il sistema di filtrazione sigillato cattura il 99,97% delle particelle microscopiche, rendendolo adatto anche a chi soffre di allergie. L’autonomia arriva fino a 60 minuti senza cali di prestazione, e il design leggero permette di passare facilmente dai pavimenti duri ai tappeti.
- Robot da cucina Ufesa TotalChef (54% di sconto e costa meno della metà)
Il robot da cucina Ufesa TotalChef RK6 scende del 54% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il motore da 1200W e le 30 funzioni automatiche coprono praticamente ogni esigenza in cucina: cucinare, soffriggere, impastare, tritare il ghiaccio, montare, cuocere a vapore, preparare yogurt e persino cucinare a bassa temperatura. Lo schermo touch da 7 pollici con connettività Wi-Fi ti guida passo dopo passo in oltre 200 ricette, sempre aggiornabili con nuove preparazioni. La caraffa in acciaio inox da 3,5 litri è lavabile in lavastoviglie, mentre la bilancia integrata con funzione tara permette di pesare gli ingredienti direttamente all’interno, senza sporcare altri contenitori. La funzione inversa fa girare le lame senza tagliare, ideale per mescolare delicatamente zuppe e stufati.
- Friggitrice ad aria Ariete (38% di sconto e costa meno di 50 euro)
La friggitrice ad aria Ariete 4633 scende del 38% su Amazon, restando sotto i 50 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un cestello da 4 litri che permette di cuocere fino a 1,5 kg di alimenti, offre 9 programmi preimpostati, funzioni Grill e Shake per una cottura uniforme e croccante, e un pannello touch screen con temperatura regolabile fino a 200°C. Basta un solo cucchiaio d’olio per un fritto leggero e gustoso, con le parti removibili lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida.
- Tritatutto elettrico Moulinex (doppio sconto e prezzo mini)
Doppio sconto su Amazon per il tritatutto Moulinex Moulinette Ultimate. Da oggi è disponibile con uno sconto fisso del 38% più un coupon aggiuntivo di 11,60 euro. Il motore da 1000W, tra i più potenti della categoria, lavora insieme a 2 lame in titanio con tecnologia Powelix Life, capaci di tritare senza sforzo dalla carne più dura alle erbe aromatiche più delicate. Il sistema EasyPress avvia il motore semplicemente premendo il recipiente verso il basso, senza bisogno di pulsanti, mentre le funzioni 5-in-1 (taglia, trita, mescola, affetta, semi-amalgama) coprono la maggior parte delle preparazioni quotidiane. Il coperchio sigillato permette di lavorare anche ingredienti semi-liquidi senza sprechi, e un sistema di protezione automatico contro il surriscaldamento garantisce maggiore durata nel tempo.
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