Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti fino all'85%

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Nuova settimana e nuove offerte da “Black Friday” su Amazon. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il tuo nuovo smartphone o per rinnovare gli elettrodomestici di casa, oggi è il giorno giusto. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo tanti prodotti tech al minimo storico e con la possibilità anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. L’importante è trovare il giusto dispositivo al giusto prezzo. Ad esempio, per pochissimi giorni è disponibile il Galaxy S25 con un super sconto del 37% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Restando in tema smartphone, se vuoi spendere pochissimo c’è il moto g06 con uno sconto del 44% e approfitti del minimo storico. Tra gli smartwatch, invece, ci sono il Galaxy Watch8 Classic e l’Amazfit T-Rex 3 entrambi al prezzo più basso di sempre e con uno sconto che supera il 40%.

Ottime promo anche per gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere di Lefant con uno sconto superiore al 70%, mentre la lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine è disponibile con un super sconto di 150 euro. Non perdere altro tempo e approfitta subito delle migliori promo del giorno.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Smartphone

Galaxy S25 (prezzo al minimo e super occasione)

Offerta che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 in promo con uno sconto del 37% e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Ottima occasione per un telefono top di gamma con una scheda tecnica che si basa su uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 gigabyte. Ottimo anche il comparto fotografico grazie a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel.

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Un’offerta bundle che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile la promo lancio per lo Xiaomi 17T , nuovo telefono top di gamma del colosso cinese. Acquistandolo oggi, ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Lo sconto totale è di quasi 170 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è un vero top di gamma ed è realizzato con grande cura: schermo AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale da 32 megapixel. La batteria da 6500 mAh può durare fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida. Lo smart TV è perfetto per la tua abitazione e grazie alla piattaforma Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Un’offerta bundle che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile la per lo , nuovo telefono top di gamma del colosso cinese. Acquistandolo oggi, Lo sconto totale è di quasi 170 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è un vero top di gamma ed è realizzato con grande cura: con e che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni, , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale da 32 megapixel. La può durare fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida. Lo smart TV è perfetto per la tua abitazione e grazie alla piattaforma Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Google Pixel 10 (41% di sconto e prezzo crollato)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% e il risparmio netto sfiora i 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display Actua da 6,3 pollici , processore Tensor G5 progettato appositamente per i servizi AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

per il . Lo smartphone top è disponibile su con uno e il Hai anche la di il . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un , progettato appositamente per i servizi AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Nothing Phone (3) (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Uno smartphone poco conosciuto, ma dotato di una scheda tecnica da vero top di gamma. Parliamo del Nothing phone (3) disponibile da oggi in promo su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8S Gen4, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel, compreso un teleobiettivo periscopico e per finire una batteria a lunghissima durata.

Uno smartphone poco conosciuto, ma dotato di una scheda tecnica da vero top di gamma. Parliamo del disponibile da oggi in su con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8S Gen4, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel, compreso un teleobiettivo periscopico e per finire una batteria a lunghissima durata. moto g06 (44% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 44% e lo paghi solamente poco più di 100 euro. Un telefono in grado di fare veramente tutto e perfetto per l’utilizzo di tutti i giorni. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, buon processore, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (offerta lancio e prezzo al mini)

La novità del giorno porta il nome di Fire TV Stick HD. Amazon ha lanciato la nuova versione della sua chiavetta multimediale e solo per pochissimi giorni la trovi in promo lancio con uno sconto del 30%. Un’occasione imperdibile per rendere ancora più intelligente il tuo smart TV. Collegandolo alla porta HDMI accedi a un mondo di app e di servizi unico, a partire da tutte le principali piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrato per gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Non perdere questa occasione.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (75% di sconto e costano pochissimo)

L’offerta che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth e vuoi spendere pochissimo . Solo per oggi trovi su Amazon questi auricolari wireless in promo con uno sconto del 75% e il prezzo scende sotto i 25 euro . Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e un’autonomia che arriva fino a 40 ore. Sono impermeabili e le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

L’offerta che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un di e vuoi . Solo per oggi trovi su Amazon questi auricolari wireless in con uno e il . Ottima qualità del suono, del e un’autonomia che arriva fino a 40 ore. Sono impermeabili e le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Telecamera Tapo C210 (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

Offerta a vendita rapida da cogliere al volo. Fino a esaurimento scorte trovi su Amazon la telecamera Tapo C210 con uno sconto del 50% e la paghi meno di 20 euro. Ottima soluzione per migliorare la sicurezza della propria abitazione senza spendere cifre esagerate. Assicura una qualità delle immagini elevatissima, visione notturna e notifiche in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. La puoi anche controllare tramite Alexa o Google Assistant . Puoi salvare le immagini sulla scheda microSD (grandezza fino a 512 gigabyte).

da cogliere al volo. Fino a esaurimento scorte trovi su la con uno e la Ottima soluzione per migliorare la sicurezza della propria abitazione senza spendere cifre esagerate. Assicura una qualità delle immagini elevatissima, e notifiche in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. La puoi anche controllare tramite o . Puoi salvare le immagini sulla scheda microSD (grandezza fino a 512 gigabyte). Epilatore a luce pulsata (76% di sconto più coupon sconto del 19%)

Questo epilatore a luce pulsata crolla su Amazon grazie a uno sconto del 75% a cui si somma un ulteriore coupon del 19% da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto. La combinazione di questi due sconti polverizza il prezzo di listino. Dotato dell’innovativa funzione di raffreddamento integrata, garantisce un trattamento per la rimozione dei peli super efficace, sicuro e completamente indolore, proteggendo anche le pelli più sensibili.

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic (46% di sconto e risparmi più centinaia di euro)

Non è un’offerta che puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Watch8 Classic in promo con uno sconto del 46% e lo paghi quasi la metà risparmiando più di 200 euro. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 46mm ad altissima risoluzione, ghiera girevole come negli orologi analogici, sensori di ultima generazione per monitorare accuratamente i principali parametri vitali e anche la composizione del proprio corpo . Design resistente agli urti. Aiuta anche a tenerti in forma.

Non è un’offerta che puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon è disponibile il in promo con uno e lo risparmiando più di 200 euro. La promo non finisce qui: puoi anche il in . Schermo AMOLED da 46mm ad altissima risoluzione, ghiera girevole come negli orologi analogici, sensori di ultima generazione per accuratamente i e anche la . Design resistente agli urti. Aiuta anche a tenerti in forma. Amazfit T-Rex 3 (40% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo crollato per l’Amazfit T-Rex 3, l’orologio super resistente più economico che trovi sul mercato. Smartwatch progettato per essere utilizzato in qualsiasi ambiente e per resistere a cadute, graffi e anche all’acqua, solo per pochissimo tempo lo trovi in promo su Amazon con uno sconto del 40% e il prezzo scende al minimo storico. Display ampio e luminoso, mappe e navigazione offline per orientarti in mezzo ai boschi anche quando non hai segnale, monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca in tempo reale, più di 170 modalità di allenamento e una batteria che ha una durata fino a 27 giorni.

Smart TV

Smart TV TCL da 50 pollici (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per lo smart TV TCL da 50 pollici . Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 170 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, assicura una qualità delle immagini elevatissima. Basato su piattaforma Google TV, supporta tutte le principali piattaforme di streaming. A questo prezzo è un vero affare.

Prezzo in picchiata per lo da . Solo per oggi è disponibile con uno che fa il al e . Lo puoi anche pagare in . Pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, assicura una qualità delle immagini elevatissima. Basato su piattaforma Google TV, supporta tutte le principali piattaforme di streaming. A questo prezzo è un vero affare. Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Drone

Drone DJI Neo (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il drone DJI Neo torna in promo su Amazon con uno sconto del 35%. Per rendere questo piccolo gioiello della tecnologia ancora più accessibile, puoi scegliere il pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero. Perfetto sia per i principianti che per i content creator, questo drone ultraleggero e compatto permette di catturare riprese aeree spettacolari e selfie video mozzafiato in tutta semplicità. Immagini con risoluzione 4K, decolla direttamente dalla mano ed è semplice da controllare.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (72% di sconto e costa pochissimo)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro crolla di prezzo su Amazon grazie a uno sconto del 72% , che fa crollare il prezzo finale a meno di 140 euro . Si tratta di una cifra minuscola per un alleato smart dotato di una navigazione intelligente avanzata, ottima potenza di aspirazione contro polvere e peli di animali e la comodità di lavare e aspirare in un solo passaggio. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Se vuoi automatizzare la pulizia dei tuoi pavimenti spendendo pochissimo, questa è l’occasione da non farsi sfuggire .

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla di prezzo su Amazon grazie a uno , che fa crollare il prezzo finale a . Si tratta di una cifra minuscola per un alleato smart dotato di una navigazione intelligente avanzata, ottima potenza di aspirazione contro polvere e peli di animali e la comodità di lavare e aspirare in un solo passaggio. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Se vuoi automatizzare la pulizia dei tuoi pavimenti spendendo pochissimo, . Ecovacs Deebot T80 Omni (45% di sconto e risparmi 500 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80 Omni è protagonista di una super promo con uno sconto del 45% , che ti permette di risparmiare ben 500 euro netti sul listino. Questo robot premium mappa la casa con precisione chirurgica ed è dotato di una stazione Omni all-in-one avanzatissima che gestisce lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei moci in totale autonomia.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è protagonista di una super promo con uno , che ti permette di netti sul listino. Questo robot premium mappa la casa con precisione chirurgica ed è dotato di una stazione Omni all-in-one avanzatissima che gestisce lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei moci in totale autonomia. Aspirapolvere e lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine (sconto di 150 euro e prezzo al minimo)

Il Dyson Cyclone V10 Submarine è in disponibile questa settimana su Amazon con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare 150 euro netti. È l’alleato definitivo per l’igiene domestica: l’unico dispositivo capace non solo di aspirare con grande potenza, ma anche di lavare i pavimenti duri grazie alla speciale spazzola motorizzata ad acqua che rimuove macchie e liquidi in un solo passaggio. Un dispositivo 2 in 1 che non può mancare nella tua cucina.

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Prezzo stracciato per un accessorio imperdibile in cucina. Il tritatutto elettrico firmato Bosch crolla su Amazon con un maxi sconto del 62% e lo paghi solamente poco più di 20 euro, con in più la comodità delle 3 rate a tasso zero. Compatto, potente e facilissimo da usare, è l’aiuto perfetto per tritare finemente verdure, carne, frutta secca ed erbe aromatiche, o per preparare salse e pesti perfetti in pochissimi secondi.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 2 (62% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Occasione lampo irripetibile. Solo per oggi su Amazon trovi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con uno sconto del 62% a lo paghi meno di 50 euro . L’offerta non finisce qui: lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero e nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Rimuove delicatamente il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino normale e vedi risultati dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi scegliere tra tre livelli di intensità differenti.

Occasione lampo irripetibile. Solo per oggi su Amazon trovi lo con uno a lo . L’offerta non finisce qui: lo puoi anche e nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Rimuove delicatamente il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino normale e vedi risultati dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi scegliere tra tre livelli di intensità differenti. 10 testine Oral-B Pro Precision Clean (55% di sconto e costa meno di 25 euro)

Offerta maxi scorta per la confezione con 10 testine Oral-B Precision Clean compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B. Grazie allo sconto del 55% il prezzo scende sotto i 25 euro e fai un super affare. Le paghi praticamente meno di 2,5 euro l’una. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale.

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