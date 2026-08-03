Amazon, tornano le offerte del Black Friday: sconti all'85%

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Samsung Galaxy Z Fold8, 256GB, Lavender [Versione Italiana] 2.099,00 € Acquista su Amazon XIAOMI 17T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-Care 6,83" ... 799,90 € -10% 893,70 € Risparmi 93,80 € Acquista su Amazon tectake® Condizionatore Portatile, Umidificatore Ambiente, ... 176,99 € -37% 279,79 € Risparmi 102,80 € Acquista su Amazon Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B, 4 Speaker, Wireless, D... 75,00 € -50% 149,00 € Risparmi 74,00 € Acquista su Amazon

Le vacanze si avvicinano sempre di più per milioni di italiani e di italiane, ma le offerte su Amazon non vanno mai in vacanza. Anche in questa prima settimana di agosto troviamo tante nuove occasioni per fare ottimi affari e per approfittare di vere offerte da Black Friday. Lo dimostrano alcune delle promo bestseller che abbiamo selezionato: il nuovo Galaxy Z Fol8 è disponibile con un triplo sconto che fa risparmiare centinaia di euro, mentre se vuoi combattere il caldo di questi giorni trovi il climatizzatore portatile tectake con un super sconto del 37%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una dozzina di prodotti e li trovi raccolti qui in basso. Ad esempio, per la pulizia della tua abitazione trovi il robot aspirapolvere Lefant M1 con un super sconto del 76%, mentre la lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 GT è disponibile al minimo storico e risparmi centinaia di euro.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

Galaxy Z Fold8 (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Quadruplo sconto disponibile anche per il Galaxy Z Fold8 , la novità più interessante tra quelle lanciate da Samsung in questi giorni. Si tratta di uno smartphone pieghevole con un nuovo formato. Chiuso ha un form factor 10:16 in linea con quanto richiedono i social, mentre una volta aperto diventa 4:3 e perfetto per vedere film e serie TV. La piega centrale è oramai invisibile e la resistenza non è più un problema. Processore che assicura prestazioni fulminee e ottimo comparto fotografico. Anche per questo modello è disponibile un’offerta unica : in pagina trovi un coupon sconto di 105 euro , mentre aggiungendo i tre codici sconto “UNPACKZ", “PAOLOZ100" e “LIVE100" in fase di pagamento ottieni uno sconto aggiuntivo di duecento euro. Se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Puoi pagarlo a rate a tasso zero e acquistandolo oggi ricevi in regalo il tracker GPS Galaxy SmartTag 2.

Quadruplo sconto disponibile anche per il , la novità più interessante tra quelle lanciate da Samsung in questi giorni. Si tratta di uno smartphone pieghevole con un nuovo formato. Chiuso ha un in linea con quanto richiedono i social, mentre una volta aperto diventa 4:3 e perfetto per vedere film e serie TV. La piega centrale è oramai invisibile e la resistenza non è più un problema. Processore che assicura prestazioni fulminee e ottimo comparto fotografico. Anche per questo modello è disponibile : in pagina trovi un , mentre “UNPACKZ", “PAOLOZ100" e “LIVE100" in fase di pagamento ottieni uno di Se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Puoi pagarlo a rate a tasso zero e acquistandolo oggi ricevi in regalo il tracker GPS Galaxy SmartTag 2. Condizionatore portatile tectake (37% di sconto e offerta speciale)

Se sei alla ricerca di un elettrodomestico che ti aiuti a superare queste calde giornate estive, questa è la promo che fa per te. Il climatizzatore portatile tectake è disponibile in offerta con uno sconto del 37% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Oltre a rinfrescare la tua abitazione, ha anche le funzioni per ventilare e per umidificare. Lo puoi gestire tramite il pannello touch presente nella parte superiore oppure con il telecomando presente nella confezione. Tre modalità di utilizzo e tre velocità di ventilazione.

Se sei alla ricerca di un elettrodomestico che ti aiuti a superare queste calde giornate estive, questa è la promo che fa per te. Il è disponibile in con uno e su quello di listino. Oltre a rinfrescare la tua abitazione, ha anche le funzioni per ventilare e per umidificare. Lo puoi gestire tramite il pannello touch presente nella parte superiore oppure con il telecomando presente nella confezione. Tre modalità di utilizzo e tre velocità di ventilazione. Soundbar Samsung (50% di sconto e offerta lampo)

Occasione imperdibile su Amazon per la soundbar Samsung HW-B400 dotata di un solo speaker frontale. Da oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 50% e la paghi solamente 75 euro . Un prezzo alla portata di tutti per un dispositivo che si collega con qualsiasi smart TV e offre un suono da cinema. Audio a 2.0 canali con woofer integrato per bassi potenti e un suono bilanciato con qualsiasi contenuto. Presente anche la Night Mode che comprime i bassi e riduce i decibel per potere vedere la TV anche di notte senza disturbare i vicini.

Occasione imperdibile su per la dotata di un solo speaker frontale. Da oggi la trovi su con uno e la . Un prezzo alla portata di tutti per un dispositivo che si collega con qualsiasi smart TV e offre un suono da cinema. con per e un suono bilanciato con qualsiasi contenuto. Presente anche la che comprime i bassi e riduce i decibel per potere vedere la TV anche di notte senza disturbare i vicini. 16 testine Oral-B Sensitive Clean (maxi sconto e maxi scorta)

Occasione irripetibile per la confezione con 16 testine Oral-B Sensitive Clean. Grazie all’offerta lampo del 57% disponibile oggi la paghi 30 euro e ogni testina ti costa meno di 2 euro l’una. Impostando l’acquisto periodico ottieni anche uno sconto extra che le fa diventare delle vere best-seller. Le testine Oral-B rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale e sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B. Approfittane subito, le scorte sono limitate.

Smartphone

Xiaomi 17T Pro (sconto più smart TV in regalo)

Super occasione per lo Xiaomi 17T Pro . L’ultimo smartphone top lanciato sul mercato dal produttore cinese è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi in regalo lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore di 179 euro . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si posiziona nella fascia altissima del mercato. Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek che assicura super prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica e fotocamera frontale da 32 megapixel. La mega batteria da 7.000 mAh assicura un’autonomia fino a tre giorni.

Super occasione per lo . L’ultimo smartphone top lanciato sul mercato dal produttore cinese è disponibile con uno che ti fa e puoi anche . L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi in lo dal . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si posiziona nella fascia altissima del mercato. Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek che assicura super prestazioni, realizzata da Leica e fotocamera frontale da 32 megapixel. La da assicura un’autonomia fino a tre giorni. Galaxy Z Flip8 (triplosconto e offerta speciale)

Per chi vuole spendere un po’ meno e soprattutto avere un dispositivo più compatto, è in offerta lancio anche il Galaxy Z Flip8. Si tratta della versione “a conchiglia" del pieghevole di Samsung e anche in questo caso c’è una promo esclusiva. Al primo coupon di 70 euro presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere i tre codici sconto “UNPACKZ", “PAOLOZ100" e “LIVE100" che ti fanno risparmiare altri 200 euro. Disponibile sempre il pagamento in 12 rate a tasso zero . Più leggero rispetto al modello precedente, è dotato di un doppio display, processore premium che assicura la massima fluidità, doppia fotocamera esterna e telecamera per i selfie da 50 megapixel.

Per chi vuole spendere un po’ meno e soprattutto avere un dispositivo più compatto, è in offerta lancio anche il Si tratta della versione “a conchiglia" del pieghevole di Samsung e anche in questo caso c’è una promo esclusiva. Al presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere i “UNPACKZ", “PAOLOZ100" e “LIVE100" che ti fanno risparmiare altri 200 euro. Disponibile sempre il . Più leggero rispetto al modello precedente, è dotato di un doppio display, processore premium che assicura la massima fluidità, doppia fotocamera esterna e telecamera per i selfie da 50 megapixel. Galaxy A56 (28% di sconto e prezzo mai visto prima)

Un’occasione tra i medio di gamma che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A56 con uno sconto del 28% e il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro . Uno smartphone tra i migliori nella sua fascia di prezzo grazie anche a componenti scelte accuratamente da Samsung: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Un’occasione tra i medio di gamma che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno e il . Uno smartphone tra i migliori nella sua fascia di prezzo grazie anche a componenti scelte accuratamente da Samsung: con risoluzione FHD, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. moto g06 (offerta shock e costa pochissimo)

Super affare per il moto g06, smartphone economico di Motorola che trovi sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 31% e a un prezzo inferiore ai 120 euro. Telefono affidabile e perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo da 6,88 pollici con risoluzione elevata, processore che supporta tutte le app che utilizzi maggiormente, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smartwatch

Garmin fenix E (40% di sconto e prezzo in picchiata)

Continua a scendere il prezzo del Garmin fenix E , sportwatch super resistente e tra i migliori per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare questa settimana. Grazie allo sconto lampo del 40% risparmi ben 240 euro e approfitti del minimo storico. Smartwatch che oltre a resistere alle cadute e agli sbalzi di temperatura, è dotato di uno schermo AMOLED da 1,3 pollici , pulsanti fisici per controllare le funzioni principali, più di 90 app dedicate allo sport e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Il chip GPS ad alta precisione e le mappe ti guidano nelle escursioni all’aperto.

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Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo wearable, la smartband Galaxy Fit3 è quella che fa al caso tuo. Offre le stesse funzioni di uno smartwatch in un corpo più piccolo e compatto. E soprattutto a un prezzo decisamente inferiore: grazie alla promo Amazon la trovi con uno sconto del 36% e la paghi solamente 40 euro. Schermo che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 100 esercizi e puoi anche gestire le notifiche dello smartphone direttamente dal polso.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43", 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (75% di sconto e costano pochissimo)

Tra le migliori promo che trovi oggi su Amazon c’è questo paio di cuffie Bluetooth che trovi con un super sconto del 75% e costano solamente 22,79 euro. Prezzo alla portata di tutti per degli auricolari che si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 60 ore . Chiamate nitide, qualità del suono elevata e sono anche impermeabili. Le puoi utilizzare mentre ti alleni e in piscina.

Tra le che trovi oggi su Amazon c’è questo paio di che trovi con un e Prezzo alla portata di tutti per degli auricolari che si collegano con qualsiasi smartphone e hanno fino a . Chiamate nitide, qualità del suono elevata e sono anche impermeabili. Le puoi utilizzare mentre ti alleni e in piscina. 2 lampadine smart Tapo (prezzo stracciato)

Offerta lampo irrinunciabile per questa confezione con 2 lampadine smart Tapo . Grazie allo sconto del 40% il prezzo scende a soli 11,99 euro e le paghi pochissimo . Grande luminosità, sono compatibili sia con Alexa sia con Google Assistente e le puoi controllare sia con un comando vocale sia tramite l’app dello smartphone. Luce dimmerabile dall’1% al 100% . A questo prezzo sono un super affare che non devi farti sfuggire.

Offerta lampo irrinunciabile per questa confezione con . Grazie allo il e le . Grande luminosità, sono compatibili sia con Alexa sia con Google Assistente e le puoi controllare sia con un comando vocale sia tramite l’app dello smartphone. . A questo prezzo sono un super affare che non devi farti sfuggire. Mini ventilatore portatile (minimo storico e prezzo stracciato)

L’accessorio fondamentale di quest’estate. Parliamo di questo mini ventilatore portatile che trovi su Amazon con uno sconto del 41% e al prezzo più basso di sempre. Puoi impostare la velocità da un minimo di 1 fino a massimo di 100 in base alle condizioni climatiche. Il mini schermo ti mostra il livello di carica residua e la potenza impostata. Utilissimo da avere nello zaino e da utilizzare quando si fa campeggio.

Elettrodomestici

Lefant M1 (76% di sconto e costa pochissimo)

Il Lefant M1 crolla di prezzo su Amazon con il 76% di sconto , per un risparmio che sfiora i 400 euro. Il robot si distingue per il design ultra slim, appena 7,6 cm di altezza e 32 cm di diametro, che gli permette di infilarsi agevolmente sotto mobili e divani. Dotato di navigazione laser dToF e doppia spazzola laterale per una raccolta più profonda, offre una potenza di aspirazione elevata capace di gestire senza difficoltà peli di animali, polvere fine e briciole, sia su pavimenti duri che su tappeti. La batteria da 4.000 mAh garantisce fino a 200 minuti di autonomia , con ricarica automatica e ripresa della pulizia esattamente da dove si era interrotta. Compatibile con Alexa e Google Home per controllarlo anche da remoto.

Il crolla di prezzo su Amazon con il , per un risparmio che sfiora i 400 euro. Il robot si distingue per il design ultra slim, appena e 32 cm di diametro, che gli permette di infilarsi agevolmente sotto mobili e divani. Dotato di navigazione laser e doppia spazzola laterale per una raccolta più profonda, offre una capace di gestire senza difficoltà peli di animali, polvere fine e briciole, sia su pavimenti duri che su tappeti. La batteria da 4.000 mAh garantisce fino a , con ricarica automatica e ripresa della pulizia esattamente da dove si era interrotta. Compatibile con Alexa e Google Home per controllarlo anche da remoto. dreame Aqua10 Roller (40% di sconto e risparmi 400 euro)

Torna al minimo storico su Amazon il dreame Aqua10 Roller , robot aspirapolvere con sistema AquaRoll. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile con un ottimo sconto del 40% . Al posto dei tradizionali panni rotanti, un rullo cilindrico viene alimentato costantemente con acqua pulita durante il lavaggio, per una pulizia più igienizzata e profonda dei pavimenti. Il sistema ProLeap supera ostacoli fino a 6 cm senza fermarsi, mentre il rilevamento intelligente degli ostacoli evita cavi e piccoli oggetti senza aggrovigliarli.

Torna al minimo storico su Amazon il , robot aspirapolvere con sistema Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile con un . Al posto dei tradizionali panni rotanti, un rullo cilindrico viene alimentato costantemente con acqua pulita durante il lavaggio, per una pulizia più igienizzata e profonda dei pavimenti. Il sistema supera ostacoli fino a 6 cm senza fermarsi, mentre il rilevamento intelligente degli ostacoli evita cavi e piccoli oggetti senza aggrovigliarli. Aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 GT (36% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo in picchiata su Amazon per la roborock F25 GT Gen2 , al minimo storico con il 36% di sconto . Il vero punto di forza è il design FlatReach , con un profilo ultrasottile di soli 12,5 cm capace di appiattirsi completamente a 180°, per scivolare sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza né acqua. Con 20.000 Pa di aspirazione e 450 giri/min di frequenza di pulizia, elimina sporco, macchie e residui in un solo passaggio su piastrelle, parquet, vinile e laminato. L’autopulizia ad alta temperatura fino a 90°C e il sistema anti-groviglio azzerano quasi del tutto la manutenzione, mentre l’autonomia arriva fino a 38 minuti , sufficiente per coprire circa 284 mq.

Prezzo in picchiata su per la , al . Il vero punto di forza è il design , con un profilo ultrasottile di soli capace di appiattirsi completamente a 180°, per scivolare sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza né acqua. Con di aspirazione e 450 giri/min di frequenza di pulizia, elimina sporco, macchie e residui in un solo passaggio su piastrelle, parquet, vinile e laminato. L’autopulizia ad alta temperatura fino a e il sistema anti-groviglio azzerano quasi del tutto la manutenzione, mentre l’autonomia arriva fino a , sufficiente per coprire circa 284 mq. Friggitrice ad aria Ninja Max (offerta lampo e occasione per tutti)

La friggitrice ad aria Ninja MAX Doppia Zona scende del 35% su Amazon, con un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino. Il vero punto di forza è la tecnologia Dual-Zone: due cestelli indipendenti da 4,75 litri ciascuno (9,5 litri totali) permettono di cucinare due pietanze diverse, con tempi e temperature differenti, terminando entrambe le cotture nello stesso istante grazie alla funzione SYNC. Con la funzione MATCH puoi invece raddoppiare le porzioni usando le stesse impostazioni in entrambi gli scomparti. I 6 programmi di cottura (Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate, Reheat) coprono ogni esigenza in cucina, dalla frittura ad aria fino alla cottura al forno. I cestelli antiaderenti sono completamente lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

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