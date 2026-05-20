Amazon, questi smartphone sono da comprare subito: 85% di sconto

Si avvicina l’ultima parte del mese di maggio e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti. Da oggi 20 maggio troviamo in promo tanti dispositivi tech, a partire dagli amati smartphone. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo telefono top, c’è il Galaxy S25 Ultra disponibile in promo con un ottimo sconto di 600 euro. Per chi non vuole spendere cifre esagerate c’è il moto g05 a meno di 100 euro grazie allo sconto del 43%. Ottime promo anche per gli smartwatch, con il Huawei Watch GT 5 disponibile al prezzo più basso di sempre.

Oggi è anche l’occasione per rinnovare il tuo smart TV: trovi il Samsung Crystal da 43 pollici al prezzo più basso di sempre e con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per finire, tra gli elettrodomestici spicca il robot aspirapolvere roborock Saros Z70: lo sconto di 700 euro ti fa approfittare del minimo storico.

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