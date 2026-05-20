Amazon, questi smartphone sono da comprare subito: 85% di sconto
Offerte speciali su Amazon per tantissimi prodotti tech, tra cui smartphone, smartwatch ed elettrodomestici. Scopri le promo oggi.
Si avvicina l’ultima parte del mese di maggio e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti. Da oggi 20 maggio troviamo in promo tanti dispositivi tech, a partire dagli amati smartphone. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo telefono top, c’è il Galaxy S25 Ultra disponibile in promo con un ottimo sconto di 600 euro. Per chi non vuole spendere cifre esagerate c’è il moto g05 a meno di 100 euro grazie allo sconto del 43%. Ottime promo anche per gli smartwatch, con il Huawei Watch GT 5 disponibile al prezzo più basso di sempre.
Oggi è anche l’occasione per rinnovare il tuo smart TV: trovi il Samsung Crystal da 43 pollici al prezzo più basso di sempre e con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per finire, tra gli elettrodomestici spicca il robot aspirapolvere roborock Saros Z70: lo sconto di 700 euro ti fa approfittare del minimo storico.
ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE
Amazon, migliori offerte 20 maggio
Smartphone
- Galaxy S25 Ultra (40% di sconto e risparmi 600 euro)
Se sei alla ricerca di un super affare per uno smartphone premium, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Ultra in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Parliamo di un telefono eccezionale: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite per prestazioni top, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni.
- Google Pixel 10 (prezzo crollato e 5 rate a tasso zero)
Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Google Pixel 10. Lo smartphone top è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 300 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e super luminoso, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che si ricarica abbastanza rapidamente.
- Motorola edge 70 (51% di sconto e prezzo in picchiata)
Un’offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 70 con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà con un risparmio netto che supera i 400 euro. Un telefono con pochi punti deboli, soprattutto al prezzo a cui lo trovi oggi. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD, processore Snapdragon 7 Gen4 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e batteria da 4800 mAh. Lo smartphone ha uno spessore di soli 5,99 mm ed è anche molto leggero.
- moto g05 (43% di sconto e costa pochissimo)
Ecco la promo che non devi farti sfuggire oggi se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo dispositivo. Da oggi su Amazon trovi il moto g05 in promo con uno sconto del 43% e il prezzo scende sotto i 100 euro, una cifra alla portata di tutti. Lo smartphone offre tutto quello che richiedi a un telefono per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta le app che utilizzi maggiormente, una fotocamera da 50 megapixel con intelligenza artificiale e per finire una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth Soundcore P31 (59% di sconto e prezzo in picchiata)
Rapporto qualità-prezzo ottimo per le cuffie Bluetooth Soundcore P31. Grazie alla promo lampo di oggi approfitti dello sconto del 59% e le paghi meno di 30 euro. Sono dotate di un’ottima qualità del suono e della cancellazione adattiva del rumore in tempo reale. L’autonomia arriva fino a 50 ore con la custodia di ricarica e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
- Idropulitrice professionale (88% di sconto e risparmi centinaia di euro)
Altra offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questa idropulitrice professionale con uno sconto dell’88% e risparmi più di 700 euro sul prezzo consigliato. Solo dai numeri si intuisce che si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Pressione dell’acqua elevata, utilissima da avere in casa per pulire l’auto, il terrazzo e per tantissimi altri lavoretti.
- Lampada antizanzare (53% di sconto e costa pochissimo)
L’accessorio fondamentale per l’estate arriva su Amazon a un prezzo stracciato. Questa lampada antizanzare elettrica è protagonista di un super sconto del 53% e costa pochissimo. Sfruttando una luce UV ad alta efficacia, attira ed elimina zanzare e insetti fastidiosi in totale sicurezza per l’uomo e gli animali domestici, senza l’uso di sostanze chimiche o spray nocivi. Silenziosa e a basso consumo, è perfetta da posizionare in camera da letto, in soggiorno o sul balcone per godersi serate in totale relax.
Smartwatch
- Huawei Watch GT 5 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Occasione unica per il Huawei Watch GT 5. Lo smartwatch è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 43% disponibile su Amazon. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero L’orologio è dotato di tante funzioni utili nella vita di tutti i giorni: monitoraggio avanzato della salute con battito cardiaco e saturazione dell’ossigeno nel sangue controllati in tempo reale e ti fornisce dei consigli anche su come migliorare la qualità del sonno per un perfetto equilibrio psico-fisico. Per gli amanti degli allenamenti ci sono più di 100 modalità sportive a disposizione. La batteria può durare fino a un massimo di 14 giorni.
- Polar Ignite 2 (prezzo stracciato e offerta lampo)
Offerta shock per lo smartwatch Polar Ignite 2: grazie allo sconto del 42% il prezzo crolla al minimo storico e risparmi più 100 euro su quello di listino. Orologio per il fitness dotato di GPS e che supporta tantissime modalità sportive. Offre anche allenamenti personalizzati per migliorare le tue prestazioni e un monitoraggio avanzato del recupero. Compatto, leggero, perfetto per la vita di tutti i giorni e per gli amanti dello sport.
Smart TV
- Smart TV Samsung Crystal 43 pollici (prezzo al minimo e super sconto)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV, questa promo è da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il TV Samsung Crystal da 43 pollici in promo con uno sconto del 33%, il prezzo scende al minimo storico e risparmi quasi 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display da 43 pollici con risoluzione 4K, processore Crystal 4K che assicura immagini super definite e a bordo trovi il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Tablet
- Tablet Android economico (63% di sconto e prezzo mini)
Se non vuoi spendere una cifra esagerata per il tuo nuovo tablet, su Amazon trovi il modello che fa per te. Da oggi è disponibile questo tablet Android con uno sconto del 63% e lo paghi pochissimo, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Dotato di un display da 10 pollici ad alta risoluzione, un processore che supporta tutte le app principali, 128 gigabyte di memoria interna espandibile fino a 2 terabyte e una batteria da 8000 mAh che può durare per tutto il giorno. Nella confezione è presente anche un mouse e una tastiera per trasformarlo in un mini-PC.
Elettrodomestici
- roborock Saros Z70 (47% di sconto e risparmi 700 euro)
Un risparmio mai visto prima su uno dei robot aspirapolvere più avanzati e potenti in circolazione. Il roborock Saros Z70 è disponibile su Amazon con un maxi sconto del 47%, che ti permette di risparmiare ben 700 euro. Questo concentrato di tecnologia non si limita ad aspirare con una forza straordinaria: lava i pavimenti simulando una pressione manuale e gestisce la manutenzione in totale autonomia grazie alla sua stazione di ricarica multifunzione. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione l’abitazione, permettendo al robot di evitare gli ostacoli e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Aspirapolvere Tineco FLOOR ONE S5 Steam (offerta lampo e sconto del 36%)
L’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Tineco Floor One S5 Steam è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 36%. A differenza dei normali lavapavimenti, questo modello sfrutta la potenza del vapore ad alta temperatura per sciogliere le macchie più ostinate e igienizzare le superfici eliminando il 99,9% dei batteri senza detersivi chimici. Dotata del sensore intelligente iLoop che rileva lo sporco e adatta la potenza.
- Lavasciuga Electrolux DualCare 700 (risparmi 400 euro e 5 rate a tasso zero)
La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è protagonista di un super sconto del 37% che ti permette di risparmiare la bellezza di 400 euro, con in più la comodità delle 5 rate a tasso zero. Dotata di un formato XL con un cestello da 10 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura, regola la temperatura e i movimenti del cesto in base ai tessuti, garantendo capi perfetti e senza pieghe. La soluzione definitiva per ottimizzare spazio e tempo.
- Macchina per il caffè Tristar (55% di sconto e costa meno di 14 euro)
Prezzo mini per la macchina per il caffè americano Tristar, oggi disponibile con uno sconto del 55% che fa crollare il costo finale a meno di 14 euro. Compatta, efficiente e facilissima da usare, è dotata di una caraffa in vetro e di una piastra riscaldante che mantiene il caffè caldo a lungo per permetterti di gustarlo quando preferisci. È la soluzione ideale per l’ufficio, per la casa o per chiunque ami svegliarsi con il profumo del caffè lungo.
Igiene orale
- Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 (57% di sconto e prezzo crollato)
Offerta imperdibile per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3. Solo per pochissimo tempo lo trovi in promo con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo sotto i 60 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato. Hai gengive più sane in una sola settimana di utilizzo e puoi scegliere tra tre modalità di pulizia in base alle tue necessità.
- 12 testine di ricambio Oral-B Cross Action (53% di sconto e costano pochissimo)
Altra promo a vendita rapida che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi trovi la confezione con 12 testine di ricambio Oral-B Cross Action in promo con uno sconto del 53% e la paghi meno di 28 euro, praticamente poco più di 2 euro l’una. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.