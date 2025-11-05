Libero
Offerta sulla sveglia digitale con controllo vocale e doppio allarme

Sveglia da comodino con doppio allarme, luminosità a 4 livelli, controllo vocale e porta USB: ora in offerta con il 10% di sconto su Amazon

Offerta sulla sveglia digitale con controllo vocale e doppio allarme Amazon

Se cerchi una sveglia digitale pratica e dal design essenziale, la proposta di HERMIC è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 10%. Compatta e solida, mette al centro la facilità d’uso: il display LED ampio e ben visibile rende l’orario chiaro in ogni momento, mentre la luminosità regolabile su più livelli garantisce comfort anche al buio. La doppia sveglia con snooze e i 10 toni selezionabili permettono di personalizzare il risveglio. Non manca la praticità della batteria ricaricabile integrata, utile in caso di blackout, e l’indicatore di temperatura. Scopri tutti i dettagli e l’offerta attiva tramite il link diretto.

In camera da letto o in salotto, questa sveglia mantiene un profilo discreto ma funzionale. Il controllo vocale/sonoro riattiva lo schermo alla bisogna, mentre l’auto-dimmer attenua la luminosità nelle ore notturne per non disturbare il riposo. Un prodotto pensato per l’uso quotidiano, semplice da configurare e completo nelle funzioni essenziali.

Sveglia Digitale: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta rende questa sveglia digitale ancora più conveniente: è proposta a 20,75€ con sconto del 10%. Un prezzo accessibile per chi vuole un orologio da comodino affidabile e ricco di funzioni utili senza complicazioni. Per verificare disponibilità e condizioni aggiornate dell’offerta, puoi consultare la pagina prodotto tramite il link diretto.

Sveglia Digitale: le caratteristiche tecniche

La sveglia HERMIC punta su funzionalità immediate: 2 allarmi indipendenti con snooze a intervalli di 5 minuti, 10 suoni selezionabili e volume regolabile per adattarsi a ogni esigenza. Il sistema 12/24 ore è attivabile a piacere, mentre l’indicatore di temperatura aggiunge una comoda informazione ambientale.

Il display LED è grande e leggibile. La luminosità regolabile e l’auto-dimmer attenuano lo schermo nelle ore notturne (con spegnimento temporaneo e riattivazione al suono), così da non disturbare il sonno. Il controllo vocale/sonoro permette di accendere lo schermo con un battito di mani o un tocco quando serve, mantenendo un’ottima usabilità al buio.

Capitolo alimentazione: la sveglia integra una batteria ricaricabile e si ricarica via USB; in confezione sono inclusi cavo e adattatore. Compatta e leggera (circa 14,5 x 3,81 x 6,5 cm per 260 g) e in colore Nero, offre le sue funzioni chiave in modo chiaro: Allarme, Display a LED, luminosità regolabile, auto-dimmer e volume personalizzabile. Una soluzione essenziale ma completa per migliorare la routine quotidiana sul comodino.

