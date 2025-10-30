Offerta sul termoventilatore Olimpia Splendid: calore rapido e sicuro

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

L’offerta giusta per scaldare in fretta gli ambienti piccoli è arrivata su Amazon: Olimpia Splendid Caldo Cubic è proposto con uno sconto del 28%, a un prezzo di 29,99€. Compatto e facile da spostare, combina praticità e sicurezza in un design curato che si integra bene anche in bagno. Si scalda rapidamente e diffonde un calore piacevole e omogeneo, rivelandosi una soluzione efficace per chi cerca comfort immediato senza ingombro.

La struttura stabile, la buona silenziosità e la sensazione generale di solidità lo rendono un acquisto centrato per l’uso quotidiano. È indicato per ambienti di dimensioni ridotte e per scaldare velocemente il bagno al mattino, con un mix equilibrato di potenza e controllo termico che ne esalta la versatilità.

Olimpia Splendid Caldo Cubic

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Olimpia Splendid Caldo Cubic: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento, Olimpia Splendid Caldo Cubic è in offerta a 29,99€ con 28% di sconto. Considerando il ribasso, il risparmio è di circa 12 euro, un’occasione interessante per un termoventilatore ceramico che punta su sicurezza e praticità. Se stai cercando una soluzione immediata per migliorare il comfort invernale in piccoli spazi, questa promo rende l’acquisto particolarmente accessibile.

La pagina prodotto è aggiornata con il prezzo in tempo reale; ti consigliamo di approfittarne finché lo sconto è attivo. Clicca sul box qui sotto per verificare disponibilità e dettagli direttamente su Amazon.

Olimpia Splendid Caldo Cubic

Olimpia Splendid Caldo Cubic: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Caldo Cubic è la resistenza ceramica da 1800W, che assicura una diffusione del calore più uniforme e costante. Sono disponibili due livelli di potenza (900W e 1800W) e la funzione di sola ventilazione per l’uso nelle mezze stagioni. Il termostato ambiente aiuta a mantenere la temperatura desiderata, mentre il termostato di sicurezza e la protezione contro il surriscaldamento tutelano l’uso prolungato.

Il dispositivo è pensato per l’impiego in aree sensibili all’umidità grazie alla protezione IP21 e all’interruttore antiribaltamento, che spegne l’unità se cade. Presente anche la funzione anti-gelo, utile quando la temperatura ambiente scende troppo. I comandi meccanici sono semplici e immediati.

La portabilità è un altro punto di forza: pesa circa 1,6 kg e include una maniglia ergonomica. Le dimensioni compatte (14,5 x 16,5 x 21,5 cm) permettono di collocarlo facilmente su un ripiano o a terra, mentre il design in colore Verde Acqua aggiunge un tocco moderno. In sintesi, un termoventilatore maneggevole, silenzioso e rapido nel portare calore dove serve.

Olimpia Splendid Caldo Cubic