Offerta shock: smartphone Blackview Wave 9C ora a meno di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Occasione imperdibile per chi cerca uno smartphone economico ma ben accessoriato: su Amazon il Blackview Wave 9C è proposto con uno sconto del 78%. Il prezzo scende a 99,99€, una cifra che spicca per rapporto qualità/prezzo, grazie anche agli extra inclusi come la custodia con supporto girevole a 360° e la scheda TF da 32GB. Praticità e fluidità d’uso quotidiano, insieme a una batteria affidabile, lo rendono una scelta azzeccata per chi vuole semplicità e valore. Da segnalare anche la rapidità nella consegna.

È una proposta adatta a chi cerca uno smartphone essenziale ma completo: comodo da usare in verticale o orizzontale grazie allo stand integrato, capiente per foto e app con memoria espandibile, e capace di gestire bene intrattenimento e attività di tutti i giorni senza complicazioni.

Blackview Wave 9C

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Blackview Wave 9C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con il 78% di sconto, il Blackview Wave 9C scende a 99,99€ e ti permette di risparmiare circa 355 euro rispetto al prezzo di listino teorico. Un valore che lo posiziona tra le proposte più aggressive della sua fascia, anche considerando gli extra inclusi in confezione come la scheda TF da 32GB e la custodia con stand 360°, che aumentano subito la convenienza dell’acquisto.

Blackview Wave 9C

Blackview Wave 9C: le caratteristiche tecniche

Il display da 6,56" HD+ a 60Hz offre un’ampia area di visione con cornici sottili (rapporto schermo-corpo fino al 94,94%) e modalità per il comfort visivo. Il design è sottile (9,15 mm) e leggero (191,8 g), mentre la custodia inclusa con supporto girevole a 360° permette di poggiare il telefono in diverse angolazioni con maggiore stabilità.

Sotto la scocca c’è un processore octa‑core Unisoc T603 affiancato da 12GB di RAM (espansione 4GB+8GB) e 128GB di archiviazione, espandibili fino a 2TB. In confezione arriva già una microSD da 32GB. Sul fronte software, spiccano le funzioni AI integrate (DeepSeek R1, ChatGPT 4o mini, Gemini AI 2.0) per assistenza vocale, creazione e analisi intelligenti.

La batteria da 5000mAh assicura lunga autonomia con tre profili di ottimizzazione (Performance, Risparmio energetico, Ultra). Il comparto foto include una posteriore da 13MP e una frontale da 8MP con modalità come HDR, Ritratto, Scena notturna e Smile Shutter.

Completa il quadro la connettività 4G Dual SIM, il sistema Android 15, il supporto OTG, Face ID e i sistemi di navigazione GPS/Glonass/Galileo, per un utilizzo affidabile nella vita di tutti i giorni.

Blackview Wave 9C