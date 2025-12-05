Offerta Philips, prezzo più basso di sempre per l’OneBlade Pro 360

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Rade, regola e rifinisce con lama 360 e pettine 20 lunghezze. Impermeabile, ideale per viso e corpo. Scopri l’offerta con sconto del 42% su Amazon

Se cerchi un regolabarba e rasoio all-in-one per viso e corpo, il Philips OneBlade Pro 360 è oggi al centro di una promozione interessante con sconto del 42%. È apprezzato per la lama 360° flessibile che segue i contorni riducendo le irritazioni, per il pettine con 20 lunghezze che facilita ogni stile e per la praticità d’uso anche sotto la doccia. La batteria offre una buona autonomia e il kit per il corpo con custodia rende l’esperienza completa anche in viaggio. Scopri l’offerta su Amazon: clicca qui.

OneBlade Pro 360 si dimostra preciso nelle rifiniture e pratico nella manutenzione: si sciacqua in un attimo e mantiene un taglio delicato rispetto alla lametta tradizionale. Un’opzione versatile per chi vuole gestire barba e piccole aree del corpo con un unico strumento.

Philips OneBlade Pro 360: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Philips OneBlade Pro 360 è proposto a 57,58€ con sconto del 42%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 41,70€ sul prezzo precedente. Un’occasione ideale per portarsi a casa un regolabarba/rasoio completo senza spendere troppo.

La promozione è disponibile su Amazon al link ufficiale del prodotto e può terminare in qualsiasi momento: se ti interessa, conviene approfittarne subito.

Philips OneBlade Pro 360: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la Tecnologia OneBlade: la lama si muove fino a 12.000 movimenti al minuto e, grazie al doppio sistema di protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. L’innovativa lama 360 si flette in tutte le direzioni mantenendo un contatto costante con la pelle per rifinire anche le zone difficili con meno passate.

Per lo styling del viso trovi il pettine di precisione a 20 lunghezze (0,4–10 mm) e la lama a doppia direzione di taglio per contorni netti. È impermeabile al 100%: si usa su pelle bagnata o asciutta, con o senza schiuma, e si sciacqua sotto l’acqua corrente.

La lama in acciaio inossidabile è pensata per durare fino a 4 mesi. In confezione: 2 lame 360, kit corpo con pettine a 3 mm e protezione della pelle, più custodia morbida. Presenti anche il display LED per lo stato della batteria e il blocco da viaggio per una maggiore praticità.

